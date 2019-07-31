Посол Индонезии в РФ: подпишем с Путиным стратегическое соглашение

Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди рассказал в специальном интервью ТАСС о подготовке визита российского лидера Владимира Путина и подписании возможных соглашений, а также ответил на вопросы о влиянии США на политику республики.

— Появилась информация о том, что визит Владимира Путина в Индонезию может состояться до конца этого года. Известны ли более конкретные сроки такого визита? Прорабатывается ли к нему подписание каких-либо контактов?

— Да, ждем президента Путина до конца года или в самом начале следующего. Но на данный момент нет точных дат, мы сейчас пытаемся выбрать удачные сроки для обеих сторон. Надеемся, что эта встреча будет продуктивной и будет подписан пакет документов. Я не могу вдаваться в детали. Некоторые соглашения до сих пор находятся на стадии обсуждения.

— В феврале стороны подтвердили намерение заключить в ближайшее время двустороннее соглашение об упрощении визового режима. Каковы успехи работы в данном направлении?

— Мы надеемся, что оно будет подписано во время визита президента России Владимира Путина.

— Как бы вы оценили уровень военно-технического сотрудничества России и Индонезии? Планируется ли заключение новых контрактов?

— Военно-техническое взаимодействие мы ведем с Россией с 2004 года. Соответствующее соглашение было ратифицировано парламентами обеих стран.