Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

Так называемые черные кредиторы, по оценкам Банка России, составляют основную часть выявленных с начала 2019 года регулятором "нелегалов" на финансовом рынке. И несмотря на то, что благодаря росту финансовой грамотности граждане стали лучше понимать, как отличить мошеннические организации от законопослушных, количество самих мошенников и попавших к ним в сети потребителей остается немаленьким. О том, как ЦБ выявляет недобросовестных участников финрынка и как защитить граждан от их посягательств, в интервью ТАСС рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. — Валерий Владимирович, насколько остро сейчас стоит проблема так называемых черных кредиторов и как идет работа по их выявлению?

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— Основное количество нелегальных участников финрынка, которых мы выявили в первом полугодии 2019 года, — это как раз черные кредиторы. Из 1393 нелегально работавших организаций 1024 занимались незаконной выдачей займов. При этом 186 таких организаций незаконно использовали в своих названиях слова "микрофинансовая" или "микрокредитная" компания, 688 — маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров, и т.д. 150 организаций — это так называемые анонимные кредиторы, они ни на кого не были зарегистрированы, это может быть просто объявление с номером телефона на столбе. При выявлении нелегальных кредиторов мы сейчас делаем большой акцент на региональную составляющую. У нас уже больше года действует так называемая распределенная региональная модель — в главных управлениях Банка России созданы специальные отделы по противодействию нелегальным практикам и созданы два центра компетенции — в Краснодаре и в Хабаровске. Такая модель позволяет выявлять нелегалов непосредственно на местах, ведь многие мошеннические компании действуют в границах одного-двух регионов. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с прокуратурой, МВД, ФАС и их региональными структурами. — Как часто обращаются сами граждане с жалобами или, может быть, даже сигналами о том, что на рынке появился подозрительный игрок? — Выявление нелегалов по обращениям граждан — интересный тренд последнего времени. Причем определенный перелом в этом отношении произошел недавно, как раз во втором квартале. Так, если раньше мы в основном получали жалобы на мошеннические организации, то сейчас тон большинства обращений граждан в Банк России сменился. К нам обращаются с вопросами, можно ли с той или иной организацией иметь дело, просто информируют о подозрительных компаниях. Такая активность граждан увеличилась примерно в 1,5 раза. По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид. Конечно, не все обращения попадают, что называется, "в точку", бывают и ошибочные сигналы. Но мы все равно благодарны потребителям за такую активность. Думаю, в этом заслуга в том числе и кампании по повышению финансовой грамотности. Люди стали лучше понимать, как отличить мошенников. — По статистике, вы обнаружили более тысячи нелегальных кредиторов. Есть ли статистика, сколько из них было нейтрализовано, вычищено с рынка?

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— От 50 до 70% наших материалов, отправленных правоохранителям по нелегалам, приводят к возбуждению административных или уголовных дел либо по ним принимаются другие меры реагирования. Надо, правда, иметь в виду, что некорректно говорить здесь именно о мошеннических организациях, выявленных во втором квартале или даже в этом году. Это растянутый процесс — между выявлением, сбором материала, отправкой его в правоохранительные органы и возбуждением уголовного дела, а тем более — вынесением судебного решения проходит довольно много времени. Но результат все равно значительный, он показывает, что коллеги из правоохранительных органов так же, как и мы, уделяют большое внимание проблеме нелегалов на финансовом рынке. Кстати, зачастую мошенники быстро сворачивают свою деятельность, как только понимают, что их "засекли". И это тоже важно. Во-первых, чем раньше они прикрыли свою организацию, тем меньше жертв успели обмануть. Во-вторых, такие действия усложняют и делают дороже их деятельность. Значит, работать им менее выгодно. — Есть понимание, каков объем рынка нелегальных кредиторов и сколько граждан может быть вовлечено в их схемы? — По экспертным оценкам, примерно четвертая часть потребителей, приходящих на рынок для получения кредита или займа, в конечном итоге оказываются "в руках" нелегальных кредиторов. Это много. Вопрос, как защитить граждан, уже попавших в такую долговую кабалу, по-прежнему актуален. Недавно вступили в силу поправки в закон, принятые в том числе при поддержке Банка России, которые лишают нелегальных кредиторов права взыскивать долги через суд. Но, к сожалению, норма не работает полностью: нередко судебные органы просто не видят, что истец — это черный кредитор, даже если по нему уже было вынесено решение. И принимают сторону истца. Ответчик-гражданин может просто не знать о своих правах. — Как регулятор видит решение этой проблемы? — Прежде всего, информировать — и суды, и граждан. Обращать их внимание, что есть такое право. — Какие регионы, по оценкам Банка России, являются наиболее проблемными с точки зрения масштабов проблемы черных кредиторов? — Традиционно больше всего нелегалов, как и пирамид, выявляется в самых крупных регионах. Больше всего их в Центральном федеральном округе. Также выделяются Южный федеральный округ и Урал. Мы уже знаем, что если в этой сфере появилась какая-то тенденция на Юге, то в течение года она обязательно проявится и в Уральском регионе. — Если сравнить черных кредиторов и финансовые пирамиды, чья деятельность наносит гражданам больший ущерб?

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— Нелегальное кредитование более масштабно, в том числе по социальному накалу. Такие услуги часто предлагают под видом легальных, то есть изначально обманывая клиентов. Нередко к нелегальным кредиторам идут люди, уже отягощенные долгами. И делают они это в надежде на то, что "благородные" финансисты помогут им рассчитаться по прежним займам. А на деле получают еще большие проблемы, их долги могут быть переданы нелегальным коллекторам. В финансовые пирамиды — не секрет — многие ввязываются по своей воле, воспринимая их как азартную игру. Другое дело, что потом, потеряв все деньги и иногда даже влезая в долги, такие горе-инвесторы прозревают, говорят, что их обманули. — Раз мы заговорили о финансовых пирамидах, сейчас можно констатировать сокращение этой части нелегального рынка? — Крупных финансовых пирамид мы в последнее время не наблюдаем. Новые схемы появляются, но пока они только "раскатываются". Что же касается количества, то во втором квартале мы выявили существенно больше финансовых пирамид, чем в первом. За все первое полугодие выявлено 154 финансовые пирамиды: 61 — в первом квартале, 93 — во втором. Из них 54 — это финансовые пирамиды, которые существовали в форме обществ с ограниченной ответственностью, 42 — интернет-проекты, 18 компаний существовали "под вывеской" микрофинансовых институтов, 29 организаций действовали в иных формах. Больше всего пирамид было выявлено в ЦФО — 22 организации, в Южном федеральном округе и на Урале — по 11−12 пирамид. Еще одна деталь — 24 интернет-проекта, которые по факту оказались пирамидами, были зарегистрированы за рубежом, в основном — в Великобритании. Как правило, это интернет-проекты, которые пытаются вовлечь людей под видом продажи криптовалюты, инвестиций в новые проекты или на фондовом рынке. Срок жизни финпирамид сейчас — не более полугода. — А история с "Кэшбери" завершилась?

— Я боюсь, что история с "Кэшбери" может стать такой же "долгоиграющей", как МММ. То есть проект может время от времени появляться вновь, под тем же именем и, может даже, под именем тех же основателей. Это хотя и мошеннический, но раскрученный бренд. И вполне возможно, что его могут использовать для привлечения денег — кстати, на рекламу не так потратятся. Наверняка все еще остались "вкладчики", которые надеются, что им отдадут деньги. Между прочим, новые организации, работающие под брендом МММ, появляются до сих пор. Причем никакого отношения к МММ они на самом деле не имеют, но используют эту символику и аббревиатуру. Одну такую организацию мы выявили в прошлом квартале — они позиционировали себя как "международная касса взаимопомощи, финансовая социальная сеть" и предлагали "всего за три месяца увеличить свой вклад в восемь раз". Пирамиды и мошеннические схемы создают талантливые маркетологи, которые умеют лихо раскручиваться буквально на ровном месте. Такую бы энергию, как говорится, да в мирное русло! — Сколько было выявлено нелегалов на рынке форекс и инвестирования? — В первом полугодии мы выявили семь нелегальных брокеров, которые занимались псевдоинвестированием денежных средств на финансовом рынке. 81 организация нелегально предлагала услуги на рынке форекс, из них 38 действовали из-за рубежа, но их сайты были рассчитаны на русскоязычную аудиторию. По всем случаям мы инициировали меры по ограничению деятельности нелегальных организаций, обратились в ФинЦЕРТ для разделегирования сайтов. Ничего нового, надо признать, нелегальные форексеры пока не изобрели. Они могут изображать деятельность на рынке форекс, даже показывать, что у клиента есть прибыль на счете, но как только человек захочет вывести деньги, то счет обнуляется или блокируется, а ваш "персональный менеджер" перестает отвечать на телефон. Для того чтобы заманить клиентов, "подсадить" их на игру, нелегалы предлагают обычно торговлю с огромным плечом — до 500%. В легитимном поле оно ограничено 50%. До сих пор сохраняет популярность схема по привлечению клиентов через так называемые обучающие центры: минут пять там уделяют обучению, а все остальное время вас активно завлекают поиграть. — У псевдоброкеров региональные особенности есть?

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