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Интервью

Глава Мосгоризбиркома: электронные паспорта упростят сбор подписей в поддержку кандидатов

Валентин Горбунов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Валентин Горбунов
© Михаил Терещенко/ТАСС

Регистрация кандидатов на выборы депутатов в Московскую городскую думу стала главной темой массовых мероприятий и несанкционированных акций летом 2019 года. Дискуссии о смягчении требований к проверке подписных листов самовыдвиженцев вышли за пределы окружных и городского избиркомов, вошли в повестку ЦИК и Общественной палаты Москвы. Назрела ли необходимость менять формат сбора подписей кандидатами для регистрации, скажутся ли митинги оппозиции на явке и как организован агитационный период на выборах депутатов столичного парламента, за месяц до единого дня голосования ТАСС рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

— Закончились этапы выдвижения и регистрации кандидатов, завершается рассмотрение жалоб в Центризбиркоме и Мосгорсуде. Каков следующий этап для избирателей и кандидатов?

 В понедельник, 5 августа, все окружные избирательные комиссии провели жеребьевку среди зарегистрированных кандидатов. Кандидаты получили эфирное время на двух телеканалах и двух радиостанциях. Кроме этого, кандидатам предложены места для проведения встреч с избирателями. Теперь задача кандидатов — максимально привлечь своих сторонников, рассказать о своих программах и целях.

Каждый кандидат, в соответствии с законом, сам выбирает форму ведения агитационной работы, а также формирует фонды, за счет средств которых изготавливает печатную продукцию — листовки, плакаты, билборды с призывами голосовать.

В этот же период Мосгоризбирком наращивает информирование избирателей на телевидении и радио, также по городу уже размещены билборды. Первая волна — до 15 августа, затем вторая. Объемы печатной продукции сопоставимы с выборами мэра Москвы — миллионные тиражи. Кроме того, у нас подписано соглашение со Сбербанком России, Германом Грефом. Есть договоренности с крупнейшими компаниями Газпром-Медиа. Речь идет, например, об использовании возможностей отделений Сбербанка по Москве, в частности, электронных табло, экранов для демонстрации роликов, размещение плакатов с информацией и использование бегущих строк. Мобильных приложений пока соглашение не касается.

Также подключаются предприятия торговли, центры госуслуг. Кроме того, на каждом подъезде будет размещена схема избирательного участка с указанием времени и места голосования. В каждую квартиру мы доставим открытку-приглашение от участковой комиссии — все это традиционные формы информирования населения. Будем использовать интернет-ресурсы: не только портал мэра Москвы mos.ru, но и "Яндекс", и другие поисковые системы. Есть договоренности о размещении прямых ссылок из поисковиков на наш сайт — электронное издание "Вестник Мосгоризбиркома", где каждый избиратель может получить любую информацию о выборах, кандидатах, финансовых отчетах и так далее.

Ожидания по явке

— Каковы ваши ожидания по явке в этом году?

 Если провести анализ выборов в крупных городах не только России, но и зарубежья, например, Америки, Германии, явка на выборах в региональные парламенты составляет 20–25%. Думаю, что в этих же пределах будет и на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Во всем мире есть проблема активного участия молодежи в политике, что отражается на явке.

— Выборы в Мосгордуму совпадают с Днем города. Как вы считаете, как это повлияет на явку?

 На мой взгляд, повлиять это может только позитивно. Как показывает практика, когда проходит День города, многие москвичи не уезжают на дачи, а наоборот, принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях. В основном люди остаются в городе.

Протесты и пути реформы избирательных кампаний в Москве

— А события последнего месяца — несанкционированные митинги, акции — как сказались на агитационной кампании — 2019?

 Думаю, что на информирование о предстоящих выборах эти события повлияли положительно, больше людей узнали, тем более, кто интересуется политикой — читали. Зарегистрированы самовыдвиженцы и представители девяти партий, три из которых — парламентские и имеют стабильный электорат. У каждой партии и кандидата есть свои сторонники. И взгляды тех партий, которые участвуют, разнятся со взглядами тех, кто устраивал провокации и несанкционированные митинги, а также попытки "Майдана" у городской избирательной комиссии.

Явка во многом зависит от двух показателей. Первый — насколько мы проинформируем избирателей о предстоящих выборах. Работа, которую мы проводим, показывает, что 98–99% избирателей знают о выборах, а вот собираются ли они прийти — это другой вопрос. Некоторые не участвуют в выборах по религиозным соображениям. К нам даже поступают заявления с просьбой исключить их из списков избирателей. Второе, на мой взгляд, и основное условие явки — активность партии и кандидатов в работе со своими избирателями, как они призовут своих сторонников партий, смогут ли людям объяснить важность своих программ, и поверят ли в это избиратели. К сожалению, мы из года в год, из кампании в кампанию сталкиваемся с тем, что кандидаты дают невыполнимые обещания: пенсию повысить в три раза, к примеру. Люди понимают, что это несерьезно.

— Какие изменения необходимы и могут быть сделаны в избирательном законодательстве в связи с возникающими конфликтами между окружными избиркомами и кандидатами?

 Изменить следует регламент сбора подписей. Давно это обсуждается и Центральной избирательной комиссией, и среди моих коллег. С учетом перехода на цифровую экономику в стране, надо менять формат, уходить от человеческого фактора. Во-первых, если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг. Система мобильного избирателя отработана, на президентских выборах ею воспользовалось более 5 млн человек по стране. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок по стране, то он может и отдать свой голос через личный кабинет, где его личность подтверждена. Система ГАС-выборы обработает эти подписи и передаст списки по каждому кандидату в те же окружные комиссии.

Второе предложение, на мой взгляд, более интересное — сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий. Члены комиссии могли бы дежурить, а избиратель — прийти и посмотреть информацию о кандидатах данного округа, оставить подпись в поддержку их регистрации.

Надо давать разные возможности. Например, люди, находящиеся на лечении, — тоже избиратели, и они могут выразиться в поддержку кандидатов. Можно использовать такой метод, как заполнение пациентом подписного листа в поддержку кандидата, а заверение ее сделает главврач. Также если избиратель находится в другом городе, то мог бы заверить у нотариуса свою подпись. Если документ уже кем-то заверен, тогда и не надо проверять каждую подпись. Тогда проблемы с экспертизами почерковедов, подтверждением от миграционной службы о регистрации, — они сразу отпадут. Сомнений, подписывался ли человек за выдвинутого кандидата, не будет.

Тем более со следующего года будет эксперимент по электронным паспортам. Скорее всего, с Москвы начнется, то есть Москва станет пилотным проектом. Электронный паспорт, электронная подпись, никто не будет сомневаться, что этот человек конкретный подписался за кандидата.

Если мы говорим о новых формах сбора подписей, то они исключат необходимость проверки их. Зачем проверять, если номер электронного паспорта уникален, а в личный кабинет больше никто доступа не имеет. Есть электронная подпись, которую и банки начинают применять, биометрия.

— На рассмотрении жалоб от незарегистрированных кандидатов было несколько случаев, что результаты проверки подписных листов рабочей группой Мосгоризбиркома отличались от результатов рабочей группы ОИК.

 Когда окружные комиссии начали проверку, еще не было рекомендаций от Общественной палаты, которые они выработали и направили к нам, в которых просили о смягчении требований. В целом я не сторонник закрывать глаза на ошибки при проверке документов.

— Избирательная комиссия по 43-му округу перепроверила Митрохина по рекомендации Мосгоризбиркома, но вновь отказала ему в регистрации кандидатом, хотя решение рабочей группы МГИК было обратным. Почему разнятся результаты проверок?

 Это человеческий фактор. Мы, следуя рекомендациям Общественной палаты, начали "прощать" ошибки кандидатам, которые мы сочли возможным зачесть в их пользу. Отмечу, процент брака в подписных листах у Митрохина был небольшим. Он правильно свою избирательную кампанию построил, вдумчиво сел и рассмотрел все претензии окружной комиссии, пришел к нам с конкретными доводами по каждой подписи. Но члены ОИК с этим не согласились, на что имеют право: окружной избирком — это коллегиальный орган.

— Как можно избежать двоякой оценки подписных листов?

 Лучше, на мой взгляд, выстроить механизм, который позволит не заниматься проверкой, исключить человеческий фактор. Собрали подписи через системы портала госуслуг, передали в ГАС-выборы, затем окружная комиссия засчитала необходимое количество достоверных подписей, кандидата зарегистрировали — и не будет жалоб.

Считаю, надо уходить от формата сбора подписей, каков он есть сейчас, чтобы не говорили, что одни подписи предвзяты, другие нет. Можно еще заставить кандидатов в электронном виде проводить оцифровку своих подписных листов и сдавать на диске. Тогда не будет разговоров, почему у одних проверили больше, у других — меньше. Взяли сразу свои подписные листы, сами отдали в МВД, проверили на соответствие, действительны ли они.

Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

Число участков, бюджет и безопасность избирательной кампании

— Сколько всего участков откроется в Москве?

 Порядка 3,6 тыс. На вокзалах в этот раз не будем организовывать голосование, как это было на федеральных выборах. Всего избирателей в столице порядка 7,3 млн. У нас большая миграция внутри города, кто-то уезжает, кто-то приезжает, прописывается. Когда составим списки, тогда будет точная цифра известна. Число голосующих в местах временного пребывания мы обязательно опубликуем накануне. Если говорить о больницах, то на выборах в Мосгордуму предусмотрено досрочное голосование, которое по закону проводится не ранее, чем за десять дней. То есть москвичи, которые собираются на плановое обследование, могут воспользоваться этой возможностью и досрочно проголосовать.

— Сколько бюллетеней печатают для выборов в столице?

 Много лет подряд уходим от увеличения запаса бюллетеней. Обычно рекомендуем печатать 90% от числа избирателей, основываясь на ожидаемой явке. Это позволяет немного экономить. Напечатаем порядка 7 млн бюллетеней. Мы выбрали Подольскую типографию — она дала нам цену ниже. Накануне выборов, в субботу, бюллетени заберут территориальные комиссии, проведут с участковыми комиссиями заранее подсчет, проверят на брак.

— Каков бюджет избирательной кампании на выборы в Мосгордуму в целом?

 В бюджете города Москвы на выборы в этом году было заложено 612 млн рублей, но по предложению мэра Москвы мы сейчас закупаем еще тысячу КОИБов образца 2017 года — всего будет 2 тыс. КОИБов на 3,6 тыс. избирательных участках в Москве. Дополнительные деньги выделены на их закупку и использование — порядка 200 млн рублей в результате торгов: боролись несколько компаний, цена снизилась. Где не будет КОИБов, там будут использоваться протоколы с QR-кодом, что мы уже опробовали в прошлом году на президентских выборах и выборах мэра. Это удобно, ускоряет ввод протоколов при подведении итогов. Система ГАС-выборы сразу считывает код. Это также исключает человеческий фактор, когда оператор вводит цифры и могут быть ошибки.

Традиционно будет организовано видеонаблюдение на всех избирательных участках и в территориальных комиссиях. За исключением так называемых закрытых участков, откуда по этическим соображениям видеонаблюдение транслировать нельзя: где больные и временно находящиеся под стражей.

— Информационная безопасность будет обеспечена: камеры, наблюдатели, КОИБы. Как обеспечат физическую безопасность на участках?

 Как и всегда, безопасность на избирательных участках будет обеспечена силами полиции и Росгвардии. Мы работаем в тесном контакте, наши представители включены в соответствующие штабы. Участки будут обследованы и кинологами, и по линии МЧС на предмет пожарной безопасности. На участках будут дежурить медики.

Доступная среда и привлечение молодежи

— Как будет организована доступная среда для избирателей с ограниченными возможностями?

 Задача эта постепенно решается в городе, как и по всей стране. У нас очень много школ постройки 50-х годов, полностью реализовать комплекс мероприятий для людей с ограниченными возможностями там физически пока невозможно. Но несколько участков в каждом районе уже полностью оснащены. Меры принимаются, например, где компактное проживание глухонемых, слепых и др. Есть проблема вторых этажей, так как нельзя на первом этаже во всех местах голосования разместить избирательные участки. Но и здесь есть возможность перезаписать избирателя в другой участок, так как он является избирателем данного округа, и проголосовать на участке, расположенном на первом этаже. Также помогают волонтеры и члены комиссии, социальное такси для доставки людей на избирательные участки.

— Сколько молодых избирателей проголосуют впервые?

 Ориентировочно порядка 70 тыс. впервые голосующих, которые достигнут 18-летнего возраста. Традиционно и на этих выборах для них будут предусмотрены подарочные наборы, которые включают ручки, блокноты, календари и так далее.

Цифровые участки и электронное голосование

— 8 сентября в столице будут работать цифровые участки, а также впервые состоится электронное голосование. Расскажите, пожалуйста, что представляют собой эти два формата?

 В единый день голосования будут проводиться два эксперимента. Первый касается создания в Москве цифровых избирательных участков. В 16 регионах страны будут выборы высших должностных лиц, губернаторов, плюс в четырех избирательных округах будут "довыборы" депутатов Государственной думы — то есть всего 20 избирательных кампаний. Мы знаем, что в Москве проживают, работают, учатся много жителей из других регионов. На выборах президента число таких желающих измерялось порядка 400 тыс. Большую помощь получили от правительства Москвы, которое помогло с подбором помещений, оснащением необходимым оборудованием 30 избирательных участков. Цифровые участки равномерно расположены по территории Москвы. Все жители 20 субъектов, если они будут в день выборов находиться в Москве, могут заранее зарегистрироваться через портал госуслуг на эти участки и принять участие в голосовании.

Второй эксперимент — электронное голосование в трех избирательных округах — 1-ом, 10-ом, 30-ом. Участки определены. С 24 июля, за 45 дней, принимаются заявки на московском портале госуслуг, через который избиратели из этих трех округов смогут дистанционного проголосовать в день выборов.

За электронным голосованием, на мой взгляд, перспектива муниципальных выборов, когда люди разъезжаются, а округ маленький. Либо в отдаленных районах: мы тратим огромные государственные средства, допустим, на доставку вертолетом избирательных бюллетеней на полярную станцию, где десять человек. Мы все прекрасно знаем, что на полярной станции есть связь устойчивая и через интернет либо спутник можно будет голосовать, экономить государственные средства.

— Прошло две недели с начала подачи заявок на участие в электронном голосовании. Сколько избирателей изъявили желание голосовать дистанционно?

 Порядка 1 тыс. человек. Большинство проявляют инициативу в 1-ом округе, в Зеленограде — это центр электроники, где в советские времена была сосредоточена вся электронная промышленность, где создавались компьютеры и развивалось программирование. Возможно, с этим здесь связан интерес к электронному голосованию. Явка в Зеленограде в целом высокая на всех выборах. Отмечу, что в столице явка всегда выше на периферии — за пределами Садового кольца. Возможно, это еще и оценка работы депутатов, в том числе муниципальных. Тот же поселок Восточный, новые территории в ТиНАО, там люди всегда активно голосуют, причем начинается с самого утра, с открытия участка очереди стоят.

— Почему москвичам стоит пойти на выборы депутатов в Мосгордуму 8 сентября?

 Чем активнее будут москвичи, чем больше человек примут участие в выборах, тем более широкий политический спектр будет представлен в Московской городской думе. Дума — это тот орган, который принимает законы, по которым мы все живем. И мне как коренному москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы активность москвичей не только на президентских выборах была очень высокой, но также и на выборах в Мосгордуму. Мы формируем власть, нам в этом городе жить и растить детей, думать об их будущем. Я бы хотел москвичам 8 сентября пожелать хорошего отдыха в рамках празднования Дня города и с хорошим настроением прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.  

Беседовала Олеся Кулинчик

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