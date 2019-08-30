Виктор Золотов: вопросы безопасности требуют профессионализма и компетенции

Росгвардия зарекомендовала себя за три года (именно столько времени прошло после решения руководства страны об образовании службы) как структура, занявшая передовые позиции в общей системе безопасности России. Как обеспечивается безопасность на массовых мероприятиях сегодня, появятся ли у бойцов Росгвардии нагрудные знаки и видеорегистраторы, о ситуации на Северном Кавказе, технических новинках и о своем отношении к несанкционированным акциям в интервью ТАСС рассказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. — Виктор Васильевич, в соответствии с действующим законодательством на Росгвардию возложено решение ряда задач, связанных с обеспечением безопасности государства и граждан. Какие из них наиболее важные? — Не совсем правильно отделять друг от друга те или иные функции, возложенные на сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Деятельность федеральной службы следует рассматривать через призму решения единой задачи — обеспечения общественной безопасности, которая достигается путем эффективных результатов по различным направлениям: от практических мер по участию в борьбе с терроризмом и экстремизмом до оказания содействия пограничным органам Федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации. Эти подходы, кстати, закреплены в Концепции строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации до 2030 года, которая 14 марта этого года была утверждена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В ней речь идет не только об анализе текущего состояния частей и подразделений, но и о перспективах развития, которые мы, несомненно, связываем как с дальнейшим совершенствованием мер общей системы безопасности, так и отдельных направлений, касающихся непосредственно интересов граждан, общества и государства в целом.

Справка — С 2016 года, с момента образования Росгвардии, военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии в составе Объединенной группировки войск было проведено почти 5 тыс. специальных мероприятий. Из преступного оборота изъято 1,5 тыс. единиц оружия и более 200 тыс. боеприпасов. За 20 лет существования ОГВ(с) только в системе внутренних войск, а ныне войск национальной гвардии России, более 23 тыс. действующих и бывших военнослужащих и сотрудников за участие в контртеррористической операции удостоены государственных наград. 94 присвоено звание "Герой России". — На сегодняшний день сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы обеспечивается контроль за 20 тыс. частных охранных организаций, из которых почти 7 тыс. используют в своей уставной деятельности более 75,5 тыс. единиц служебного оружия, а также почти 1 тыс. частных детективов. — Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задействуются и для выполнения задач по обеспечению безопасности на улицах и в общественных местах. Масштабы этой работы наглядно демонстрируют статистические данные: ежесуточно выставляется более 6 тыс. групп задержания, которыми на маршрутах патрулирования задержаны и переданы в органы внутренних дел почти 6,5 тыс. граждан, находившихся в розыске за различные правонарушения. В отношении 12 тыс. граждан возбуждены уголовные дела по подозрению в совершении преступлений. — В зоне ЧС сотрудниками подразделения вневедомственной охраны Росгвардии была восстановлена охрана на 180 объектах и 60 местах проживания и хранения имущества граждан. В Тулуне осуществлялась охрана передвижных пунктов выдачи денежных средств, была взята под охрану единственная в городе водозаборная станция "Красный Яр". Сотрудниками ОМОНа обеспечивался общественный порядок в шести пунктах выдачи гуманитарной помощи, а также в трех пунктах выдачи денежной компенсации пострадавшим, обеспечена сохранность доставки денежной компенсации пострадавшим в девяти населенных пунктах Тулунского, Нижнеудинского и Чунского районов. — Одним из приоритетных направлений работы ведомства является социальная защита сотрудников и военнослужащих Росгвардии, членов их семей. Важный сегмент этой работы — организация медицинского обеспечения. В настоящее время в войсках национальной гвардии функционирует восемь военных госпиталей, пять санаториев и один клинико-диагностический центр. Продолжение

Концепция четко утвердила положение федеральной службы в системе государственной и общественной безопасности. И в этих вопросах координирующая роль Росгвардии сосредоточена на нескольких направлениях: охрана важных государственных объектов и специальных грузов, важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране, охрана имущества юридических и физических лиц. А также федеральный государственный контроль и лицензионно-разрешительная работа в части надзора за оборотом оружия, частной охранной и детективной деятельностью, обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью ведомственных охран и юридических лиц с особыми уставными задачами. Решение других задач — охрана общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения и другие — осуществляется при тесном взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами и при их координирующей роли. И в данных вопросах наши усилия должны быть сосредоточены на укреплении взаимодействия и сотрудничества, повышении их эффективности. — Значит ли это, что, учитывая направление основных усилий на решение сугубо профильных для Росгвардии задач, мы в ближайшем будущем не увидим на улицах и в общественных местах сотрудников и военнослужащих Росгвардии, задействованных для охраны общественного порядка? — Этого не произойдет по нескольким причинам. Прежде всего — по-прежнему не теряют своей актуальности вопросы безопасности на спортивных, культурных, общественно-политических и других массовых мероприятиях. С каждым годом не только увеличивается их количество, но и повышается их статус — многие проходят в международном формате и уже стали своеобразной визитной карточной нашей страны. В связи с этим вопросы обеспечения безопасности не только не теряют своей актуальности, а приобретают новый смысл — требуют еще большего профессионализма и компетентности, повышенной ответственности, более тесной консолидации усилий всех заинтересованных структур безопасности и правопорядка.

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В этом году Росгвардия участвовала в обеспечении безопасности более чем на двух тысячах массовых мероприятий. Многие из них имели высокий международный статус и высокую посещаемость. Только некоторые из них: международные зимние спортивные игры "Дети Азии", зимняя молодежная Универсиада, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, целый ряд международных форумов и выставок. Недавно закончился чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, где военнослужащие и сотрудники Росгвардии решали задачи по обеспечению безопасности как непосредственно в местах проведения мероприятия, так и по обеспечению безопасности объектов созданной для этого инфраструктуры, координации деятельности негосударственных структур безопасности, привлекаемых для защиты объектов, обеспечивали контроль за оборотом оружия. И повестка ближайших месяцев является не менее насыщенной. В эти дни мы участвуем в обеспечении безопасности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, где традиционно много гостей и посетителей. При взаимодействии с другими министерствами и ведомствами будем обеспечивать безопасность во время единого дня голосования 8 сентября, на 5-м Восточном экономическом форуме, на крупных спортивных соревнованиях — чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге и этапе чемпионата мира по гонкам серии "Формула-1" Гран-при России в Сочи. И это лишь небольшой перечень тех мероприятий и, соответственно, вытекающих из этого задач, которые нам предстоит решить в ближайшие несколько месяцев. — Говоря об обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, не могу не спросить про несанкционированные акции. Ваше личное отношение к ним? — Какое может быть отношение к действиям, которые связаны с нарушением законности и правопорядка? Здесь не может быть каких-то других подходов и иных стандартов. Если отбросить в сторону высокие лозунги и якобы праведные цели, которыми прикрываются организаторы несанкционированных акций, то остается одно — нарушение установленных законодательством норм, а также принятых в обществе правил. И как следствие — ответственность за такие проступки и необходимость их пресечения правоохранительными органами. Это само собой разумеющиеся вещи в любом правовом государстве — кто совершил правонарушение, тот за это и должен ответить. Здесь же мы становимся свидетелями того, как организаторами этих акций искусственно подогревается интерес к противозаконным действиям, проходят бурные дискуссии и передергиваются понятия, связанные с правами и свободами граждан, буквально навязывается мнение, что наша страна не является правовым государством.

И даже существуют целые технологии по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых в том числе задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями

Организаторы не только сами нарушают закон, но и подталкивают к этому других граждан, своими действиями мешают людям, которые не участвуют в сомнительных мероприятиях, перекрывают улицы и проезжую часть. По сути, умышленно нарушают права и свободы других граждан, кто против или безразличен к таким акциям. Отмечу, что в нашей стране созданы все необходимые условия для отстаивания своих позиций цивилизованным, законным путем. Эти механизмы реально работают. Но по понятным причинам такими возможностями организаторы несанкционированных акций умышленно пренебрегают, используя в основном радикальные подходы. — Продолжая тему массовых мероприятий, сошлюсь на мнение некоторых парламентариев, которые предлагают обязать сотрудников Росгвардии носить жетоны с личным номером. Известно, что и в ведомстве прорабатывается этот вопрос. Когда будут приняты соответствующие решения? — По представленному парламентариями проекту проводится необходимая работа, в том числе по изучению его соответствия другим, уже действующим нормативно-правовым актам, а также насколько он отвечает общественному запросу и учитывает стандарты безопасности. Кроме представленных инициатив, на сегодняшний день в Росгвардии проходит этап согласования проект ведомственного приказа, рабочее название которого — "Об утверждении образца и описания нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющего специальное звание полиции". Работа над этим документом началась несколько месяцев назад при участии как действующих сотрудников и военнослужащих, так и экспертного сообщества. После соответствующих согласований проект нормативно-правового акта будет размещен для общественного обсуждения.

Также прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов. Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы: при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов

Такие камеры могут применяться и сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений для фиксации действий при проведении проверочных мероприятий, осуществления надзорных функций. Естественно, что все эти новшества требуют тщательной проработки не только с учетом вопросов финансово-экономического обеспечения, но и что не менее важно — правового.

В частности, при введении нагрудного знака потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников и военнослужащих, кто принимает участие в специальных операциях по задержанию особо опасных преступников, в проведении контртеррористических мероприятий. Не секрет, что фиксируются случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступают угрозы

Есть определенные особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий. Поэтому к этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно. — Вы сказали об участии сотрудников и военнослужащих Росгвардии в проведении специальных и контртеррористических операций. Каковы результаты этой работы? — В сентябре мы отмечаем 20-летие образования Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. И сегодня воинские части и полицейские подразделения, входящие в состав группировки, по-прежнему остаются важным и необходимым элементом противодействия современным вызовам и угрозам. Несмотря на то что ситуация в Северо-Кавказском регионе достаточно стабильная, нашим сотрудникам и военнослужащим работы хватает. В этом году было проведено около 1,5 тыс. специальных операций, в результате которых ликвидированы 22 участника бандгрупп, 4 базы боевиков и 93 схрона. Задержаны 73 человека, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях. Из незаконного оборота изъято порядка 2 тыс. гранат, снарядов и мин, 48 самодельных взрывных устройств и около 35 килограммов взрывчатых веществ. Подчеркну, что эта работа строится в тесном взаимодействии с МВД и ФСБ России, подразделениями Министерства обороны. Поддержка и содействие оказываются общественностью и гражданами. И все мы понимаем, что за этой статистикой стоят сохраненные жизни наших граждан, их спокойствие, безопасность и благополучие.

Важным элементом в противодействии преступным посягательствам является и деятельность подразделений специального назначения Росгвардии, включающая в себя как войсковую, так и полицейскую составляющие. В текущем году сотрудниками и военнослужащими спецподразделений задержаны около 5 тыс. подозреваемых в совершении тяжких преступлений, обезврежены более 80 вооруженных преступников, 8 вооруженных групп, изъято 21 взрывное устройство, значительный арсенал оружия и боеприпасов. Один из последних примеров — бойцы ОМОН Росгвардии участвовали в совместной с правоохранительными органами специальной операции в Волгоградской области, в ходе которой задержан гражданин, в домовладении которого обнаружен целый арсенал оружия: огнемет, пулемет, минометные мины, автоматическое оружие, большое количество патронов. Следственными органами проводится расследование. — Виктор Васильевич, а какова ситуация с легальным оборотом оружия? Поскольку именно Росгвардия осуществляет государственный контроль в этой сфере. — На сегодняшний день подразделениями лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии обеспечивается контроль почти за 4 млн владельцев оружия. В их пользовании находится более 6,5 млн единиц оружия, и в этой связи несложно представить нагрузку, которую несут наши сотрудники. В рамках проведенных контрольных мероприятий по различным основаниям аннулировано более 25 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие, из оборота изъято и добровольно сдано гражданами около 93 тыс. единиц гражданского оружия. Кстати, задача сотрудников Росгвардии не только осуществлять контроль и надзор, но и проводить профилактическую и разъяснительную работу. И эта деятельность приносит конкретные результаты. Так, благодаря принятым мерам в этом году удалось достичь снижения почти на 20% количества утраченного и похищенного у граждан оружия. В вопросах профилактики нам большое содействие оказывают средства массовой информации и экспертное сообщество, и эту работу мы будем активно продолжать и в дальнейшем. — А что касается частных охранных организаций, здесь как ведется контроль за оборотом оружия? — В рамках надзора за оборотом оружия в ЧОО сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 9 тыс. проверок, по итогам которых выявлено почти 700 нарушений, по которым составлены административные протоколы. В ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности проведено почти 5 тыс. проверок, где выявлено 2 тыс. нарушений. В целях организации участия сотрудников частных охранных организаций в обеспечении охраны общественного порядка на сегодняшний день заключено 16 тыс. соглашений о взаимодействии с ЧОО.

Этот опыт был успешно применен в прошлом году во время чемпионата мира по футболу, во время которого работники охранных организаций участвовали в обеспечении безопасности на спортивных и других объектах. Подобную практику продолжим и в дальнейшем

Кроме этого, в качестве перспективных проектов развиваем сервисы, которые позволяют гражданам и организациям получать по линии лицензионно-разрешительной работы государственные услуги в электронном виде. На сегодняшний день из 26 предоставляемых Росгвардией государственных услуг 25 осуществляется в электронном виде. Этой возможностью воспользовались уже более 2 млн человек. — По-прежнему актуальный вопрос — охрана имущества граждан и организаций. Какие в этом направлении есть возможности у Росгвардии? — На сегодняшний день под защитой сотрудников вневедомственной охраны находится 365 тыс. объектов различных сфер экономики, почти 1 млн квартир и других мест хранения имущества граждан. В этом году пресечено почти 50 тыс. правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц и более 54 тыс. правонарушений на охраняемых объектах. Проводится серьезная работа по повышению качества предоставляемых услуг, расширению их перечня в интересах граждан и организаций. Так, во всех регионах страны активно внедряется централизованная охрана транспортных средств. На сегодняшний день развернуто более 500 диспетчерских центров систем мониторинга подвижных объектов, с помощью которых охраняется почти 3,5 тыс. автомобилей. Нарядами групп задержания вневедомственной охраны на тревожные сообщения, поступающие с автотранспортных средств, осуществлено более 2 тыс. выездов, в том числе и для предотвращения правонарушений и преступлений в отношении медицинского персонала.

Дело в том, что благодаря межведомственному взаимодействию в 18 субъектах нашей страны более 600 машин скорой помощи оборудованы специальными техническими средствами экстренного вызова

Аналогичный проект реализуется и с организациями общественного транспорта. С целью сократить количество случаев нарушений общественного порядка, а также порчи имущества в ряде регионов в качестве пилотного проекта общественный транспорт оснащен видеокамерами и кнопками тревожной сигнализации, где на поступающие сигналы реагируют наряды вневедомственной охраны Росгвардии. Благодаря этому решению существенно снизилось количество правонарушений. Еще один важный сегмент нашей работы связан с безопасностью объектов образования. Сотрудники вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы в составе специальных комиссий принимали участие в комплексных обследованиях учебных заведений на предмет их безопасности.

На сегодняшний день к пультам централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны подключено почти 72 тыс. учебных заведений, 200 школ охраняются физически работниками военизированных подразделений ФГУП "Охрана" Росгвардии

В связи с началом учебного года даны необходимые указания о приближении маршрутов патрулирования соответствующих подразделений Росгвардии к учебным заведениям. Такая практика позволяет принять дополнительные меры безопасности. — Какие еще масштабные проекты планируется реализовать в ближайшее время? — Конкретные шаги по реализации национальных проектов предусматривают реализацию в нашей стране серьезных и дорогостоящих инфраструктурных проектов, появление новых предприятий промышленности и энергетики, развитие объектов транспорта и дорожно-мостового хозяйства. Эти процессы неразрывно связаны с деятельностью Росгвардии, поскольку одна из задач федеральной службы заключается в охране важных государственных объектов. В связи с этим задачи самые разноплановые. С сентября на Чукотке сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии будет взят под охрану первый и единственный на сегодняшний день в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов". На сегодняшний день закончены все необходимые мероприятия по комплектованию и обучению личного состава подразделения, оборудованию объекта современными системами безопасности. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Росгвардия осуществляет подготовку к обеспечению безопасности Керченского моста, энергомоста и газопровода Краснодарский край — Крым. В настоящее время в Керчи сформирована бригада особого назначения и проводятся мероприятия по комплектованию ее личным составом, оснащению современной техникой, слаживанию и отработке алгоритма взаимодействия с территориальными органами.

Задача подразделения — участие в обеспечении безопасности объектов Керченского пролива, а также оказание помощи органам и подразделениям, обеспечивающим транспортную безопасность. Отмечу, что ранее аналогов такой бригады в войсках Росгвардии не было. Она будет укомплектована новейшими образцами техники и вооружения, личный состав будет способен выполнить задачи по пресечению любых видов угроз — как со стороны водной акватории, так и с суши, с воздуха, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам

В ближайшее время бригада приступит к выполнению задач совместно с подразделениями Минтранса и ФСБ России. Кроме этого, продолжаются мероприятия по совершенствованию боевой выучки войск и подразделений, оттачиванию мастерства для решения задач в сложных условиях. К примеру, в августе был проведен уникальный эксперимент, в ходе которого группы спецназа ОМОН и СОБР отработали элементы десантирования на водные объекты при самых сложных погодных условиях. Все прошло на высоком профессиональном уровне. — Как я понимаю, эти навыки могут быть использованы и при ликвидации последствий различных ЧП. Это разве функция Росгвардии? — Любые чрезвычайные ситуации в нашей стране, любые трагедии — это и наша боль. И мы, люди в погонах, не можем остаться в стороне от этих событий. Поэтому совершенно естественно, что личный состав национальной гвардии принял самое активное участие в ликвидации последствий паводковой ситуации в Иркутской и Амурской областях, а также чрезвычайной ситуации в Ачинском районе Красноярского края. Наиболее показательными являются действия по созданию группировки Росгвардии и оказанию помощи в Иркутской области. Для этих целей был задействован личный состав Сибирского округа Росгвардии общей численностью свыше 800 человек, а также техника — более 100 единиц.

Нашим сотрудникам приходилось выполнять самые разные задачи в пострадавших от наводнения районах. Обеспечивали безопасность граждан, осуществляли охрану имущества и объектов, контролировали оборот оружия и деятельность частных охранных предприятий, а также оказывали помощь в аварийно-восстановительных работах

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы ведомства проводилась профилактическая работа по информированию граждан — владельцев оружия о возможности получения на безвозмездной основе дубликатов утраченных или пришедших в негодность при стихийном бедствии лицензий и разрешений на оружие и удостоверений частного охранника. Группой психологов Росгвардии были организованы мероприятия по информационно-психологической поддержке, оказывалась экстренная психологическая помощь гражданам, пострадавшим от наводнения. Подразделениями группировки также выполнялись задачи по доставке населению питьевой воды, вывозу обломков строений. — Недавно сообщалось, что и сами сотрудники ведомства также пострадали от этого наводнения. — Да, в зоне паводка также оказалось жилье и личное имущество 33 семей сотрудников и гражданского персонала Росгвардии — это 75 человек, из которых 27 — дети. В наиболее сложной ситуации находятся 19 семей, жилье которых полностью или частично разрушено. На сегодняшний день все обратившиеся сотрудники и военнослужащие получили материальную помощь от региональных властей и дополнительные выплаты за счет Росгвардии. Для детей пострадавших семей организован отдых на Черном море. Они также были приглашены в Москву для отдыха и лечения в ведомственном подмосковном санатории "Федосьино". — Говоря о выполнении служебно-боевых задач, вы обозначили вопросы, связанные с современной техникой и вооружением. Какие образцы разрабатываются именно для нужд Росгвардии? — Здесь мы исходим из приоритетов в нашей деятельности — надежной защиты государства и граждан, высоких требований к качеству и универсальности предлагаемой военной продукции. Конечно же, предпочтение — отечественному производителю техники и вооружения, информационных технологий и программ, новейших систем безопасности. Говоря о конкретных примерах — взять хотя бы оснащение бригады особого назначения в Керчи. По заказу Росгвардии были модернизированы четыре противодиверсионных катера "Грачонок", которые отвечают всем необходимым требованиям для такого класса кораблей. Сейчас проходит их опытная эксплуатация, и в скором времени они заступят на дежурство. Безусловно, важнейшим направлением для войск выступает решение задач по противодействию терроризму, где основным эффективным силовым инструментом были и остаются специальные подразделения.

В интересах Росгвардии, а также в рамках работы по совершенствованию вооружения для подразделений СОБР и ОМОН продолжаются работы по разработке перспективного пистолета Лебедева бескурковой конструкции

Проводятся мероприятия и по совершенствованию автоматического оружия, которое будет удобно при использовании во время специальных операций в небольших помещениях. Прошли апробацию и приняты решения по закупкам средств индивидуальной защиты для личного состава, которые позволят обеспечить комбинированную защиту от огнестрельного и холодного оружия, осколков и острых предметов. — А что касается конкретных разработок для обычных граждан, есть ли такие? — Совершенствуются и системы безопасности, применяемые для охраны имущества граждан. Так, отечественные производители охранного оборудования при участии сотрудников НИЦ "Охрана" Росгвардии разработали систему защиты транспортных средств от угона АВО, которая обеспечивает контроль и слежение за местоположением автомобиля. Она также позволяет дистанционно включать и выключать режим охраны, управлять блокировкой двигателя и имеет ряд других функций, препятствующих замыслам злоумышленников.

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