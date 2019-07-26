Игорь Крутой: с каждым певцом была своя жизнь, и в каждой из этих историй я был счастливым

Несмотря на то, что в концертах все реже объявляют имена авторов музыки и слов, на постсоветском пространстве сложно найти человека, который не знал бы имени композитора Игоря Крутого. Его "Мадонну" еще в 1980-х вместе с Александром Серовым пела вся страна, в 1990-х все мечтали о "Любви, похожей на сон", о которой под его музыку проникновенно рассказывала Алла Пугачева. В 2000-х Крутой организует фестиваль "Новая волна", становится продюсером популярного телешоу "Фабрика звезд", успевает записывать собственные инструментальные альбомы и начинает работать с оперной суперзвездой Дмитрием Хворостовским. В 2010-х композитор уже пишет для Анны Нетребко, Лары Фабиан и Суми Чо. Однако эти и многие другие профессиональные успехи не заставили народного артиста России почивать на лаврах. Он с благодарностью говорит о "феноменальной" аудитории, полученной в тандеме с 25-летним казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым, и строит новые и новые творческие планы. Некоторыми из них маэстро поделился в интервью ТАСС накануне своего 65-летия, которое отметит 29 июля. — Игорь Яковлевич, что если вам вдруг надо было бы представиться человеку, не знающему вас, как бы вы это сделали? Композитор, пианист, продюсер, певец… — Композитор. — Среднестатистический слушатель сегодня вряд ли назовет имена хотя бы пяти современных композиторов. Как вы относитесь к ситуации, когда исполнитель забирает всю славу на себя? — Ничего страшного в этом нет, у композиторов своя слава. Когда-то конферансье в концерте объявлял: "Музыка — Арно Бабаджаняна", "Музыка — Раймонда Паулса" или "Музыка — Давида Тухманова". И у всех были ушки на макушке в ожидании какого-то музыкального чуда. И большие композиторы до сих пор узнаваемы.

— Недавно вы выложили снимок в Instagram с временной татуировкой "Крутой". А что, по вашему мнению, включает понятие "крутость"? Безотносительно фамилии. — На самом деле, просто совпало по времени: на "Песне года-87" прозвучал мой первый хит "Мадонна", и как раз пошла мода на словечко "крутой".

Слово же "крутой" я понимаю как "классно", "мощно", "клево". Как это применимо ко мне? Не я придумал эту фамилию, она перешла ко мне от отца, ему — от деда и так далее

— Среди композиторов вы являетесь редким примером успешного как на эстраде, так и в классическом кроссовере, так называемой серьезной музыке. Сами делаете какое-то разделение: сегодня пишу для Леонтьева, а завтра — для Нетребко? — Конечно, это совершенно разные специфики написания музыки. — А в плане серьезности? Есть что-то вроде: здесь надо поднапрячься, а тут все проще? — Да нет. Легкая музыка только по названию легкая. На самом деле, чтобы написать успешную песню в жанре легкой музыки, надо серьезно работать. — То есть эстрада халтуры не терпит, по-вашему? — Нельзя быть немножко беременным.

Или работаешь в полную силу и создаешь то, что будет востребованным. Или вообще тебе не надо работать

— Вас можно назвать "крестным" казахстанского певца Димаша Кудайбергена в России, и за такой подарок для российского слушателя вам большое спасибо. Что в планах после его выступления на прошлогодней "Новой волне" и грандиозного успеха сольных концертов в Кремле? — У нас огромные планы, но мы в равной степени должны быть довольны друг другом. Это не то что я помог Димашу Кудайбергену. Он в равной степени помог мне, и я объясню чем. Доставка контента до слушателей — феноменальная. Выходит песня, и на утро у нее 2 млн просмотров, 10 млн просмотров… Я такого еще не видел. И все это благодаря ему, а не мне. Ведь я и до него песни писал, но такой широкой аудитории и так быстро воспринимающей мою музыку у меня не было. Поэтому я ему тоже благодарен.

На эту тему Певец Димаш Кудайбергенов: хочу показать, что искусство на эстраде еще существует

На презентации моего друга Димаш с отцом подошли ко мне познакомиться. Он стал напевать мне какие-то темы, и выяснилось, что он знает всю мою музыку, которая звучала на "Новой волне". Рассказал, что сидел у телевизора и мечтал попасть на этот фестиваль. И он говорил об этом с таким пиететом, с таким волнением. Он очень хороший парень, в нем заложено столько человечного, что ты проникаешься моментально. Что касается планов, то Димаш будет ярко представлен на будущей "Новой волне": в открытии, в моем юбилейном концерте, в день премьер и в закрытии фестиваля. На моем юбилейном вечере в "Барклайс-центре" в Нью-Йорке 26 октября у него будет серьезный блок с теми успешными песнями, которые уже появились, а их пять-шесть, и многие еще находятся в работе. — На альбом хватит? — Конечно, да. И еще Димаш выступит 3 ноября на "ВТБ-Арене" в Москве на юбилейном концерте, у него будет дуэт с Ларой Фабиан. Потом у нас запланированы выступления в Минске, Дюссельдорфе… В общем, у меня столько планов! И между всеми этими выступлениями, конечно, будут записи новых песен. На сегодняшний день в моем творчестве Димаш в приоритете. — Ваша творческая биография пересекается с большим количеством звезд первой величины: Валентина Толкунова, Алла Пугачева, Дмитрий Хворостовский и многие-многие другие. А кто для вас стал главным партнером по сцене? — Мне очень сложно ответить на этот вопрос.

С каждым была своя жизнь, своя история. И в каждой из этих историй я был счастливым, потому что услышать свою музыку в исполнении Аллы Пугачевой, Лары Фабиан, Димы Хворостовского, Ани Нетребко — это стресс, позитивный стресс

Я помню, как 25 лет назад Пугачева в студии запела "Любовь, похожая на сон". У меня пошли мурашки! Кто забудет такой момент? Я помню все первые композиции, с которыми выступал Саша Серов, которые создавали меня и его и с которыми мы прославились: "Мадонна", "Ты меня любишь", "Я люблю тебя до слез". А когда Дима Хворостовский запел! Это были мои университеты, и, уже научившись там, я пришел к творчеству с Суми Чо, Аней Нетребко. Это были уже совсем другого класса записи, с другими оркестрами (студии Fox, Лондонский симфонический), записывали в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вене, на Abbey Road в Лондоне, сводили в Москве. Это моя жизнь, мое счастье.

' YouTube / Игорь Николаев'

— Случалось ли, что слышали свою песню в чьем-то исполнении и понимали — не то? Можно без имен. — Было и такое. — К творчеству дочери — Вики Крутой — как-то прикладываете руку? Советуете, от чего-то отговариваете? — На уровне советов, помощи с клипами, записью — да. Но что она будет петь — с этим она разбирается сама. И она поет ровно столько, сколько ей хочется. В этом есть и определенный минус — что это не ее профессия, она не зависит от того, заработает она на пении или нет. Когда это вопрос, на что жить, на что есть, — все происходит иначе. У Вики же маленький ребенок, она замечательная мама и счастлива этим. Когда же ей захотелось снова записать песню и снять клип, я помог. — Недавно вы еще опубликовали видео с внучкой Деми за роялем. Видите ее в будущем на сцене? — Это как раз Викина дочь. Она очень талантливая, артистичная, у нее тончайший слух. Наверное, среди моих детей и внуков по музыкальным способностям она номер один.