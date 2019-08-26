Мэр Риги: cохраним памятник воинам-освободителям

Новым мэром столицы Латвии стал опытный хозяйственник Олег Буров — соратник ставшего депутатом Европарламента прежнего градоначальника Нила Ушакова. Кандидатуру Бурова поддержали на выборах 19 августа 35 из 60 депутатов городской думы, в числе которых были не только представители его партии "Честь служить Риге", но также других. В своем первом интервью российским СМИ, которое новый мэр Риги дал ТАСС, он рассказал о проблемах перевода русских школ на латышский язык преподавания, о судьбе памятника советским воинам-освободителям и праздновании 9 Мая. — В сентябре начинается перевод школ Латвии на латышский язык обучения. Ваш предшественник на посту мэра Риги Нил Ушаков обещал организовать для учеников русских школ дополнительные занятия на русском языке, чтобы им было проще осваивать предметы на латышском. Вы выполните это обещание? — В Риге, в Латвии государственный язык один — латышский. И я уверен, что у подавляющего числа русскоговорящих людей нет стремления не учить этот язык. Если ты не будешь изучать латышский, ты не будешь конкурентоспособным.

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Но естественно, что с рождения ребенка язык мамы, его родной язык должен быть в детском садике. Для многих детей сложно, когда, еще недостаточно понимая свой родной язык, они начинают говорить на другом. По поводу обещания Ушакова. Деньги выделены. Но это не должна быть кампания. Я противник политических заявлений. В массовом порядке во всех школах [организовывать дополнительные занятия на русском языке] — не столь актуально. Политическое решение должно быть такое — такие занятия должны быть доступны, а дальше надо смотреть по каждой школе в отдельности. Некоторым русским школам это не нужно, в них говорят: "У нас все в порядке, дайте нам эти деньги на английский, французский или немецкий, потому что у детей есть проблемы с этими языками”. Здесь главный индикатор — не политики, а директора школ. Если они говорят: "Нам трудно", — то такая помощь должна быть оказана. — В Риге некоторые деятели периодически призывают снести монумент советским воинам-освободителям. Какая судьба ждет этот памятник? — Его ждет следующая судьба: он был, есть и будет. Я хочу сказать: у всех есть радикалы. Я призываю россиян не реагировать на заявления некоторых представителей [латвийских] политических партий. Памятник не будут сносить. Вена — один из самых благополучных городов, и там стоит памятник советским воинам-освободителям. За ним ухаживают, он в хорошем состоянии. Это память. В Париже и многих городах Франции есть улицы, носящие имя Сталинграда. И это тоже память, и она сохранится. Другое дело, что это память о войне. Война для всех — всегда трагедия. Нам не нужно это политизировать.

Меня часто спрашивают про отношение к 9 Мая, и хочу сказать об этом ТАСС

В 1980 году 9 мая я был в Москве, подошел к Большому театру. Тогда в живых было еще много ветеранов, которые участвовали в войне. Всюду были песни, музыка, смех, радость, ордена — чувствовалось, что эти люди воевали и выжили. Потом я прошел на соседнюю улицу. Там стояла бабушка в плаще, к которому булавкой была прикреплена записка на тетрадочном листке в клеточку. На нем от руки было написано: "Ищу сына". Она стояла тихо, и был некий диссонанс между искренним счастьем ветеранов вокруг и грустью этой бабушки... Вот это для меня осталось на всю жизнь. Для меня 9 Мая — это больше та бабушка… Моя мама уехала в эвакуацию из Ленинграда в предпоследнем эшелоне, ее отец пережил всю блокаду, тетя потеряла там хлебную карточку... Что такое война, я очень хорошо понимаю. — Сохранится ли в Риге традиция празднования 9 Мая у памятника воинам-освободителям? — Этим занимается общественная организация, и традиция сохранится. Отмечать 9 Мая, конечно, будут. Никаких запретов у города на этот счет не было, нет и не будет.

В Латвии есть один минус — с 1991 года мы во многом остались двухобщинным обществом