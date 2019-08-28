Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис: все выдохнули

Российский государственный академический театр драмы имени Волкова в Ярославле все лето сотрясали скандалы. То часть актеров бунтовала против возможного объединения с Александринским театром Санкт-Петербурга, то ссорились худрук Евгений Марчелли с директором театра... В итоге оба уволились, Министерство культуры РФ провело конкурс на пост худрука, который выиграл актер и режиссер Сергей Пускепалис. 19 августа его представили труппе. Пускепалис в 2009–2010 годах уже возглавлял Театр имени Волкова. Также он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина, известен постановками в Московском театре Олега Табакова и в "Современнике". Зрители знают актера по фильмам "Как я провел этим летом", "Простые вещи", "Ледокол", "Метро", "Жизнь и судьба", "Золотая орда", "Крик совы"... В интервью ТАСС Сергей Пускепалис рассказал, какими будут первые постановки в Театре Волкова, перечислил сериалы, в которых его можно будет увидеть, поделился размышлениями о том, стоит ли снимать фильмы о событиях на Донбассе, и сообщил, почему отказывается сниматься в фильмах западных режиссеров. — Сергей, как я вижу, информацию в Википедии пока не обновили, там вы по-прежнему заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе. И встречаемся мы в МХАТе. Вы внутри себя уже осознали, что стали худруком Ярославского театра драмы имени Волкова? — Осознание пришло довольно быстро. Да и формально я уже уволился из МХАТа, меня оформили в Театр Волкова. Официально, на государственном уровне, все подписано в Министерстве культуры. — Вы в 2009–2010 годах возглавляли Волковский театр, для вас он не новый... — Да, не чужой. — Какие ощущения от возвращения к "не чужим"? — У меня ощущение одно: все выдохнули.

Та ситуация, которую нагнетали вокруг театра — как мне кажется, совершенно напрасно, — разрешилась. После конкурса на пост худрука, который я выиграл, после встречи с труппой все как-то успокоились

Люди очень переживали — кто придет после Евгения Марчелли, что будет? Не ожидает ли театр новый виток конфликта? И все знают мои благие намерения, мое расположение к этому коллективу. Много там сделано хорошего. И мной, и Евгением Марчелли, который работал почти десять лет. У театра за это время были действительно блестящие успехи, он на слуху и у зрителей, и у критиков. Значит, все и дальше будет хорошо, а конфликты благополучно забудутся.

Описание Во время представления коллективу театра © Артем Геодакян/ТАСС

— Да, но сейчас, когда называешь Волковский театр, все сразу говорят: "А, это тот театр, который хотели объединить с Александринкой"? Владимир Мединский заявил, что вопрос об объединении закрыт. Вы сами не планируете его инициировать? Объединяться с Александринским театром или с каким-либо другим? — Любые решения должны быть тщательно подготовлены. Всегда есть опасность, что такие новаторские, революционные идеи людей напугают. Уверен, что этот проект был задуман во благо, чтобы было хорошо всем. Но не продуман с точки зрения Ярославской области. И это выглядело пугающе. Все идеи надо обсуждать с людьми. Мы же именно для них работаем.

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— Но сейчас точно вопрос закрыт или там троеточие и вы будете коллектив к реализации этого проекта постепенно готовить? — Конечно, пока вопрос надо закрыть. Даже намек на него сейчас вызовет в коллективе оторопь. Надо всем успокоиться. — А как вы планируете выстраивать отношения с главой Союза театральных деятелей (СТД) Александром Калягиным? Он тоже опосредованно участвовал в этом конфликте, был категорически против объединения двух театров, а потом СТД просил ставить его в курс дела при выборе нового худрука. Готовы к диалогу? — Это крайне необходимо. Правда, в какой-то момент, находясь на вольных хлебах, я перестал принимать участие в деятельности союза, не понимал его задачи. Но сейчас выстраивать диалог просто необходимо. Будут и встречи, и консультации, и разговоры. И на официальной встрече в театре был представитель союза, не вижу никаких препятствий для общения. Мало того, в декабре 2018 года наш артист Валера Кириллов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о создании в Ярославле Дома актера. Распоряжение президента уже есть, обсуждаем, в каком виде это делать. Как раз прерогатива СТД — открывать Дома актера, будем с ними обсуждать и работать над этим.

— Понятно уже, какие в новом сезоне будут постановки в Театре имени Волкова? Сами будете что-нибудь ставить? — Думаю, поставлю спектакль к концу сезона. Он у нас юбилейный, 270-й. Сейчас будем реализовывать те договоренности, которые были при Евгении Марчелли. Как раз сейчас встречаюсь с режиссерами, обсуждаю все договоренности. Точно будет ставить в сентябре итальянский режиссер Паола Ланди комедию "Дом сумасшедших". Это рабочее название. Идут разговоры с Хуго Эрикссеном, он будет ставить на Малой сцене. Идут разговоры с Егором Дружининым. Также будет ставить Анджей Бубень. Другие фамилии пока не озвучиваю, а эти люди готовы с нами работать на 95 процентов. — Вы очень брутальный мужчина, но все-таки — нет ли страха или опасений, что в театре, при всей вашей доброжелательности, снова возникнут конфликты, кто-то вновь начнет строчить гневные письма министру, президенту или... — Зловредничать?

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— Да, абсолютно правильное слово. Не боитесь такого? — Актеры зловредничают, когда нет работы. Когда есть работа — им не до этого. Надо играть, получать удовольствие от творчества, существовать на сцене, общаться с партнерами. Думаю, конфликтов не будет. И я придумал новый проект, могу через ТАСС о нем объявить. Называется — "Открытый театр". Он предполагает, что сам театр становится арт-объектом. Сейчас очень модны иммерсивные спектакли, общение один на один со зрителем. Наш проект будет именно таким. Он начнется с бесплатного просмотра открытых репетиций уже в кассовом зале. Представьте: люди заходят в кассовый зал, открыты три двери, они могут с 12:00 до 17:00 увидеть открытые репетиции всего Уильяма Шекспира. Я просто ознакомился с графиком занятости наших актеров. Те, кто особо не занят в репертуаре, будут участвовать в этих открытых репетициях. Артисты смогут повысить свой творческий тонус, а режиссеры — увидеть их в работе. В театре должна постоянно кипеть жизнь. — Что-то еще придумали? — Да, организуем ежедневные экскурсии. Экскурсоводы — наши актрисы, которые будут рассказывать об истории театра, придумывать театрализованные мифы. Это должно быть и забавно, и поучительно. А по вечерам в рамках "Открытого театра" все наши заслуженные, народные актеры пожилого возраста, которые в силу разных причин не принимают участие в постановках, будут проводить собственные творческие вечера. Это все пойдет на Камерной сцене театра, у каждого актера будут именные афиши, то есть это такие настоящие бенефисы. — А где же вы возьмете в Ярославле столько поклонников Мельпомены? Которые придут и на спектакли, и на творческие вечера, и на экскурсии, и на открытые репетиции? Или ваша основная аудитория — все-таки туристы? — Вы меня опередили. Конечно, театр Ярославля надо вовлекать в туристические программы.

В Ярославль приезжают сотни людей со всех уголков нашей страны, которые путешествуют по Золотому кольцу, приезжают из-за рубежа. Почему бы им не зайти в первый русский театр?

Мне кажется, это честное отношение, и для города хорошо. Если мы, условно, благодаря показу спектакля, оставим туриста в городе еще на одну ночь, это принесет в Ярославль больше денег. И плюс 600 тыс. местных жителей — взрослые зрители, школы, институты, дети...

Описание Здание Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Волкова © Артем Геодакян/ТАСС

— Театр имени Волкова действительно первый русский театр, на бренд вам работать не нужно, он и так известен на весь мир. В какую сторону пойдете, чтобы популяризировать этот бренд? — Пойду в сторону качества. Это театр федерального значения, поэтому качество для него — поиск сути, ответов на главные вопросы. Это главное. Как говорит Андрей Сергеевич Кончаловский, сейчас и в европейских театрах, и нередко в российских поиск новизны преобладает над поиском содержания, сути. Наша "фишка" в другом — у нас Достоевский, Чехов, Гоголь. Это не отменяет и того, что спектакль должен быть интересным. Но это уже во вторую очередь. — Вы работали у Олега Табакова и сейчас ставили в театре уже при Владимире Машкове. Олег Павлович говорил довольно четко: "Главное в театре — касса". Согласны с этим? — Финансовый успех — следствие зрительского успеха. Любое произведение можно поставить нудно, скучно, ни уму ни сердцу. А если я буду прикрывать это тем, что "вы дураки, ничего не понимаете, а я так вижу", мне нужно идти работать в другое место. Театр про то, что здесь и сейчас. Это не кино, которое 25 лет может полежать на полке, а потом вдруг все скажут: "Гениально". Или книга, которую современники не признают, а потом начинают ценить. Но такое бывает крайне редко. Редко. Театр должен быть инте-рес-ным! И каждому нужно свое. Кто-то приходит в театр развеяться, позабавиться... — Такое у вас тоже будет? — Конечно, а почему нет? Дороги в театр должны вести с разных концов. Маша приведет своего Васю, который в жизни в театре не был. Он увидит, что здесь не страшно, никто никого не мучает, мозг ему не взрывает. Он посмотрит что-то легкое, а потом уже придет на более серьезные вещи. Это деликатная история. Нельзя сразу Васе — бах и Кафку. Он сбежит. И больше никогда не придет.

— Во время нашего разговора видела, как мимо кабинета прошел худрук МХАТа Эдуард Бояков, с улыбкой махнул вам рукой. То есть ваш уход из театра к конфликту не привел? Отпустили без обид? — Да вы что? Никаких обид. Если бы не случился конфликт в Ярославле, я бы остался здесь. Но есть так, как есть. Понимаю, что сейчас нужен именно в Ярославле. Что касается МХАТа — режиссер Владимир Смирнов с моей подачи сделает здесь спектакль. Я буду художественным руководителем постановки, курировать, поскольку, к сожалению, не смогу здесь физически присутствовать. — То есть вас предателем не считают? — Конечно, нет. У нас с Эдуардом Бояковым остался общий кинофестиваль "Герой и время", который впервые проходил этим летом в Железноводске. Международный фестиваль. Мы показывали ленты из стран, где, казалось бы, не слишком развит кинематограф. А картины замечательные. Мы все в одной команде. — Но в условиях, касающихся работы худрука в Театре Волкова, сказано, что вы должны постоянно жить в Ярославле. Готовы? — Да, безусловно, буду там жить, почему нет? Будет служебная квартира, которую предоставят в рамках контракта. Но это не значит, что меня там цепью прикуют. — То есть у батареи на цепи сидеть в театре не будете? — (Смеется.) Нет в этом смысла в современном мире. Сейчас вот я в Москве и отсюда решил вопрос с закупкой новых режиссерских пультов. Работа уже идет. — Поняла, что МХАТ не бросите. А, к примеру, продолжите ли ставить спектакли в Театре Олега Табакова? — Нет, это уже будет неправильно. Хотя если Володя Машков поставит у меня — я поставлю у него. Вот только на таких условиях готов.

Описание Во время интервью информационному агентству ТАСС © Гавриил Григоров/ТАСС

— Вы пробыли больше года в МХАТе, отношение к тем постановкам, которые здесь появлялись при новом руководстве, все-таки не совсем однозначное. Кто-то говорит, что началась новая жизнь, кто-то — что спектакли не соответствуют уровню МХАТа, который был при Татьяне Дорониной. Вы сами как оцениваете? — Мне кажется, что сейчас здесь идет поиск основного направления театра. Театр большой, находится в самом центре, на Тверском бульваре.

Те наименования, которые возникли на афише, для меня тоже не бесспорны. Но я всегда защищал свою команду, говоря, что мы вправе делать то, что хотим, то, как хотим и с кем хотим. Пусть это подвергается критике, люди дают советы, но пусть художественный руководитель сам все решает. Дайте ему время

Прошла только половина сезона по сути. И мы уже успели выпустить четыре спектакля. Нормально? — По цифрам — да. — Мы ищем. Забрасываем удочку и смотрим, где будет лучше клевать. — А есть ли возможность при всей этой занятости в театре сниматься в кино? Или все-таки возьмете паузу? — Есть три ленты, от которых я уже не могу отказаться. Это продолжение телесериала "Шифр", съемки начинаются 29 августа, третий сезон телефильма "А у нас во дворе", также приступаем к съемках в исторической картине "Сердце Пармы". Тут я педали назад крутить не могу, люди ждут эти фильмы, договоренности существуют. Так что пока вынужден буду со съемочной площадки метаться в Ярославль. — А за новые проекты готовы браться? — Нет. Если только будет какой-то исключительный случай. Но и он должен будет согласоваться с Министерством культуры. Если они отпустят, поймут значимость проекта, скажут "да", тогда я, может быть, смогу поучаствовать. — В 2015 году вы сняли как режиссер свой фильм "Клинч", у меня, например, была надежда, что вы продолжите делать кинокартины. Сейчас совсем отошли от этого? — Мыслей много. Есть два блестящих сценария. Но снимать кино — это даже не сниматься в кино. Это забег года на три. Я себя проверил, понял, что в принципе могу. Но у меня на "Клинч" ушло пять лет. Честно скажу — терпения пока нет, чтобы еще раз "зарядиться" на три-пять лет для того, чтобы снять фильм. — Но нельзя же сказать, что вы совсем отказываетесь от кинорежиссуры? — Нет, как раз отказываюсь. Пока отказываюсь. Ну куда сейчас?

— Отказываетесь на какой промежуток? На ближайшие пять лет? — Как минимум на пять лет. А дальше, может быть, и снимать не захочется. — У Захара Прилепина, который в МХАТе стал заместителем Боякова по литературной части, вышла книга про боевые действия на Донбассе "Некоторые не попадут в ад". Как считаете, в принципе стоит ли эту тему сейчас поднимать в искусстве, не слишком ли она болезненна? — Обязательно. Захар Прилепин написал прекрасную книгу. Он — один из тех людей, которые понимают эту проблему.

Это страшный этап нашей новейшей истории. Нас же рассорили, взяли и в русских внедрили нацизм. А мы же такие, мы сразу: "Э-ге-гей, вперед!"

— И кино на такую тему тоже надо снимать? Не стоит чуть подождать, пока пройдет время? — Надо снимать. Только нужно это делать с большой долей ответственности, думать, какие акценты ты расставляешь. Если говорить про кино — оно все укрупняет. Фильмы должны успокоить людей, придать силы, кого-то остановить и сказать: "Ребята, война — это же страшно". Нужно честное кино. А нечестное кино — зачем? Вот сейчас снял свой фильм "Донбасс" Сергей Лозница. За такие картины как к этому человеку относиться? Он мастер серьезный, очень талантливый парень. Но как можно взять и все перевернуть? Как бы опираясь на ролики из YouТube. Пусть сам туда съездит и посмотрит. А не через YouТube. Взгляд у него на эту проблему очень вредный. — Правда ли, что вы отвергаете предложения всех западных режиссеров, считая, что в зарубежном кинематографе русских людей показывают в негативном ключе? — Да, считаю, что большинство западных режиссеров пытаются в своих фильмах дискредитировать русских людей. Была у нас такая история. Снимался в 2014 году в фильме "Черное море" Кевина Макдональда, где мы работали в Лондоне с Джудом Лоу, Костей Хабенским, Григорием Добрыгиным. Сценарий был одним, а в итоге после монтажа получилось все как всегда — русские злые, страшные, опасные. Да и после фильма "Как я провел этим летом" Алексея Попогребского, видимо, на Западе обо мне узнали, начали присылать сценарии. Когда прочитал — ужаснулся. На что на Западе выделяют такие очень серьезные деньги?! И хотят использовать мое имя, мой авторитет, чтобы сказать: "Все в России плохо было, есть и будет".

Описание Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин в сцене из фильма Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" © Кинокомпания "Коктебель"/ТАСС