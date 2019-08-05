"Мои треки стоят особняком от того, что вокруг". Диджей Корстен — о безумии клубной жизни

Ферри Корстен — один из ведущих диджеев мира. Он родился в Роттердаме, а сейчас играет транс по всему миру. Его график забит концертами до отказа, иногда он может играть в Токио и в тот же день — в Дублине. Корстен выступит в рамках фестиваля Alfa Future People, который пройдет с 16 по 18 августа недалеко от Нижнего Новгорода. В интервью он рассказал о самых главных, на его взгляд, вещах в музыке, благотворительности и о том, как справиться с безумием живых выступлений.
— Помните ли вы момент, когда начали заниматься музыкой? Что вас вдохновило?
— Когда я был ребенком, мне нравилось "играться" с музыкой, миксовать, анализировать разные виды звучания, разные жанры. Это был мой чистый интерес к звукам, которые можно создать. Они и пробудили во мне эту страсть, побудили меня купить мою первую клавиатуру и в итоге другое оборудование, чтобы начать создавать что-то самостоятельно.
— Какие музыканты или музыкальные жанры повлияли на вас?
— Я думаю, что это музыка десятилетия, — именно она оказала колоссальное влияние на меня. Я рос в 80-е, и такие направления, как хип-хоп, танцевальная музыка, раннее техно и acid house, были все время вокруг меня. Так сформировался мой музыкальный вкус.
— Вы работали над саундтреком к фильму "Не уходи". Можете рассказать немного об этом, чья это была идея?
— Сочинять музыку к фильму — совершенно новый опыт для меня. Мне знакомо, как передавать эмоции через музыку, это не что-то новое для меня, потому что транс, музыка, которую я обычно пишу, очень эмоционален. Но сделать это для кино — это совершенно новый мир.
Все сложилось после моего последнего альбома Blueprint. У него тоже есть единый, цельный сюжет, который был проиллюстрирован музыкой, там как бы складывались отдельные сцены. Этот альбом услышал режиссер Дэвид Глисон, которому понравилось его звучание, и он предложил мне написать несколько треков для пары сцен. После нашего диалога я отправил ему наброски идей, которые понравились ему настолько, что он попросил меня написать музыку ко всему фильму.
— Хотелось бы вам еще поработать в этом направлении?
— Есть много разговоров с разными людьми, я всегда открыт для самых необычных проектов!
— У вас очень много совместных проектов с самыми разными артистами. Каково это — работать в команде? Отличается ли это как-то от сольных записей?
— Есть очень много способов работы в команде. Иногда мы просто встречаемся в моей студии, а иногда просто обмениваемся музыкой и созваниваемся по FaceTime, например. Прелесть этой работы в том, что ты можешь быть где угодно в мире и все еще быть на связи, создавая что-то новое.
— Ваш проект UNITY — это благотворительный проект, верно? Почему вы решили обратиться к такому виду деятельности?
— Чтобы концепция UNITY стала завершенной и приносила удовольствие всем, мы решили отдать часть доходов организации VH1, которая предоставляет музыкальное образование детям с ограниченными возможностями, чтобы они могли развивать свою карьеру.
— Нравится ли вам кто-то из молодых артистов, вы поддерживаете кого-то в творческом плане?
— Я большой фанат Dim3nsion. Это потрясающий продюсер из Испании. Еще мне нравится, как работает Маркус Санторо из Австралии.
— Вы знаете, что на фестивале Alfa Future People будет сцена высотой с девятиэтажный дом. Это самая большая сцена в стране. Вам когда-нибудь доводилось работать в столь масштабных условиях?
— До недавних пор самой большой сценой, где я выступал, был EDC в Лас-Вегасе в прошлом мае. Она была настолько огромной, что я мог видеть лишь маленький кусочек толпы где-то в самом конце поля. И я не уверен, что она была высотой с девятиэтажный дом… Я думаю, что скоро я смогу сравнить их. Ха-ха. (Смеется.)
— На сегодняшний момент вышло более 600 выпусков вашего радиошоу Corsten’s Countdown. Как на протяжении столь долгого времени вам удается удерживать внимание слушателей и делать каждый выпуск уникальным?
— Мы всегда стараемся найти такие треки, которые слегка отличаются или стоят особняком от всего, что есть вокруг. Ну и, конечно, слушательская вовлеченность играет огромную роль в создании следующего эпизода.
— У вас бывает по два выступления в один день, в двух разных городах, в двух разных частях света — это действительно очень плотный и напряженный график. Как справляетесь с нагрузкой? Есть ли у вас какие-то ритуалы перед выходом на сцену?
— Я большой фанат дзен-практик. Я думаю, что чтобы иметь возможность заниматься такой работой, нужно быть очень взвешенным человеком и отдавать себе отчет в тех решениях, которые ты принимаешь: с чем ты справишься, а с чем нет. Я же всегда пытаюсь отдохнуть там, где могу. У меня есть особый ритуал — перед самым выступлением я стараюсь хорошо поужинать с бокалом хорошего вина, чтобы просто расслабиться. Я позволяю себе эту маленькую передышку перед тем, как безумие продолжится снова.
— Это ваше первое выступление в России спустя четыре года. Есть ли какие-то особые ожидания?
— Я просто в нетерпении. Я знаю, что публика тут восхитительная, а этот фестиваль — один из крупнейших в России. Так что не могу дождаться встречи!
Беседовала Кадрия Садыкова