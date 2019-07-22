"До русских пока никто не добрался". Татьяна Покровская — о победах в синхронном плавании

Российское синхронное плавание уже два десятка лет удерживает лидирующие позиции на мировой арене, однако внутри страны уровень популярности вида спорта не соответствует достижениям. В интервью ТАСС главный тренер национальной сборной Татьяна Покровская рассказала об отношении к популярности фигурного катания и о роли хореографии в прыжках в воду. Покровская — в числе самых успешных тренеров России. Возглавив сборную в январе 1998 года, она и ее команды не проиграли ни одного старта на важнейших международных соревнованиях в олимпийских дисциплинах. Не стал исключением и чемпионат мира в Кванджу, где россиянки завоевали девять из десяти золотых медалей. Еще одна высшая награда досталась команде Украины, которая победила в новой дисциплине синхронного плавания — хайлайтах. Однако российские синхронистки в ней участия не принимали. — Два года назад на чемпионате мира в Будапеште синхронное плавание было переименовано в артистическое. Тогда это вызывало у вас большие опасения. Они не оправдались? — Теперь мы только за, вот только артистичности до сих пор не придают значения. А ее надо выделять, ведь смысл не только в том, улыбаешься ты или нет, надо обращать внимание и на то, как составлена программа, отображен ли образ, который должен быть понятным для всех. Пока это только начало, думаю, судейство еще будет перестраиваться.

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— То есть изменение названия все-таки отразится на содержании? — Мы пока этого не знаем. — Но за минувшие два года от смены названия мы ничего не потеряли? — Пока ничего, слава богу. Синхронное плавание продолжает оставаться спортом, мы же не можем его превращать в шоу. Главной остается техника, на основе которой еще надо уметь представить образ. Как в художественной гимнастике, особенно в ее индивидуальных видах, где понятно, какой образ спортсменки хотят донести. В группе еще не совсем так. У нас в соло и в дуэтах тоже можно донести образы, в группах это сложнее. — Вы задавались вопросом, почему именно в творческих видах спорта, таких как синхронное плавание, художественная гимнастика, фигурное катание, наши спортсмены особенно сильны? Быть может, помогают богатые балетные традиции? — И это тоже. И балет, и хореография важны, хотя не все в мире придерживаются мнения, что это нужно. Кстати, в прыжках в воду тоже была хореография. Я ведь работала хореографом в сборной по этому виду спорта, потому что главный тренер считал, что прыжки должны быть элегантные. С командой тогда работал тренер Герт Буров, царствие ему небесное, так он считал, что хореография очень важна. Мы много внимания уделяли растяжке, работали над осанкой. — Российские синхронистки уже больше 20 лет не проигрывают в олимпийских дисциплинах, все время на лидирующих позициях, однако на популярности вида спорта это не сильно сказывается. Это вас огорчает? — Спокойно к этому отношусь. Но мне приятно, что за последние годы внимание к нам увеличилось: нас стали больше показывать, писать о нас. Сейчас мы были на сборе в Улан-Удэ, так там по поводу нашего приезда был ажиотаж. Оказывается, у нас в глубинках любят и обожают синхронное плавание. Мы не можем сказать, что мы совсем обделены вниманием, хотя, конечно, хотелось бы большего.

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— Хотели бы иметь такую же популярность, какой сейчас в стране пользуется фигурное катание? — Вопрос спорный, хотя мне сложно об этом судить, поскольку в этом плане я человек закрытый, не пиарщица. Меня вполне устраивает нынешнее положение. В фигурном катании есть такое, что после выступлений на чемпионате спортсмены уезжают в турне по странам. У нас тоже были похожие поездки с показательными выступлениями, и это был хороший опыт, но потом он почему-то прервался. Когда люди узнают на улице, у меня просто сердце щемит, я в этом плане человек очень благодарный. Однажды женщина прямо на улице начала вставать на колени. Я ее еле отговорила. А она: "Ой, я так обожаю синхронное плавание". — У популярности есть и обратная сторона: в том же фигурном катании такие спортсменки, как Алина Загитова и Евгения Медведева, находятся под постоянным давлением. В этом плане синхронисткам легче? — Фигурное катание всегда было раскрученным. Я уважаю фигурное катание, Этери Тутберидзе, которая воспитала целую плеяду сильных спортсменов. Конечно, я понимаю, что с ней работает целый коллектив тренеров, что есть хорошие условия, но она молодец. Если говорить о синхронном плавании, то этим вопросом должна заниматься и Международная федерация плавания, и Федерация синхронного плавания России. И тут даже вопрос не в пиаре, а в признании.

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— Дмитрий Губерниев на этом чемпионате мира привлек дополнительную аудиторию? — Он молодец, и как хорошо готовится! Порой я ему говорю: "Дима, у тебя можно историю синхронного плавания изучать". — Нет у вас с ним таких расхождений во взглядах на спорт, какие у него есть с Еленой Вяльбе? — Я, если честно, не знаю, что у них там происходит, лично меня все устраивает. — Спорт привлекает зрителей своей непредсказуемостью. Не считаете, что синхронному плаванию сейчас не хватает интриги? — Это только кажется со стороны. — Но даже Светлана Колесниченко с сожалением отмечала, что зрителям приелись победы, к ним уже относятся как к данности. — Перед стартом всегда много разговоров, всяких "бла-бла-бла", но когда видят нашу работу, то просто разводят руками. Что делать, до русских пока никто не добрался. Работу видно. Но тренеров это не заставит снизить требования. И я, и Татьяна Данченко никогда не будем думать о том, что мы самые сильные. Нет, мы боремся.

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