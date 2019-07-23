Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб будет драться с сильнейшими, а не сидеть на троне

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби проведет поединок против американца Дастина Порье. Это будет первый поединок российского бойца после скандального боя против ирландца Конора Макгрегора, который состоялся осенью прошлого года в Лас-Вегасе. Всю свою карьеру Нурмагомедов-младший провел под присмотром отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Корреспондент ТАСС встретился с отцом чемпиона UFC и узнал, зачем Нурмагомедов боролся с медведем, какую тактику он будет использовать в поединке с Порье и сколько боев спортсмен проведет до завершения карьеры.
— Сейчас в Москве утро. Хабиб уже отчитался вам о прошедшем тренировочном дне?
— Хабиб как раз сейчас пошел отдыхать, потому что у нас большая разница во времени. По весу у нас все нормально, по объемам работы мы тоже идем по графику. Думаю, когда до боя останется месяц, он будет весить около 80 кг. Сейчас нам необходимо убрать 2,5–3 кг.
— Вопрос с весом Хабиба интересует всех.
— Мы это понимаем. Если ты готовишься, необходимо идти с весом по графику. У тебя нет возможности ошибиться, потому что ты защищаешь пояс. Остальные — только претенденты. Весь мир смотрит на тебя: как ты сделаешь вес, как подготовишься, как проведешь защиту. Ответственность очень большая!
— Хабиб сейчас готовится по вашей системе "медок" (система питания, разработанная Абдулманапом Нурмагомедовым с целью выхода на соревновательный вес — прим. ТАСС)?
— Покушать Хабиб любит (смеется). Если бы не кушал, не смог бы удерживать объем нагрузок. Здесь есть прямая зависимость — что зальешь, на том и поедешь.
— Он работает с диетологом?
— Сейчас нет необходимости в диетологе. Когда останется месяц, тогда уже он подключится к работе.
— Как оцените готовность Хабиба на данный момент?
— Мы прошли неплохую подготовку в России. Была наша команда плюс Роман Власов (двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе — прим. ТАСС) "набарывал" Хабиба на руках. Также с нами работал Тагир Хайбулаев (олимпийский чемпион по дзюдо — прим. ТАСС). Поэтому Хабиб получал нагрузку, даже находясь в поездках.
— Сын сейчас на сборах в США. Но вы не с ним...
— Ничего страшного. Мы сделали огромный объем работы у себя в селении. Хабиб был с семьей, бегал по тропинкам детства. Он был очень рад, что знает каждый куст. Это был очень хороший месяц, мы набрали необходимый объем физической нагрузки. С нами также были Шамиль Завуров, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов (все — бойцы команды Нурмагомедова — прим. ТАСС). Мы также дали огромный опыт ребятам, которые живут и занимаются в селе, они научились чему-то от уже состоявшихся спортсменов.
— Вы еще не подавали документы на новую американскую визу (Абдулманапу Нурмагомедову несколько раз отказывали в получении визы США — прим. ТАСС)?
— Пока даже не думал об этом. Зачем я буду дергаться, если турнир в Эмиратах? Я туда могу без визы поехать. Шенген у меня есть, могу свободно перемещаться по Европе. А американская виза… Ведь и Хабибу когда-то отказывали, но потом дали. Сейчас он поехал в США на сборы и будет готовиться там, ребята из команды и тренер Хавьер Мендес помогают ему. Надо отметить, что Хабиб растет в ударной технике. У нас уже есть домашние заготовки.
— Какие же?
— Сюрпризы для Дастина Порье. В середине второго — начале третьего раунда вы их увидите.
— Хабиб включит турборежим?
— Именно так. У нас будут сюрпризы по ударной технике. Почему бы Хабибу не поработать ногами, коленями? У него хорошие удары получаются с колена в прыжке. Боксер выбирает дистанцию, а с дистанции в прыжке можно подготовить хороший удар в корпус.
— Вы как раз говорили, что Хабиб готов подраться в стойке. А сам Хабиб заявил, что будет бороться. Как будет на самом деле?
— Сейчас задача — залезть в голову соперника. Дастину говорят, что он не сможет устоять на ногах против Хабиба. Он и сам это знает. У нас же для каждого поединка есть своя изюминка, но главное — это тотальный контроль и отключение соперника.
— Брат Хабиба — Умар — следующий на подписание в UFC?
— Умар в своем крайнем поединке должен был показать все, что мы готовили. Он боролся с самыми лучшими спарринг-партнерами. Он не сделал в бою ошибок, но и не показал то, что я от него ожидал. Думаю, что следующий в UFC — Сайгид Изагахмаев, а потом — Умар. Но в будущем я бы говорил о Рашиде Вагабове — он растет уверенно. Он, как и Усман Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба — прим. ТАСС), лучшие в своем возрасте. Они потом заменят Шамиля Завурова, того же Хабиба, Рустама Хабилова. Они — наше будущее.
— Масштабно мыслите...
— Да. Я хочу, чтобы подрастающее поколение было готово. Я хочу со сборной России быть на второй позиции в мире. А еще через десять лет — убрать американцев с первой строчки. Мы сейчас на уверенной третьей позиции, вторые — бразильцы. Мы можем подготовить новых бойцов, которые должны претендовать на титулы. Количества недостаточно, необходимо качество.
— Бойцов действительно хватает. Вы хотите, чтобы они готовились в России?
— Да. Владимир Владимирович [Путин] поддержал идею создания базы в высокогорье [в Дагестане]. Грех не готовить лучших бойцов в нашей стране. Мы должны показывать соответствующий результат.
— В Дагестан приезжал американский тренер вашего сына Хавьер Мендес. Он говорил, что был в позитивном шоке от некоторых моментов...
— Его хорошо встречали везде! Он был в шоке от того, как его везде принимали. Ему дарили подарки, приглашали на ужины и уделяли много внимания. Когда он все это увидел, то сказал, что у нас многому можно научиться. В том числе отношению к старшим. Когда Хавьер уезжал, то на глазах у него были слезы радости!
— Это же отлично!
— Конечно! И он не последний раз у нас, будет приезжать еще. А я хочу в ближайшие три-пять лет создать условия лучше, чем в американском зале АКА (Сан-Хосе, Калифорния — прим. ТАСС). Хочу воссоздать восстановительные центры, спортивные базы. Мы будем привлекать к нам мировых звезд, будем зарабатывать.
— Не будем смотреть за спину Дастина Порье, но на бой с Хабибом стоит очередь. Давайте перечислим первую тройку очереди.
— После Порье Хабибу нужно подраться с Тони Фергюсоном. Правда, без очереди лезет Нейт Диас. Четыре-пять лет назад Хабиб просил дать ему в соперники того же Энтони Петтиса и Диаса или Дональда Серроне. Раньше они смотрели свысока. Сейчас Хабиб на троне, он чемпион. Он должен выбирать таких соперников, чтобы было интересно зрителям. Мало просто сидеть на троне, нужно драться с сильнейшими. Я всегда это требовал, а деньги придут сами.
— То есть ваш выбор — Фергюсон?
— Боя три-четыре назад Фергюсон уже заслужил этот бой. Но у него сначала была травма, потом семейные проблемы. Он споткнулся, и к нам претензий быть не может. Мы не выбираем соперников, просто просим лучших. То же самое я говорю и Исламу Махачеву. Правда, в последнем поединке нам дали соотечественника (Армана Царукяна — прим. ТАСС), который сейчас находится в лагере Дастина Порье. Он, конечно, имеет на это право, но…
— Видите здесь противоречие?
— Я знаком с его командой. Я разговаривал со многими людьми, они такого же мнения. Даже если ты готовишься с нашим соперником, зачем это выкладывать [в соцсети]?
— Мы немного отвлеклись от очереди. Кто второй?
— Будет стоять вопрос — бой с Диасом или реванш с Конором Макгрегором. Для истории хорошо, если Хабиб победит Порье и Фергюсона, а потом встретится с Жоржем Сен-Пьером. Верю, что он готов вернуться!
— Действительно готов?
— Он может включиться. Это самый опасный и самый титулованный боец за историю UFC. Если Хабиб на такой победной серии выйдет с Сен-Пьером, то они соберут самое большое количество болельщиков. Это будет самая большая победа в истории.
— Ну и, конечно, ваша мечта...
— Да, я мечтал об этом, настаивал на этом долгие годы. Мне бы больше хотелось боя с Сен-Пьером, чем с Диасом и Макгрегором. Если не в легком весе, то хотя бы в промежуточном.
— Макгрегору еще интересно драться?
— Ему интересно зарабатывать деньги, ему можно и не драться. Но он не может сейчас терпеть то, что происходит в UFC. Конор считал себя главным, но сейчас он выглядит посредственно. На Ближнем Востоке к нему интерес и вовсе только негативный. За его выходки, за оскорбление религии, за оскорбление семьи, государственности. Для него на первом месте стоит заработок. И я думаю, что он на вторых позициях. Даже то, что сделал Диас, — это было сделано для пиара боя.
— Вы о его провокациях в адрес Хабиба?
— Да. Хабиб с командой сидел спокойно. Какие у Диаса были шансы? Что будет от того, что Диас проходит мимо с бутылкой пива и что-то говорит? Но Хабиб должен быть терпеливым, он не должен расстраивать своих болельщиков. Хотя они могут встретиться. В любое время. На улице, в октагоне — один на один. Мы готовы. На этом уровне Хабибу не стоит срываться, ведь у него уже назначен бой. А у Диаса — ничего. Хабиба в десять раз больше наказали, чем Конора, И если что-то случится, то накажут уже в двадцать раз больше.
— Если Макгрегор соберется на турнир в Абу-Даби, он будет в безопасности?
— Думаю, да. Вы же знаете, как относимся к гостям! Это не то место, где нужно устраивать разборки. Хабибу не нужно на это обращать внимание. Самое больше количество звонков сейчас мне — это с просьбами дать билеты. Хочу обратиться ко всем: я билетами не занимаюсь! (Смеется.)
— Бой Хабиба в России сможет собрать 100 тысяч зрителей?
— Если провести бой в "Лужниках" весной или летом и будет примерно 100 тысяч зрителей, то Хабиб соберет полную арену. Если это будет Сен-Пьер, Фергюсон или Конор. Ну и, конечно, если будет готов приехать Флойд Мэйуэзер. Россия может организовать любой турнир на самом высоком уровне! Почему бы не подарить болельщикам то, что они заслужили?
— Я как-то смотрел видео, где вы в шутку тренируете внука. Готовите новое поколение бойцов?
— Перед боем с Элом Яквинтой у Хабиба родился сын. При подготовке к нынешнему поединку я тренировал Хабиба вместе с сыном. Моя задача — чтобы внук висел на перекладине. Ему как раз 1,5 года, уже пора. Он висит на турнике, а Хабиб смеется. Это то, о чем я мечтал — уходя, Хабиб будет видеть, как тренируется его сын. Внук уже смотрит бои, интересуется, шумит, болеет, понимает, что происходит. К трем годам он уже будет разбираться в турнирах и знать историю. Внук постоянно находится в зале, когда Хабиб тренируется, смотрит на это с интересом. Меня это очень радует!
— Хабиба много критиковали за то, что он подростком боролся с медведем. Какая в этом польза?
— Разве те, кто критикует, больше любят Хабиба, чем его отец? Нет, конечно! Я его ценю больше, чем кто-либо. Я проверял на каком-то этапе его характер, его отношение к медведю. Единственное, что Хабиб тогда сказал, что медведь кусается. Я ответил ему, чтобы тоже кусался (смеется). Это была проверка. Если бы даже была царапина или укус, это можно было исправить. Это был маленький медвежонок, а не большой хищник. Медведь ведь тоже умел бороться и не хотел проигрывать!
— Вы боитесь момента, когда Хабиб завершит карьеру?
— Нет, не боюсь. Я иду к этому осознанно, готовлю ему замену. И такую, которая будет не слабее, чем Хабиб. Это будет очень тяжело, потому что в Хабибе были заложены борьба, дзюдо, самбо, лучшие моменты из боевых школ. Но мы справимся.
— Вы счастливый отец?
— Да. У меня девять внуков, жду десятого. У меня двое сыновей и дочь, большая и счастливая семья. Отец был рядом до 84 лет, не болел ни одного дня и не лежал в постели. Утром он был за рулем, а к обеду его не стало… И это счастливый конец. Он был счастлив, что Хабиб стал чемпионом. И отец после каждого поединка говорил, что следующий бой должен стать для Хабиба последним и пора заканчивать. Он не понимал, что Хабиб должен еще доказывать. Сейчас я продолжаю заниматься любимым делом, мои родители были мной довольны. Поэтому я — счастливый человек!
Беседовал Игорь Лазорин