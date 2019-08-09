Глава Мосгоризбиркома: электронные паспорта упростят сбор подписей в поддержку кандидатов

Регистрация кандидатов на выборы депутатов в Московскую городскую думу стала главной темой массовых мероприятий и несанкционированных акций летом 2019 года. Дискуссии о смягчении требований к проверке подписных листов самовыдвиженцев вышли за пределы окружных и городского избиркомов, вошли в повестку ЦИК и Общественной палаты Москвы. Назрела ли необходимость менять формат сбора подписей кандидатами для регистрации, скажутся ли митинги оппозиции на явке и как организован агитационный период на выборах депутатов столичного парламента, за месяц до единого дня голосования ТАСС рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

— Закончились этапы выдвижения и регистрации кандидатов, завершается рассмотрение жалоб в Центризбиркоме и Мосгорсуде. Каков следующий этап для избирателей и кандидатов?

— В понедельник, 5 августа, все окружные избирательные комиссии провели жеребьевку среди зарегистрированных кандидатов. Кандидаты получили эфирное время на двух телеканалах и двух радиостанциях. Кроме этого, кандидатам предложены места для проведения встреч с избирателями. Теперь задача кандидатов — максимально привлечь своих сторонников, рассказать о своих программах и целях.

Каждый кандидат, в соответствии с законом, сам выбирает форму ведения агитационной работы, а также формирует фонды, за счет средств которых изготавливает печатную продукцию — листовки, плакаты, билборды с призывами голосовать.

В этот же период Мосгоризбирком наращивает информирование избирателей на телевидении и радио, также по городу уже размещены билборды. Первая волна — до 15 августа, затем вторая. Объемы печатной продукции сопоставимы с выборами мэра Москвы — миллионные тиражи. Кроме того, у нас подписано соглашение со Сбербанком России, Германом Грефом. Есть договоренности с крупнейшими компаниями Газпром-Медиа. Речь идет, например, об использовании возможностей отделений Сбербанка по Москве, в частности, электронных табло, экранов для демонстрации роликов, размещение плакатов с информацией и использование бегущих строк. Мобильных приложений пока соглашение не касается.

Также подключаются предприятия торговли, центры госуслуг. Кроме того, на каждом подъезде будет размещена схема избирательного участка с указанием времени и места голосования. В каждую квартиру мы доставим открытку-приглашение от участковой комиссии — все это традиционные формы информирования населения. Будем использовать интернет-ресурсы: не только портал мэра Москвы mos.ru, но и "Яндекс", и другие поисковые системы. Есть договоренности о размещении прямых ссылок из поисковиков на наш сайт — электронное издание "Вестник Мосгоризбиркома", где каждый избиратель может получить любую информацию о выборах, кандидатах, финансовых отчетах и так далее.

Ожидания по явке

— Каковы ваши ожидания по явке в этом году?

— Если провести анализ выборов в крупных городах не только России, но и зарубежья, например, Америки, Германии, явка на выборах в региональные парламенты составляет 20–25%. Думаю, что в этих же пределах будет и на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Во всем мире есть проблема активного участия молодежи в политике, что отражается на явке.

— Выборы в Мосгордуму совпадают с Днем города. Как вы считаете, как это повлияет на явку?

— На мой взгляд, повлиять это может только позитивно. Как показывает практика, когда проходит День города, многие москвичи не уезжают на дачи, а наоборот, принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях. В основном люди остаются в городе.

Протесты и пути реформы избирательных кампаний в Москве

— А события последнего месяца — несанкционированные митинги, акции — как сказались на агитационной кампании — 2019?

— Думаю, что на информирование о предстоящих выборах эти события повлияли положительно, больше людей узнали, тем более, кто интересуется политикой — читали. Зарегистрированы самовыдвиженцы и представители девяти партий, три из которых — парламентские и имеют стабильный электорат. У каждой партии и кандидата есть свои сторонники. И взгляды тех партий, которые участвуют, разнятся со взглядами тех, кто устраивал провокации и несанкционированные митинги, а также попытки "Майдана" у городской избирательной комиссии.

Явка во многом зависит от двух показателей. Первый — насколько мы проинформируем избирателей о предстоящих выборах. Работа, которую мы проводим, показывает, что 98–99% избирателей знают о выборах, а вот собираются ли они прийти — это другой вопрос. Некоторые не участвуют в выборах по религиозным соображениям. К нам даже поступают заявления с просьбой исключить их из списков избирателей. Второе, на мой взгляд, и основное условие явки — активность партии и кандидатов в работе со своими избирателями, как они призовут своих сторонников партий, смогут ли людям объяснить важность своих программ, и поверят ли в это избиратели. К сожалению, мы из года в год, из кампании в кампанию сталкиваемся с тем, что кандидаты дают невыполнимые обещания: пенсию повысить в три раза, к примеру. Люди понимают, что это несерьезно.

— Какие изменения необходимы и могут быть сделаны в избирательном законодательстве в связи с возникающими конфликтами между окружными избиркомами и кандидатами?

— Изменить следует регламент сбора подписей. Давно это обсуждается и Центральной избирательной комиссией, и среди моих коллег. С учетом перехода на цифровую экономику в стране, надо менять формат, уходить от человеческого фактора. Во-первых, если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг. Система мобильного избирателя отработана, на президентских выборах ею воспользовалось более 5 млн человек по стране. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок по стране, то он может и отдать свой голос через личный кабинет, где его личность подтверждена. Система ГАС-выборы обработает эти подписи и передаст списки по каждому кандидату в те же окружные комиссии.

Второе предложение, на мой взгляд, более интересное — сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий. Члены комиссии могли бы дежурить, а избиратель — прийти и посмотреть информацию о кандидатах данного округа, оставить подпись в поддержку их регистрации.

Надо давать разные возможности. Например, люди, находящиеся на лечении, — тоже избиратели, и они могут выразиться в поддержку кандидатов. Можно использовать такой метод, как заполнение пациентом подписного листа в поддержку кандидата, а заверение ее сделает главврач. Также если избиратель находится в другом городе, то мог бы заверить у нотариуса свою подпись. Если документ уже кем-то заверен, тогда и не надо проверять каждую подпись. Тогда проблемы с экспертизами почерковедов, подтверждением от миграционной службы о регистрации, — они сразу отпадут. Сомнений, подписывался ли человек за выдвинутого кандидата, не будет.

Тем более со следующего года будет эксперимент по электронным паспортам. Скорее всего, с Москвы начнется, то есть Москва станет пилотным проектом. Электронный паспорт, электронная подпись, никто не будет сомневаться, что этот человек конкретный подписался за кандидата.

Если мы говорим о новых формах сбора подписей, то они исключат необходимость проверки их. Зачем проверять, если номер электронного паспорта уникален, а в личный кабинет больше никто доступа не имеет. Есть электронная подпись, которую и банки начинают применять, биометрия.

— На рассмотрении жалоб от незарегистрированных кандидатов было несколько случаев, что результаты проверки подписных листов рабочей группой Мосгоризбиркома отличались от результатов рабочей группы ОИК.

— Когда окружные комиссии начали проверку, еще не было рекомендаций от Общественной палаты, которые они выработали и направили к нам, в которых просили о смягчении требований. В целом я не сторонник закрывать глаза на ошибки при проверке документов.

— Избирательная комиссия по 43-му округу перепроверила Митрохина по рекомендации Мосгоризбиркома, но вновь отказала ему в регистрации кандидатом, хотя решение рабочей группы МГИК было обратным. Почему разнятся результаты проверок?

— Это человеческий фактор. Мы, следуя рекомендациям Общественной палаты, начали "прощать" ошибки кандидатам, которые мы сочли возможным зачесть в их пользу. Отмечу, процент брака в подписных листах у Митрохина был небольшим. Он правильно свою избирательную кампанию построил, вдумчиво сел и рассмотрел все претензии окружной комиссии, пришел к нам с конкретными доводами по каждой подписи. Но члены ОИК с этим не согласились, на что имеют право: окружной избирком — это коллегиальный орган.

— Как можно избежать двоякой оценки подписных листов?

— Лучше, на мой взгляд, выстроить механизм, который позволит не заниматься проверкой, исключить человеческий фактор. Собрали подписи через системы портала госуслуг, передали в ГАС-выборы, затем окружная комиссия засчитала необходимое количество достоверных подписей, кандидата зарегистрировали — и не будет жалоб.

Считаю, надо уходить от формата сбора подписей, каков он есть сейчас, чтобы не говорили, что одни подписи предвзяты, другие нет. Можно еще заставить кандидатов в электронном виде проводить оцифровку своих подписных листов и сдавать на диске. Тогда не будет разговоров, почему у одних проверили больше, у других — меньше. Взяли сразу свои подписные листы, сами отдали в МВД, проверили на соответствие, действительны ли они.