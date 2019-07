Джейсон Стэйтем: я не из тех парней, кто делает одно и то же

Американский боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) — спин-офф и девятая по счету лента из серии фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious) — с 1 августа выйдет в кинопрокат в России. Известный британский актер Джейсон Стэйтем, вновь сыгравший роль бывшего спецназовца Деккарда Шоу, в интервью ТАСС раскрыл некоторые подробности работы над этой картиной, поделился своими жанровыми предпочтениями и рассказал о том, что может его расстроить как актера.