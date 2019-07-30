Премьер Молдавии: мы не собираемся разжигать геополитические страсти

В Молдавии союз бывших оппонентов — выступающей за сближение с Россией Партии социалистов, которая поддерживает президента Игоря Додона, и проевропейского блока Асum ("Сейчас") — избавил страну от узурпировавшего власть режима Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Острый политический кризис, спровоцированный отказом демократов отдавать власть, удалось решить во многом благодаря единой позиции России, ЕС и США, которые встали на сторону президента, парламента и нового кабинета, который возглавила один из лидеров Асum Майя Санду. О коалиции с социалистами, предстоящем визите в Москву, первоочередных задачах кабинета премьер рассказала в своем первом интервью ТАСС. — Госпожа премьер-министр, вы получили от своего российского коллеги Дмитрия Медведева приглашение посетить с визитом Россию. Когда собираетесь в Москву, что планируете обсуждать? — В начале сентября в Москву поедет министр иностранных дел. Мой визит состоится вскоре после этого. Планируем обсудить весь спектр двусторонней повестки, включая в первую очередь вопросы торговли, пребывания наших граждан в России, проблематику приднестровского урегулирования, российское военное присутствие в этом регионе, борьбу с отмыванием денег и сотрудничество в поиске средств, украденных при прежней власти из национального бюджета и выведенных из Молдовы в другие страны. — Ваш предшественник Павел Филип запретил госчиновникам посещать Россию, из Кишинева высылали российских дипломатов, политиков, журналистов, что привело к охлаждению двусторонних отношений. Почему так случилось? — Правительством управлял не Филип, а захвативший власть в стране олигарх Владимир Плахотнюк. Не занимая государственных должностей, он заправлял всем, превратив страну в источник своего обогащения. С зарубежными партнерами он работал исходя не из государственных, а из личных интересов. По сути, мы имели дело с криминальным режимом, которому не было дела ни до Запада, ни до Востока — его представители захватили власть в стране и обкрадывали ее под проевропейскими лозунгами.

Геополитическая риторика использовалась для отвлечения внимания от внутренних проблем, беззаконий

Примечательно, что антироссийская риторика не мешала Плахотнюку заниматься контрабандой, отмывать деньги в поразительных даже по региональным меркам масштабах вместе с некоторыми представителями власти и бизнеса Приднестровья, которые называют себя пророссийскими. Что, согласитесь, не вписывается в привычные каноны геополитического противостояния. — Теперь Молдавия и Россия возобновили сотрудничество на парламентском и правительственном уровне, в сентябре ожидается первое за три года заседание межправительственной комиссии. Как идет подготовка к нему? — Основной вопрос, который мы хотели бы рассмотреть на заседании межправкомиссии и урегулировать, — торговля между нашими странами. Мы не видим противоречий между зоной углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС, которая является частью нашего договора об ассоциации, и зоной свободной торговли в рамках СНГ. Мы хотели бы, чтобы оба эти режима свободной торговли были доступны для нашей страны. Как вы знаете, после того как мы подписали договор об ассоциации с ЕС, были введены заградительные пошлины на экспорт 19 наименований молдавской продукции. Их можно снять, если мы придем к выводу, что между двумя зонами свободной торговли нет несопоставимости. При этом отмечу, что со стороны Молдовы действительно существовал феномен реэкспорта товаров в Россию. Его необходимо остановить. Тема торговли будет проработана в рамках межправкомиссии на уровне министерств экономики, и я уже дала соответствующее поручение председателю межправкомиссии с нашей стороны и министру экономики. Подчеркну, речь не идет о пересмотре существующих режимов торговли, речь идет о техническом анализе. Нам важно обсудить и вопросы поставки газа и ценовой политики, особенно на следующий год. — Союз Асum и социалистов — яркий пример, когда разделяющую страну геополитику удалось отодвинуть в интересах людей. Надолго ли? Испытанием для коалиции станут предстоящие в октябре местные выборы, главным призом на которых будет пост мэра Кишинева? — Мне кажется, сегодняшняя конфигурация власти, хотя и возникла ситуативно, но в целом отражает существующий в Молдове общественный запрос на объединительную повестку дня. Людям надоели постоянные раздоры политиков, они ждут от них дел. Главные наши проблемы — бедность, коррупция, монополии в экономике, несправедливые суды и прокуратура. Необходимо прекратить разделять общество и определить общую для всех повестку, нацеленную на развитие страны.

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Мы четко определили свои сегодняшние приоритеты. Уже началось очищение государственного аппарата, последовали отставки в Конституционном суде, спецслужбах, ЦИК, других ведомствах. На очереди назначение не зависящего от политиков генерального прокурора. Но это начало. Необходимо ликвидировать контрабанду, преступные схемы, которыми прежняя власть опутала экономику и финансы. Разрушить монополии на экспорт и импорт, прекратить грабеж госпредприятий. Нельзя допустить повторения прежней истории, когда захватившие страну люди распоряжались ей, как своей вотчиной. Хочется оставить после себя систему работающих институтов, способствующих развитию страны, сколь бы невероятной не казалась эта задача. Мы хотели бы продолжить совместную работу с социалистами, чтобы как минимум вернуть в страну демократию, вычистить ее от разъедающей коррупции и кумовства. Мы несем за это совместную ответственность. У социалистов есть профессиональные кадры, они задействованы в управлении страной. Если мы будем придерживаться этой повестки дня, то наша коалиция продержится долго и местные выборы пройдут корректно. — Президент недавно заявил об опасности геополитических игр в стране, где люди разделены симпатиями к ЕС и России. По его мнению, отказ от них облегчит и решение застарелой проблемы Приднестровья. На ваш взгляд, это возможно в ситуации, когда политики так увлечены этими играми (а нередко они подогреваются из-за рубежа)? — Бесконечные геополитические споры разделяют общество и используются безответственными политиками в интересах собственного обогащения. Я часто спрашиваю себя: если Молдова будет стабильной европейской страной с нормальными институтами и экономикой, открытой для серьезных инвестиций со всех сторон, чьим интересам это будет угрожать? Мы должны навести порядок в своем доме исходя из своих собственных интересов. Внешние партнеры могут нам помочь, но за нас эту работу они не сделают. — В Кишиневе привычно обвиняют Тирасполь в нежелании решать приднестровскую проблему. Но и среди молдавских политиков нет единого мнения, как объединить страну. Более того, в последние годы растет число тех, кто считает, что объединяться надо совсем в другом направлении — с Румынией? — На приднестровском конфликте очень много лет зарабатывали разного рода дельцы, превратив регион в удобный источник неучтенных доходов.

Для решения этой непростой проблемы надо начать наводить порядок — остановить контрабанду, начать платить за газ, прекратить сомнительные схемы с электроэнергией, обеспечить свободное передвижение граждан

Нужно менять экономические стимулы, когда во главу угла будет поставлено производство, новые рабочие места, улучшение благосостояния людей, а не схемы. Тогда между берегами Днестра появится доверие, переговоры об урегулировании конфликта пойдут по-другому. Для Приднестровья открыты все торговые режимы, в которых участвует Молдова. Приднестровье очень активно участвует в режиме свободной торговли с ЕС, и это крайне выгодно для экономики региона. Причем, подчеркну, это участие происходит на более благоприятных условиях, чем для правобережной Молдовы. С Румынией нас связывает общая история, культура, тесные родственные и другие связи. Но вопросом объединения двух стран политики часто спекулируют, что вызывает разделение общества. — Прежнее правительство Павла Филипа инициировало в ООН резолюцию, призывающую к немедленному выводу из Приднестровья российских военных. В Тирасполе категорически против, Москва считает эти шаги излишне политизированными. Президент Молдавии считает, что менять миротворческий формат можно после политического решения конфликта. Каково ваше мнение по этому вопросу? — По конституции Молдова — нейтральная страна. Нахождение на нашей территории Оперативной группы российских войск (ОГРВ) противоречит и законам, и воле правительства страны. Ни одно молдавское правительство, ни прошлое, ни будущее, не соглашалось и не согласится с их присутствием. Мы убеждены, что приднестровский конфликт можно урегулировать только мирным политическим путем. У нас никто никому не угрожает, давно никого ни от кого не надо защищать. И миссии гражданских наблюдателей было бы вполне достаточно. А формулу окончательного урегулирования конфликта надо искать за столом переговоров. — Вернемся к молдавскому кризису. Покинувший страну олигарх Плахотнюк пообещал вернуться, когда люди разочаруются в новой власти. Вы считаете, он еще опасен? — Он обязательно вернется. В молдавскую тюрьму. Как только мы сформируем независимую прокуратуру и судебные органы, Плахотнюк и его окружение попадут под их пристальное внимание. Наверняка будет выдан международный ордер на их арест, и они понесут ответственность за совершенные преступления. — В СМИ, которые еще подконтрольны олигарху, обыгрывается тема "заговора Кремля" в Молдавии, а вашу коалицию с социалистами называют "альянс Козака" — по имени вице-премьера России, который в дни кризиса первым среди внешних партнеров назвал действия Плахотнюка "откровенно преступными". Ваших сторонников это не смущает? — Конечно, смущает. Я не назову наши отношения с социалистами безоблачными. Но мы создали общий фронт, чтобы освободить страну от одиозного режима, который толкал Молдову в пропасть.

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