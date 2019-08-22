"Россия вернулась". Глава Международного паралимпийского комитета об Играх в Токио

Прошло семь лет с последнего выступления российских паралимпийцев на летних Играх. Допинговые разбирательства, отстранение от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, нейтральный статус, в том числе на зимних Играх в Пхёнчхане, — все это сопровождало паралимпийское движение России последние три года. О перспективах российской сборной выступить на Паралимпиаде в Токио в интервью ТАСС рассказал президент Международного паралимпийского комитета бразилец Эндрю Парсонс. — Старт Паралимпийским играм в Токио будет дан 25 августа 2020 года. Как идет подготовка? — Пока мы очень довольны, все идет великолепно. Это касается и строительства объектов, и операционного планирования. Тестовые мероприятия показывают, что все хорошо. Нам доставляет большое удовольствие работать с оргкомитетом "Токио-2020", национальным правительством и городскими властями.

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Отмечу и подготовку японской паралимпийской команды. Очень важно, чтобы на домашних Играх она показала успешное выступление, поскольку это сделает Паралимпиаду еще более привлекательной для местных жителей. — Как оцените билетную программу, которая стартует 22 августа? — Она хорошо спланирована, цена на билеты достаточно доступная. В целом мы очень довольны тем, как все в Токио продвигается. После старта продаж мы сможем узнать, насколько Паралимпийские игры будут интересны жителям Японии, насколько удачной будет наша билетная программа. Мы считаем, что выбрали подходящий момент. Мы провели исследование, которое показывает, что на нынешнем этапе интерес к Играм в Японии намного выше, чем в свое время в Великобритании, когда Паралимпиаду принимал Лондон. Притом что те Игры получились замечательными. В частности, японцы лучше знают своих паралимпийцев, что является очень хорошим знаком. — Как оцените спортивные объекты? — Строительство идет великолепно, у нас нет никаких серьезных опасений. Но мы продолжаем внимательно наблюдать за тем, чтобы объекты были доступны не только для спортсменов, но и для зрителей, прессы. Мы также особое внимание уделяем подготовке Деревни спортсменов, поскольку в одном месте у нас будет 4360 участников с инвалидностью, и предоставление им комфортных условий является для нас основополагающей задачей. Пока серьезных проблем мы не видим, мы абсолютно уверены в том, что все объекты будут соответствовать нашим требованиям. — Вы сказали о количестве спортсменов. А сколько стран они будут представлять? — Что касается количества стран, то нам надо дождаться окончания квалификационных соревнований. Но мы ожидаем, что в Паралимпиаде примет участие по меньшей мере 160–165 стран.

На особом контроле В феврале Международный паралимпийский комитет условно восстановил права Паралимпийского комитета России, что открыло сборной страны дорогу на международные соревнования. Еще в течение трех лет российские паралимпийцы будут находиться под особым контролем со стороны антидопинговых служб, что является ключевым условием восстановления прав национальной организации. Продолжение

— Что можно сказать об участии российской команды? Есть ли опасения, что она не выступит? — Россия будет выступать в Токио. Участие команды имеет большое значение не только для вашей страны, но и для всего паралимпийского движения. Да, у нас были трудности, Паралимпийский комитет России находился в особом статусе, но напряженная совместная работа в конечном итоге позволила зимой принять решение об условном снятии дисквалификации.

Сейчас Паралимпийский комитет России реализует передовую, эффективную антидопинговую политику

Хорошо, что Россия вернулась. В Токио мы ждем очень сильную команду, сейчас у вас есть новое поколение сильных спортсменов, и мы с интересом будем следить за их выступлением. Я тесно общаюсь со своими коллегами из Паралимпийского комитета России. До начала Игр в Токио я планирую приехать в вашу страну, это станет знаком того, что Россия вернулась. — Означает ли это, что Международный паралимпийский комитет удовлетворен тем, как российская сторона выполняет условия своего восстановления? — Да, российские коллеги четко соблюдают дорожную карту, работают очень эффективно. Что касается финансового аспекта, то по этому вопросу также должны быть выполнены все обязательства. Паралимпийский комитет России находится в контакте с нашей командой в штаб-квартире в Бонне, и это касается не только финансового аспекта, но и антидопингового тестирования. Я удовлетворен этой работой. — Как часто российские паралимпийцы проверяются на допинг в сравнении со спортсменами других стран? — Могу сказать, что российские паралимпийцы — самые проверяемые в мире, и так будет продолжаться еще три года. Сейчас наша антидопинговая программа тестирования нацелена на Токио, и она учитывает специфику того или иного вида спорта. Очевидно, что к пауэрлифтингу будет приковано наибольшее внимание как к спорту, в котором, к сожалению, зафиксировано наибольшее количество нарушений, речь идет об общей статистике, а не только о российских спортсменах. Согласно информации, которая поступила от нашего антидопингового департамента, российские спортсмены проходят все необходимые проверки. — При этом все еще остается открытым вопрос проверки базы данных московской лаборатории. Получали ли вы информацию от Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно российских паралимпийцев? Есть подозреваемые? — Да, мы получили информацию от WADA, но на сегодняшний день я ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку информация все еще поступает. Мы находимся только на ранней стадии этого процесса. — Хотя бы о каком количестве спортсменов идет речь? Десять или меньше? — Пока ничего не могу сказать, в этом вопросе надо соблюдать конфиденциальность. С юридической точки зрения комментировать это не представляется возможным. — Какое отношение к российскому паралимпийскому движению в мире в целом? Верят ли России, что ее спортсмены сейчас соревнуются честно?

Для Международного паралимпийского комитета российская команда является такой же чистой, как любая другая