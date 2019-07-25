Джейсон Стэйтем: я не из тех парней, кто делает одно и то же

Американский боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) — спин-офф и девятая по счету лента из серии фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious) — с 1 августа выйдет в кинопрокат в России. Известный британский актер Джейсон Стэйтем, вновь сыгравший роль бывшего спецназовца Деккарда Шоу, в интервью ТАСС раскрыл некоторые подробности работы над этой картиной, поделился своими жанровыми предпочтениями и рассказал о том, что может его расстроить как актера.

— Ваш персонаж Деккард Шоу сильно изменился. Если в "Форсаже 7" он был злодеем, то теперь он стал героем, который спасает мир. Вам кого больше нравится играть? (00:44 — 00:56)

— Думаю, что считать его злодеем будет сильным заблуждением. Персонаж Шоу всегда делает что-то хорошее для своей семьи. Когда мы знакомимся с ним в седьмой части, он предпринимает некоторые усилия, чтобы его брат поправился, и жаждет отомстить за то, что с ним сделали. С точки зрения Доминика Торетто, он является плохим, однако для его матери — он хороший парень. Я всегда считал его хорошим парнем, просто он действует вне закона. (00:57 — 01:51)

— В фильме Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и Шоу летали в Москву. Собираетесь ли вы лично побывать в России по-настоящему? (01:52 — 01:56)

— Я надеюсь съездить в Россию. Мы хотели поехать в Россию, но затем что-то не срослось, и это сильно расстроило меня, поскольку для нас было важно туда поехать. (01:57 — 02:09)

— В этой картине у вас были дублеры? Какая сцена была наиболее сложной? (02:10 — 02:17)

— Многие из таких фильмов очень масштабные, поэтому в них задействованы две [съемочные] группы, которые одновременно работают над сценами со зрелищными взрывами с привлечением каскадеров. Я не могу сказать, что я делаю 100% всего. Однако все, что касается рукопашного боя, — это то, что я делал последние 20 лет. Для меня боевой элемент — очень важная часть работы, которую я выполняю сам. (02:18 — 02:50)

— Вам самому нравится жанр бадди-муви, в котором снят "Форсаж: Хоббс и Шоу"? (02:51 — 02:53)

— Да, конечно, очень нравится. (02:52 - 02:56)

— Какой тогда фильм из этого жанра, на ваш взгляд, самый лучший? (02:57 - 02:59)

— "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид". (03:00 — 03:02)

— Хотелось ли вам попробовать себя в других жанрах, например, в драме, несмотря на то, что вы один из самых востребованных актеров в жанре боевика? (03:03 — 03:10)

— Да. Много лет назад я снимался в фильме Стивена Найта "Эффект колибри" (Hummingbird). У меня была там очень специфическая драматическая роль, и почему-то продюсеры постоянно вмешивались и хотели больше драк. Так, они все время заставляли меня делать что-нибудь физическое в фильме. Знаете, это очень расстраивает, когда пытаешься сыграть чисто драматическую роль. Но мы всегда ищем что-то новое, я всегда открыт... Я просто не тот парень, который делает одно и то же. (03:11 — 03:55)

— Вы в потрясающей физической форме. Сколько времени вы тратите на тренировки? (03:56 — 04:02)

— На протяжении многих лет я занимался спортом: боевыми искусствами, гимнастикой. Как только я научился ходить, мой отец показал мне, как выполнять стойку на руках. Мой брат показал мне, как делать обратное сальто. Я занимаюсь этим уже очень долго, и я бы чувствовал себя не в своей тарелке, если бы прекратил тренировки. Это [поддержание физической формы] требует ежедневной практики. (04:03 — 04:31)

— С какой попытки вам удалось успешно выполнить Bottle Cap Challenge "Челлендж бутылочной крышки" (видео есть на странице актера в Instagram)? (04:32 — 04:36)

— Прежде всего, вам необходимо держать дистанцию, в противном случае вы ударите кого-то по лицу. Это не так сложно, как вы думаете. По-моему, я сделал две или три попытки, и потом она [крышка] слетела. (04:37 — 04:52)