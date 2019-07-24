Глава военного следствия: стремимся к тому, чтобы воровать было невыгодно

стремимся к тому, чтобы воровать было невыгодно

Накануне празднования Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации об истории военного следствия и особенностях работы военных следователей в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Следственного комитета РФ — руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин. — Александр Сергеевич, если заглянуть в историю нашего государства, то можно с полной уверенностью сказать, что у истоков сегодняшнего праздника стояли именно военные следственные органы. Вы с этим согласны? — Мы отмечаем этот праздник 25 июля, потому что в этот день в 1713 году Петр I подписал именной указ, которым учредил следственную канцелярию под руководством офицера лейб-гвардии Семеновского полка майора Михаила Ивановича Волконского. Фактически это был первый специализированный следственный орган в нашей стране. На протяжении следующих двух лет были учреждены еще три следственные канцелярии во главе с гвардейскими офицерами Плещеевым И.Н., Чебышовым И.С. и Долгоруковым В.В. Сочтя опыт деятельности первых "майорских" канцелярий в целом успешным, Петр I решил образовать систему подобных органов следствия. Кстати сказать, историки склонны считать, что автором термина "майорские канцелярии" ("маэорские канцелярии") является сам Петр I. Очевидно, такое название они получили из-за того, что при формировании первых следственных органов их руководителями назначались в основном строевые офицеры гвардии. Так, из 39 руководителей названных канцелярий 37 были офицерами гвардии в звании от подпоручика до подполковника и лишь два руководителя — гражданскими лицами (дьяк и обер-секретарь).

Можно предположить, что созданный Петром I специализированный аппарат следствия является и первым прототипом современных военных следственных органов

— Но почему именно с этой датой связывают зарождение органов предварительного следствия? Ведь и до этого существовали суды, проводилось следствие. Что изменилось? — В результате судебной реформы, проводимой Петром I, было создано следственное ведомство, организационно и функционально независимое от иных органов государственной власти, а также произошло разделение уголовного процесса на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство. — То есть вневедомственные следственные органы существуют в России уже 306 лет? — Точнее сказать, что эта идея впервые была реализована 306 лет назад. После смерти Петра I учрежденные им независимые следственные органы были упразднены. Однако это отнюдь не означает, что офицеров прекратили привлекать к выполнению данной работы. Взять хотя бы общеизвестный факт о ссоре Пушкина и Дантеса. Узнав о дуэли, военный министр граф Александр Чернышев немедленно донес о случившемся Николаю I, а затем объявил командиру Отдельного гвардейского корпуса генерал-лейтенанту Карлу Бистрому, что царь повелел судить Дантеса, Пушкина и всех "прикосновенных к делу лиц" военным судом. Следователем по делу также был назначен военнослужащий — полковник кирасирской бригады Александр Галахов. Первое заседание суда состоялось 3 февраля 1837 года в казармах полка на квартире флигель-адъютанта лейб-гвардии Конного полка полковника Бреверна, а закончилось 19 февраля того же года. — Когда Россия вновь вернулась к петровской вневедомственной модели организации следствия? — В 1993 году Верховный Совет России одобрил в первом чтении законопроект "О Следственном комитете Российской Федерации", однако роспуск данного органа не позволил его принять. Летом 2007 года были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", а также издан указ президента об учреждении Следственного комитета при прокуратуре РФ, которому с 7 сентября 2007 года передавались полномочия прокуратуры в части возбуждения и расследования уголовных дел.

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Второй этап реформирования предварительного следствия произошел 15 января 2011 года, когда был создан Следственный комитет РФ, не входящий ни в одну из ветвей государственной власти. Согласно действующему законодательству руководство его деятельностью осуществляет непосредственно президент Российской Федерации. В соответствии с положением о Следственном комитете, утвержденным указом президента РФ от 14 января 2011 года №38, военные следственные органы являются составной частью Следственного комитета. — Что на сегодняшний день представляют собой военные следственные органы? — Структура включает в себя Главное военное следственное управление Следственного комитета, которое входит в состав центрального аппарата СК РФ, и военные следственные управления окружного звена: военные следственные управления СК по Западному, Центральному, Восточному и Южному военным округам, дислоцированные в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и Ростове-на-Дону; военные следственные управления СК по Балтийскому, Северному, Тихоокеанскому и Черноморскому флотам — в Калининграде, Североморске, Владивостоке и Севастополе; военные следственные управления СК по Ракетным войскам стратегического назначения, поселок Власиха Московской области и по городу Москве. В подчинении десяти управлений окружного звена находится 138 военных следственных отделов гарнизонного звена, шесть из которых располагаются за пределами Российской Федерации, где в соответствии с международными договорами дислоцированы российские воинские формирования.

В соответствии с указом президента РФ от 22 декабря 2016 года №703 штатная численность военных следственных органов на сегодняшний день составляет 2466 единиц, в том числе 2032 военнослужащих

— Что изменилось за последние годы в деятельности военных следственных органов? — Пожалуй, за 12 лет самое значительное изменение в нашей структуре произошло после того, как Крым воссоединился с Россией и нам оперативно удалось создать на его территории военные следственные органы. Вторым стало изменение с 1 января 2017 года порядка функционирования российской военной юстиции. Внешне ничего не поменялось: прокурорский надзор осуществляют военные прокуроры, предварительное следствие — военные следователи. Но на самом деле преобразования произошли значительные. Ранее должности военных следователей, замещаемые сотрудниками Следственного комитета, содержались за счет численности Минобороны, внутренних войск МВД, МЧС и ФСБ, которые обеспечивали нас всем необходимым: от помещений, автотранспорта, связи и криминалистической техники до денежного довольствия. С 1 января 2017 года военные следователи проходят военную службу в военных следственных органах и находятся на полном обеспечении Следственного комитета. — Военные следователи расследуют уголовные дела не только в отношении военнослужащих Вооруженных сил, к их подследственности относятся и другие силовые структуры. Каково общее состояние преступности в них? — В соответствии с действующим законодательством военные следственные органы осуществляют полномочия в сфере уголовного судопроизводства в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

В первом полугодии 2019 года к нам поступили 17 тыс. сообщений о преступлениях. Мы зарегистрировали свыше 5,3 тыс. преступлений, что почти на 3% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. — Назовите, пожалуйста, доминирующие виды противоправных деяний? — В первом полугодии 2019 года больше всего учтено преступлений против собственности — 1781, к их числу относятся мошенничество, кража, присвоение или растрата, грабежи, вымогательство и разбой. Второе место занимают преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления — 1267, которые включают в себя превышение должностных полномочий или злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, халатность, получение или дачу взятки. Следующими в этом списке стоят преступления против военной службы — 973. Это прежде всего нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, порядка пребывания на военной службе, несения специальных видов военной службы, а также сбережения военного имущества. — Контрактники дисциплинированнее срочников? — К сожалению, нет.

В текущем году за рядовыми и сержантами (матросами и старшинами), проходящими военную службу по контракту, зарегистрировано в 4 раза больше преступлений, чем за военнослужащими по призыву

— Что можете сказать об уровне преступности среди офицеров? — Он снижается. В 2011 году за офицерским корпусом было зарегистрировано 3245 противоправных деяний, а в 2018 году — только 2528 (снижение на 22%). В первом полугодии 2019 года за офицерами учтено на 7,2% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде прошлого года. — В последние годы в России увеличилось число крупных военных учений, идет активное обновление военной техники. Возросло ли в этой связи количество ДТП или иных нарушений, связанных с эксплуатацией военной техники? — Если сравнивать этот показатель за большой промежуток времени, то можно увидеть его снижение. К примеру, в 2011 году военные следственные органы зарегистрировали 54 преступления, связанных с нарушением правил вождения или эксплуатации машин, правил полетов или подготовки к ним, а также правил кораблевождения. В 2018 году были учтены 48 таких преступлений, за первое полугодие 2019 года — 21. Думаю, данные показатели прежде всего говорят о возросшем уровне владения военной техникой наших военнослужащих. — Как обстоят дела с коррупционными преступлениями? — В 2011–2018 годах в военные следственные органы поступило свыше 28,5 тыс. сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По результатам их рассмотрения возбуждено почти 14 тыс. уголовных дел. Размер ущерба, причиненного данной категорией преступлений, превышает 20 млрд рублей. При этом отмечу, что наша работа по возмещению ущерба постоянно совершенствуется. Во взаимодействии с органами военной прокуратуры и департаментом военной контрразведки ФСБ мы проводим комплекс мероприятий, направленных на выявление похищенного, наложение ареста на имущество обвиняемых, а также иных лиц, если оно приобретено на средства, полученные от преступной деятельности. Благодаря принятым мерам возмещено свыше 8 млрд рублей.

Обращаю ваше внимание на то, что военные следователи в ходе выполнения своей работы стремятся к тому, чтобы преступникам было невыгодно воровать

Для этого организован розыск похищенного на самой ранней стадии расследования, причем не только в нашей стране, но и за ее пределами. Не так давно, например, прокуратура Швейцарии уведомила российскую сторону об удовлетворении запроса об оказании правовой помощи и наложении ареста на 460 тыс. швейцарских франков, что эквивалентно 30 млн рублей, находящихся на счетах в банках данной страны, принадлежащих бывшему генеральному директору ОАО "Славянка" и учредителю ЗАО "Безопасность и связь" Александру Елькину, проходящему в качестве обвиняемого по уголовному делу, находящемуся производстве Главного военного следственного управления Следственного комитета. Проведенный анализ показывает, что число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в последнее время растет. Так, в 2018 году учтено на 4,4% больше преступлений данной категории, чем годом ранее. В первом полугодии текущего года этот показатель вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. — Приведите, пожалуйста, примеры таких уголовных дел. — В производстве следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета находится уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы в составе бывшего генерального директора ОАО "Оборонэнергосбыт" Александра Змихновского, его бывшего заместителя Евгения Юдинского и бывшего директора департамента по реализации электроэнергии этого же общества Игоря Быкова. Совместно с бывшим генеральным директором ОАО "Оборонэнерго" Михаилом Фоминым, его бывшим заместителем Максимом Воронковым и бывшим начальником отдела этого же общества Иваном Лошкаревым, бывшими генеральным директором ООО "Энергобаланс-Регион" Александром Ионовым и генеральным директором ООО "Техносоюз" Робертом Хакимовым, а также бывшим генеральным директором ОАО "28 электрическая сеть" Петром Коником в 2010–2013 годах похитили в общей сложности более 2,9 млрд рублей.

В материалах данного дела имеются показания, согласно которым деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами!

В ходе предварительного следствия у участников данной организованной группы изъяты денежные средства, а также наложен арест на их имущество общей стоимостью около 300 млн рублей. Еще до возбуждения уголовного дела Змихновский и Хакимов скрылись. В настоящее время предварительное следствие в отношении них приостановлено, а они объявлены в международный розыск. Установлено, что указанные лица находятся на территории Великобритании и Соединенных Штатов Америки, куда направлены запросы об их выдаче для уголовного преследования. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовные дела в отношении Петра Коника и Евгения Юдинского выделены в отдельное производство и направлены в суд. Решением Таганского районного суда Москвы Коник признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Установлено, что в 2010–2011 годах возглавляемая им организация получала денежные средства за потребленную Минобороны России электроэнергию. Несмотря на то что штатные сотрудники ОАО "28 электрическая сеть" сами выполняли обязанности по снятию показаний приборов учета, расположенных на всей территории РФ, и последующему оформлению отчетных документов, Коник заключил с пятью фирмами договоры на оказание аналогичных услуг. В соответствии с данными документами на счета коммерческих организаций за два года он перечислил свыше 1 млрд 422 млн рублей, которые в полном объеме были похищены. Суд назначил Конику наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства. Никулинский районный суд Москвы признал Юдинского виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и права занимать определенные должности в течение двух лет. Иск о взыскании с него причиненного ущерба в размере 448 млн рублей будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

На эту тему Суд приговорил к шести годам колонии экс-замглавкома ВВ МВД Варчука по делу о взятке

В настоящее время уголовное дело в отношении Быкова, Воронкова, Ионова, Лошкарева и Фомина рассматривает по существу Таганский районный суд Москвы. Объем только одного этого дела составляет 370 томов. Кроме того, в производстве следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета находилось уголовное дело в отношении бывшего директора ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" ФСБ России полковника запаса Сергея Совероткина, который путем необоснованного авансирования и дополнительного финансирования подрядных организаций по договорам на строительство многоквартирных жилых домов в Сочи причинил государству ущерб в размере около 100 млн рублей. Северо-Кавказским окружным военным судом Совероткин осужден к четырем годам лишения свободы с лишением воинского звания и государственных наград. Военным следственным управлением СК по городу Москве расследовалось уголовное дело в отношении бывшего заместителя главнокомандующего ВВ МВД России по финансово-экономической работе — начальника финансового управления Главного командования ВВ МВД России генерал-лейтенанта запаса Вячеслава Варчука, который получил взятку в размере 10 млн рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, связанных с положительным решением вопроса о выделении управлению связи и автоматизированному управлению войсками Главного штаба Главного командования внутренних войск МВД дополнительных объемов финансирования. В настоящее время Варчук осужден к лишению свободы на шесть лет и штрафу в размере 20 млн рублей, а также лишен воинского звания "генерал-лейтенант". К сожалению, таких примеров немало. — В последние годы корабли ВМФ России постоянно несут боевую службу в Средиземном море, Аденском заливе Индийского океана, у берегов Сирии. Участвуют ли в этих походах военные следователи? — Безусловно. Приведу несколько примеров. 5 мая 2010 года танкер "Московский университет" следовал в Китай с грузом сырой нефти (86 тыс. тонн). Судно шло под флагом Либерии, однако его собственником являлась российская компания ОАО "Новошип" (Новороссийск). На расстоянии около 350 морских миль восточнее Аденского залива Индийского океана к судну приблизились три малоразмерные быстроходные лодки. Угрожая применением оружия, вооруженные люди поднялись на борт танкера. Не имея возможности противостоять захвату судна, экипаж в составе 23 человек (все — граждане России) укрылся в одном из отсеков. Пираты, не обладая навыками управления кораблем такого типа, повредили судовое оборудование и заняли выжидательную позицию. Военным следователем, находившимся на борту большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", патрулировавшего этот участок Индийского океана, по данному факту составлен рапорт об обнаружении в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 227 УК РФ (пиратство, совершенное организованной группой). На следующий день морские пехотинцы Тихоокеанского флота, находившиеся на борту БПК "Маршал Шапошников", провели успешную операцию, в ходе которой захватили десять пиратов, один из них был ранен, один пират при оказании сопротивления во время штурма убит. Экипаж танкера и военнослужащие не пострадали. По окончании активной фазы операции по освобождению заложников военный следователь произвел осмотр места происшествия, а также выполнил другие неотложные следственные и процессуальные действия.

С места происшествия изъяты семь автоматов Калашникова без номеров, один гранатомет РПГ-7 без номера, патроны 7,62 мм в магазинах и россыпью

В дальнейшем российские военные моряки неоднократно сталкивались с морскими пиратами. Иногда такие встречи приводили к неожиданным результатам. Так, во время досмотра одного из пиратских судов были обнаружены и освобождены из плена несколько десятков граждан Пакистана и Иордании. В соответствии с нормами международного права при первой возможности все они были переданы местным властям. Военные следователи также принимают активное участие в расследовании аварий военной техники, которые происходят не только в пунктах временного базирования кораблей, но и в открытом море. Весной 2017 года в международных водах произошло столкновение сухогруза Youzarsif H с кораблем Черноморского флота "Лиман", в результате которого последний затонул в 40 километрах северо-западнее входа в пролив Босфор. Через несколько дней к месту затопления для участия в операции по поиску и поднятию военного оборудования прибыли спасательное судно "Эпрон" и килекторное судно КИЛ-158. На борту КИЛ-158 находились два военных следователя, которые произвели осмотр места происшествия, а также выполнили другие неотложные следственные и процессуальные действия. Во время боевых походов офицеры военных следственных органов проводят большую работу по профилактике правонарушений среди личного состава боевых кораблей. Это особенно важно, если учитывать повышенное морально-психологическое напряжение, которое экипаж испытывает во время длительного несения боевой службы в море.

Командованию кораблей, в том числе благодаря усилиям военных следователей, удается удержать воинскую дисциплину в экипаже на должном уровне