Посол РФ в Сирии: Россия никогда не бросает в беде друзей и союзников

В июле 2019 года исполняется 75 лет со дня установления дипломатических связей между Россией и Сирией. С 2011 года в стране начался вооруженный конфликт, а летом 2018 года бо́льшая часть страны была возвращена под контроль центрального правительства. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев. О том, какое участие в этом процессе принимает Россия и как развиваются отношения между странами, в интервью ТАСС рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сирии Александр Ефимов. — В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Какой итог можно подвести к сегодняшнему дню, на каком уровне отношения между странами сейчас? — Сирия традиционно выступала в качестве одного из приоритетных партнеров нашей страны на Ближнем Востоке. Мы неизменно поддерживали сирийцев в наиболее трудные моменты их истории. Хорошо известно, что СССР сыграл важнейшую роль в укреплении обороноспособности этого арабского государства, развитии его экономического и научно-технического потенциала.

В наше время именно решительная поддержка со стороны России — в наиболее острый и опасный для государственности САР момент — позволила сирийцам добиться коренного перелома в борьбе с международным терроризмом и обеспечить возвращение под контроль законных властей САР большей части территории страны. Сегодня Москву и Дамаск связывают отношения дружбы и многопланового сотрудничества. Поддерживается активная внешнеполитическая координация, в том числе на многосторонних площадках, где наши страны выступают со схожих, а зачастую — и совпадающих позиций по широкому спектру вопросов международной и региональной повестки дня.

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В целом в последние годы российские позиции на Ближнем Востоке существенно окрепли, и сирийский вектор в этом смысле сыграл немаловажную роль. Россия надежно затвердила за собой репутацию ответственного и последовательного игрока на региональной арене, который понимает и учитывает интересы арабских стран, а главное — никогда не бросает в беде своих друзей и союзников. — На каком уровне сегодня товарооборот между Россией и САР? Есть ли потенциал для роста? — Показатели товарооборота за 2018 год не очень высокие — всего $401,4 млн. Однако имеется явная положительная динамика — по сравнению с предшествующим годом его объем увеличился на 42%. Иными словами, несмотря на крайне непростые условия, в том числе фактор экономической изоляции и давления на Сирию извне, Москва и Дамаск прилагают активные и, главное, результативные усилия по развитию двустороннего материального сотрудничества. И здесь, и в России заинтересованы в том, чтобы не просто выйти на довоенный уровень материальных связей, но и скорее двигаться дальше, задействовать весь имеющийся потенциал и искать новые точки роста. Сегодня приоритет отдается сотрудничеству в таких областях, как инфраструктурное развитие, энергетика, перерабатывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство.

Основным механизмом взаимодействия с сирийцами в данной сфере выступает Постоянная российско-сирийская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и вице-премьер, министр иностранных дел САР Валид Муаллем. Ее очередное заседание состоялось в Дамаске в декабре 2018 года и завершилось заключением ряда значимых отраслевых договоренностей. — Участвуют ли российские компании в работе по восстановлению Сирии? Заинтересован ли российский бизнес в добыче углеводородов на территории САР, восстановлении связанной с этим инфраструктуры? — Да, российская сторона оказывает активное содействие процессу послевоенного восстановления САР. Считаем совершенно недопустимым подход некоторых партнеров, особенно западных, стремящихся обставить работу по возвращению САР к мирной жизни многочисленными политическими требованиями и условиями. Наоборот, мы призываем всех потенциальных участников гуманитарной деятельности активнее следовать нашему примеру.

Из относительно недавних мер могу, в частности, упомянуть российский вклад в объеме $1 млн в бюджет Службы ООН по разминированию и ее миссии в САР. В мае этого года был запущен проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по восстановлению сельского хозяйства в провинции Алеппо, на что нами было выделено $3 млн. Он рассчитан на два года и охватывает порядка шестидесяти тысяч фермерских семей.

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Не менее важное значение для будущего сирийской экономики и наших двусторонних связей играет договоренность о передаче в оперативное управление на 49 лет российской компании гражданской части сирийского порта Тартус. Российские инвестиции позволят произвести реконструкцию и модернизацию его терминалов с практически десятикратным увеличением грузооборота — до 38 млн тонн в год. В числе других совместных проектов — модернизация завода по производству минеральных удобрений в Хомсе, восстановление ряда нефтегазовых месторождений, отдельных промышленных предприятий. Все эти усилия в совокупности видятся нам как мощный стимул для развития всего сирийского национального хозяйства, обеспечения социально-экономической устойчивости и самодостаточности САР.

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Исходим при этом из того, что вложения в сирийскую экономику — это не только коммерческая прибыль для деловых кругов наших стран, но, по сути, в долгосрочной перспективе это еще и составляющая часть нашей совместной борьбы с терроризмом. Стабильность и благополучие в САР — это гарантия того, что это зло больше не получит ни единого шанса вновь поднять голову на сирийской земле. Важно, чтобы это понимали и наши западные партнеры. — Насколько спокойно сейчас в столице Сирии — Дамаске? Прекратились ли обстрелы центра и окраин города? Можно ли говорить, что столица Сирии вернулась к мирной жизни? — То, что страна медленно, но верно возвращается к мирной жизни, — это неоспоримый факт. Особенно это заметно в Дамаске, основные угрозы безопасности которого были устранены после освобождения и замирения его мятежных пригородов летом 2018 года. Сегодня сирийские власти делают все возможное, чтобы столица скорее возвращалась к нормальному существованию. Результат налицо. В Дамаске кипит жизнь: работают магазины, рестораны, школьники и студенты спокойно учатся. Организуются массовые развлекательные мероприятия: фестивали, концерты, выставки. Начинают возвращаться туристы, в основном, конечно, из арабских стран, но уже можно встретить и редких европейцев.

Однако есть и такие силы, которые, похоже, не готовы принять факт победы Дамаска в войне против терроризма, не хотят, чтобы сирийцы жили под мирным небом. Есть сведения, что некоторые из разгромленных сирийской армией бандитских и террористических формирований, включая ИГИЛ (запрещенная в РФ организация — прим. ТАСС), ушли в подполье, сохранили "спящие ячейки", причем даже в столичном регионе. Здесь делают все возможное, чтобы найти и обезвредить их до того, как они "проснутся", но время от времени террористы все-таки дают о себе знать. В городе они взрывают заминированные автомобили. Серьезную обеспокоенность в этом смысле вызывают и периодические ракетные удары Израиля, особенно произошедший в начале июля, когда под обстрел попали жилые кварталы на окраинах сирийской столицы. Были погибшие и пострадавшие среди мирных сирийцев. МИД России охарактеризовал такие действия не только как грубое нарушение суверенитета САР, но и как прямую угрозу общерегиональной стабильности.

Описание Рынок Сук аль-Хамидия © Рустам Кильсинбаев/ТАСС

— Сегодня авиакомпания Cham Wings Airlines выполняет один рейс в неделю из Москвы в Дамаск. Есть ли у российских компаний планы установить авиасообщение со столицей Сирии? Возможно ли в ближайшее время увеличение числа авиарейсов? — Прежде всего, хотел бы вас поправить. Сейчас между Москвой и Дамаском есть два рейса в неделю. Второй выполняется государственным авиаперевозчиком Syrian Air.

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В любом случае, я думаю, что количество авиарейсов между нашими странами не самоцель. Тех самолетов, которые летают сейчас, в нынешних условиях вполне достаточно. По мере дальнейшей нормализации обстановки в Сирии, диверсификации и развития двусторонних связей спрос на прямые рейсы в Дамаск, очевидно, будет расти, и российские авиакомпании вряд ли останутся в стороне. Главное здесь — обеспечить надлежащий уровень безопасности для воздушных судов и прибывающих пассажиров, а на это пока еще нужно время. — Совсем недавно в одной из школ Дамаска открыли бюст Александру Сергеевичу Пушкину. Планируются ли подобные акции с другими российскими деятелями? — Насколько мне известно, в ближайшее время открывать здесь новые памятники кому-либо из выдающихся российских деятелей пока не планируется. Однако хотел бы рассказать про другой непосредственно связанный с нашей страной монумент в сирийской столице. Он посвящен двум солдатам советской и сирийской армий — Алексею Теричеву и Арслану Назле, которые 5 октября 1981 года ценой собственных жизней предотвратили нападение террористов на начиненном взрывчаткой грузовике на советский военный городок в Дамаске. Они не позволили автомобилю прорваться на территорию — к штабу и жилому корпусу и таким образом спасли десятки людей — в том числе женщин и детей из числа членов семей советских специалистов. Как потом было установлено, в кузове машины находилось около 250 кг взрывчатки. В 2001 году в их честь был открыт монумент недалеко от того места, где они совершили свой подвиг. Недавно совместными силами российских и сирийских военнослужащих там были проведены восстановительные работы, а 22 июня этого года, когда наша страна отмечала День памяти и скорби, около него состоялась небольшая мемориальная церемония. — Как развивается культурное сотрудничество России и Сирии? Ожидается ли в ближайшее время проведение в Дамаске и других крупных городах страны концертов или фестивалей с участием российских артистов? — Активно работаем и на этом направлении. Соответствующий настрой есть с обеих сторон, что хорошо заметно по количеству зрителей на концертах российских исполнителей, прошедших с начала года в Дамаске и ряде других сирийских городов. Есть планы и по новым мероприятиям, но они пока в стадии согласования с сирийской стороной.

Отмечу также, что впервые за долгое время в Сирию планируют прибыть российские археологи — из Севастопольского государственного университета. Во второй половине этого года они должны будут исследовать морское дно у берегов САР, изучить особенности древнего мореходства в этом районе и, в частности, осмотреть давно ушедшие под воду античные порты около города Тартус

Кроме того, перед нами стоит задача возобновления работы Российского культурного центра (РКЦ) в Дамаске, который многие годы играл видную роль в столичной культурной жизни, но закрылся во время кризиса. Сейчас есть понимание того, что РКЦ может и должен вновь открыть свои двери — надо лишь решить ряд вопросов организационно-технического характера. У меня лично настрой оптимистический — надеюсь, что первых посетителей центр сможет принять уже до конца 2019 года. — Растет ли интерес к изучению русского языка в школах и университетах Сирии? Есть ли потребность в увеличении количества преподавателей? Есть ли сегодня программы по подготовке русского языка в Сирии? — Интерес к русскому языку здесь большой и продолжает расти, особенно после того, как в 2014 году он был включен в программу сирийских общеобразовательных школ в качестве предмета по выбору. И если тогда все начиналось с преподавания русского 2500 школьникам в 59 школах, то в 2018/19 учебном году наш язык изучали уже свыше 18 тыс. детей в 306 школах.

В том же 2014 году кафедра русского языка открылась в Дамасском университете, выпускниками которой в 2018 году стали 17 человек. С 2017 года в стенах этого университета открылся еще и Русский центр, занимающийся популяризацией русского языка и культуры. Отличная возможность не только выучить русский язык, но и освоить с помощью него перспективную специальность — это обучение в российских вузах. Для этого наше правительство ежегодно предоставляет 500 стипендий сирийцам, желающим поступить в один из российских университетов или институтов. Подчеркну, что владение русским для абитуриентов не требуется — язык можно будет освоить уже в России.

Описание Сирийские дети в Международном детском центре "Артек" © Алексей Павлишак/ТАСС