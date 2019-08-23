Рафаэль Надаль: я достиг в теннисе большего, чем мог мечтать

Двукратный победитель Уимблдона, первый теннисист в истории, который сумел 12 раз выиграть Roland Garros (Открытый чемпионат Франции), трехкратный победитель US Open (Открытый чемпионат США) испанец Рафаэль Надаль в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о своей спортивной карьере, поделился мнением о российских теннисистах, а также поведал, как отдыхает после тяжелых тренировок.​ — Какой матч вы бы назвали самым сложным за вашу спортивную карьеру? — Думаю, что за свою карьеру провел много очень сложных игр, мне также посчастливилось принять участие во многих запоминающихся матчах. Было бы сложно назвать лишь один. Были встречи, которые были сложными со спортивной точки зрения, другие — с психологической, а какие-то, априори сложные, потом оказались более простыми, нежели ожидалось. Все очень относительно.

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— Сколько еще лет вы планируете играть в профессиональный теннис? — Этот вопрос мне часто задают, но я не могу на него ответить. Я всегда говорю, что пока у меня все хорошо со здоровьем, пока я хорошо чувствую себя физически, пока у меня есть желание тренироваться по полной программе и возможности выигрывать важные турниры, я буду играть в теннис. Когда какой-то из этих составляющих не станет, наступит момент задуматься о том, чтобы прекратить играть. Пока у меня нет такого ощущения. — Каких еще спортивных успехов вы хотите достичь? Чем хотите заниматься после? — Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать. Мне нравится соперничество, и когда я перестану играть в теннис, наступит момент оглянуться назад и посмотреть, чего я достиг. Пока мне нравится продолжать соревноваться и готовить свое будущее к тому моменту, когда я оставлю теннис. — Если бы ваша карьера не была связана с теннисом, то чем бы вам хотелось заниматься? — Не знаю. Знаю, что спорт — это моя страсть, и если бы не теннис, наверняка я бы хотел стать футболистом. Но этого никогда не узнаешь.

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— Насколько ваш профессиональный успех обязан вашему таланту и насколько упорной работе и тренировкам? — Думаю, что для успеха в спорте существует много факторов, которые оказывают свое влияние. Талант или прирожденная одаренность являются одной из ключевых составляющих. Но также ими являются работа, склад ума, усилие, страсть. — Чем вы увлекаетесь помимо тенниса? Как проводите свободное время и отдыхаете? — Мне нравится проводить время с моими друзьями, семьей, быть дома. Мне очень нравится рыбачить, играть в гольф, встречаться с друзьями. Обычные вещи. — Ходили слухи о том, что вы можете стать будущим президентом мадридского футбольного клуба "Реал". Не могли бы вы это прокомментировать? — Эта информация была где-то опубликована, и ее уже прокомментировали. Я поклонник мадридского "Реала" и думаю, что клуб сейчас находится в хороших руках при нынешнем президенте.

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— Пресса пишет, что в скором времени вы женитесь. Как вы воспринимаете вмешательство СМИ в вашу личную жизнь? — Мне не нравится, когда публикуют новости о моей личной жизни, особенно когда публикуют информацию, не соответствующую действительности. Думаю, это плохо и выгодно лишь тем, кто (в корыстных целях) распространяет неправду. — Какой человек оказал на вас самое сильное влияние в вашей жизни? С кем бы вам еще хотелось познакомиться? — Мне повезло, что я познакомился со многими интересными людьми — в мире спорта, бизнеса и политики. — Многие считают вас лучшим спортсменом в истории Испании. А кого бы вы могли выделить среди лучших спортсменов в истории России? — Не думаю, что я должен говорить о себе самом как о лучшем спортсмене страны. Оставлю это тем, кто считает себя компетентным в этом вопросе. Что касается российских спортсменов, конечно же, я лучше знаком с теннисистами — как с бывшими, так и с ныне действующими, с которыми у меня всегда были хорошие отношения. Но также в истории России были великие футболисты и выдающиеся спортсмены-олимпийцы. — У вас есть теннисная академия, где тренируются молодые таланты со всего мира. Есть ли среди них россияне? Есть ли кто-то, кто привлекает ваше внимание? — Да, конечно, есть. У нас есть ребята из России, которые делают это достаточно хорошо, и думаю, что они счастливы в академии. — Когда вы слышите о России, что вам приходит в голову? — Очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира.

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— Сборная Испании по теннису сыграет с командами России и Хорватии в рамках группы В финального турнира Кубка Дэвиса. Как бы вы охарактеризовали эту группу? — Думаю, что это очень, очень сложная группа, и ни одной из стран не будет легко. Посмотрим, что произойдет. — В российском теннисе появились новые звезды — Карен Хачанов и Даниил Медведев. Что о них можете сказать? Как вы считаете, способны ли они прочно обосноваться в топ-10? — Медведев впечатляюще играл в августе, добившись также своего первого титула АТР 1000 (после победы в турнире серии "Мастерс" — прим. ТАСС). В финале, в котором я играл против него в Монреале, возможно, он не проявил весь свой талант, но следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью. Карена я хорошо знаю и верю, что наступит момент, когда он добьется огромных результатов. Он уже одержал победу на важных турнирах и сыграл очень важные матчи. Многие вспоминают матч, который мы сыграли в прошлом году на Открытом чемпионате США и который, без сомнения, стал одним из лучших матчей турнира.

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