Футболист "Монако" Александр Головин: сейчас отказал бы "Реалу" и "Барселоне"

Переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" до сих пор является рекордным для российского футбола. Клуб из чемпионата Франции заплатил за него €30 млн. В прошлые выходные россиянин выиграл с командой первый трофей — мини-турнир Philiрp Plein Cup, который проходил в рамках подготовки к сезону. В интервью ТАСС 23-летний футболист сборной России признался, что полностью обосновался в Монако и в ближайшее время не готов переходить ни в один другой клуб мира. Также он рассказал о том, как национальной команде обыграть бельгийцев в квалификации к чемпионату Европы — 2020 и почему европейцы боятся переходить в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). — Это же твой первый трофей в "Монако"? — В Европе — да, первый для меня. Ничего особенного — это же была подготовка к сезону, товарищеская игра. Просто наш спонсор Philipp Plein приукрасил матч кубком. Главное для меня и для команды сейчас — это подготовка к чемпионату. Больше ни о чем не думаем. — В этом плане как оцениваешь готовность команды? Удастся ли выступить лучше, чем в прошлом году? — Если взять все наши товарищеские игры, проведенные в межсезонье, по ощущениям — мы выглядим лучше. В первую очередь я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести после столь тяжелого сезона (в сезоне-2018/19 клуб занял 17-е место в чемпионате Франции — прим. ТАСС). Поэтому я думаю, что в новом сезоне для нас все будет гораздо лучше.

— Руководство клуба озвучивало задачи на сезон или еще нет? — Пока конкретно разговора не было. Но все понимают, что "Монако" должен нацеливаться на максимальные задачи. Но конкретики от руководства не было еще. — Тебя не пытались летом увезти из "Монако"? Был ли серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов? — Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды — мне так не нравится. — Сейчас ты уже чувствуешь себя своим здесь? — Да. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться. — Полгода назад мы общались и ты рассказывал, что занимаешься с репетитором французского языка. Как прогресс? — Я продолжаю это делать. Французский, конечно, дается тяжелее английского, но я уже стал понимать тренера почти полностью. Он говорит на французском, и ему не надо переходить на английский для общения со мной. А в повседневном общении я говорю вперемешку. Задействую и тот, и другой язык. На английском с ребятами общаюсь хорошо, на французском — сложнее.

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— С ребятами из сборной России ты же общаешься постоянно? — Да, на связи со всеми. Начался чемпионат России, и я смотрю почти все матчи "Зенита", "Спартака", ЦСКА... — Как оценишь начало РПЛ? — Меня удивили "Крылья" (после четырех туров у "Крыльев Советов" одна победа, над ЦСКА, и три поражения — прим. ТАСС). Нападающий Соболев хорошо проявил себя и стал лучшим игроком лиги месяца (форвард занимает первое место в списке бомбардиров с 4 голами — прим. ТАСС). "Зенит" стартовал как и ожидалось — все выигрывают плюс минус. Если честно, мне очень понравилась идея вручать после каждого матча статуэтку лучшему игроку. — В чемпионате Франции есть такое? — Только если небольшое дерби, как "Монако" — "Лион", "Монако" — "Ницца", ПСЖ — "Монако". В больших матчах есть. Но в России теперь после каждой игры вручают приз — это дополнительная мотивация, особенно для молодых футболистов. Проявить себя, чтобы тебя отметили, про тебя написали. Думаю, это крутая идея. — Партнеры по команде тебя спрашивают про чемпионат России? — Спрашивают, а один даже собирался в Россию. Не буду говорить кто, но он почти перешел в РПЛ в это межсезонье. Может, еще перейдет, поэтому не буду говорить кто. Спрашивал про перелеты — я сказал, что по сравнению с Францией долгие, бывает и по четыре часа лететь... Интересуются, но 90 процентов отказывается из-за погоды.

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