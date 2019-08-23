Аркадий Дворкович: включение шахмат в Олимпиаду не является вопросом жизни и смерти

В Марокко проходят 12-е Африканские игры, где среди привычных видов спорта выделяются шахматы. Соревнования начнутся 24 августа, будет разыграно пять комплектов медалей. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью ТАСС рассказал, как шахматы попали в официальную программу Игр, какие у них перспективы в будущем быть включенными в программу Олимпиады и о векторах развития FIDE. — Для многих, наверное, удивительно видеть шахматы в официальной программе Игр... — Во время предвыборной кампании мне все задавали вопрос, будут ли шахматы включены в программу Олимпийских игр и как это можно сделать. И у меня был всегда стандартный ответ, и этой стратегии я сейчас и придерживаюсь: прежде всего шахматы должны быть признаны во всех странах как вид спорта, сейчас это порядка 2/3 стран мира. И мы шаг за шагом идем к признанию шахмат спортом во всех странах мира. Вторая часть — это участие шахмат во всех континентальных играх, в том числе Африканских, Азиатских, Панамериканских, Европейских. Сейчас мы добились того, что шахматы включены в программу двух из четырех континентальных игр, это Африканские и Азиатские. — Включение шахмат в программу Олимпиады — это амбициозная цель... — Вообще, включение в Олимпиаду не является вопросом жизни и смерти, не является критической целью для FIDE. Тем не менее это может быть плюсом как для нас, так и для Международного олимпийского комитета (МОК). Но для этого нужно обеспечить несколько предпосылок.

На эту тему Глава ОКР считает, что шахматная олимпиада поможет включению вида спорта в программу ОИ

— Что насчет Европейских и Панамериканских игр? — Договориться пока что мы не смогли, но перспектива для этого есть. На самом деле шахматы были когда-то в программе Африканских и Азиатских игр, но были исключены. Первая ласточка после перерыва — это Игры в Марокко. Шахматы будут в официальной программе и медальном зачете. Пройдут соревнования по быстрым шахматам, рапиду и блицу как в личном, так и в командном зачете. — Сколько стран будет участвовать в соревнованиях? — Мы ожидаем около половины африканских стран. По последним данным, будет 23–24 команды. Будут разыграны пять комплектов медалей. — Какой уровень соревнований? — В целом любые континентальные игры отличаются тем, что в разных видах спорта наблюдается разный уровень — в зависимости от приоритетов спортсменов и графиков турниров. Есть виды спорта, где представлены сильнейшие игроки, а есть — где вторые составы. Мы это видели на примере Европейских игр. Но именно в шахматах мы ожидаем участие спортсменов максимально высокого уровня, хотя, конечно, если говорить о ведущей африканской стране — Египте, — они всегда могут выставить несколько составов. Думаю, египтяне как раз не будут представлены оптимальным составом, но остальные сборные будут с ведущими игроками. Тем не менее, объективно, за счет силы шахматной школы этой страны наибольшие шансы на успех — у Египта.

На эту тему Шахматы могут стать частью культурной программы Олимпиады-2024 в Париже

— Насколько все готово к проведению шахматного турнира в Марокко? — Мы в ежедневном контакте с коллегами из Марокко. Все готово, хотя какие-то вопросы в последние дни еще решаются. Но это нормально для таких крупных соревнований по любым видам спорта. Интерес вокруг турнира существенный, так как шахматами очень интересуются именно на севере Африки, Марокко не исключение. Запланировано несколько встреч на полях турнира как с руководителями спорта Марокко, так и всего африканского континента. Ожидаем очень высокий уровень турнира и уверены, что сумеем показать его глобально. В интернете будет прямая трансляция партий — все для этого обеспечено. — Вы сказали, что с Азиатскими играми также договорились, и шахматы там также будут представлены... — Да, Азиатские игры будут в следующем году фактически в таком же формате. У нас есть несколько месяцев для подготовки — больше, чем в случае с Африкой, поскольку именно в Африке решение принималось в самый последний момент. Мы буквально успели вскочить на подножку уходящего поезда. В Азии решение было принято заблаговременно, и мы уже готовимся к этому соревнованию, которое будет проходить в Китае. — Вы также сказали, что попадание в программу Олимпийских игр — это не самоцель. А какие приоритеты у FIDE на данный момент? — Есть несколько векторов. Первый — повышение престижа официальных соревнований FIDE. Это наша собственная олимпиада, чемпионаты мира и другие массовые турниры. Второй — это развитие шахмат в интернете, и именно там будет играть большинство шахматистов. И над этой темой мы работаем сейчас. Третье — это развитие шахмат в национальных шахматных федерациях. Образовательные шахматы, подготовка специалистов.

На эту тему Олимпийскую деревню построят в Югре для проведения Шахматной олимпиады в 2020 году