"Мои треки стоят особняком от того, что вокруг". Диджей Корстен — о безумии клубной жизни

Ферри Корстен — один из ведущих диджеев мира. Он родился в Роттердаме, а сейчас играет транс по всему миру. Его график забит концертами до отказа, иногда он может играть в Токио и в тот же день — в Дублине. Корстен выступит в рамках фестиваля Alfa Future People, который пройдет с 16 по 18 августа недалеко от Нижнего Новгорода. В интервью он рассказал о самых главных, на его взгляд, вещах в музыке, благотворительности и о том, как справиться с безумием живых выступлений.

— Помните ли вы момент, когда начали заниматься музыкой? Что вас вдохновило?

— Когда я был ребенком, мне нравилось "играться" с музыкой, миксовать, анализировать разные виды звучания, разные жанры. Это был мой чистый интерес к звукам, которые можно создать. Они и пробудили во мне эту страсть, побудили меня купить мою первую клавиатуру и в итоге другое оборудование, чтобы начать создавать что-то самостоятельно.

— Какие музыканты или музыкальные жанры повлияли на вас?

— Я думаю, что это музыка десятилетия, — именно она оказала колоссальное влияние на меня. Я рос в 80-е, и такие направления, как хип-хоп, танцевальная музыка, раннее техно и acid house, были все время вокруг меня. Так сформировался мой музыкальный вкус.

— Вы работали над саундтреком к фильму "Не уходи". Можете рассказать немного об этом, чья это была идея?

— Сочинять музыку к фильму — совершенно новый опыт для меня. Мне знакомо, как передавать эмоции через музыку, это не что-то новое для меня, потому что транс, музыка, которую я обычно пишу, очень эмоционален. Но сделать это для кино — это совершенно новый мир.

Все сложилось после моего последнего альбома Blueprint. У него тоже есть единый, цельный сюжет, который был проиллюстрирован музыкой, там как бы складывались отдельные сцены. Этот альбом услышал режиссер Дэвид Глисон, которому понравилось его звучание, и он предложил мне написать несколько треков для пары сцен. После нашего диалога я отправил ему наброски идей, которые понравились ему настолько, что он попросил меня написать музыку ко всему фильму.