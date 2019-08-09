Глава Мосгоризбиркома: электронные паспорта упростят сбор подписей в поддержку кандидатов

Регистрация кандидатов на выборы депутатов в Московскую городскую думу стала главной темой массовых мероприятий и несанкционированных акций летом 2019 года. Дискуссии о смягчении требований к проверке подписных листов самовыдвиженцев вышли за пределы окружных и городского избиркомов, вошли в повестку ЦИК и Общественной палаты Москвы. Назрела ли необходимость менять формат сбора подписей кандидатами для регистрации, скажутся ли митинги оппозиции на явке и как организован агитационный период на выборах депутатов столичного парламента, за месяц до единого дня голосования ТАСС рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
— Закончились этапы выдвижения и регистрации кандидатов, завершается рассмотрение жалоб в Центризбиркоме и Мосгорсуде. Каков следующий этап для избирателей и кандидатов?
— В понедельник, 5 августа, все окружные избирательные комиссии провели жеребьевку среди зарегистрированных кандидатов. Кандидаты получили эфирное время на двух телеканалах и двух радиостанциях. Кроме этого, кандидатам предложены места для проведения встреч с избирателями. Теперь задача кандидатов — максимально привлечь своих сторонников, рассказать о своих программах и целях.
Каждый кандидат, в соответствии с законом, сам выбирает форму ведения агитационной работы, а также формирует фонды, за счет средств которых изготавливает печатную продукцию — листовки, плакаты, билборды с призывами голосовать.
В этот же период Мосгоризбирком наращивает информирование избирателей на телевидении и радио, также по городу уже размещены билборды. Первая волна — до 15 августа, затем вторая. Объемы печатной продукции сопоставимы с выборами мэра Москвы — миллионные тиражи. Кроме того, у нас подписано соглашение со Сбербанком России, Германом Грефом. Есть договоренности с крупнейшими компаниями Газпром-Медиа. Речь идет, например, об использовании возможностей отделений Сбербанка по Москве, в частности, электронных табло, экранов для демонстрации роликов, размещение плакатов с информацией и использование бегущих строк. Мобильных приложений пока соглашение не касается.
Также подключаются предприятия торговли, центры госуслуг. Кроме того, на каждом подъезде будет размещена схема избирательного участка с указанием времени и места голосования. В каждую квартиру мы доставим открытку-приглашение от участковой комиссии — все это традиционные формы информирования населения. Будем использовать интернет-ресурсы: не только портал мэра Москвы mos.ru, но и "Яндекс", и другие поисковые системы. Есть договоренности о размещении прямых ссылок из поисковиков на наш сайт — электронное издание "Вестник Мосгоризбиркома", где каждый избиратель может получить любую информацию о выборах, кандидатах, финансовых отчетах и так далее.
Ожидания по явке
— Каковы ваши ожидания по явке в этом году?
— Если провести анализ выборов в крупных городах не только России, но и зарубежья, например, Америки, Германии, явка на выборах в региональные парламенты составляет 20–25%. Думаю, что в этих же пределах будет и на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Во всем мире есть проблема активного участия молодежи в политике, что отражается на явке.
— Выборы в Мосгордуму совпадают с Днем города. Как вы считаете, как это повлияет на явку?
— На мой взгляд, повлиять это может только позитивно. Как показывает практика, когда проходит День города, многие москвичи не уезжают на дачи, а наоборот, принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях. В основном люди остаются в городе.
Протесты и пути реформы избирательных кампаний в Москве
— А события последнего месяца — несанкционированные митинги, акции — как сказались на агитационной кампании — 2019?
— Думаю, что на информирование о предстоящих выборах эти события повлияли положительно, больше людей узнали, тем более, кто интересуется политикой — читали. Зарегистрированы самовыдвиженцы и представители девяти партий, три из которых — парламентские и имеют стабильный электорат. У каждой партии и кандидата есть свои сторонники. И взгляды тех партий, которые участвуют, разнятся со взглядами тех, кто устраивал провокации и несанкционированные митинги, а также попытки "Майдана" у городской избирательной комиссии.
Явка во многом зависит от двух показателей. Первый — насколько мы проинформируем избирателей о предстоящих выборах. Работа, которую мы проводим, показывает, что 98–99% избирателей знают о выборах, а вот собираются ли они прийти — это другой вопрос. Некоторые не участвуют в выборах по религиозным соображениям. К нам даже поступают заявления с просьбой исключить их из списков избирателей. Второе, на мой взгляд, и основное условие явки — активность партии и кандидатов в работе со своими избирателями, как они призовут своих сторонников партий, смогут ли людям объяснить важность своих программ, и поверят ли в это избиратели. К сожалению, мы из года в год, из кампании в кампанию сталкиваемся с тем, что кандидаты дают невыполнимые обещания: пенсию повысить в три раза, к примеру. Люди понимают, что это несерьезно.
— Какие изменения необходимы и могут быть сделаны в избирательном законодательстве в связи с возникающими конфликтами между окружными избиркомами и кандидатами?
— Изменить следует регламент сбора подписей. Давно это обсуждается и Центральной избирательной комиссией, и среди моих коллег. С учетом перехода на цифровую экономику в стране, надо менять формат, уходить от человеческого фактора. Во-первых, если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг. Система мобильного избирателя отработана, на президентских выборах ею воспользовалось более 5 млн человек по стране. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок по стране, то он может и отдать свой голос через личный кабинет, где его личность подтверждена. Система ГАС-выборы обработает эти подписи и передаст списки по каждому кандидату в те же окружные комиссии.
Второе предложение, на мой взгляд, более интересное — сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий. Члены комиссии могли бы дежурить, а избиратель — прийти и посмотреть информацию о кандидатах данного округа, оставить подпись в поддержку их регистрации.
Надо давать разные возможности. Например, люди, находящиеся на лечении, — тоже избиратели, и они могут выразиться в поддержку кандидатов. Можно использовать такой метод, как заполнение пациентом подписного листа в поддержку кандидата, а заверение ее сделает главврач. Также если избиратель находится в другом городе, то мог бы заверить у нотариуса свою подпись. Если документ уже кем-то заверен, тогда и не надо проверять каждую подпись. Тогда проблемы с экспертизами почерковедов, подтверждением от миграционной службы о регистрации, — они сразу отпадут. Сомнений, подписывался ли человек за выдвинутого кандидата, не будет.
Тем более со следующего года будет эксперимент по электронным паспортам. Скорее всего, с Москвы начнется, то есть Москва станет пилотным проектом. Электронный паспорт, электронная подпись, никто не будет сомневаться, что этот человек конкретный подписался за кандидата.
Если мы говорим о новых формах сбора подписей, то они исключат необходимость проверки их. Зачем проверять, если номер электронного паспорта уникален, а в личный кабинет больше никто доступа не имеет. Есть электронная подпись, которую и банки начинают применять, биометрия.
— На рассмотрении жалоб от незарегистрированных кандидатов было несколько случаев, что результаты проверки подписных листов рабочей группой Мосгоризбиркома отличались от результатов рабочей группы ОИК.
— Когда окружные комиссии начали проверку, еще не было рекомендаций от Общественной палаты, которые они выработали и направили к нам, в которых просили о смягчении требований. В целом я не сторонник закрывать глаза на ошибки при проверке документов.
— Избирательная комиссия по 43-му округу перепроверила Митрохина по рекомендации Мосгоризбиркома, но вновь отказала ему в регистрации кандидатом, хотя решение рабочей группы МГИК было обратным. Почему разнятся результаты проверок?
— Это человеческий фактор. Мы, следуя рекомендациям Общественной палаты, начали "прощать" ошибки кандидатам, которые мы сочли возможным зачесть в их пользу. Отмечу, процент брака в подписных листах у Митрохина был небольшим. Он правильно свою избирательную кампанию построил, вдумчиво сел и рассмотрел все претензии окружной комиссии, пришел к нам с конкретными доводами по каждой подписи. Но члены ОИК с этим не согласились, на что имеют право: окружной избирком — это коллегиальный орган.
— Как можно избежать двоякой оценки подписных листов?
— Лучше, на мой взгляд, выстроить механизм, который позволит не заниматься проверкой, исключить человеческий фактор. Собрали подписи через системы портала госуслуг, передали в ГАС-выборы, затем окружная комиссия засчитала необходимое количество достоверных подписей, кандидата зарегистрировали — и не будет жалоб.
Считаю, надо уходить от формата сбора подписей, каков он есть сейчас, чтобы не говорили, что одни подписи предвзяты, другие нет. Можно еще заставить кандидатов в электронном виде проводить оцифровку своих подписных листов и сдавать на диске. Тогда не будет разговоров, почему у одних проверили больше, у других — меньше. Взяли сразу свои подписные листы, сами отдали в МВД, проверили на соответствие, действительны ли они.
Число участков, бюджет и безопасность избирательной кампании
— Сколько всего участков откроется в Москве?
— Порядка 3,6 тыс. На вокзалах в этот раз не будем организовывать голосование, как это было на федеральных выборах. Всего избирателей в столице порядка 7,3 млн. У нас большая миграция внутри города, кто-то уезжает, кто-то приезжает, прописывается. Когда составим списки, тогда будет точная цифра известна. Число голосующих в местах временного пребывания мы обязательно опубликуем накануне. Если говорить о больницах, то на выборах в Мосгордуму предусмотрено досрочное голосование, которое по закону проводится не ранее, чем за десять дней. То есть москвичи, которые собираются на плановое обследование, могут воспользоваться этой возможностью и досрочно проголосовать.
— Сколько бюллетеней печатают для выборов в столице?
— Много лет подряд уходим от увеличения запаса бюллетеней. Обычно рекомендуем печатать 90% от числа избирателей, основываясь на ожидаемой явке. Это позволяет немного экономить. Напечатаем порядка 7 млн бюллетеней. Мы выбрали Подольскую типографию — она дала нам цену ниже. Накануне выборов, в субботу, бюллетени заберут территориальные комиссии, проведут с участковыми комиссиями заранее подсчет, проверят на брак.
— Каков бюджет избирательной кампании на выборы в Мосгордуму в целом?
— В бюджете города Москвы на выборы в этом году было заложено 612 млн рублей, но по предложению мэра Москвы мы сейчас закупаем еще тысячу КОИБов образца 2017 года — всего будет 2 тыс. КОИБов на 3,6 тыс. избирательных участках в Москве. Дополнительные деньги выделены на их закупку и использование — порядка 200 млн рублей в результате торгов: боролись несколько компаний, цена снизилась. Где не будет КОИБов, там будут использоваться протоколы с QR-кодом, что мы уже опробовали в прошлом году на президентских выборах и выборах мэра. Это удобно, ускоряет ввод протоколов при подведении итогов. Система ГАС-выборы сразу считывает код. Это также исключает человеческий фактор, когда оператор вводит цифры и могут быть ошибки.
Традиционно будет организовано видеонаблюдение на всех избирательных участках и в территориальных комиссиях. За исключением так называемых закрытых участков, откуда по этическим соображениям видеонаблюдение транслировать нельзя: где больные и временно находящиеся под стражей.
— Информационная безопасность будет обеспечена: камеры, наблюдатели, КОИБы. Как обеспечат физическую безопасность на участках?
— Как и всегда, безопасность на избирательных участках будет обеспечена силами полиции и Росгвардии. Мы работаем в тесном контакте, наши представители включены в соответствующие штабы. Участки будут обследованы и кинологами, и по линии МЧС на предмет пожарной безопасности. На участках будут дежурить медики.
Доступная среда и привлечение молодежи
— Как будет организована доступная среда для избирателей с ограниченными возможностями?
— Задача эта постепенно решается в городе, как и по всей стране. У нас очень много школ постройки 50-х годов, полностью реализовать комплекс мероприятий для людей с ограниченными возможностями там физически пока невозможно. Но несколько участков в каждом районе уже полностью оснащены. Меры принимаются, например, где компактное проживание глухонемых, слепых и др. Есть проблема вторых этажей, так как нельзя на первом этаже во всех местах голосования разместить избирательные участки. Но и здесь есть возможность перезаписать избирателя в другой участок, так как он является избирателем данного округа, и проголосовать на участке, расположенном на первом этаже. Также помогают волонтеры и члены комиссии, социальное такси для доставки людей на избирательные участки.
— Сколько молодых избирателей проголосуют впервые?
— Ориентировочно порядка 70 тыс. впервые голосующих, которые достигнут 18-летнего возраста. Традиционно и на этих выборах для них будут предусмотрены подарочные наборы, которые включают ручки, блокноты, календари и так далее.
Цифровые участки и электронное голосование
— 8 сентября в столице будут работать цифровые участки, а также впервые состоится электронное голосование. Расскажите, пожалуйста, что представляют собой эти два формата?
— В единый день голосования будут проводиться два эксперимента. Первый касается создания в Москве цифровых избирательных участков. В 16 регионах страны будут выборы высших должностных лиц, губернаторов, плюс в четырех избирательных округах будут "довыборы" депутатов Государственной думы — то есть всего 20 избирательных кампаний. Мы знаем, что в Москве проживают, работают, учатся много жителей из других регионов. На выборах президента число таких желающих измерялось порядка 400 тыс. Большую помощь получили от правительства Москвы, которое помогло с подбором помещений, оснащением необходимым оборудованием 30 избирательных участков. Цифровые участки равномерно расположены по территории Москвы. Все жители 20 субъектов, если они будут в день выборов находиться в Москве, могут заранее зарегистрироваться через портал госуслуг на эти участки и принять участие в голосовании.
Второй эксперимент — электронное голосование в трех избирательных округах — 1-ом, 10-ом, 30-ом. Участки определены. С 24 июля, за 45 дней, принимаются заявки на московском портале госуслуг, через который избиратели из этих трех округов смогут дистанционного проголосовать в день выборов.
За электронным голосованием, на мой взгляд, перспектива муниципальных выборов, когда люди разъезжаются, а округ маленький. Либо в отдаленных районах: мы тратим огромные государственные средства, допустим, на доставку вертолетом избирательных бюллетеней на полярную станцию, где десять человек. Мы все прекрасно знаем, что на полярной станции есть связь устойчивая и через интернет либо спутник можно будет голосовать, экономить государственные средства.
— Прошло две недели с начала подачи заявок на участие в электронном голосовании. Сколько избирателей изъявили желание голосовать дистанционно?
— Порядка 1 тыс. человек. Большинство проявляют инициативу в 1-ом округе, в Зеленограде — это центр электроники, где в советские времена была сосредоточена вся электронная промышленность, где создавались компьютеры и развивалось программирование. Возможно, с этим здесь связан интерес к электронному голосованию. Явка в Зеленограде в целом высокая на всех выборах. Отмечу, что в столице явка всегда выше на периферии — за пределами Садового кольца. Возможно, это еще и оценка работы депутатов, в том числе муниципальных. Тот же поселок Восточный, новые территории в ТиНАО, там люди всегда активно голосуют, причем начинается с самого утра, с открытия участка очереди стоят.
— Почему москвичам стоит пойти на выборы депутатов в Мосгордуму 8 сентября?
— Чем активнее будут москвичи, чем больше человек примут участие в выборах, тем более широкий политический спектр будет представлен в Московской городской думе. Дума — это тот орган, который принимает законы, по которым мы все живем. И мне как коренному москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы активность москвичей не только на президентских выборах была очень высокой, но также и на выборах в Мосгордуму. Мы формируем власть, нам в этом городе жить и растить детей, думать об их будущем. Я бы хотел москвичам 8 сентября пожелать хорошего отдыха в рамках празднования Дня города и с хорошим настроением прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.
Беседовала Олеся Кулинчик