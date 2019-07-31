Посол Индонезии в РФ: подпишем с Путиным стратегическое соглашение

Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди рассказал в специальном интервью ТАСС о подготовке визита российского лидера Владимира Путина и подписании возможных соглашений, а также ответил на вопросы о влиянии США на политику республики.
— Появилась информация о том, что визит Владимира Путина в Индонезию может состояться до конца этого года. Известны ли более конкретные сроки такого визита? Прорабатывается ли к нему подписание каких-либо контактов?
— Да, ждем президента Путина до конца года или в самом начале следующего. Но на данный момент нет точных дат, мы сейчас пытаемся выбрать удачные сроки для обеих сторон. Надеемся, что эта встреча будет продуктивной и будет подписан пакет документов. Я не могу вдаваться в детали. Некоторые соглашения до сих пор находятся на стадии обсуждения.
— В феврале стороны подтвердили намерение заключить в ближайшее время двустороннее соглашение об упрощении визового режима. Каковы успехи работы в данном направлении?
— Мы надеемся, что оно будет подписано во время визита президента России Владимира Путина.
— Как бы вы оценили уровень военно-технического сотрудничества России и Индонезии? Планируется ли заключение новых контрактов?
— Военно-техническое взаимодействие мы ведем с Россией с 2004 года. Соответствующее соглашение было ратифицировано парламентами обеих стран.
И мы собираемся подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Владимиром Путиным, когда он приедет.
— Индонезия подписала контракт с РФ на поставку истребителей Су-35, однако из-за санкций США реализация контракта не началась. Есть ли вероятность, что из-за давления Вашингтона Джакарта откажется от данного соглашения?
— Договор уже был подписан, и мы до сих пор уверены, что сможем поддерживать сотрудничество с Россией, то есть мы стремимся приобрести Су-35. Но все будет зависеть и от технических деталей. Мы являемся только частью торговой схемы, она сложная, сюда вовлечены и ведомства, и компании. Это новый опыт для нас.
— Ранее в интервью ТАСС вы говорили о заинтересованности Индонезии в закупке у РФ вертолетов Ми-27 и подводных лодок. Сохраняется ли такой интерес? Когда возможна практическая реализация?
— Мы уже закупили у России как гражданские, так и военные вертолеты. Модель "Mи" привычна для нас. А что касается подводных лодок — этот вопрос еще нуждается в детальном обсуждении. Это можно было бы обсудить на ведомственном уровне.
— Какие еще сферы двустороннего сотрудничества помимо ВТС, на ваш взгляд, являются наиболее перспективными?
— Я думаю, мы должны приложить усилия для развития наших торговых отношений и инвестиций. В 2007 году мы зафиксировали товарооборот $3,27 млрд. Но в 2018 году он сократился до $2,6 млрд. То есть отмечен значительный спад.
Поэтому мы должны работать над этим. И поэтому мы организуем бизнес-форум, который пройдет 1 августа в Москве. Во время этого бизнес-форума крупные бизнесмены из России и Индонезии смогут обсудить взаимодействие. Наша цель — порядка 450 бизнесменов с обеих сторон. Я оптимистично настроен. Уверен, что благодаря данному бизнес-форуму мы сможем укрепить наши торговые отношения. Мы хотим выйти к 2020 году на товарооборот $5 млрд. Мы должны работать над этим. Пока что есть еще одна проблема, которая требует решения, — подписание соглашения о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС. Будем надеяться, что меморандум о сотрудничестве будет подписан в этом году. Когда само соглашение будет подписано, наша взаимная торговля вырастет значительно.
— А как продвигаются переговоры о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, о которой вы сейчас сказали? Существуют ли какие-то временные рамки для заключения соглашения?
— Да, мы надеемся подписать соответствующий меморандум до конца этого года. Это будет первый этап. Затем, после подписания меморандума, мы создадим рабочую группу для финализации соглашения. Чем раньше все будет сделано, тем лучше.
— Россия и Индонезия регулярно проводят консультации по информационной безопасности. Как вы оцениваете сотрудничество в данной сфере? Как вы оцениваете роль Москвы в обеспечении международной кибербезопасности?
— Проводилась глубокая дискуссия между нашими институтами, занимающимися вопросами кибербезопасности. Представители Индонезии посетили Россию. Была проведена хорошая работа. Достигнуто понимание, что мы должны плотно работать в сфере кибербезопасности.
Беседовала Джамиля Рахимуллина