Дмитрий Азаров: Самарская область должна быть в пятерке лучших по инвестпривлекательности

— Мы активно приобретаем вазовские автомобили для государственных служащих, создаем условия для того, чтобы продукция АвтоВАЗа была востребована, в том числе в рамках госзаказа у крупнейших министерств. У меня самого есть в личном пользовании два автомобиля Lada. Один, Lagurs, приобрел для родителей, второй, который и Максиму Станиславовичу (Орешкину, прим. ТАСС) показывал, Lada Vesta Sport. Чем она отличается от остальных моделей Vesta? Самое главное отличие не в мощности двигателя. Vesta, как вы знаете, производится в Ижевске, а версия Sport полностью делается у нас — в Тольятти. Именно поэтому у меня Vesta Sport.

—Да-да, абсолютно без сопровождения. Он в воскресенье прибыл — люди ехали с дачи в город и была достаточно большая пробка на въезд в Самару. Из-за этого чуть-чуть опоздал на футбол, но честно "без мигалок" отстоял в пробке, доехал сам.

— Впечатления хорошие, он сам за рулем отечественного автомобиля проехал больше 1300 км от Москвы до Самары, заезжал в Нижний Новгород, Казань. Максим Станиславович дал превосходные оценки российским автомобилям — и Lada XRAY, и другим моделям АвтоВАЗа. Мне тоже этот автомобиль очень нравится.

— Не бывает так, чтобы после разговора с федеральным чиновником вопрос тут же решался. Понимаете, это важное решение и оно требует серьезных финансовых средств, требуется провести еще большую работу по обоснованию нашей просьбы, привести дополнительную аргументацию.

— Да, мы встречались, были на АвтоВАЗе и обсуждали несколько важных для предприятия вопросов. Один из них касался поддержки экспорта, в том числе компенсации расходов на транспорт (меры, направленные на стимулирование экспорта, прим. ТАСС). Сейчас есть ограничение по сумме на одно юридическое лицо — порядка 500 млн рублей. Мы полагаем, что АвтоВАЗ как крупнейший производитель может претендовать на существенно большую компенсацию.

Дмитрий Азаров почти год работает в качестве избранного губернатора Самарской области. Во главе региона он сменил Николая Меркушкина, до своего назначения отработав три года в Совете Федерации, а до этого четыре года был мэром Самары. Азаров возглавил регион во время подготовки Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года — именно в тот момент, когда обсуждался вопрос о переносе игр в Краснодар из-за проблем с возведением стадиона "Самара Арена". Завершив чемпионат, Азаров продолжает заниматься проблемными вопросами, разрешив конфликт АвтоВАЗа с поставщиком компонентов, из-за чего в Тольятти и Ижевске останавливалось производство автомобилей. Во время интервью с корреспондентом ТАСС, которое состоялось после визита в регион министра экономического развития РФ Максима Орешкина, приехавшего в Тольятти на автомобиле Lada XRAY , губернатор Самарской области рассказал, как готовил город к ЧМ в режиме цейтнота, поделился своим мнение об автомобилях АвтоВАЗ и работе завода, а также рассказал, как он создавал команду управленцев для работы в правительстве региона.

— На меня нацпроект тоже подействовал, я бросил курить (смеется, прим. ТАСС). А если серьезно, я стараюсь подавать личный пример. Агитация и пропаганда здесь тоже крайне важны, сам занимаюсь спортом и часто выкладываю в интернете репортажи, которые многим кажутся смешными, нелепыми и кого-то даже раздражают. Но я считаю, что это принципиально важно, и это нужно делать. Если мы не создадим условия для вовлечения людей в реализацию нацпроектов, мы не решим поставленные задачи. И нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение" это касается в первую очередь. Вы же знаете, что Всемирная организация здравоохранения оценивает вклад медицины в здоровье человека где-то на уровне 10-15%, примерно столько же — наследственность, генотип, иногда отдельно учитывается экология. Образ жизни определяет здоровье человека почти на 70%. Судите сами — как можно достичь средней продолжительности жизни 78—80 лет, если человек не будет следить за своим здоровьем и вести здоровый образ жизни? Тут никакая медицина не спасет!

— Вот мы сейчас с вами не в кабинете сидим, а уже достаточно долго говорим во время пешей прогулки. Вы своим собственным примером показываете, как вести здоровый образ жизни — это тоже одна из целей нацпроектов?

— Да, мы реально оценивали масштабы и объем работы, который нам предстоит сделать. Задача поставлена, и она должна быть решена. Хотя уже сейчас мы понимаем, что нам будет непросто. Сложность в том, что некоторые показатели установлены, что называется, от достигнутого. Если сравнивать два региона, например, Нижегородскую и Самарскую области — у нас примерно одинаковый уровень валового регионального продукта, численность населения. При этом задача на текущий год по строительству и выводу жилья у нас выше почти на полмиллиона квадратных метров при сопоставимом уровне доходов населения. Ввод жилья в Самарской области должен быть увеличен почти в полтора раза! Получается, что регионы, которые прилагали больше усилий и больше работали, сейчас в менее выгодной ситуации с точки зрения исполнения показателей. Им придется прилагать больше усилий. Но у нас, как и у многих других регионов, есть некоторый "нависающий карниз" непроданного жилья. И есть опасение, что новостройки не будут востребованы.

— Недавно глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время отчета ведомства в Госдуме заявил, что некоторым регионам будет сложно справиться с выполнением обязательств по нацпроектам — требуется заключение большого количества соглашений с федеральными ведомствами. По его словам, лишь 11% регионов считают возможным достижение установленных целей в рамках нацпроекта "Жилье. Городская среда". Как вы сами оцениваете возможности Самарской области — справитесь с задачами, которые стоят перед вами?

— Я считаю, что здесь обе стороны не доработали. Мы со своей стороны создали условия для сближения конфликтующих сторон. Переговорный процесс продолжается, мы готовы включиться в решение возможных проблем, если это потребуется.

— АвтоВАЗ заранее анонсирует выпуск новых моделей автомобилей, чтобы у партнеров, которые осуществляют поставку комплектующих, было время на разработку нового вида продукции. Эта работа хорошо отлажена. Трудности возникли только с этим поставщиком. Учитывая, что приостановка конвейера напрямую касается благосостояния более 36-ти тысяч сотрудников предприятия и их семей, я незамедлительно подключился к решению возникшей проблемы. Нам удалось усадить конфликтующие стороны за стол переговоров, и поставки были возобновлены, вновь запущено производство. Спорные вопросы остаются, они решаются в рабочем порядке.

Именно поэтому сегодня мы сосредоточили все усилия на реализации нацпроектов и на стратегии лидерства Самарской области. В свой работе мы стараемся исходить из простых, на первый взгляд, посылов — что это даст людям на конкретной территории, как сделать так, чтобы потенциал региона был реализован с максимальной эффективностью. Люди должны воочию убедиться, что условия их жизни изменяются в лучшую сторону не в чиновничьих отчетах, а в реальности. Если говорить о том, что удалось реализовать, то не буду утомлять вас цифрами. Главное, что Самарская область переломила негативный тренд — основные экономические показатели выросли. В 2018 году впервые за долгий период в регионе зафиксированы рост производства, повышение инвестиционной активности и увеличение реальных доходов населения. Этот тренд мы постараемся сохранить и по итогам текущего года.

Возвращение на родину

— В сентябре будет ровно год с момента выборов вас главой региона. При этом еще раньше вы фактически возглавили регион в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. Причем, в отличие от некоторых ваших коллег—губернаторов, вам, можно сказать, повезло — вы вернулись на родину, где были мэром и после представляли регион в Совете Федерации. Когда вам поступило предложение возглавить регион, понимали куда поедете?

— Честно сказать, я окончательно не знал место назначения до момента, пока не зашел в кабинет президента. Я думаю, что так и должно быть — определяет место службы государственного чиновника президент, куда он сказал — туда я и поехал. Я помню этот разговор. Он меня спросил, не засиделся ли я в Совфеде? Я почти дословно помню свой ответ, я сказал: "Владимир Владимирович, я работаю в Совете Федерации, объехал большинство субъектов Российской Федерации и заново влюбился в нашу великую родину — в Россию. Но каждый раз, возвращаясь на родную землю, я заново влюбляюсь в Самарскую область". Президент пожал руку, сказал ехать.

— Насколько сложным было возвращение в Самару для вас и для вашей семьи?

— Моя семья не переезжала в Москву даже тогда, когда я работал сенатором. Каждый год перед началом учебного года этот вопрос поднимался, мы обсуждали переезд, и моя семья говорила: "Мы все-таки останемся". Меня тоже всегда тянуло домой — в Москве не хватало ни солнца, ни волжского простора. Почти каждые выходные старался приезжать к родным домой.

О команде: "коней на переправе не меняют"

— Вы в самом начале своей работы руководителем региона, еще в статусе врио, проговаривали принцип, что те, кто умеет работать, останутся в вашей команде. Как у вас сейчас складываются отношения с теми, кто работал с бывшим губернатором Николаем Меркушкиным, c которым у вас с ним были достаточно сложные отношения?

— Обновление команды было, но не являлось сиюминутным. Я всем коллегам сказал: "Вы работали в одних условиях, у меня несколько другой взгляд, другие требования. Для меня всегда очень важен конечный результат. Я не люблю профанации деятельности, долгих совещаний без какого-то осязаемого результата. Если мы собрались и тратим время друг друга, то должны его тратить результативно". Напомню, что времени у нас не было — мы все были в жесточайшем графике подготовки Самары к чемпионату мира по футболу. Я всем предложил определиться, кто хочет работать, а кто не хочет. Я всем дал шанс.

— Вы это говорили в дни, когда шла подготовка к ЧМ-2018?

— Да, мы все в очень жестком цейтноте готовились к чемпионату. Все понимали, что по целому ряду причин мы сильно отставали от графика. Помните русскую мудрую пословицу — коней на переправе не меняют? Не скрою, ко многим людям, которые готовили город к приему гостей, у меня были претензии. Но я понимал, что перезагрузка команды на данном этапе можно принести больше проблем, потому что любому человеку, каким бы он ни был специалистом, нужно погрузиться в тему, разобраться в ней. А в тот момент на это у нас не было времени. Я благодарен всем, кто прошел со мной этот период, в том числе и тем, с кем мы далее не стали продолжать сотрудничество. Но еще раз повторю — у каждого человека был шанс, и многие его использовали. В правительстве сейчас работают сейчас опытные люди из предыдущей команды, но появились и новые лица. Я постарался вернуть в Самарскую область тех, кто по разным причинам уехал в другие регионы. Например, вернулся министр экономического развития Дмитрий Юрьевич Богданов, который ранее возглавлял департамент экономического развития в Тольятти, а потом оказался на работе в правительстве Ульяновской области. Министр образования региона Виктор Альбертович Акопьян работал директором школы, когда я был мэром, в дальнейшем занял должность руководителя самарского управления образования, потом оказался в Москве и сейчас вернулся в родной регион. При этом я против принципа "свой, чужой", я оцениваю профессионализм и результативность.

— Сейчас у Самары новый городской глава, причем, впервые градоначальником стала женщина — Елена Лапушкина. Вы довольны тем, как она работает? Учитывая, что у вас был опыт управления городом, не хочется дать ей совет или проявить особое внимание к областному центру?

— Да, конечно, хочется, но я умею себя сдерживать и контролировать. Муниципальная служба очень тяжелая, ты "на передовой" во всех смыслах. И я очень хорошо понимаю и уровень ответственности, и напряжение, и нагрузку, которая ложится на плечи мэра, потому что на своей шкуре все это испытал. К слову, у меня условия работы были даже пожестче. Но я стараюсь своим коллегам из муниципальных образований создавать гораздо более комфортные условия и оказываю поддержку, понимая, насколько это тяжелая работа. И сейчас я доволен работой главы городского округа Самары. Я, честно говоря, даже рад, что город возглавляет женщина. Знаете, можно сказать, что у Самары есть хозяйка. Женский взгляд отличается от мужского, и мне кажется, что для Самары это полезно. С Еленой Владимировной мы знакомы не один год, когда-то я, будучи главой города, назначил ее главой Железнодорожного района в Самаре. Елена Владимировна, хоть ей и нелегко приходится, очень ответственно относится к своей работе, и я рад, что у нее очень многое получается.

— Вы встречаетесь сейчас с бывшим главой региона Николаем Меркушкиным?

— Как только я вернулся в регион, то сразу поблагодарил Николая Ивановича за работу. Он иногда приезжает в область, я приглашал Николая Ивановича на чемпионат мира по футболу посмотреть на ведущие команды, которые играли в Самаре.

Уголовные дела

— В регионе проводятся проверки деятельности чиновников из «старой» команды? Ждать ли возбуждения уголовных дел?

— Для этого есть специально обученные люди, есть следственные и правоохранительные органы. Это их зона компетенции. Я могу сказать, что мы по целому ряду направлений, связанных с инвестиционной деятельностью, с министерством строительства, а также с некоторыми пунктами государственного заказа и контрактов в сфере ЖКХ, деятельными фондами капремонта, мы подготовили и передали материалы в правоохранительные органы. Наверное, вы знаете, что был задержан руководитель фонда жилья и ипотеки (Реналь Мязитов, прим. ТАСС). Есть уголовное дело в отношении руководителя фонда капремонта (Михаил Архипов, прим. ТАСС) и одного из бывших руководителей министерства строительства. По нашей инициативе были расторгнуты договоры передачи земельных участков, возвращена муниципальная собственность. Мы эту работу и сейчас ведем, готовим и проводим проверки, передаем их результаты в правоохранительные органы.

— Я правильно понимаю, что вы в инициативном порядке проводите проверки?

— Да, но, опять же, у нас нет цели кого-то посадить или найти коррупционную составляющую. Это проверки, а не оперативные следственные действия. Например, есть Тольятти. Давней мечтой тольяттинцев была реконструкция набережной в Автозаводском районе города. Она началась еще в советское время уже на излете Союза и не была завершена. Мы были готовы выполнить реконструкцию, но оказалось, что земельный участок, который был муниципальной собственностью, изъят в региональную собственность в фонд жилья и ипотеки, а потом внесен в некое ООО. А ведь мы говорим о земельном участке на первой линии Жигулевского моря! Вернуть эту землю решением учредителей было невозможно, поэтому пришлось пройти длительные судебные разбирательства. Представьте, из муниципалитета изъяли землю, отдали на региональный уровень, перевели в фонд жилья и ипотеки, потом перенесли в частную компанию! Мне тольяттинцы говорят: "В Самаре набережную сделал, нам тоже сделай!" А у нас муниципалитет не может даже начать проектирование, поскольку для этого необходимо получить согласие собственника. Недавно муниципалитет Тольятти приступил к проектированию этой набережной. Все эти проверки и суды были не против конкретных людей. Моя задача другая — улучшить жизнь людей, провести позитивные преобразования.

От рокера до губернатора

— У вас недавно была громкая история с самарским чиновником, министром социально-демографической и семейной политики области Мариной Антимоновой, сказавшей в Twitter о том, что государство не должно "всех содержать". Вы с ней провели профилактическую или воспитательную беседу?

— Провел, но у меня такое ощущение, что фраза была выдернута из контекста. Марина Юрьевна эмоционально высказалась, при этом не хотела никого обидеть. У меня у самого в жизни была ситуация, когда не хватало денег, а на руках был маленький ребенок и жена, их нужно было кормить. Я получил дополнительные навыки, взялся за ту работу, которую никогда раньше не делал. Работал на трех работах, чтобы заработать денежку и кормить свою семью.

— Интересно, что это была за работа, которую вы раньше никогда не делали?

— Я начал зарабатывать деньги и работать рано — еще после седьмого класса. Помните, раньше были УПК [учебно-производственный комбинат] и мы раз в неделю полдня работали на предприятиях. В нашем регионе нам еще и деньги платили. Трудовая книжка у меня появилась за день до 18-летия, первая запись — "асфальтировщик". В начале трудных 90-ых освоил новую для меня профессию бухгалтера. Мы буквально "спичку тянули" на троих с товарищами — кому вести бухгалтерский учет в нашей небольшой фирме. Я по образованию инженер системной техники, проще говоря, программист. И мы писали разные программки, устанавливали их — в то время тоже была востребована автоматизация. И мне, программисту, пришлось освоить азы бухгалтерии! Я был рокером, в день смерти Цоя был в Санкт-Петербурге. Питерский рок-клуб — особое место для меня. А тут бухгалтер! А что делать? Есть семья, маленький ребенок, которого нужно кормить. Выбора не было — обучился бухучету.

Дополнительное время для "Самара Арены"

— Еще будучи мэром Самары вы вступили в конфликт с прежним руководителем области Николаем Меркушкиным, отказавшись подписывать документы на строительство стадиона к чемпионату мира по футболу. Говорят, что вам даже пригрозили, назвав "политическим трупом". После вам же и пришлось достраивать стадион, причем в очень сложных условиях и в короткие сроки. До последнего момента мало кто верил, что проблемный стадион получится сдать в срок и там пройдут матчи. Чемпионат позади, но частично проблемы и недостатки остались.

— Недостатки будем устранять. Мы же смогли провести чемпионат и подготовить стадион, когда уже мало кто верил, что это будет возможно в такие короткие сроки. Я был назначен временно-исполняющим обязанности 25 сентября (25 сентября 2017 года, прим. ТАСС), на следующий день уже был в регионе. Спустя три дня после назначения, 28 сентября, приехала инспекция FIFA с проверкой и говорила о высоких рисках и необходимости поиска альтернативных Самаре вариантов проведения игр. Я уже знал, конечно, обо всех проблемах со строительством стадиона. Более того, я понимал, почему все это случилось, и еще будучи мэром предупреждал, что будет именно так! Кстати, когда об этом предупредил тогдашнее руководство, меня и назвали "политическим трупом". И вот я, уже как глава, стоя перед телекамерами, говорю инспекции, что в футболе есть понятие "компенсированного времени", и часто судьба матча решается именно в это время. Я говорю, что самарскому стадиону нужно это компенсированное время, в котором мы точно победим! Я тогда не раз слышал, как мне говорили: "Ну ты же нормальный человек, ты же понимаешь, что это невозможно?". А я продолжал настаивать на своем: "Да вы что? Это будет лучший стадион. Вы будете всю жизнь гордиться тем, что имели к этому отношение, что вам выпало такое счастье — помогать "Самара Арене" (смеется, прим. ТАСС). Тогда проверяющие наверняка думали: "Наверное, не в себе человек".

— Что было для вас самым тяжелым в период подготовки к чемпионату?

— Самым тяжелым оказался период, когда люди перестали верить, что мы построим стадион. Когда заговорили об альтернативном поле и стали рассматривать Краснодар как замену Самаре. Это был психологически очень тяжелый момент. Нужно было поднять команду, сделать так, чтобы люди поверили в свои силы. Мы почти сразу выстроили систему мониторинга и ежедневного контроля за ходом работ. Утром ставим плановые задания, вечером подводим итоги, смотрим, что сделано или не сделано. Серьезные проблемы были с крышей стадиона… Торопимся, не успеваем, а нам рассказывают, что там 100 человек работают. Смотрим — не могут они такой небольшой объем не делать за день! Стали квадрокоптеры запускать над стадионом и считать монтажников на крыше — выяснилось, что работает почти втрое меньше людей! В общем, выстроили жесткую систему и провели полную мобилизацию. В итоге чемпионат у нас прошел без проблем. И более того — мы получили очень высокие оценки.

— Как Вы видите дальнейшее развитие "Самара Арены"? На стадионе активно эксплуатируется космическая тематика, не планируете вернуть стадиону изначальное название "Космос Арена"?

— Стадион все еще не передан на баланс Самарской области, он находится в управлении ФГУП "Спорт Ин". Согласно утвержденному плану, стадион будет передан нам в четвертом квартале 2019 года. Для управления ареной будет создано государственное автономное учреждения "Самара Арена". Сейчас "Самара Арена" является домашним стадион для самарского футбольного клуба "Крылья Советов". И здесь огромный потенциал развития как для клуба, так и для арены. В прошлом сезоне "Крылья", несмотря на далеко не лучшие спортивные результаты, в среднем на домашних играх собирали по 19 тыс. болельщиков. Необходимо создавать такие условия, чтобы люди с удовольствием шли на стадион, на игры команды. И в этом направлении предстоит очень много работы. Мы понимаем, что доходы с футбольных матчей — это основной доход для стадиона, 70-80%. Здесь особую актуальность получает вопрос посещаемости домашних матчей "Крылья Советов". И мы работаем по улучшению транспортной инфраструктуры вокруг арены, чтобы людям было комфортнее ездить на игры "Крыльев". Помимо футбольных матчей мы будем комплексно использовать стадион — проводить концерты и конференции, выставки, спортивные и деловые мероприятия, получать доход от сдачи в аренду коммерческих площадей. Арена может принять несколько концертов в год. Например, совсем недавно здесь выступала группа "Ленинград", собрав 40 тыс. человек. В прошлом году на стадионе проходил Всероссийский фестиваль школьного спорта, эти соревнования пройдут и в этом году. В июне на стадионе состоялись футбольные матчи в рамках Российско-Китайских молодежных игр. В этом году около арены начнется строительство дворца пляжных видов спорта, в перспективе — Концерт Холла. Около стадиона уже в этом году появится инклюзивный парк. Рассматриваем варианты и других сооружений и объектов.

Что касается названия "Космос Арена", то этот вопрос необходимо решать с учетом пожеланий самих самарцев. Возможно, мы еще вернемся к этому вопросу, учитывая тот факт, что Самара является космической столицей России.

— Какие задачи ставите перед "Крыльями Советов"?

— Очевидно, что с имеющимся финансированием, с той историей и болельщиками, что есть у команды, нынешние результаты "Крыльев" далеко не те, которые она должна показывать. Команда не должна лишь бороться за выживание в премьер-лиге. А помимо спортивного результата должна быть и качественная, яркая игра, которая будет привлекать болельщиков на трибуны. Главная задача команды сейчас — борьба за выход в десятку и демонстрировать качественную игру.

О будущих проектах

— Какая сейчас грандиозная задача стоит перед вами — о реализации какого проекта, по масштабам и значимости равного подготовке к футбольному чемпионату мира, можно говорить?

— Сейчас самый масштабный инфраструктурный проект, важный как для региона, так и для страны в целом — это строительство мостового перехода через Волгу. Это тот проект, который меня захватывает. Этот мост — не просто дорога в обход Тольятти. Самое главное — это включение региона в международный транспортный коридор "Европа — Западный Китай". Вы помните, какое развитие получила Самара в XIX веке после строительства железной дороги? Именно она обеспечила лидерство Самарской губернии на сто лет вперед. Транспортный коридор сейчас — это еще один шанс. Ведь он же по планам мимо нас должен был пройти. Я год восстанавливал, как я сам говорил, "географическую справедливость" — ходил по всем кабинетам, доказывал, что, если через нас пойдет дорога — она будет на 400 километров короче. Спасибо президенту страны, что сейчас есть его поручение о корректировке транспортной системы Российской Федерации.

— Сразу после своего назначения вы начали работу по улучшению позиций региона в рейтинге инвестиционной привлекательности. За последний год удалось подняться на 24 позиции. Что это реально дало региону и какие задачи в этом направлении деятельности ставите на среднесрочную перспективу?

— Действительно, теперь Самарская область занимает 24-е место в национальном рейтинге и входит в десятку регионов с лучшей динамикой. При этом осенью 2017 года Самарская область была в рейтинге лишь на 65-м месте. Менее чем за два года мы поднялись на 41 позицию. Такой рывок региона даже отметил президент России Владимир Путин. Вы должны понимать, что положение в рейтинге — это не просто строчка в списке. Для предпринимателей это удобные условия прохождения всех разрешительных процедур, а, следовательно, снижение издержек и сокращение сроков реализации проектов. Для жителей — создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет для социального развития городов и районов. Что мы делаем сейчас: во все коллегиальные органы были включены представители бизнеса, деловых объединений и ассоциаций предпринимателей, зарегистрированных в Самарской области. Доля предпринимателей в составе Совета по инвестициям была расширен до 60%. Качественно изменилось представление информации для инвесторов на инвестпортале региона. Также мы запустили CRM-платформу по подбору господдержки инвесторов. Перестроили систему сопровождения инвесторов в режиме "одного окна" и теперь четко контролируем эту работу. У нас работает инфраструктура, позволяющая инвестору сократить усилия и время на запуск своего бизнеса — это ОЭЗ промышленного типа "Тольятти", индустриальные парки, ТОР в Тольятти и Чапаевске.