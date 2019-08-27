Начальник ЦПК имени Гагарина: на МАКС мы расскажем, что стать космонавтом не страшно

Посетители Международного авиационно-космического салона (МАКС) смогут ощутить невесомость во время полета на самолетах Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Из желающих уже собрано три команды, в каждой из которых 14 человек. Об участии в МАКС, подготовке программы тренировок российских космонавтов на вертолете и помощи индийским коллегам в отборе астронавтов в интервью ТАСС рассказал начальник ЦПК Павел Власов.

— Какую программу Центр подготовки космонавтов разработал для посетителей МАКС?

— Авиасалон — это хороший информационный повод, чтобы мы в очередной раз громко рассказали о том, что у нас объявлен набор в отряд космонавтов, донесли максимально широкой аудитории требования и объяснили, что это не так страшно и нереализуемо, как может казаться. В соответствии с концепцией участия ЦПК в Международном авиакосмическом салоне МАКС мы демонстрируем нашу авиационную технику на земле и предоставляем желающим возможность совершить полет на невесомость на Ил-76МДК.

— Сколько заявок на полеты на невесомость удалось собрать к началу салона?

— Периодически эта услуга оказывается нами на месте основного базирования, но предполагается, что на МАКС это вызовет больший интерес. В настоящий момент у нас сформировано три команды, в каждую из которых входит 14 человек. Такое количество участников полета является оптимальным, чтобы каждому из них обеспечить комфорт и безопасность в самолете Ил-76МДК. Работа продолжается, у нас есть традиционные туристические партнеры, которые обычно консолидируют эти заявки и собирают нагрузку. Мы рассчитываем, что, начиная с первого дня работы авиасалона, будем такую возможность предоставлять.

— Во время салона можно будет записаться на такой полет?

— МАКС идет не один день, поэтому если с первого дня начать заниматься этим вопросом, то можно. Единственное, нужно набрать 14 человек. В противном случае одному человеку придется платить полную стоимость полета — это будет не по карману, наверное.

Если вы хотите всерьез об этом говорить и готовиться, то нужно получить справку из поликлиники, в которой будет указано, что у вас нет гипертонической болезни, серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. При наличии такой справки дальше будет производиться только предполетный медицинский осмотр и опрос.

— Какой будет стоимость полета для одного человека из команды?

— Сейчас у нас выводится окончательная стоимость полета в зависимости от авиационного топлива на выставке, которое мы там должны будем покупать. На 14 человек будет стоить в районе 3 млн рублей. Может быть, чуть меньше. Она делится между участниками полета.

— Будут ли во время полетов космонавты выступать в роли инструкторов?

— У нас среди инструкторов, работающих в ЦПК, есть космонавты, в том числе ветераны, но сказать, что специально будем возить космонавтов, — это не совсем корректно. Космонавтам есть чем заняться, но могут и принять участие — не вопрос.

— Какие перегрузки во время полета будут создаваться для тех, кто будет принимать в нем участие?

— Невесомость — это нулевая перегрузка по всем осям. Когда мы ходим по земле, испытываем единичную перегрузку. Когда самолет вводится в горку, в которой невесомость и создается, перегрузка составляет две единицы. Затем образуется нулевая перегрузка, в процессе действия которой самолет в течение 20 секунд из положения "носом вверх" переходит в положение "носом вниз". На выводе из положения "носом вниз" тоже создается положительная перегрузка 2g. Большая часть любознательных граждан нормально переносит десять режимов кратковременной невесомости.

— Будет ли Ту-204-300 представлен во время МАКС?

— К сожалению, не получится представить самолеты Ту-204 во время МАКС, потому что сейчас идут процедуры перед приемкой этих самолетов от изготовителя нам, а потом потребуется время, чтобы зарегистрировать права собственности РФ, право оперативного управления этими самолетами Центром подготовки космонавтов. Это тоже займет время.

— А когда это будет сделано?

— В идеальном варианте к концу сентября мы все это закончим.

— Что будет на статической экспозиции?

— Мы будем летать на одном из наших Ил-76МДК, а другой будет на статической стоянке, внутри фюзеляжа которого организуем мини-экспозицию. На ней будут продемонстрированы скафандры "Орлан", в которых космонавты осуществляют внекорабельную деятельность, фрагменты шлюзового отсека со шлюзом, через который космонавты выплывают в открытый космос. Кроме того, на статической стоянке планируем показывать самолет Л-39, на котором космонавты проходят специальную летную подготовку, и вертолет Eurocopter AS350, программу подготовки на котором мы сейчас согласовываем и в обозримом будущем начнем такие тренировки.

— Это будет подготовка к напланетной деятельности?

— Они будут отрабатывать навыки в пилотировании и отслеживании при вертикальной посадке. Если самолет — это традиционная схема посадки, то вертикальная посадка на вертолете — это другой быстроменяющийся динамический процесс, который требует обрабатывать большой поток информации и вырабатывать управляющее воздействие. Мы считаем, что и такого рода навыки будут полезны космонавтам, когда они перейдут к задаче решения посадки на планеты.

— То есть это не специально модернизированный вертолет для космонавтов?

— Правильно, как и все остальные летательные аппараты, которые у нас есть. Только самолеты для невесомости дооборудованы. Самолеты Л-39 — это практически обычные серийные самолеты. В самолетах Ту-204 только каюты для космонавтов оборудованы. Вертолет тоже с традиционной схемой и сертификатом типа, никаких дополнительных изменений в конструкцию не вносится. В этом нет необходимости.

— Сколько времени потребуется для согласования программы подготовки космонавтов на вертолете?

— Не хочу далеко загадывать вперед, мы сейчас работаем с гражданской авиацией, поскольку вертолет — это гражданское воздушное судно. По регламентам — месяц с момента обращения. Надеюсь, что в сопоставимую с этим цифру впишемся.

— Вы уже обратились в Росавиацию?

— Да, обратились. Уже собрали весь пакет документов, документы отправлены.

— Планируются ли во время МАКС прыжки с парашютом для посетителей или, может, какие-то мастер-классы от космонавтов?

— На МАКС мы точно такое не планируем. У нас сейчас группа космонавтов, проходящих общую космическую подготовку, завершила специальную парашютную подготовку. Во время МАКС этим заниматься не планировали.

— Планируются ли на МАКС переговоры Центра подготовки космонавтов с кем-то из партнеров?

— Скорее всего, да, поскольку авиакосмический салон — это традиционно место встречи людей, которые взаимодействуют или собираются взаимодействовать. Мы будем использовать эту возможность, и все наши партнеры, с кем мы сегодня взаимодействуем (и ОАЭ, и Индийская Республика), изъявили желание. С потенциально перспективными партнерами, с которыми мы рассчитываем устанавливать отношения, мы тоже планируем встречи. Пока называть этих партнеров я не буду.

— 1 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о помощи в отборе, медицинском обследовании и подготовке индийских астронавтов. Когда планируется такой отбор начать и когда индийские астронавты могут приехать в Звездный городок?

— Мы планируем сейчас направить наших сотрудников из медицинского управления в Индию для ознакомления с медицинскими делами кандидатов, которые индийская сторона представит.