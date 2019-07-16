Чемпион НБА Тимофей Мозгов: в Нью-Йорк не влюбился, больше соскучился по Химкам

Тимофей Мозгов девять лет провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и за это время сумел стать самым успешным российским игроком в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Он выиграл титул чемпиона с "Кливлендом", удостаивался похвалы от Леброна Джеймса, а в 2016 году подписал четырехлетний контракт на $64 млн. В начале июля "Орландо Мэджик" расторг контракт с центровым, который весь прошлый сезон пропустил из-за травмы. В интервью ТАСС он рассказал о том, стал ли поступок клуба для него сюрпризом, о планах на будущее и перспективах сборной России на Кубке мира 2019 года.

— Были ли вы готовы к тому, что "Орландо" в одностороннем порядке разорвет контракт этим летом?

— Честно скажу, я об этом узнал раньше, чем все. Я уже повидал всякое — и разрывы контрактов, и обмены, поэтому для меня это не было новостью по большому счету. Я могу понять руководство "Мэджик".

— Вы вернетесь в Европу или еще не готовы проститься с НБА?

— На данный момент я не знаю, как получится. В первую очередь для меня главное — восстановление. Чтобы не болело колено. После этого буду задумываться дальше о карьере.

— Если возвращаться в Россию, то только в "Химки" (Мозгов выступал за подмосковный клуб на протяжении пяти лет до заокеанской карьеры — прим. ТАСС)?

— "Химки" — это было бы очень круто. Но надо понимать, что у меня есть супруга, ребенок и я давно сам себе не принадлежу. Когда у меня была только жена, она могла спокойненько, без возражений — куда я, туда и она. Но сегодня у нее чуть больше появилось власти: ребенок — его надо воспитывать, ходить в школу. Теперь нам всем вместе придется сесть и принять решение.

— Как проводите лето, как тренировочный и восстановительный процесс?