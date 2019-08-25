Равиль Гайнутдин: оружие мусульман — не автомат, оружие — Божье слово

Россию редко упоминают, перечисляя мусульманские страны. Тем не менее, десятки миллионов ее граждан исповедуют ислам, выстраивая свою жизнь в согласии с его установлениями. О том, что сегодня занимает умы российской уммы, в приуроченном к своему 60-летию интервью ТАСС рассказал председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин. — Равиль Исмагилович, сегодня многие россияне с исламом знакомы только понаслышке, несмотря на то, что ислам на территории современной России существует уже больше тысячи лет. Что, на ваш взгляд, лучше всего характеризует современный российский ислам? — В 2022 году мы планируем широко отметить не только на российском уровне, но и на уровне исламской уммы всей планеты, 1100-летие по Григорианскому календарю принятия ислама на территории Волжской Булгарии нашими предками. На территории современной России ислам существует издревле, до присоединения новых территорий к Московскому княжеству. Мы вместе создали нашу многонациональную, многорелигиозную страну. Опорой для стабильности и мира на территории России стали наши основные религии — ислам и православное христианство. За 25 лет демократического развития нашего российского общества я вижу, что мы пришли к уважительному отношению к культурам и традициям народов нашей страны. Многие узнали, что такое ислам, и сегодня многие россияне отмечают, что православие ближе даже к исламу, чем к католицизму — об этом говорят даже православные священнослужители. Для России ислам является не религией иноземцев, а религией наших народов, которые испокон веков живут на нашей территории. Например, когда мы восстанавливали татарскую мечеть в Архангельске, мы много изучали историю татар, мусульман севера нашей страны. Первыми мусульманами там были защитники морских границ России. Мы вместе строили Россию, вместе развивали наше государство и наше общество, и вместе защищали интересы и границы нашего государства. Мусульмане были и на службе императора, и при царском дворе многие достигли высокого сана. И это не только фамилии, которые на слуху — князь Юсупов, Кутузов, Карамзин, Державины, которые вышли из Башкортостана и Казахстана.

Российский ислам сегодня это просвещенный, интеллектуальный, культурный ислам, который распространяет мир и уважительное отношение между разными религиями и народами.

Мы проводим международные форумы за рубежом, у нас есть мусульманский форум, который мы ежегодно проводим в одной из столиц Европейского союза. Лидеры мусульманских сообществ европейских стран благодарят российских мусульман, за то, что мы показываем истинный просвещенный ислам и показываем вектор ислама, в котором мы должны развиваться, своим примером, живя веками в многонациональном государстве среди представителей других религий. И мы умеем взаимодействовать не только с нашими традиционными религиями, но и с властями. — Как ДУМ РФ и СМР оценивают количество мусульман в России? Какие проблемы возникают при подсчете? — Я опираюсь на официальные данные, которые мы получаем от руководства нашей страны. Например, в 2005 году президент Владимир Путин был приглашен на саммит организации "Исламская конференция" (сейчас - Организация исламского сотрудничества, ОИС) по заявлению России, чтобы Россия была принята в нее как государство-наблюдатель. Выступая перед лидерами исламского мира, он назвал цифру: от 20 до 25 млн наших граждан разных национальностей исповедуют ислам. Президент всегда подчеркивает, что ислам является традиционной религией 50 этносов и национальностей нашей страны, а число мусульман — 20-25 миллионов, от этого он не отходит.

Определенная часть наших граждан не называет себя мусульманами, так как сейчас нет графы "Вероисповедание" в паспорте. Исходя из этого, мы не можем точно сказать, сколько конкретно на сегодняшний день граждан РФ исповедуют ислам. Но мы можем сказать: сегодня умма от Калининградской области до Приморского края очень бурно развивается. Не только за счет рождаемости мусульман — а мы знаем, что рождаемость у мусульман намного выше, чем у представителей других вероисповеданий – но и, безусловно, за счет мигрантов, которые приезжают в нашу страну. Особенно — на север, на Дальний Восток и в Европейскую часть. Мигранты, которые прибывают к нам из стран Центральной Азии, трудоустраиваются, создают семьи, получают гражданство, рожают детей, и их число с каждым годом увеличивается. Если смотреть наши классы в школах — если 20-25 лет назад представителей мусульманской национальности были 2-3 человека, то сегодня в некоторых классах можно увидеть 2-3 русских, остальные — представители других национальностей. Мы посещаем школы, детские сады, оказываем детдомам благотворительную помощь, курируем некоторые из них, и знаем это изнутри. По нашим данным, только в Москве проживает около 3 млн мусульман, и Москва является огромным мусульманским мегаполисом. Даже в некоторых республиках Северного Кавказа нет такого количества мусульман — например, в Ингушетии или в Чеченской республике, не говоря уже о Московской области. Если 20 лет назад в Московской области у нас было 1-2 мечети, то сегодня мы имеем более 50 наших мечетей, исламских центров и мусульманских молельных домов. Это показывает, насколько бурно развивается ислам, в том числе — в центре нашей страны. — Закончился хадж, и паломники возвращаются домой в Россию. Сообщалось, к святыням в этом году смогли отправиться около 25 тыс. человек. Достаточно ли российским мусульманам такой квоты на паломничество, и есть ли планы по ее увеличению? — Вы затронули вопрос — сколько мусульман проживает в России? Его ведь изучаем не только мы, но и зарубежные страны. В том числе — министерство по делам хаджа королевства Саудовской Аравии. Королем Саудовской Аравии и министерством была принята квота: из мусульманских сообществ мира для совершения паломничества на 1 млн человек разрешается ехать в хадж 1 тыс. паломников. Исходя из того, что в начале 90-х годов мы говорили о 20 млн мусульман, проживающих в России, КСА выделило нам 20 тыс. квоты. Со временем она оказалась недостаточной. Мы добились от различных структур дополнительной квоты, и в начале 2000-х смогли направлять 26 тыс. паломников. Позже с министерством хаджа велись переговоры — увеличение количества мусульман на 5 млн человек в России признали, и королевство согласилось давать квоту на 25 тыс. паломников. Но в связи с реконструкцией главной святыни, Храмовой горы в Мекке, квота всем странам была сокращена на 15%, поэтому в течение последних 3 лет мы могли направлять только 22,5 тыс. мусульман. Но в этом году, хвала Всевышнему, 25,5 тыс. паломников смогли совершить хадж. Видя, что количество мусульман в стране увеличивается, министерство по делам хаджа Саудовской Аравии, может увеличить в дальнейшем квоту до 26 тыс. человек. — Самые заметные проявления исламских традиций в повседневности — это, пожалуй, индустрия халяльных продуктов и исламского кредитования. Какие проекты, связанные с ними, есть в России, и чем из мирового опыта мусульмане России могли бы воспользоваться? — "Халяль" в первую очередь означает дозволенный Господом, экологический, здоровый, полезный продукт. Между нашими мусульманскими организациями есть взаимодействие и сотрудничество, и мы берем положительный опыт у них, они берут что-то у нас. Это происходит и в области развития индустрии халяль — сертификации и стандартизации халяльных продуктов в нашей стране. Мы всегда говорим: мусульмане России являются частью всего исламского мира, мы сегодня открыты к взаимодействию. В начале 90-х годов мы начали интересоваться опытом наших коллег из Малайзии, Саудовской Аравии, Египта, Турции, Ирана, ОАЭ. Мы интересовались, как работают международные организации сертификации и стандартизации халяль, и внедрили эти знания у себя. Мы начали проводить конференции для наших граждан, которые частным образом работают и продают халяльную продукцию. Без сертификации, на честном слове и доверии, это самодеятельность — но в промышленных масштабах, в производстве, кому доверять? Мы начали готовить тех, кто готов начать производство, создали Международный центр по сертификации и стандартизации "Халяль", который признан во всем исламском мире и входит в Международную ассоциацию халяль-индустрии. По нашей системе стандартизации работают сегодня казахские и киргизские центры, которые взяли наш стандарт, и это — очень большое достижение российских мусульман. Конечно, мы начали изучать и систему исламского банкинга. С гордостью могу сказать, что мы в России смогли распространить в банковских структурах знание о том, что есть система исламского банкинга. Мы должны изучать этот опыт, исходя из того, что страна меняется. 20 ли млн мусульман живет в России или 25 млн — они живут по исламским традициям. Они хотят воспользоваться кредитованием, где они не будут платить проценты за то, что получили кредит, в этом есть заинтересованность. Мы отстаем — уже в Казахстане, в Киргизии начали. К сожалению, без государственной поддержки эти банки не смогут работать, поэтому нужно понимание государственных структур — Центробанка и других банков. Исламский банк развития при ОИС, в которую входят 56 государств исламского мира, готов работать с Центральным банком, был подписан протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между Исламским банком развития и Центральным банком Российской Федерации. К сожалению, продвижения нет. — Специалисты говорят о том, что в 2019 году количество приехавших в Россию мигрантов стало самым большим за последнее десятилетие. Среди них — немало мусульман, в том числе — выходцев из Сирии. Работает ли российская умма над адаптацией этих людей, и как может предотвратить распространение экстремизма в их среде? — Мигрантов в первую очередь интересует стабильность в нашей стране, межнациональный и межрелигиозный мир. Думать, что вместе с беженцами из Сирии к нам едет поток экстремистов и террористов, ошибочно. В России очень большая диаспора сирийцев, которые являются успешными бизнесменами, дают работу другим, поэтому здесь братская семья, можно сказать. Есть очень много смешанных семей. Они стараются приезжать к нам, жить здесь, зарабатывать, и когда наступят спокойные мирные времена — возможно, вернутся на родину. С конца 1980-х прошлого столетия мы вели очень серьезную борьбу с идеологией экстремизма, радикализма, сепаратизма, терроризма. Мы добились — безусловно, совместно с государственными структурами — успеха и победы над международным терроризмом. Да, сегодня еще есть очаги — где-то в Дагестане, на Северном Кавказе, где-то и в центральных районах России могут быть экстремисты, вербующие наших молодых граждан на войну в Сирии, Ираке, Афганистане, Пакистане и так далее. Но их количество сократилось, и наши спецслужбы сегодня занимаются тем, чтобы эта зараза не распространилась на наше государство. Конечно же, огромная заслуга в борьбе с экстремизмом — у народов Северного Кавказа, которые восстали против международного терроризма. Кавказ не дал международным террористам расчленить наше государство, оторвать какой-то регион нашей страны с юга. В этом — огромная заслуга чеченского народа, дагестанского народа, и других народов Северного Кавказа. И то, что мы работали в этом направлении – просветительство, образование, наши проповеди — разъяснительная работа — сыграло огромную роль. Мы говорим: оружие мусульманского духовенства — это не автомат, оружие – это Божье слово.

Если мы сохраним жизнь одного человека, то Господь воспринимает это как сохранение всего человечества.