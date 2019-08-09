Премьер Андорры: нам есть что предложить туристам из России

Премьер-министр Княжества Андорра Ксавьер Эспот Самора дал эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. — Господин премьер-министр, спасибо за возможность встретиться с вами. В будущем году Россия и Андорра отметят четверть века наших дипломатических отношений, уже в этом октябре между нашими странами не будет виз. У нас будет безвизовое пространство. Как вы оцениваете в целом отношения между вашим княжеством, Княжеством Андорра, и Россией? — Большое вам спасибо за возможность проведения этого интервью. Как вы верно заметили, в скором времени мы будем отмечать очередную веху утверждения дипломатических отношений между Россией и Княжеством Андорра. И потому, думаю, настало подходящее время для того, чтобы подвести итоги состояния наших дипломатических отношений. На мой взгляд, то есть с точки зрения правительства, которое я представляю, между двумя столь разными странами — большой экономической державой и государством маленьким, но не лишенным преимуществ и особенностей (и отчасти поэтому), сложились столь замечательные двусторонние дипломатические отношения. Вы упомянули безвизовый режим, это действительно так, это один из тех двусторонних вопросов, которому больше всего уделялось времени, это задача чрезвычайной важности — добиться взаимности в условиях посещения нашими гражданами России и приезда граждан России к нам, в Андорру, в целях туризма, но, очевидно, это только один из аспектов нашего плодотворного двустороннего взаимодействия. В частности, свидетельством дружеских отношений послужил визит министра иностранных дел Андорры в Москву для встречи с министром иностранных дел России, и буквально несколько недель назад они снова провели встречу, что, как я уже говорил, свидетельствует о наличии замечательных отношений, установившихся между нашими странами. — История государства Андорра очень интересная. Насколько я знаю, она берет свое начало в VIII веке, когда гордые андоррцы помогли Карлу Великому, королю франкскому, в борьбе с арабским нашествием. И, собственно, это и предопределило победу в этой зоне, на этой части земли. И тогда именно Карл Великий даровал андоррцам суверенное право быть свободным народом, свободной страной, отдельной страной. Вот расскажите немножко про историю вашей страны. Насколько вот я точен в своих знаниях, может, я в чем-то ошибся? И что, на ваш взгляд, самое примечательное в истории Княжества Андорра? — В самом деле, из тех исторических событий, о которых вы говорите, хотя мы и не знаем, что из этого выдумано, а что — правда, думаю, все равно можно заключить, что Андорра — хранительница древнейшей многовековой истории, и потому ее нынешнее положение в качестве независимого и суверенного государства — это заслуга не только нескольких последних лет, а состояние, формировавшееся на протяжении многих веков. Насчет фактов, уже не выдуманных, а точных, хочу выделить — отчасти потому, что они сформировали нашу государственность, подписание двух договоров, которые мы называем Los Pariaches ("Париажи" — прим. ТАСС), в 1278 и в 1288 годах соответственно, именно в этот момент закладывается режим соправления над Андоррой, то есть первый камень в основе нашей независимости, поскольку два правителя, с одной стороны — граф Фуа, представлявший французов, и с другой стороны — епископ Урхельский, представлявший испанцев, приняли решение о том, что территорией Андорры они будут управлять совместно и неделимо.

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Это первый реальный факт, заложивший независимость нашей страны, помимо этого андоррцы также объединялись в так называемые приходы, и дабы Андорра не была испещрена подобными разрозненными единицами, было принято решение учредить Ассамблею, предшественницу нынешнего Генерального совета, то есть парламента Андорры. В 1419 году создается Земельный совет, теперь уже официально, хотя имеются исторические источники, говорящие о том, что такая форма уже существовала. Все это дает нам основание гордиться тем фактом, что мы обладаем одним из старейших парламентов Европы, и с момента его зарождения до дальнейшего превращения в Генеральный совет его функции в области управления становились лишь более значимыми. Так развивался ход событий вплоть до 1993 года, когда была принята наша действующая Конституция, закрепившая статус Андорры как парламентского княжества под совместным управлением, наделившая каждого из соправителей символическими и почетными полномочиями. Таким образом, Генеральный совет вобрал в себя все полномочия современного парламента в рамках социального правового демократического государства. — Честно говоря, господин премьер-министр, во-первых, спасибо вам за этот подробный рассказ. Но с другой стороны, я еще недостаточно разобрался, поэтому хотел с вашей помощью разобраться больше. Вы… Вот Андорра больше семи лет управляется своеобразным образом: у Андорры фактически два главы государства. С одной стороны — архиепископ Урхельский, это представитель религиозной власти, испанской религиозной власти, а с другой стороны — президент Франции. Сейчас это президент Макрон. Ну, насколько я знаю, это уникальная история в современном мире, в XXI веке, когда европейской страной управляют два главы государства, причем представляющие разные страны. При этом они — не андоррцы. И вообще, как складываются отношения правительства Андорры, народа Андорры с главами государства — Урхельским архиепископом и президентом Франции? Бывают ли они здесь, в чем проявляется их управление? Условно говоря, как они командуют Андоррой, или они не командуют Андоррой? — Давайте начнем с конца: думаю, что по состоянию на сегодняшний день, и особенно с 1993 года, с момента принятия конституции Андорры, как я уже отмечал, мы уже не находимся под управлением двух князей — то есть президента Французской Республики с одной стороны и епископа Урхельского с другой, — у них остались сугубо символические почетные функции, как, например, у короля Испании или у королевы Великобритании, чтобы дать вам какой-то наглядный пример. Ведь они, по сути, могут только подписывать законы, принимаемые парламентом, а также наделены небольшой частью действительной власти, очень ограниченной, состоящей в назначении какого-нибудь кандидата в Высший совет правосудия или в Конституционный суд страны. На этом их реальная роль заканчивается и начинается чисто символическая — выступать своего рода арбитрами между учреждениями, а также за ними сохранилась, как я уже отмечал, представительская функция — символичная и почетная.

Но Андорра на настоящий момент является социальным правовым демократическим государством, и потому вся власть берет свое начало из народного суверенитета и передается парламентариям, составляющим Генеральный совет

В этом контексте важно отметить, что наши два соправителя — президент Французской Республики с одной стороны и епископ Урхельский с другой — выполняют двойную функцию: свою основную, то есть в качестве президента Французской республики и епископа Урхельского, соответственно, а с перспективы Андорры — являются ее соправителями, то есть они совмещают в себе эти две функции, но эти функции сильно между собой разнятся. Как я вам уже говорил, режим соправления над Андоррой закрепился в 1278 и 1288 годах, установив в качестве соправителей с одной стороны епископа Урхельского, чья фигура представителя особого института Андорры — католической церкви — осталась неизменной на протяжении веков, что нисколько не мешало отправлению им столь отличных функций соправителя Андорры. Вторым соправителем выступал граф Фуа из зоны, смежной с Андоррой, которая на тот момент являлась относительно независимым графством. Впоследствии ввиду института бракосочетания, эффективного как в средневековые времена, так и в наши, граф Фуа стал королем Наварры, и когда Энрике IV, король Наварры, стал королем Франции, впоследствии, ввиду исторического развития, имевшего место во Франции, эти функции короля Франции передались президенту Французской Республики, и именно поэтому на настоящий момент один из двух соправителей, тот, который в прошлом являлся графом Фуа, сейчас является президентом Французской Республики, но снова хочу подчеркнуть, что его полномочия главы Французской Республики абсолютно отличаются и не схожи с его полномочиями соправителя Андорры. — Господин премьер-министр, для того чтобы миллионы россиян, которые будут смотреть нашу с вами беседу, все-таки полностью разобрались в интереснейшей, но сложной истории Андорры, я все-таки хочу еще несколько уточнений. Иначе ни зрители до конца не разберутся, ни даже я. Значит, с одной стороны, Андорра называется княжеством. То есть это — монархическая форма. С другой стороны, у Андорры — два главы государства: президент и архиепископ. Но при этом я читаю слова из конституции Андорры: "Сегодня Андорра — правовое, независимое, демократическое и социальное государство с парламентским управлением". То есть республика. То есть все вместе в одной маленькой Андорре соединилось. Вот как взаимодействуют эти власти? Как избирается парламент? Как вас избрали вот в этот офис? Вот как формируется власть в современной Андорре? — Как я уже отмечал, Андорра — демократическое правовое социальное государство, что прекрасно соотносится с наличием двух правителей, которые, чтобы вы понимали то, о чем мы говорили ранее, совместно и неразделимо являются главами этого государства, таким образом, что, если один из них отказывается от власти, второй автоматически отказывается вместе с ним. Но на настоящий момент, и надеемся, так оно и сохранится в течение многих лет, наши главы государства исправно исполняют свои функции. Однако у них совершенно очевидно нет никакой реальной власти за исключением того, о чем я говорил ранее. И поэтому по своей форме правления Андорра не является республикой, поскольку она управляется двумя князьями, но вместе с этим это парламентская демократия, замечательно консолидированная, так же, как и Испания, пример которой я приводил: Испания — парламентская монархия, не республика, но тоже правовое социальное демократическое государство — так же, как и Соединенное Королевство, хотя во главе его стоит монарх, поэтому мы с этой точки зрения схожи своей формой правления с такими странами, как Испания, Соединенное Королевство, а также ряд скандинавских стран, Голландия, — иными словами везде, где есть монарх, хотя в нашем случае речь идет о двух главах, но при этом все они являются продвинутыми демократическими государствами. И именно поэтому, давая ответ на вторую часть вашего вопроса, наш Генеральный совет, то есть наш парламент наделяется властью из народного суверенитета и обладает исключительными полномочиями в области законотворчества. И поскольку мы являемся демократическим парламентским государством, парламент назначает или наделяет большинством голосов главу правительства — должность, занимаемая мной, что равнозначно главе правительства в стране с другой формой правления. Таким образом, глава правительства и назначаемые им министры, подотчетные парламенту, представляют исполнительную власть, Генеральный совет представляет собой власть законодательную, а также имеется независимая и беспристрастная судебная власть, то есть налицо все ингредиенты продвинутого консолидированного демократического государства. — Спасибо, господин премьер-министр, за эту вашу интересную часть рассказа. Это убедило меня еще глубже изучить историю Андорры и ее современное устройство, потому что вот это все должно сначала в голове уложиться. Очень интересно, но очень сложно. И еще тогда такой вопрос. Андорра, не являясь членом Евросоюза, использует евро. Во-первых, почему так получилось? Какое отношение Андорры с Евросоюзом? Почему Андорра не является членом Евросоюза, не может ли она в него вступить, или не хочет? И вообще, каковы сегодня приоритеты внешней политики вашего правительства Андорры как государства? — На сегодняшний день нисколько не удивительно, такова реальность: Андорра составляет часть европейского пространства, и мы вклинены между двумя странами со значительно более обширной территорией — странами — полноправными членами Европейского союза, именно поэтому традиционно на протяжении уже многих лет Андорра стремится приблизиться к Европейскому союзу, что проявилось, например, в 1990 году — в подписании таможенного соглашения с Евросоюзом, все еще имеющего силу, а затем подписании в начале 2000-х соглашения о сотрудничестве, за которым последовало валютное соглашение, которое не только позволило использовать евро в качестве основной денежной единицы Андорры на том же основании, как и раньше использовались французский франк и испанская песета, но и самостоятельно чеканить евро. Поэтому, как видите, мы уже давно встали на путь приближения к Европейскому союзу, но нам бы хотелось продвинуться на этом пути, и именно поэтому несколько лет назад мы инициировали переговоры о заключении соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которое, хотя оно все еще находится на стадии обсуждения, позволит нам вступить на внутренний рынок Европейского союза и распространить на Андорру четыре основные экономические свободы ЕС. Помимо этого, стоит упомянуть, что переговоры, ведущиеся с Европейским союзом, не являются исключительно двусторонними, помимо нас в переговорах участвуют также два малых государства Европы — Монако и Сан-Марино, сейчас мы на стадии переговоров и надеемся, что в ближайшие несколько лет этот процесс завершится, и, разумеется, в дальнейшем, соглашение вступит в силу и будет приведено в исполнение после его представления на национальный референдум для того, чтобы граждане высказали свое мнение на этот счет: принимают они его или нет. Это вхождение на рынок, однако, не будет означать, что мы станем членами Евросоюза, а всего лишь то, что составим часть внутреннего европейского рынка по примеру тех государств, которые входят в Европейское экономическое пространство, а именно Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. — Вот в этом офисе, господин премьер-министр, вы не так давно — несколько месяцев. Вы еще только, я так понимаю, к этому столу привыкаете, к этой обстановке. Каковы ваши самые, скажем так, первые планы были на посту премьер-министра? Что вы видите главным для себя на своей премьерской каденции? — Да, вы верно отметили, я на этой должности совсем недавно, на самом деле, я входил в состав предыдущего правительства в качестве министра, но функции главы правительства я исполняю только месяц и несколько дней — то есть совсем небольшой срок, но это не причина и не отговорка для того, чтобы не приступать к разрешению наиболее животрепещущих и приоритетных вопросов. И чтобы связать этот вопрос с другим, заданным вами, хочу отметить, что одно из приоритетных направлений нашей деятельности — это подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что даст нам возможность принадлежать интегрированному уважаемому равному рынку с 500-миллионным населением и также позволит диверсифицировать наш рынок. Рынок Андорры в настоящее время достаточно устойчив в секторе туризма, торговли, банковского дела, строительства, и полагаем, что все эти секторы, которые, очевидно, мы обязаны поддерживать, с помощью этого процесса также смогут разнообразиться. Поэтому обсуждение этого соглашения об ассоциации и вступление на рынок действительно поможет диверсифицировать нашу экономику. Однако этот процесс ведется уже с 2012 года — с момента принятия закона о политике открытой экономики, позволяющего резидентам Андорры с первого же дня их пребывания свободно заниматься предпринимательской деятельностью, учреждать организации, приобретать имущество, движимое и недвижимое, но, конечно, все равно мы стремимся подвести все эти достижения к принятию соглашения об ассоциации. Таким образом, это одна из наших главнейших задач. Другая задача, небезызвестная иным странам, — это устойчивость государственных пенсий, здесь, очевидно, нужно провести ряд реформ, чтобы гарантировать получение пенсий последующими поколениями — нашими детьми и внуками, а также необходимость разрешения вопросов старения населения, подорожания медицинских услуг, что очевидно приводит к хроническому характеру многих болезней, постоянного появления более дорогих медицинских препаратов, поэтому в области здравоохранения у нас также имеется вызов. И конечно же, перед нами всегда стоит задача консолидации и поддержания процветания по мере возможности традиционных секторов нашей экономики, поэтому нам необходимо разнообразить наше туристическое предложение и усилить уже и так имеющуюся привлекательность Андорры для туристов, в частности, и для русских туристов, и также обеспечить дальнейшее развития сектора торговли, равно как и обеспечить поддержку нашему банковскому сектору, охватывающему 20% нашего ВВП, оказать этому сектору поддержку в период значительных перемен, когда Андорра уже не представляет собой налоговый рай и когда наша страна полностью вовлечена и задействована в процессе автоматического обмена налоговой информацией. Вот краткий обзор главных наших задач, которые я вижу перед собой с момента вступления в должность.

Описание Премьер-министр Княжества Андорра Ксавьер Эспот Самора и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман © Алексей Голубев/ТАСС

— Но есть еще одна сложность, которую вам надо решить в период вашего правления. Это вопросы взаимодействия центральной власти с общинами, с приходами. В Андорре, насколько я знаю, семь общин, семь приходов. Вот система взаимоотношений местной власти в приходах и центральной власти: как много власти, вы считаете, должно быть у приходов? Как много власти должно быть в центре? Каково взаимоотношение, взаимодействие этих властей, потому что люди хотят сами управлять своей судьбой? — Что ж, снова повторюсь, иногда очень важно знать свою историю, вижу, вы также интересуетесь историей, она часто позволяет объяснить настоящее.

Действующее государство Андорра зарождалось как союз шести приходов, с 1979 года их количество выросло до семи, поскольку один приход разбился на два, и потому вес этих местных корпораций, назовем их так, все еще является определяющим, в том числе и после принятия конституции Андорры в 1993 году

Продемонстрирую на примере. Наш Генеральный совет — однопалатный парламент с двойной системой избрания, то есть половина членов парламента избирается посредством голосования по единому национальному списку абсолютно пропорциональным образом, а другая часть парламента, наоборот, избирается по принципу сената и территориальных палат — то есть одинаковое число представителей (а именно — по два от каждого прихода) с сохранением независимости территории. Это дает определяющее значение всему государству, поэтому одной из характерных черт Андорры является уважение к автономии, к самостоятельности управления, которую Конституция признает за органами управления приходов. Мы защищаем эту систему, потому что естественный порядок вещей: администрации, наиболее близкие к народу, чем непосредственно само правительство, в случае Андорры речь идет об органах управления приходами, ввиду этих причин гораздо лучше справляются с отправлением ряда функций, по сравнению с самим правительством, разумеется, наделенным кругом значимых полномочий, однако более общего характера. Таким образом, у нас имеется давно устоявшаяся система разделения власти, однако она, естественно, нуждается в постоянном обновлении по ходу течения времени, и именно эта задача стояла перед предыдущим созывом, который с ней справился, полагаю, превосходно посредством консенсуса между парламентом, правительством и различными приходами нашего государства. Думаю, подобное закладывает не только основы разумного распределения власти, не вызывающего конфликтов, но также способствует укреплению инструментов сотрудничества. А в нынешний период энергетического перехода и в ходе борьбы с изменением климата, в которой активно участвует Андорра, сотрудничество между центральным правительством и местными органами чрезвычайно важно. — У меня есть еще один вопрос, и мне кажется — он непростой. Потому что вот Андорра — маленькая страна, всего лишь несколько десятков тысяч жителей. При этом в Андорре меньше половины населения, собственно, граждане Андорры. По-моему, 45% общего населения являются гражданами Андорры. Все остальные проживают в этой стране на разных основаниях. Вот как видит ваше правительство эту проблему? Чтобы андоррцы не потеряли своей национальной идентичности, с другой стороны — привлекать сюда людей. Вот какие механизмы должны быть включены, чтобы это могло быть соблюдено? — Конечно, это трудная задача — одновременно обеспечивать приток населения, что всегда было чрезвычайно важно для Андорры, и сохранять самобытность андоррцев, особенно будучи столь небольшой страной, что только усугубляет возможность сохранения идентичности. Но вновь скажу, что история объясняет многое. Андорра всегда была принимающей землей, землей, не делящей лиц, проживающих на ней, на категории в зависимости от их происхождения — потом уже в ходе Гражданской войны в Испании, а позже и во время Второй мировой войны Андорра стала принимать всех бегущих в нее, поэтому, думаю, у андоррцев в их ДНК уже заложены и толерантность, и в какой-то мере осознание того, что приезжающие способствуют обогащению Андорры со всех сторон — не только с экономической точки зрения, как приезжающие в поисках работы и таким образом способствующие улучшению экономической ситуации, но также и с точки зрения обогащения культуры, и, в конце концов, идентичность андоррцев также превратилась в совокупность разных идентичностей; я полагаю, большинство андоррцев разделяют общий дух согласия и терпимости. В Андорре нет напряжения, хотя вы его упоминали.

Численность граждан Андорры только растет, потому что сейчас тот, кто рождается на территории Андорры, приобретает ее гражданство вне зависимости от гражданства родителей

Поэтому численность растет, но, конечно же, в процентном соотношении все еще мала по сравнению с населением иных государств, однако это не воспринимается как проблема, потому что у нас такое восприятие вещей, такая форма существования. У нас имеется тройная система бесплатного образования, что в какой-то мере также способствует объединению и недопущению сегрегации, также имеется система административного деления, не выделяющая конкретные зоны. Тот факт, что все живут в согласии и отсутствует какое-либо напряжение, полагаю, является главным активом Андорры, который нам надо сохранить и за поддержание которого нам необходимо бороться. — Вы знаете, господин премьер-министр, если я не прав, то опровергните меня. У меня складывается ощущение, что андоррцы — очень строгий народ. Очень такой строгий и серьезный, потому что в Андорре всего два национальных праздника — День Конституции и День Богородицы Борисельской. Есть страны, где чуть ли не каждый день праздники: их много в Латинской Америке, и в Азии, да и в Европе есть такие страны. В Андорре — только два праздника. Андоррцы очень строгие, только два раза в году по-настоящему празднуют, а в остальное время работают. Если я не прав, меня опровергните, но почему так сложилось? И почему андоррцы нечасто гуляют на праздниках? — На самом деле вы упомянули два самых главных праздника из их небольшого количества, когда абсолютно все население отдыхает. Но, конечно же, имеются и иные праздники. Здесь нужно понимать, как я уже говорил ранее, что Андорра — страна, основным источником дохода которой был и продолжает оставаться сектор туристических услуг и торговля, а это означает, и не только здесь, но в и других туристических городах и странах, что сочетать семейную и рабочую жизнь бывает нелегко, и зачастую приходится работать в те дни, когда другая часть населения отдыхает. Но полагаю, что и здесь нужен баланс. Нужно понимать, что если Андорра — туристическая страна, желающая предложить максимально комфортные условия приезжающим отдыхать или останавливающимся в ней проездом, то нужно предоставлять им наиболее удобные предложения, и потому нужно достичь какого-то равновесия в этой области. Наше трудовое законодательство и так полностью приведено в соответствие с действующими стандартами: мы ратифицировали множество положений Европейской социальной хартии, отзывы Европейского комитета по социальным правам о нашей стране весьма благоприятные, и потому тот факт, что торговые точки, рестораны и отели часто бывают открыты целыми днями, не означает, что все эти дни все работники этих учреждений работают, то есть если они работают в праздник, то потом берут отгул в другой день или получают вознаграждение, предусмотренное нашим трудовым законодательством, полностью соответствующим международному уровню. — Ну хорошо. И все же: вот что такое современный андоррец? Каков его характер, каковы приоритеты, каковы его ценности? Вот что такое андоррский характер, в чем его уникальность? И вот почему андоррцы не похожи ни на кого вокруг, и никто вокруг не похож на андоррцев? — Я ранее приводил этому примеры. Думаю, андоррец — человек, склонный к принятию, толерантный, так сказать, тот, кто прекрасно знаком с действительностью Андорры и гордится своей многовековой историей, корнями, традициями, языком, культурой, но вместе с тем это не мешает ему воспринимать и уважать культуру и взгляд иных людей на мир. Я считаю, это прекрасный подход к жизни и восприятию окружающего, и, возможно, это и есть наиболее отличительная черта андоррцев. Мы народ, который в силу исторических причин тесно связан с природой, с сельским хозяйством, скотоводством, — со всем тем природным наследием, являющимся одним из ценнейших активов Андорры, и именно поэтому мы уже давно вовлечены в процесс энергетического перехода и борьбы с изменением климата. Ведь это наше природное наследие, и мы видим своей целью сохранение его не только в Андорре, но и во всем мире. — Вы, господин премьер-министр, сказали о привлечении туристов в Андорру и упомянули русских туристов, что, конечно, очень интересно. Действительно, в России очень большой интерес к Андорре, и я вот буквально и сегодня, и вчера на улицах Андорры видел несколько машин даже с московскими номерами. Уже одно это говорит о том, какой большой интерес у россиян к Андорре. Вот что, вы считаете, должно сделать ваше правительство, чтобы больше туристов приезжало в Андорру, ну, мы уже говорили о том, что у нас будет с октября безвизовый режим, и все-таки: какие наиболее интересные места в Андорре? Будьте на несколько, скажем так, минут гидом по Андорре.

Что ж, Андорре есть много чего предложить, особенно туристам из России, — у нас имеются горнолыжные курорты

Конкретно? Я хотел бы привлечь внимание к горнолыжному сектору Андорры, одному из лучших в Пиренеях, а также к разнообразным качественным коммерческим предложениям с доступными, по сравнению с близлежащими странами, ценами, ввиду их умеренности и низкого уровня налогов на потребление, что делает этот сектор весьма привлекательным. Наша страна также располагает прекрасными ресторанами и отелями — лучшими в нашем регионе. Особенно в процентном соотношении к населению — думаю, у Андорры имеются все задатки настоящего туристического рая. И если приводить статистику, а Андорру посещает более 8 млн туристов в год, можно понять, что мы — страна, готовая принимать туристов и берущая на себя задачу по еще большему притоку посетителей, в том числе из дальних стран. Именно поэтому важно проводить такие мероприятия, как это интервью, для формирования интереса, в частности у россиян, посетить нашу страну. Но, конечно же, такие вещи должны сопровождаться, как мы уже обсуждали, определенной визовой политикой, чтобы добираться было гораздо проще, а также различными туристическими предложениями и публикациями. Подобную политику разрабатывает агентство по туризму, и хотя их деятельность явно успешна, ее все же необходимо расширить. — Вы, господин премьер-министр, очень скромный человек. Потому что вы говорили о привлекательности Андорры от лыжного туризма до гастрономии, но, на мой взгляд, не упомянули самое главное, что привлекает, мне кажется, туристов в Андорру, — это доброжелательность и гостеприимство андоррцев. Андоррцы на самом деле — очень доброжелательный народ, и, на мой взгляд, это фактор номер один для привлечения туристов. — Да, разумеется, думаю, мы уже немного затрагивали эту тему, когда говорили о праздничных днях и о характере андоррцев, терпимых и всеприемлющих, думаю, это тоже важно: в предлагаемом нами обслуживании важна не только инфраструктура, но и люди, работающие в этой сфере. И поскольку Андорра вот уже много лет как ориентирована на туристическую сферу, и потому знает, как обращаться с туристами, и имеется определенная легкость в обращении с языками, мы всегда стремимся оказать помощь приезжающим для их наиболее уютного и приятного времяпровождения. — Вы, господин премьер-министр, до того как заняли офис премьер-министра, были министром по социальным вопросам, министром юстиции, внутренних дел. Ну, во-первых, насколько этот опыт помогает вам в вашей нынешней деятельности, а с другой стороны, насколько это действительно важный вопрос для туристов в том числе, насколько, на ваш взгляд, Андорра — безопасная страна? Вот как бывший министр внутренних дел, насколько вы считаете, что туристы могут чувствовать здесь себя в полной безопасности? — Абсолютно, могу вас заверить как бывший министр внутренних дел, да и не только я, есть еще и объективная статистика, подтверждающая это на мировом уровне:

Андорра — одна из наиболее безопасных стран в мире, что, безусловно, является ее большим активом

Полагаю, по безопасности Андорра занимает первое или второе место в мире. Многие люди, не только из Европы, но и со всего мира, принимают решение переехать в Андорру не только из-за низких налогов, но и из-за высокого уровня безопасности граждан. Кражи, хищения — почти исключительные явления здесь в Андорре, я даже не говорю о деяниях, которые могут рассматриваться как более тяжкие нарушения, что, конечно же, еще раз говорит в пользу этой страны и над сохранением чего мы усердно работаем каждый день. И эту статистику в области безопасности мы стараемся не только поддерживать, но и улучшать. Хотя улучшить ее не так легко, потому что в Андорре и так почти полностью искоренена преступность. Мы знаем, насколько это ощущение покоя важно не только для лиц, проживающих в стране: в Андорре люди паркуют машины и оставляют их открытыми или оставляют открытой входную дверь, и никогда ничего не происходит. Думаю, это создает атмосферу покоя и обеспечивает такое качество жизни, которое нам необходимо поддерживать. Полагаю, нам это удастся. В Андорре достигнут высокий профессионализм полицейских структур, они весьма неприметны, хотя, конечно, и присутствуют — вот как хорошо они выполняют свою работу. Я полагаю, что экономическое процветание и сложившийся настрой в обществе позволяют нам иметь такой высокий уровень безопасности граждан, вызывающий признательность у многих туристов, приезжающих в страну. — Вы, господин премьер-министр, еще, в общем-то, молодой человек, но уже давно в политике. Давно на государственной службе. Когда вы, возглавив вашу партию, были на парламентских выборах, у вас был целый ряд социальных, политических лозунгов. Каков ваш, скажем так, личный лозунг? Каков ваш личный девиз, которым вы руководствуетесь в своей жизни политической, просто по жизни? — Буду говорить, исходя из моего характера андоррца: моим девизом всегда было стремление достичь консенсуса при принятии политических решений. Исполнение политического решения требует определенной быстроты или в любом случае достаточной исполнительности, но вместе с этим, думаю, также необходимо проявлять терпение при решении вопросов, и иногда бывает, что для достижения консенсуса и принятия решения, которое бы действовало в течение долгого времени, нужно повременить, не быть столь поспешным, так, чтобы эти решения имели длительное воздействие. И, думаю, именно это я и старался осуществить во время моей службы на позиции министра, я проводил в жизнь ряд важных реформ, в частности, в области правосудия — для его лучшего отправления, а также социальные реформы, как, например, приведение в исполнение закона о социальных услугах, одного из наиболее продвинутых и амбициозных в Европе. Во время своего принятия этот закон также требовал времени для достижения консенсуса. Думаю, по сегодняшний день этот прием работает, и я буду стараться применять его уже в качестве главы правительства.