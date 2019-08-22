Сергей Соловьев: тотальных изменений в нашей жизни нет

Обладатель наград Венецианского и Берлинского кинофестивалей, создатель фильмов "Егор Булычев и другие", "Сто дней после детства", "Станционный смотритель" и, конечно, кинокартины "АССА", народный артист РФ Сергей Соловьев 25 августа отмечает свое 75-летие. В интервью ТАСС режиссер рассказал, как будет праздновать юбилей, над какими фильмами работает, что связывает его с Пьером Ришаром и какую ленту мог бы снять о днях сегодняшних.

— Сергей Александрович, почти месяц пытаюсь вас поймать, чтобы поговорить про день рождения... Мне уже казалось, что это совсем нереально...

— Ну вы же понимаете: предъюбилейная суета плюс вся текучка — ученики, работа над фильмами...

— Конечно, понимаю. Слышала, в свой день рождения вы снова будете на публике — отмечаете же не дома?

— Очень благодарен Первому каналу за внимание к моей персоне и серьезность их подхода. Они сделали большую программу к моему юбилею, должны ее показать как раз на днях. Таким будет официальное поздравление. А в сам день рождения устраиваю товарищескую вечернику в Московском театре "Школа современной пьесы". Знаете, хочется просто повидаться с теми, кого считаю приятелями, товарищами, близкими людьми. Для них и устраиваю эту встречу.

— Что-то торжественное планируете?

— Ну что вы? Никакого официоза даже близко не будет.

— Знаю вас много лет как человека, который к любому своему делу подходит скрупулезно и ответственно. Будь то фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске или собственный день рождения. Именно к юбилею готовите себе какой-нибудь творческий подарок?

— За что люблю свою профессию, так это за то, что она не предполагает никаких вариаций на тему юбилея.