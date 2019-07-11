Тренер женской сборной по баскетболу: России необходим жесткий лимит на легионеров

Женская сборная России по баскетболу провалила чемпионат Европы, заняв лишь восьмое место, и лишилась шансов отобраться на Олимпиаду. Главный тренер команды Олаф Ланге, который наверняка в ближайшее время будет отправлен в отставку, в интервью ТАСС поделился мнением о причинах неудачного выступления на Евробаскете, проблемах, с которыми сталкивается российская команда, а также выразил уверенность в том, что для развития женского баскетбола необходим жесткий лимит на иностранных игроков в национальном чемпионате.​ — Как в целом оцените выступление на чемпионате Европы?



— Мы не добились результата, на который рассчитывали, — не смогли попасть в олимпийскую квалификацию. Поражение от сборной Швеции в матче за шестое место было очень обидным, хоть и заслуженным. Мы неплохо сыграли в защите, и в игре со Швецией, и на турнире в целом, но слабо действовали в атаке. У нас был очень плохой процент попадания штрафных, средних бросков. Низкий процент попаданий стал основной причиной нашей неудачи в матче за олимпийскую квалификацию.

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— Ваша работа будет оцениваться на тренерском совете федерации баскетбола. Как сами оцениваете свою работу на посту тренера сборной?



— Я получаю удовольствие от работы со сборной России все это время. Но сейчас нам всем надо перезагрузиться. Я лично не боюсь трудностей и готов продолжать работать. Но делать выводы и принимать решения — другим, не мне.



— Накануне чемпионата Европы сборная получила много комплиментов. В том числе от президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко... — Действительно?



— Да. Он говорил, например, что эта сборная способна доминировать в Европе на протяжении следующих десяти лет.



— Способна, но не сейчас. Будущее сборной России в любом случае яркое. И вспышки мы наблюдаем уже сегодня. Наша команда отлично провела подготовку к чемпионату Европы — играла с сильными командами и обыгрывала их. Сборная провела отличные игры уже непосредственно на Евробаскете — с командами Белоруссии и Италии. Мы попали в очень сложную группу и на старте турнира проиграли соперникам, которые на сегодняшний день сильнее нас, но и с бельгийками, и с сербской командой мы почти весь матч играли на равных.



По ходу турнира мы видели, как меняется сборная России, и главное улучшение — в психологии. Индивидуальные и командные действия требуют, безусловно, работы и значительного улучшения. Но, скажем так, ментальная составляющая сборной изменилась значительно. И благодаря психологической устойчивости, кстати, наша команда была способна преображаться по ходу турнира. Зачастую во второй половине матчей мы играли лучше.

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— В чем оказалось слабое место сборной?



— Возможно, вы заметили, как против нас играли, — все старались использовать прессинг. Очевидно, наши проблемы хорошо изучили и считали плохую игру под давлением слабым местом сборной. Сборная Сербии играла в мощный прессинг против нас и больше не делала этого ни с кем на турнире. Это месседж всем нам: когда включается давление, у игроков становятся очевидными персональные недостатки в технике, проблемы с уровнем игры. И это только один из многих моментов, над которыми надо работать. Если говорить о перспективе, о доминировании в Европе, о росте, надо избавляться от таких проблем. На турнире мы пытались скрыть индивидуальные недостатки игроков. Старались играть более командно. Но это не всегда удавалось, и этот способ, безусловно, не решит проблему.



— В четвертьфинале сборная проиграла будущему чемпиону, команде Испании, более 20 очков.



— И та игра еще более наглядно показала наши проблемы. Они прессинговали все 40 минут, играли очень быстро, и у наших игроков стали заметны проблемы. В атаке мы часто должны были импровизировать, но с этим возникали сложности. Я уже говорил не раз — в России огромная проблема с защитниками, с игроками, которые умеют водить мяч, создавать. У сборной нет никакого выбора в исполнителях на позиции разыгрывающей. Можно пойти по пути привлечения легионеров, натурализации, но такая большая страна, как Россия, не очень хочет к этому прибегать,что неудивительно. Хотя у нас есть натурализованная американка Джамирра Фолкнер, которая не успела восстановиться к Евробаскету. Россиянки в тени иностранок в своих клубах — После чемпионата Европы снова заговорили о том, что россиянки находятся на второстепенных ролях в своих клубах. Сидят под иностранками, не получая практики, из-за чего на международном уровне сборная России испытывает проблемы.



— Так и есть.



— Значит, нужен жесткий лимит?



— Зачастую игроки нашей сборной даже не на вторых ролях. Они просто не играют в своих клубах. В матче со сборной Италии у меня вышли три баскетболистки, которые в своих клубах не получают ни минуты игрового времени, а это сборная и чемпионат Европы. Более того, посмотрите на все сборные, которые вышли в плей-офф Евробаскета. Ни одна из них даже близко не сталкивается с подобной проблемой.



— Вы же тренировали екатеринбургский УГМК...



— Да, тренировал много лет, и это было здорово. Но я простой тренер, а не спортивный политик. Сегодня я тренер сборной России и говорю с этой позиции. Так вот, если мы говорим об интересах сборной, то жесткий лимит на легионеров просто необходим. Если нам безразлично развитие сборной, то можно ничего не делать, оставлять все как есть. Но единственный способ позволить игрокам российской сборной прогрессировать — лимитировать иностранных игроков в национальном первенстве.

Описание Баскетболистка сборной России Жосселина Майга (слева) © AP Photo/Darko Vojinovic