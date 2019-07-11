Заместитель главы УВКБ ООН: мы хотим сотрудничать с МЧС России

Заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо, посетивший в июне Москву, рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах сотрудничества с МЧС России, а также ответил на вопросы о Сирии и Венесуэле. — Какова цель заключенного в июне соглашения с МЧС России? Окажет ли оно помощь усилиям УВКБ (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев)? Что включает в себя этот документ? — Мы сотрудничаем с МЧС с 1993 года. Почему мы подписали это соглашение и чего мы ожидаем от него, так это того, что оно охватит 70 млн перемещенных лиц. Около 25 млн из них являются беженцами, за обеспечение защиты и помощь которым мы несем ответственность.

Наше соглашение с МЧС подразумевает такое сотрудничество, при котором огромные возможности МЧС могли бы использоваться для оказания нам помощи в реагировании на чрезвычайные ситуации

Мы рассчитываем на дальнейшие переговоры в целях выработки деталей этого сотрудничества. Но мы ожидаем, что в него будут включены такие аспекты, как наземные и воздушные средства, которых у МЧС очень много. МЧС обладает большим опытом и знаниями. Рассчитываем на сотрудничество и по подготовке кадров. Ожидаем, что у нас могут быть программы обмена, в том числе кадрами. Таким образом, в широком смысле это и есть цель подписанного соглашения. — Какими вы видите перспективы сотрудничества с Россией? Какую помощь УВКБ ООН ждет от России? — Во-первых, перспективы сотрудничества очень хорошие. Российская Федерация — крупный мировой игрок. И в глобальном масштабе у нас, как я уже сказал, много чрезвычайных ситуаций. Поэтому мы рассчитываем, что определим много тем, по которым можем сотрудничать и помогать друг другу. Во-вторых, как я уже сказал, основное направление, по которому мы хотели бы развивать наше сотрудничество с МЧС, включает логистические цепочки. Наш опыт взаимодействия с 1993 года показывает, что мы можем очень хорошо сотрудничать в этой области. Кроме того, мы можем обмениваться знаниями. С нашей стороны это опыт в гуманитарной области, в области работы с перемещенными лицами, защиты и поиска решений для перемещенных лиц. Но и МЧС обладает обширными профессиональными, техническими и научными знаниями в том, что касается реагирования на чрезвычайные ситуации. Это еще одна область, в которой мы ожидаем взаимовыгодного сотрудничества. — Взаимодействует ли УВКБ с Россией в Сирии? Что можно сделать для повышения эффективности этого сотрудничества? — Сирия является примером того, что мы вместе можем сделать как в этой стране, так и во всем мире. В Сирии много перемещенных лиц: около 6 млн сирийцев либо являются внутренне перемещенными лицами, либо покинули страну. Это пример того, где мы надеемся выработать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения других решений, под которыми я подразумеваю безопасное возвращение людей домой.

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Существует много сфер, где мы можем работать совместно, чтобы это обеспечить. Например, в создании жилищных условий для людей, чьи дома были разрушены. Но я еще раз подчеркиваю, что подписанное соглашение является глобальным, оно предусматривает, что во многих других ситуациях, особенно когда речь идет о чрезвычайном реагировании, мы будем сотрудничать с МЧС в совершенствовании нашего реагирования, в предоставлении нам ресурсов, которых у нас может и не быть, и, конечно, в оказании помощи людям напрямую. — Считаете ли вы необходимым усилить присутствие УВКБ вокруг сирийского Идлиба? — У нас есть оперативные меры для страны в целом, которые обеспечивают ответ на возникающие нужды. Я имею в виду, что в Сирии, и не только, есть ситуации, когда акцент делается на людях, которые вынуждены уезжать прямо сейчас. Бывают ситуации, когда акцент смещается на людей, которые нуждаются в помощи там, где они находятся, а также ситуации, когда мы фокусируемся на тех, кто возвращается в свои дома. Поэтому, будь то в Сирии, в Идлибе, или где-либо еще, мы всегда добиваемся того, чтобы у нас было присутствие на местах, которое позволило бы нам помогать людям в сотрудничестве со всеми нашими партнерами. Соглашение с МЧС должно позволить нам сотрудничать и использовать ресурсы и возможности МЧС везде, где они необходимы. Если мы решим, что есть конкретное направление для сотрудничества в случае с Идлибом, мы так и будем делать. — Планируете ли вы какую-либо операцию в Венесуэле или вокруг нее ввиду политического или, как говорит оппозиция, гуманитарного кризиса? — Мы уже реагируем на ситуацию в Венесуэле двумя способами. Во-первых, более 3 млн венесуэльцев были вынуждены уехать в страны региона, включая Колумбию, Бразилию, Перу, Чили и другие. Уже в этих странах непосредственно мы работаем над тем, чтобы эти венесуэльцы получали защиту и помощь, и мы также сотрудничаем с различными партнерами. Однако на территории самой Венесуэлы почти 160 тыс. беженцев. Мы присутствуем в Венесуэле, чтобы обеспечить защиту этих людей и иную поддержку, но мы оказываем помощь таким образом, чтобы это также приносило пользу принимающим общинам. Ответ на ваш вопрос: да, мы взаимодействуем как с самой Венесуэлой, так и с венесуэльцами, которые находятся в соседних странах. — Сегодня многие лагеря беженцев переполнены, и люди не получают необходимой помощи, лагеря существуют по много лет без расселения. Может быть, нужна какая-то реформа усилий ООН по беженцам? — Существует много лагерей, которые сильно переполнены, есть и другие очень тяжелые условия, связанные с проживанием, питанием, здравоохранением. Одним из наиболее перенаселенных лагерей в этом плане является лагерь в Кокс-Базаре в Бангладеш, где находятся беженцы из Мьянмы. Да, во многих из этих лагерей действительно очень тяжелые условия для беженцев, мы много работаем, чтобы улучшить эти условия, но можно сделать еще больше.

Мы могли бы сотрудничать с МЧС на этом направлении, особенно в таких лагерях, как в Кокс-Базаре, где требуется тяжелая строительная техника