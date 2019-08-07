"Для себя я самый большой критик и судья". Валерию Газзаеву — 65 лет

Единственный российский тренер — обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев 7 августа отмечает 65-летний юбилей. В интервью ТАСС он рассказал, какой деятельностью занимается в настоящее время, о своих реформах в футболе, вере в объединенный чемпионат России и Украины, а также простом семейном счастье. — Валерий Георгиевич, расскажите, как обычно проходит ваш рабочий день сейчас? — Каждый день приезжаю в 9 утра на работу, готовлюсь к пленарному заседанию, совету фракции или комитету, обычный рабочий день (Газзаев — депутат Госдумы РФ седьмого созыва — прим. ТАСС). С понедельника по четверг практически ежедневно пленарные заседания, в конце каждого месяца мы выезжаем в регионы, встречаемся с избирателями, отстаиваем их позицию и стараемся помогать им, встречаемся с региональными и федеральными руководителями, следим за законотворческой деятельностью, чтобы каждый закон исполнялся, — это наша работа. У меня шесть регионов России, за которые я отвечаю, — это весь Северо-Кавказский федеральный округ, больше всего всех интересуют вопросы социально-экономического развития и трудоустройства — в регионах эти вопросы очень остро стоят.

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И конечно, в комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике происходит очень много встреч с молодежью на различных форумах. Все наши депутаты — чемпионы, легендарные личности, которые входят в комитет по спорту, ездят в регионы, все мы встречаемся с молодежью и рассказываем об опыте нашей работы, призываем всех заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Совсем недавно я ездил на медиафорум в Сочи, где один из главных вопросов уделялся дворовым играм и дворовому футболу в частности — это большое достижение, потому что это самая обделенная вниманием молодежь. Эту тему подняли ребята из Общероссийского народного фронта, они выдвинули инициативу проведения всероссийской акции "Уличный красава", в которой участвовало 35 тысяч детей по всей России. Я встречался со многими журналистами, которые приехали на этот медиафорум практически изо всех регионов России, и попросил, чтобы они уделяли как можно больше внимания теме дворового футбола. Вот такую работу я веду на протяжении последних трех лет. — Не скучно ли вам сидеть в кабинете после такой насыщенной футбольной жизни? — Я бы не сказал, что я постоянно сижу в кабинете, в основном я в движении. С точки зрения нахождения в кресле я бы сказал, что работа политика и работа тренера абсолютно одинакова. Что такое политика? Это орган деятельности государственной власти и государственного управления. А что такое работа тренера? Это управление командой. Там, конечно, масштабы совсем другие, но задачи, принципы работы — абсолютно одинаковые. И в том, и в другом случае нужно стремиться к победе и достижению целей. Конечно, нет уже такой активной работы, но я в курсе всех дел и тенденций современного футбола, тем более мой сын очень успешно работает в футбольных командах. А что будет дальше — сложно сказать, но это положительный и позитивный опыт для моей дальнейшей жизни и работы. — Сейчас не жалеете, что закончили тренерскую карьеру так рано? — Я никогда ни о чем не жалею: у меня есть жизненные принципы. И когда я уходил из команд, хотя на это не было серьезных оснований, я всегда принимал решение, которое соответствовало моему внутреннему голосу, и не думал о том, что будет завтра. В любой деятельности честь, достоинство, ответственность, отношение к людям должны быть непоколебимы. Когда я, например, в 1993 году уходил из московского "Динамо", команда шла на втором месте и боролась за чемпионство, мы крупно проиграли "Айнтрахту", и это был удар по моему тренерскому самолюбию и профессионализму. Я всегда принимал поражение или неудачу только так, что я сам виноват, — для себя я самый большой критик и судья. В работе я всегда был достаточно требовательным человеком.

Например, когда я ушел в отставку с поста главного тренера сборной России в 2003 году, мы играли товарищеский матч с Израилем, на который я вызвал 18 футболистов. Первый тайм отыграл стартовый состав, потом я сделал восемь замен, чтобы все, кто был приглашен на сбор, имели игровую практику. Второй тайм мы проиграли 1:2, и так как это был контрольный матч, любой тренер к этому отнесся бы философски. Но я 40 минут отчитывал команду и высказывал все, что я о них думаю, потому что считал, что мы не имеем права проигрывать команде Израиля даже в товарищеском матче. Я сказал им, что с этого дня я больше не хочу с вами работать, с людьми, которые такие безответственные. — В интервью пять лет назад вы говорили, что не исключаете того, что можете вернуться к работе тренером. Что думаете об этом сейчас? — В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключение одного — это Лига чемпионов. Конечно, мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьезные задачи для достижения и успешного выступления в Лиге чемпионов, я никогда не скрывал этого. В принципе, такая ситуация была в 2008 году, когда я ушел из ЦСКА: у нас действительно подобралась команда, готовая к выступлению в этом турнире. Я считал, что необходимо было усилить пару позиций, и тогда мы бы серьезно выступили в главном клубном европейском турнире, ничего нельзя исключать. К сожалению, тогда у нас было расхождение во взглядах. Но вот тогда можно было пойти до конца, об этом я сожалею. Но тогда и кризис 2008 года, и все остальное повлияло на содержание клуба, потому что нужны были серьезные вложения для того, чтобы соответствовать уровню Лиги чемпионов. Но тем не менее я считаю, что все впереди. Никто и не верил, когда я сделал заявление, что мы будем играть в финале Кубка УЕФА, все журналисты дружно посмеялись, а потом я смеялся над ними. Но я считаю, что нужно верить: человека всегда сопровождает вера, если он не уверен в себе, то у него и жизнь будет неуверенная. — Были какие-то интересные предложения после завершения тренерской карьеры? — Да, были, я уже был готов подписать контракт с одним из московских клубов, практически все было решено. Но для того, чтобы была успешная работа, необходимо, как говорится, договориться на берегу обо всех деталях. Были решены все контрактные вопросы, было решено абсолютно все, просто я предъявил одному из руководителей то, как мы должны работать, и, видимо, ему что-то не понравилось. Если мы хотим результат, мы должны работать по определенной схеме.

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И здесь я хочу поблагодарить всех тренеров и руководителей, с которыми я работал. Мне действительно повезло в жизни, когда я работал с Галазовым, президентом Северной Осетии, когда мы стали чемпионами с "Аланией". Когда в 90-м мы вышли в высшую лигу советского футбола, был председатель правительства Сергей Хетагуров. Конечно, самые теплые слова Евгению Гинеру, мы работали в унисон, без этого сложно было бы выиграть столько трофеев. Была очень слаженная работа, за что я очень ему благодарен. То же самое могу сказать про Игоря Михайловича Суркиса, президента киевского "Динамо". Когда есть такое единение между тренером и руководителем, есть и результат. А если этого нет, команда страдает, деньги уходят непонятно куда. Футбольная команда — это семья, и ничего из нее не должно выходить. А сейчас есть клубы, которые все выставляют напоказ, и это влияет на конечный результат. — Все единогласно говорили, что вы тренер уровня топ-команд Европы. Почему не уехали тренировать на Запад? — Сразу после победы в Кубке УЕФА в 2005 году мне поступило официальное предложение из хорошей европейской страны, но нужно знать язык, хотя бы английский. Работа тренера помимо специализации, психологии, знаний предмета — это и общение. Это меня, к сожалению, сдерживало, поэтому я не принял этого решения. Не хотелось, чтобы рядом стояли и разговаривали, а ты даже не понимаешь, о чем речь, чувствуешь себя некомфортно. — Сейчас в профессиональных клубах РПЛ и ФНЛ появились молодые тренеры (Сергей Игнашевич, Мурад Мусаев, Роман Шаронов — прим. ТАСС), у которых нет лицензии PRO. РФС по этому поводу даже добавил специальный пункт в статью о том, что им нельзя демонстративно руководить командой из технической зоны. Что вы думаете об этом? Это хорошо, что стали появляться молодые тренеры, стоит давать им без опыта руководить командой? — Во-первых, я приветствую, что клубы приглашают молодых российских тренеров, а не иностранных, и это аванс для них. Всем молодым тренерам я могу посоветовать, что если уж они вышли на такой уровень, то они должны давать результат. Тот же Шаронов по первым двум играм "Рубина" оставил приятное впечатление, хотя судить об этом еще рано. Сергей Семак уже достиг высокого уровня, он стал чемпионом, это большой результат и шаг в его карьере. Молодые специалисты должны заканчивать высшую школу тренеров и получать лицензию, чтобы дальше прогрессировать, но они должны постепенно к этому приходить. То, что Игнашевич сейчас работает в Первой лиге, — это правильно, он там должен набраться опыта, а потом уже идти дальше. Шаронов из дублирующего состава перешел в основной, и, если у него будут успехи, "Рубин" больше никого не будет искать. Видно, что у команды есть мысль, и она исходит от тренера — это очень важно.

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Хочется, чтобы такая плеяда молодых тренеров вошла и добивалась результатов. Любой молодой тренер, возглавляющий команду, которая на виду, я имею в виду премьер-лигу, должен начинать с самых низов. Закончить высшую школу тренеров, взять какую-нибудь маленькую команду. Взять того же Семака: он работал помощником, потом взял "Уфу", и сегодня виден его рост. Он уже держит для себя планку. И все молодые тренеры должны к этому стремиться, тогда и не будут приглашать иностранных специалистов. — Как они должны работать, если регламент запрещает им демонстративно руководить командой с тренерской скамьи? — Есть закон, и они должны его соблюдать. Они должны получить лицензию, чтобы стать полноценными тренерами. Есть регламент УЕФА и Российского футбольного союза, и я поддерживаю его. Они должны соответствовать закону и выполнять все требования, не должно быть хаоса. Мы не должны отличаться чем-то в худшую сторону от европейских клубов. — Сейчас происходит возрождение "Алании", следите за клубом? — Я всегда слежу за "Аланией", это родной для меня клуб. Я начал свою игровую и тренерскую карьеру в нем. Конечно, я желаю удачи "Алании". Это одна из команд, которая имеет историю и традиции, ведь всего шесть команд за историю российского футбола были чемпионами, поэтому хочется, чтобы она действительно возродилась. Будем надеяться и переживать за команду. — На днях появилась информация о том, что репер Баста (Василий Вакуленко) хочет возродить ростовский СКА и вернуть его на прежний уровень. Как относитесь к этой инициативе, считаете ли, что Ростову нужно два клуба РПЛ? — Я играл в СКА в 1974 году, и тогда было наоборот: СКА играл в высшей лиге, а "Ростсельмаш" был командой второго дивизиона. Для такого большого региона два клуба на высоком уровне — это возможно. У ростовского СКА очень большие традиции, там играли выдающиеся игроки, такие как Виктор Понедельник, Сергей Андреев, Алексей Еськов и многие другие. Плохо, когда традиции забывают, поэтому хочу пожелать Василию, чтобы у него все получилось, очень хорошая идея. Но нужно набраться терпения и любить футбол. Ростов — город с миллионным населением, может быть одна команда в премьер-лиге, а другая — в ФНЛ. Это добавит соревновательного стимула. Чем больше спорта, тем сильнее, здоровее и увереннее нация.

— Сейчас у современных детей появилось очень много возможностей для развития в спорте в целом и футболе в частности: у них есть современная инфраструктура, необходимый инвентарь и экипировка. Завидуете им? — Я не завидую, а очень радуюсь, что у них появились такие возможности. У нас раньше футбольное поле: ворота — два булыжника — и асфальт, а если он еще и ровный, то это вообще уже "Уэмбли!" А сейчас у детей есть все, и я счастлив, когда в Москве в каждом дворике вижу маленькое поле с искусственным покрытием. Выходи и играй целыми днями, оттачивай технику, развивайся физически. Тем более, сегодня спорт — это огромные возможности для роста, перспектив и для дальнейшей судьбы. Призываю всех детей, чтобы они больше занимались спортом. Даже если кто-то из них не станет звездой, они станут сильными и здоровыми людьми, которые через несколько лет будут приносить пользу своей стране. — Расскажите какую-нибудь интересную историю из вашего детства и тренировок в то время. — У нас не было таких возможностей, спортивных школ, мы гоняли мяч во дворе. У нас не было интернета, гаджетов и всего другого. У всех был одинаковый статус, не было ни бедных, ни богатых, было больше доброты, люди друг к другу относились по-другому. Фактически вся юность была во дворе, мы все были как одна семья, все друг друга знали и тепло относились, помогали друг другу. Мы жили совсем в другой стране, с другими ценностями. А сегодня я отчетливо вижу пороки, которые существуют в современной жизни: зависть, лицемерие, предательство. Конечно, хочется, чтобы всего этого не было и люди друг к другу лучше относились. — Вас можно назвать главным реформатором российского футбола, многие темы, которые вы поднимали несколько лет назад, сейчас очень актуальны. Например, вы еще в 2014 году предлагали расширить премьер-лигу до 18 команд, что сейчас активно обсуждается. Изменилось ли за эти несколько лет ваше мнение по этому вопросу? — Мы еще до чемпионата мира должны были это делать. Мы должны были ставить задачу победить и готовиться к этому с 2010 года. Хотя у нас была возможность по ходу чемпионата мира попасть в полуфинал и финал, но все равно удачно сложилось, что наша сборная неплохо выступила. Одним из важных пунктов нашей реформы было обязательное участие в матчах чемпионата России одного игрока не старше 21 года, это дало бы больше молодых кандидатов в сборную на чемпионате мира. Когда некоторые руководители клубов говорят, что нам нужно сократить количество клубов лиги до 12–14, о чем они думают, когда везде построили такие стадионы? Конечно, для такой большой страны мы должны расширить чемпионат, в нем должно участвовать минимум 18 команд. У нас есть прекрасная инфраструктура, нужно и повышать качество футбола, и вовлекать в систему профессионального, массового, любительского и детско-юношеского футбола все регионы России.

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— Как вообще клубам из регионов привлекать частных инвесторов? — Мы внесли в Госдуму законопроект по льготному налогообложению для бизнеса и компаний, которые финансируют профессиональный спорт. Если будет льготное налогообложение, тогда никаких проблем с финансированием клубов не будет. Вот в Китае приняли такой закон для крупных корпораций, снизили налог на прибыль с 25 до 15%, а 10% отчисляется на профессиональный спорт, и какой у них сразу подъем! И у нас тоже рано или поздно это произойдет: я говорил об этом еще в 2014 году, говорю и сейчас. — Вы были одним из идеологов объединенного чемпионата. Переживали, что не получилось реализовать этот проект? — Конечно, переживал, тем более что в 2013 году практически все было готово, и если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединенный чемпионат. Более того, это был бы один из лучших чемпионатов в истории европейского футбола. Я считаю, что он был бы не хуже английского по возможностям, качеству, смотрибельности и стабильному финансированию. Потому что только что прошел чемпионат Европы в Украине, в России — чемпионат мира: появились прекрасные стадионы и огромный рекламный рынок. Причем учитывались бы квоты украинских и российских клубов, и премьер-лига, и первый дивизион были бы совместными. Вторые лиги проводила бы федерация футбола России и Украины. Повысилась бы стоимость телевизионных прав, и лига отвечала бы за финансирование всего футбола. Я не думаю, что тогда бы банкротились команды, плюс это бы влияло на качество футбола. Я считаю, что только увеличение стоимости телевизионных прав сможет спасти ситуацию. В странах Европы стоимость прав примерно в 40 раз больше, как с ними конкурировать? Необходимо поднять качество футбола, чтобы наши клубы могли успешно выступать в еврокубках. Сегодня мы должны строить сильные клубы, тогда и сборная будет сильной. Казалось бы, успешно выступили на чемпионате мира, а где хоть один наш игрок в европейских клубах, кроме Головина? Почему лучшие клубы не приглашают наших футболистов? Об этом тоже надо задуматься. — Мы немного отошли от темы объединенного чемпионата, но вы верите, что это еще возможно? — Конечно, я верю в это и в то, что отношения между нашими странами наладятся. Человек без веры жить не может.

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— Расскажите поподробнее о своей семье. Кто чем занимается? — У меня трое детей, пятеро внуков и прекрасная супруга, с которой я живу 43 года. Я счастлив, живем дружно — и это самое главное. Один сын занимается бизнесом, другой — спортивной деятельностью, пошел по моим стопам. Дочка окончила юридическую академию и занимается профессиональной деятельностью, знает пять языков. — Ваши внуки занимаются спортом? — Да, мой шестилетний внук занимается футболом и автоспортом, другой — всеми видами единоборств, ему восемь лет. Конечно, я бы хотел, чтобы они стали профессиональными спортсменами. Я считаю, что это им не помешает: даже если они не станут звездами, то они станут здоровыми и сильными людьми. Также у меня есть три внучки: старшая мечтает стать детским врачом-терапевтом, средняя — модельером, а младшая — балериной. У всех серьезные цели! — А чем вы занимаетесь сейчас в свободное время? — Я люблю поиграть в большой теннис, когда есть время, поддержать форму. Каждый день утром по 30 минут я занимаюсь растяжкой, разминкой, уделяю внимание собственному телу. А в субботу и воскресенье, когда есть спарринг, стараюсь играть в теннис. — В день рождения многие подводят итоги прошедшего года. Что вы можете отметить из того, что сделали в прошлом году? — Что касается моей семьи, я очень счастлив, что все живы-здоровы, это самое главное, что никаких потрясений не было. Что касается друзей, то они как были, так у меня и остались, я очень дорожу отношениями с ними и оберегаю их, это проверенные долгими годами люди. Я безумно горжусь нашей страной и тем, что мы провели такой прекрасный чемпионат мира. Я благодарен и нашему президенту, при поддержке которого мы провели этот турнир. Это было фантастическое зрелище, я уже и не думал, что в нашей стране будет чемпионат мира, но мы его увидели, и все увидели сильную и мощную страну.

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