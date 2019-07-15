Светлана Радионова: Росприроднадзор в 2019–2020 годах проверит все аэропорты России

Росприроднадзор на фоне нарушений, выявленных в аэропорту Шереметьево за сброс неочищенных стоков в реку, в 2019–2020 годах планирует провести проверки соблюдения экологического законодательства во всех аэропортах России. Также ведомство предложило Минприроды России увеличить размер штрафов за несоблюдение норм экологии и рассчитывает на поддержку ведомства.
Вместе с тем ситуация с реализацией реформы обращения с отходами, по мнению Росприроднадзора, в целом по стране развивается достаточно неравномерно, в частности, в ряде территорий ранее заключенные контракты с региональными операторами уже разорваны. Спасти ситуацию может не только развитие инфраструктуры, но и внедрение культуры сортировки и передачи вторсырья на переработку как таковой. Подробнее о том, как реализуется реформа, а также как обстоят дела с соблюдением экологического законодательства в России, в интервью корреспонденту ТАСС рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
— Светлана Геннадьевна, в июне Росприроднадзор начал плановую проверку завода "Фосагро" в Волхове, где ранее были жалобы на экологию. Ранее жители Волхова опубликовали несколько видеороликов, а также ряд фотографий, на которых засняли задымление, вызванное, по мнению горожан, выбросами с местных предприятий. И в частности, плановая проверка "Метахима" была воспринята как реакция на эти жалобы.
Можно узнать, каковы результаты проверки? Проверяло ли ведомство только "Метахим" или были проверены все предприятия региона? Если нет, то ожидаются ли проверки?
— План проверок Росприроднадзора делается за год и утверждается в ноябре. Если мы обсуждаем "Метахим", он был внесен в этот план в прошлом году. Эта информация публична, ожидаема. Проверка идет, 19 июля ее официальное окончание, после чего будет составлен акт и приняты соответствующие меры, сейчас обсуждать ее результаты совершенно бессмысленно. Это абсолютно типовое мероприятие, как-то трактовать его иначе я бы не стала.
В частности, мы можем также сказать по "Пикалевской соде". В 2019 году уже проведена плановая проверка этого предприятия, в ходе которой были выявлены превышения содержания загрязняющих веществ в промвыбросах, за что предприятие привлечено к административной ответственности. Срок установления нарушений по предписанию — до 1 октября, до этого момента предприятие обязано оснастить источники выбросов дополнительным оборудованием. Если этого не произойдет, они будут подвергнуты соответствующим санкциям.
— Последние несколько лет довольно широкий резонанс получали загрязнения воздуха в Омской области и на территории Москвы. В частности, жители жаловались на Омский НПЗ и Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти". Как сейчас обстоят дела с ситуацией на этих заводах, проводит ли Росприроднадзор проверки этих предприятий?
— На омском предприятии ситуация рабочая, штатная. Московский нефтеперерабатывающий завод мы проверяли в 2018 году. Серьезных претензий у нас к предприятию нет, по выявленным нами нарушениям были приняты меры.
Еще раз отмечу, что сейчас мы не видим у этих предприятий нарушений технологического режима и острой необходимости вмешательства.
— Устраивает ли вас уровень штрафов за нарушение экологического законодательства?
Соответствующие предложения с детальными обоснованиями прогрессивной шкалы экологических штрафов мы направили в Минприроды России еще в феврале. Надеемся на поддержку министерства в этом вопросе.
— "Уралкалий" ранее обращался в правительство с просьбой разрешить сброс сточных вод в Пермском крае в Каму, чтобы предотвратить затопление прилегающей территории. Тогда же Минприроды поручало разработать проект по утилизации солей из рудника компании. Какова оценка Росприроднадзором этой ситуации? Следует ли разрешать сброс сточных вод "Уралкалию"? Разрешилась ли ситуация в регионе?
— На данный момент таких разрешений предприятию мы не выдавали. Но и оснований для его выдачи на текущий момент нет, поскольку указанный проект не представлен на экологическую экспертизу. Соответственно, сброс солей сейчас невозможен.
То, что сейчас происходит с этими так называемыми провалами и заполнением их водой, — это серьезный, долгий вопрос, это катастрофа для целого региона. Компания обязана определять технические мероприятия, разрабатывать проекты (по ликвидации и предупреждению последствий — прим. ТАСС), если это необходимо. Если она этого не делает, то она понесет за это ответственность, в том числе будет наказана рублем, поскольку это настоящая природная катастрофа. У нас город уходит под землю, а потом заполняется водой, соляной раствор — это не шутка.
— С вашей стороны может быть инициирована какая-то дополнительная проверка?
— Если мы увидим, что предприятие нарушает экологическое законодательство, в том числе осуществляет сбросы (солей) без соответствующих документов и без соответствующего уведомления, оно, я вас уверяю, будет оштрафовано.
— Соответственно, сейчас мы можем говорить о том, что в данный момент предприятие ничего не нарушает.
— Мы не обладаем информацией о том, что предприятие позволяет себе самовольно что-то сбрасывать. Если этот факт будет выявлен, предприятие будет наказано.
— Поняла. Теперь хочу перейти к теме аэропортов. Есть ли у Росприроднадзора данные об уровне загрязнения трех московских аэропортов? Будет ли ведомство разбираться в проблеме сбросов сточных вод от аэропортов?
— Мы понимаем, что такое шумовой фон и что такое загрязнения от масел, от авиационного керосина, что такое сбросы и выбросы в почву, в воду и в атмосферу. На примере Шереметьева, в котором была проверка, мы понимаем острейшую ситуацию с противообледенительной жидкостью, какую она несет опасность, и это очень серьезная история. Наша озабоченность касается не только столичного авиаузла, поэтому в текущем и в следующем году мы планируем провести проверки во всех аэропортах по всей Российской Федерации, в настоящий момент согласовываем графики с прокуратурой. Мы будем иметь полный срез того, что происходит именно в этом сегменте.
— Вы упомянули, что согласовываете графики проверок с прокуратурой. Когда, по вашим ожиданиям, вступит в силу закон, позволяющий Росприроднадзору проводить внеплановые проверки предприятий без согласования с надзорным ведомством, а лишь на основании неблагоприятных погодных условий?
— Никогда, наверное, контролирующий орган не отказывался от лишних полномочий. Но я могу вам сказать такую крамольную фразу, пусть коллеги из контролирующих органов меня простят — нам прокуратура не мешает, она не наш враг, скорее наш помощник. Если нас дополнительными полномочиями наделят, наверное, это будет неплохо. Но на сегодняшний момент я не вижу никаких противоречий между деятельностью контролирующих органов и органов прокуратуры. Мы не откажемся, если в каких-то сегментах нас сделают более мобильными. Я хочу сказать, что у нас с прокуратурой нет антагонизма. Да, они зачастую отказывают нам в проверках, да, они смотрят более тщательно, но защита юридических лиц так же важна, как и защита прав граждан. Что касается процедуры рассмотрения самого документа — в конце июня Государственная дума приняла законопроект в первом чтении, поправки к нему могли быть предоставлены 10 июля. В данный момент мы не располагаем информацией, поступали ли они в Госдуму.
— Продолжим тему полномочий. В 2019 году Московской области были переданы полномочия в области охраны окружающей среды, и насколько известно, Росприроднадзор в текущем году планирует проверить, насколько добросовестно регион их исполняет.
— Исходя из того, что с начала года к нам поступило достаточно большое количество жалоб по вопросам строительства и эксплуатации полигонов, мусоросжигательных заводов и так далее, а это является основанием для проведения проверок, мы действительно планируем в третьем квартале 2019 года проверку переданных полномочий и проверку их исполнения именно Московской областью. Об этом мы сообщили в Министерство природных ресурсов и экологии России и получили поддержку. А в течение следующего года планируем по всей России все переданные полномочия субъектам РФ точно так же проверить. Перед надзором все равны: и Московская область, и остальные регионы.
— А что будет по итогам этих проверок? В случае если переданные полномочия исполняются недобросовестно, вы можете их частично забрать себе?
— Решение принимает правительство. Думаю, такие вопросы преждевременно ставить.
— По строящемуся в Калужской области экотехнопарку "Калуга". Была ли там проверена стройплощадка?
— Это объект строительства, не наш объект надзора. Когда он будет введен в эксплуатацию, тогда это будет наш объект. Тогда мы и пойдем туда с проверками.
— В целом что бы вы могли сказать по реализации реформы обращения с отходами в целом по стране? Она довольно сложно идет. Вы успели лично побывать во многих регионах России. Что прямо срочно нужно изменить?
— Самая, наверное, знаковая реформа, самая обсуждаемая, с самым большим количеством вовлеченных в нее граждан, юридических лиц, правительства, субъектов, муниципалитетов. Первое, что хочется сказать, что не везде эта реформа начата. Есть города, которые законно воспользовались возможностью не входить в реформу, — это Санкт-Петербург, Севастополь, Москва. Есть регионы, которые должны были войти в эту реформу, однако этого не сделали. Во Владимирской, Курганской областях, Еврейском автономном округе, Ненецком автономном округе, Республике Марий Эл, Приморском, Хабаровском краях уже расторгнуты ранее заключенные соглашения с региональными операторами.
В ряде регионов, таких как Архангельская, Воронежская, Кемеровская, Магаданская, Томская, Рязанская, Саратовская области, Забайкальском, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Краснодарском крае региональные операторы не приступили к деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Субъектам нужно обратить на это внимание, потому что никаких законных оснований не входить в эту реформу у них нет. С другой стороны, это видно благодаря тем поездкам, которые я осуществляла, у нас есть проблемы мощностей. Возьмем, к примеру, полигоны. Более чем на 95% заполнены полигоны в Ингушетии, в Ленинградской области, в Алтайском крае, Калмыкии, Башкортостане.
— И перерабатывающих мощностей там нет?
— Должным образом нет. Я вам точно одно могу сказать, что бы мы с вами ни обсуждали, по какому бы пути ни пошли — строительство ли мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, раздельный ли сбор мусора или все это в комплексе — если мы с вами ничего не будем делать и ничего не менять, это все равно что совершить преступление против природы.
Я считаю, что мы должны не только перейти на строительство новых объектов в строгом соответствии с требованиями законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды, но и принять меры по сокращению объемов мусора, образуемого населением.
— Какими способами можно стимулировать население к сокращению объемов бытовых отходов?
— Я думаю, нужно, с одной стороны, внедрять культуру сортировки и передачи вторсырья на переработку, с другой — развивать саму инфраструктуру. Те же пункты приема макулатуры, стекла, пластика и так далее.
— В отношении тех регионов, которые расторгли соглашения с регоператорами, какие-то штрафные санкции против них могут последовать с вашей стороны?
— Нет, у нас нет таких полномочий. Оштрафовать за невхождение в реформу мы не можем, только за нарушение в области обращения с отходами.
— Может быть, необходимо инициировать, чтобы вам добавили полномочий?
— Думаю, в этом не будет необходимости, поскольку все регионы обязаны в эту реформу войти.
— По поводу проекта "Чистый воздух". Из восьми самых грязных городов России первыми к 2021 году должны очиститься такие города, как Нижний Тагил, Чита и Новокузнецк. За счет чего это произойдет? Кто из предприятий является главным загрязнителем?
— Если мы с вами посмотрим на весь проект, то увидим "Норильский никель". Если возьмем города, которые вы перечислили, то во всех них промышленность загрязняет больше 80%. Если говорим про Нижний Тагил, то это компании "Евраз НТМК" с выбросами в объеме 12,7 тыс. тонн, "Уралхимпласт" — 12,3 тыс. тонн, "Уралвагонзавод" — 5 тыс. тонн и Высокогорский горно-обогатительный комбинат — 4,8 тыс. тонн.
Если Новокузнецк, то это тот же самый "Евраз". Как правило, четыре-пять предприятий в одном регионе, которые дают около 80% удельного веса загрязнения. И все они имеют программу, со всеми подписано соглашение и за всеми ними мы следим.
— То есть это все будет исполняться за счет экологичных программ, наилучших доступных технологий?
— Это совокупность. Не только доступные технологии. Конечно, это автотранспорт, конечно, это население, конечно, это генерации, но в том числе это предприятия. Ничего удивительного в том, что эти предприятия должны выполнять экологические программы. Удивительно, что они этого раньше не делали. Вы — большие, сильные, богатые предприятия. Вы обязаны соответствовать всем самым высоким экологическим стандартам. Это ваша прямая обязанность, это не подарок населению.
— Последний мой вопрос об информационной системе качества воздуха, которая должна быть внедрена уже через год. Будут ли к ней подключены обычные жители? Смогут ли они реагировать? Будет ли сигнал основанием для внеплановых проверок?
— Очень важная для нас система. 12 пилотных городов мы пытаемся в нее включить. Сейчас разрабатывается техзадание к ней и внешний интерфейс. Безусловно, граждане будут в нее вовлечены — это одно из требований к тому техническому заданию, которое сейчас разрабатывается. Будет ли это бегущая строка, как раньше на остановках, будет ли это мобильное приложение или все вместе? Неважно. Безусловно, информация будет доступна. А любое нарушение экологического законодательства является основанием для проверки.
— А в каких конкретно городах будет внедрена система?
— Это все те города, которые стоят первыми в списке в федеральном проекте.
— И еще хочу попросить вас прокомментировать ситуацию вокруг возможного наличия радиоактивных отходов на территории, прилегающей к парку "Коломенское". Вообще в принципе Росприроднадзор может измерить уровень радиации на территории?
— У нас есть лаборатория, мы можем это сделать.
— Но нужны основания. Что может послужить основанием для проверки?
— Обращение. Я подобного рода обращений за последний период не помню. Возможно, они приходили в территориальные управления, но в центральный аппарат ничего такого не поступало.
Любые сообщения об отходах — радиоактивных, не радиоактивных — должны рассматриваться. Поэтому если такие обращения будут, мы это сделаем.
— Поняла, спасибо большое.
Беседовала Ирина Мандрыкина