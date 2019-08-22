Сергей Соловьев: тотальных изменений в нашей жизни нет

Обладатель наград Венецианского и Берлинского кинофестивалей, создатель фильмов "Егор Булычев и другие", "Сто дней после детства", "Станционный смотритель" и, конечно, кинокартины "АССА", народный артист РФ Сергей Соловьев 25 августа отмечает свое 75-летие. В интервью ТАСС режиссер рассказал, как будет праздновать юбилей, над какими фильмами работает, что связывает его с Пьером Ришаром и какую ленту мог бы снять о днях сегодняшних.
— Сергей Александрович, почти месяц пытаюсь вас поймать, чтобы поговорить про день рождения... Мне уже казалось, что это совсем нереально...
— Ну вы же понимаете: предъюбилейная суета плюс вся текучка — ученики, работа над фильмами...
— Конечно, понимаю. Слышала, в свой день рождения вы снова будете на публике — отмечаете же не дома?
— Очень благодарен Первому каналу за внимание к моей персоне и серьезность их подхода. Они сделали большую программу к моему юбилею, должны ее показать как раз на днях. Таким будет официальное поздравление. А в сам день рождения устраиваю товарищескую вечернику в Московском театре "Школа современной пьесы". Знаете, хочется просто повидаться с теми, кого считаю приятелями, товарищами, близкими людьми. Для них и устраиваю эту встречу.
— Что-то торжественное планируете?
— Ну что вы? Никакого официоза даже близко не будет.
— Знаю вас много лет как человека, который к любому своему делу подходит скрупулезно и ответственно. Будь то фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске или собственный день рождения. Именно к юбилею готовите себе какой-нибудь творческий подарок?
— За что люблю свою профессию, так это за то, что она не предполагает никаких вариаций на тему юбилея.
Одна картина, вторая, третья... И никаких заказов к датам — вот сейчас мы вам снимем фильм про то, как наша нога вступила на Марс, — у меня, слава богу, нет.
— Но работы-то много?
— Ох, много. Основное время занимают мои актерские и режиссерские курсы во ВГИКе и в Институте современного искусства. Актеры — очень хорошие ребята. Молодым режиссерам, конечно, сложнее, но они тоже у меня очень достойные подобрались. Проектов у них немало, я им помогаю. Также мечтаю открыть свой театр на базе моих курсов, ищем помещение в Москве. И естественно, для театра нужен репертуар. За последние два года я поставил с учениками шесть спектаклей. Шесть! Это невозможная цифра. Но делал это с удовольствием. И с радостью.
— Уже понятно, когда может быть открыт театр?
— Осенью начнем заниматься всеми бюрократическими вещами. Очень надеюсь, что театр откроем уже в 2020 году.
— А если говорить про кино, есть мысли?
— Мыслей, честно скажу, очень много. Но главное, что есть незаконченные вещи. Съемки некоторых проектов были начаты много лет назад и не закончены. Должен, просто обязан это все-таки сделать, предстоит огромная работа. Имею в виду два своих фильма — "Метафизика любви" о романе Ивана Тургенева и Полины Виардо и "Елизавету и Клодиль" про двух девушек начала прошлого века. Эта тема меня страшно интересует.
— Если правильно помню, в фильме про Елизавету и Клодиль хотел сниматься Пьер Ришар. Делала с ним интервью, он подтверждал, что хотел бы еще с вами поработать. Как думаете, получится?
— Пьер мне очень помогает просто как товарищ. Даже больше скажу — как кастинг-агент. Часть съемок фильма про Елизавету и Клодиль проходила во Франции, конечно, я не так хорошо знаю французских актеров, не так досконально, как Пьер Ришар. Он подсказывает. Он очень помогает. Ну и в целом мы с ним поддерживаем человеческие, дружеские отношения. Надеюсь, они воплотятся и на экране.
— Получается, что все-таки вы в этих фильмах уходите в историю. Но ваши фильмы — и "АССА", и "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" — были настолько современны для своего времени, так точно отражали его суть... Какой фильм мог бы снять сегодня Сергей Александрович Соловьев про нашу жизнь?
— "Черную розу — эмблему печали, красную розу — эмблему любви". Я бы снял сегодня этот же фильм. Даже ни одной реплики бы в нем не стал менять. Ни слова. Тотальных изменений в нашей жизни нет. К сожалению. Во многих вещах мы твердо и уверенно стоим на месте. Так что этот фильм остается очень современным. По крайней мере, я думаю именно так.
Беседовала Наталья Баринова