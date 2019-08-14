Певица Zaz: не представляю, чтобы кто-то меня заставил делать то, что я не хочу

Мы встречаемся с Изабель Жеффруа в небольшом ресторане в переулках Хохловки в центре Москвы — излюбленном месте столичных художников и писателей. Возможно, это самый атмосферный московский район: крутые холмы, жмущиеся друг к другу старинные двухэтажные домики и усадьбы, лютеранский собор и совершенно флорентийский купол церкви Ивановского монастыря. Все напоминает Монмартр, с которым имя Zaz связано у поклонников по всему миру. Изабель одета неформально и просто: кроссовки, подкатанные голубые джинсы с забавным принтом и уютный свитшот с надписью Green is my religion. Послание неслучайно: миссия фестиваля Zavtra — бережное и ответственное отношение людей к природе, среде обитания и своему будущему. Именно об этом Zaz заявляет на каждом концерте. Во Франции она уже третий год подряд проводит свой собственный фестиваль — аналог Zavtra — Crussol, одна из главных тем которого — экология. Так что это выступление для нее — еще и возможность донести свои идеи до поклонников. — Изабель, сейчас многие говорят о необходимости заботиться об экологии, но что может сделать человек, который, к примеру, живет в мегаполисе, среди машин, заводов? — О, можно многое! На самом деле ничего сверхъестественного не требуется: я уверена, что нам самим надо быть чище, ответственнее, лучше, тогда и жизнь вокруг поменяется постепенно. Нельзя бросать окурок на землю с мыслью, что все равно его кто-нибудь уберет за тебя. Можно ходить за молоком со своей бутылкой, не брать пластиковые пакеты в магазине, перед тем как купить пятидесятую вещь или баночку крема, открыть шкаф и спросить себя: "Мне действительно это нужно?" Я думаю, надо стараться есть более натуральную еду, потреблять меньше мяса, покупать продукты местного производства. — У вас есть какие-то правила экологичной жизни, которым вы следуете? — Это очень базовые вещи. Важно, чтобы это были какие-то маленькие ежедневные жесты.

У меня на огороде сделан компост для органического мусора. А для отопления дома использую древесные пеллеты, это высокоэкологичное биотопливо из древесных отходов

Экология — это отражение нашей жизни, именно поэтому так важно думать о том, что ты делаешь. И неважно, сколько у тебя денег, извествен ты или нет, это может каждый. Просто я считаю популярность хорошей возможностью говорить с людьми об этом. Вот на фестивале Zavtra собраны артисты, которые призывают к более экологичной жизни. Кроме наших выступлений организовали лекторий для зрителей, маркет экотоваров, а в фуд-зоне можно попросить налить кофе в свой стакан. На фестивале организован раздельный сбор мусора, а после его отсортируют и отправят на вторичную переработку. — Вы много и с любовью говорите на своих концертах о природе. Такое ответственное отношение сформировалось с возрастом или вас так воспитывали с детства?

Описание Zaz во время выступления на фестивале Zavtra в Зеленом театре в Парке Горького © Виктор Кручинин/ТАСС

— Я с детства была гораздо ближе к природе, чем к людям. Когда мне надо подумать или когда у меня проблемы, я иду на природу и черпаю в ней силы. Земля помогает. Отвественность за нашу планету, мне кажется, необходима: в мире все так сложно устроено, мы порой этого не видим. Невероятные связи, невероятные растения, животные. И в то же время этот мир такой хрупкий, тонкий, неосторожное вмешательство человека может его сломать. Хорошо задуматься: а что будет через десять, 20 лет, если мы продолжим так поступать? Когда однажды на планете не останется кислорода и нам нечем станет дышать, что мы будем делать? Нам некуда отсюда деться. — В интервью вы не раз говорили, что вам не нравится современное общество. Что, кроме экологической проблемы, вы бы хотели изменить больше всего? — Систему школьного образования. Педагогический подход, манеру преподования. — Что именно вам не нравится? Отношение к детям, образовательная про грамма, насилие в школе? — Не нравится, что эта система выстроена так, что ребенок обязан под нее подстраиваться. А должно быть наоборот. Дети разные, с разными способностями, важно, чтобы каждый мог учиться, познавать, а не успевать за единым стандартом. В школе не должно быть места дискриминации. — Часто известные люди создают свои фонды для решения определенной проблемы, для помощи конкретным людям. Например, в России есть артисты, которые помогают детям, больным раком, оказывают помощь неизлечимым больным. А вы создали благотворитлеьную организацию Zazimut, которая помогает другим благотворительным организациям. — Да, на каждом концерте в разных странах я представляю одну организацию, рассказываю о ее работе. Таким образом люди узнают о них, а потом эти организации общаются, обмениваются опытом. Средства, вырученные от продажи мерча (товары с символикой — прим. ТАСС) на наших концертах, направляются на благотворительность. — Создать фонд, который бы помогал по конкретному направлению, вы не думали?