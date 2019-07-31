{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Интервью

Посол Индонезии в РФ: подпишем с Путиным стратегическое соглашение

Мохамад Вахид Суприяди Александр Щербак/ТАСС
Описание
Мохамад Вахид Суприяди
© Александр Щербак/ТАСС

Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди рассказал в специальном интервью ТАСС о подготовке визита российского лидера Владимира Путина и подписании возможных соглашений, а также ответил на вопросы о влиянии США на политику республики.

— Появилась информация о том, что визит Владимира Путина в Индонезию может состояться до конца этого года. Известны ли более конкретные сроки такого визита? Прорабатывается ли к нему подписание каких-либо контактов?

— Да, ждем президента Путина до конца года или в самом начале следующего. Но на данный момент нет точных дат, мы сейчас пытаемся выбрать удачные сроки для обеих сторон. Надеемся, что эта встреча будет продуктивной и будет подписан пакет документов. Я не могу вдаваться в детали. Некоторые соглашения до сих пор находятся на стадии обсуждения.

— В феврале стороны подтвердили намерение заключить в ближайшее время двустороннее соглашение об упрощении визового режима. Каковы успехи работы в данном направлении?

— Мы надеемся, что оно будет подписано во время визита президента России Владимира Путина.

— Как бы вы оценили уровень военно-технического сотрудничества России и Индонезии? Планируется ли заключение новых контрактов?

— Военно-техническое взаимодействие мы ведем с Россией с 2004 года. Соответствующее соглашение было ратифицировано парламентами обеих стран.

Сегодня наше военно-техническое сотрудничество находится на высоком уровне

И мы собираемся подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Владимиром Путиным, когда он приедет.

— Индонезия подписала контракт с РФ на поставку истребителей Су-35, однако из-за санкций США реализация контракта не началась. Есть ли вероятность, что из-за давления Вашингтона Джакарта откажется от данного соглашения?

— Договор уже был подписан, и мы до сих пор уверены, что сможем поддерживать сотрудничество с Россией, то есть мы стремимся приобрести Су-35. Но все будет зависеть и от технических деталей. Мы являемся только частью торговой схемы, она сложная, сюда вовлечены и ведомства, и компании. Это новый опыт для нас.

— Ранее в интервью ТАСС вы говорили о заинтересованности Индонезии в закупке у РФ вертолетов Ми-27 и подводных лодок. Сохраняется ли такой интерес? Когда возможна практическая реализация?

— Мы уже закупили у России как гражданские, так и военные вертолеты. Модель "Mи" привычна для нас. А что касается подводных лодок — этот вопрос еще нуждается в детальном обсуждении. Это можно было бы обсудить на ведомственном уровне.

— Какие еще сферы двустороннего сотрудничества помимо ВТС, на ваш взгляд, являются наиболее перспективными?

— Я думаю, мы должны приложить усилия для развития наших торговых отношений и инвестиций. В 2007 году мы зафиксировали товарооборот $3,27 млрд. Но в 2018 году он сократился до $2,6 млрд. То есть отмечен значительный спад.

На эту тему
Михаил Галузин: РФ может сыграть важную роль в модернизации инфраструктуры в Индонезии

Поэтому мы должны работать над этим. И поэтому мы организуем бизнес-форум, который пройдет 1 августа в Москве. Во время этого бизнес-форума крупные бизнесмены из России и Индонезии смогут обсудить взаимодействие. Наша цель — порядка 450 бизнесменов с обеих сторон. Я оптимистично настроен. Уверен, что благодаря данному бизнес-форуму мы сможем укрепить наши торговые отношения. Мы хотим выйти к 2020 году на товарооборот $5 млрд. Мы должны работать над этим. Пока что есть еще одна проблема, которая требует решения, — подписание соглашения о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС. Будем надеяться, что меморандум о сотрудничестве будет подписан в этом году. Когда само соглашение будет подписано, наша взаимная торговля вырастет значительно.

А как продвигаются переговоры о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, о которой вы сейчас сказали? Существуют ли какие-то временные рамки для заключения соглашения?

— Да, мы надеемся подписать соответствующий меморандум до конца этого года. Это будет первый этап. Затем, после подписания меморандума, мы создадим рабочую группу для финализации соглашения. Чем раньше все будет сделано, тем лучше.

 Россия и Индонезия регулярно проводят консультации по информационной безопасности. Как вы оцениваете сотрудничество в данной сфере? Как вы оцениваете роль Москвы в обеспечении международной кибербезопасности? 

— Проводилась глубокая дискуссия между нашими институтами, занимающимися вопросами кибербезопасности. Представители Индонезии посетили Россию. Была проведена хорошая работа. Достигнуто понимание, что мы должны плотно работать в сфере кибербезопасности.

Беседовала Джамиля Рахимуллина

Теги
Индонезия
Зеленский предложил мэру Смелы продать автомобиль для погашения долгов города за отопление
Город имеет задолженность из-за того, что его власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой, сообщает портал "ПроЧерк"
Читать полностью