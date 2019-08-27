Валерий Тодоровский: это глубочайшая неправда, что в Одессе все бесконечно шутят

Одесса. Лето 1970-го года. Почти неузнаваемые в гриме Ирина Розанова и Леонид Ярмольник, играющие пожилых супругов. С шаркающими походками, временами переходящие на идиш, любящие свою семью, но очень по-своему. Они вырастили трех дочерей. Все замужем, но все как-то не особо счастливы. Старшая Лора (Ксения Раппопорт) тянет на себе мужа-неудачника (Сергей Муравьев) и дочь (Диана Манукян), которая хочет только читать книжки и временами бунтует. Средняя Мира (Евгения Брик) мечтает уехать в Израиль, а младшую дочь мы не видим. В Одессу из Москвы приезжает ее муж (Евгений Цыганов) с сыном Валеркой (Степан Середа). И тут город закрывают из-за эпидемии холеры... Фильм "Одесса" создателя кинокартин "Страна глухих", "Любовник", "Мой сводный брат Франкенштейн" и сериала "Оттепель" Валерия Тодоровского выходит в прокат 5 сентября. Картина, основанная на детских воспоминаниях режиссера (недаром и сына главного героя зовут Валера), открывала юбилейный "Кинотавр" в Сочи. В интервью ТАСС Тодоровский рассказал, почему снимал "Одессу" не в Одессе, как относится к возможной критике фильма и покажет ли картину на Украине. — Валерий Петрович, после ваших "Стиляг" некоторые люди говорили, что у вас стиляги, так сказать, недостаточно стильные и аутентичные. Готовы к возможным упрекам всeзнающих экспертов, что Одесса в вашем фильме не одесская? — Мы не снимали этнографический фильм. Я снял фильм "Одесса" про свое детство в Одессе. А если бы мое детство прошло в Тамбове, то мог бы снять фильм "Тамбов". Или, например, в Астрахани.

У меня не было задачи сделать фольклорный одесский фильм, чтобы одесситы потом собрались в кружок и сказали: "О, это прям оно! Это точно про нас! В Одессе именно так шутят, точно так делают баклажанную икру. И девушки у нас именно такие". Это воспоминания о моем детстве

И так получилось, что мое детство прошло там, а не в Тамбове. Там были люди, мотивы, настроения, которые я запомнил. И подумал, что это может быть кому-то вдруг интересно, кроме меня. Но если говорить про достоверность — в фильме все показано так, как я помню. И плюс у нас были отдельные консультанты по Одессе 1970-х годов, консультанты по истории с холерой и эпидемией, были отдельные люди, которые отвечали за произношение и за идиш. — То есть возможная критика "экспертов" вас не особо беспокоит? — Если "специалисты по Одессе" начинают говорить, что в Одессе все было не так, мне это не интересно слушать. Это означает, что люди интересуются не кино, а интересуются Одессой. Если вы так интересуетесь этим городом — будьте в Одессе, ходите по улицам, радуйтесь, что там находитесь! Скажу высокопарно: у каждого своя Одесса, каждый имеет право снять про этот город фильм. Конечно, если сможет написать сценарий и найти деньги. А пока у одесских критиков фильма какое-то местечковое отношение...

— Но фильм же не про Одессу... — Конечно. Это самое плохое занятие — объяснять, про что фильм. Но если в двух словах — он про то, как люди в какой-то момент стали сами собой и позволили себе дышать. Вот про это фильм. Подобные метаморфозы могли случиться не только в Одессе. Но, как я считаю, в моем фильме говорят, как в Одессе, едят, как в Одессе. Фильм про Тамбов был бы, безусловно, другим. Но суть бы не изменилась. Есть история про детство, про первые ощущения. Про живых людей. Про то, какие они жалкие, злые, обидчивые, трусливые, потом вдруг смелые. Это про семью. Они могут перегрызть друг друг глотки, потом плакать и просить о прощении, потом предать, а потом спасти. И про время, которое уже ушло. Про мир, которого уже нет, про СССР. Наш фильм про Одессу, которой больше нет. — Вы снимали "Одессу" в Таганроге, в Ростове, в Сочи. И еще я слышала, что половина Москвы бегала на "Мосфильм", чтобы посмотреть на декорации, которые были специально построены для кинокартины. Как считаете, в итоге потерял что-то фильм от того, что "Одессу" снимали не в Одессе? — Не могу ответить на этот вопрос.

Решение снимать фильм не в Одессе было выстраданным и мучительным. Это было тяжелое решение. Вынужденное. Ну не было у нас других вариантов. И я пытался Одессу собрать из тех кусочков, которые были нам доступны

И в том числе из декораций на "Мосфильме", которые построил замечательный художник Владимир Гудилин. Кстати, эти декорации остались на "Мосфильме", в них сейчас свой фильм делает Сергей Урсуляк. То, что мы снимали Одессу в разных городах, конечно, сильно усложнило мне жизнь и значительно повысило стоимость фильма. Каким бы он был, если бы снимали в реальной Одессе, — не знаю. Но вряд ли кардинально другим. — Правда, что вы за всю жизнь ни разу не снимали свои фильмы в Одессе? — Да. Ни разу в жизни. Ни одного кадра. Всю жизнь завидовал людям, которые там снимали. Так что в этой ситуации считаю себя главной пострадавшей стороной. У меня была мечта: приехать в город моего детства со съемочной группой, провести там два месяца, снимая фильм. Быть не туристом, не гостем. Но я был лишен этой возможности. А для меня было важно. Но, к сожалению, это сейчас невозможно.

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— И все-таки, как думаете, удастся привезти уже готовый фильм на Украину? — Я такие вещи планировать не могу. Для того чтобы показать фильм на Украине, его должны пригласить на Украину. — Но разве после показа на "Кинотавре" вас не засыпали подобными предложениями? — Нет, не засыпали. Это даже забавно, потому что есть такой фильм — "Одесса". Насколько знаю, я не нахожусь ни в каких "черных списках", спокойно могу ездить на Украину. Но фильм там не показывали. И пока нет ни одного признака, что кто-то хочет его там показать. Ни одного приглашения мы не получили. Я не буду давать какую-либо оценку, просто констатирую этот факт. — Может быть устроить хотя бы показ в Москве для украинской диаспоры? — Может быть, пока не знаю.

Мне недавно позвонил знакомый из Одессы, который как раз видел фильм на "Кинотавре", сказал, что каждый третий его знакомый одессит спрашивает, где можно фильм увидеть. Конечно, им интересно. Но пока никаких предпосылок для показа в Одессе не существует