Глава службы деятельности финомбудсмена: надеемся, недовольных клиентов будет все меньше

Появление финансового омбудсмена кардинально изменило порядок обжалования страховых выплат: с 1 июня клиент, недовольный выплатой по ОСАГО или каско, до подачи на страховщика в суд обязан обратиться к финуполномоченному. Как должно поменяться отношение страховщиков и затем других финорганизаций к клиентам, какие у службы финомбудсмена KPI и как может измениться принцип финансирования службы участниками рынка, в интервью ТАСС рассказала руководитель автономной некоммерческой организации "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" (АНО "СОДФУ") Ольга Крайнова.

Как работает финансовый омбудсмен Финуполномоченный рассматривает споры по имущественным требованиям граждан к финорганизации (когда компания задолжала клиенту, а не он ей) на сумму не более 500 тыс. рублей — кроме ОСАГО, где размер требований не ограничен. До обращения к финомбудсмену гражданин обязан направить претензию в компанию и получить от нее ответ или не получить в установленные сроки. Для потребителя обращения бесплатно. Финорганизации платят взносы в зависимости от исхода каждого обращения — от нуля, если омбудсмен откажет потребителю в жалобе, до 45 тыс. рублей для страховых компаний, если уполномоченный признает требования клиента обоснованными. Решение омбудсмена можно оспорить в суде. Служба финомбудсмена работает за счет единовременного взноса ЦБ (учредитель АНО "СОДФУ") — 3 млрд рублей, а в дальнейшем — за счет взносов финорганизаций за каждую жалобу. Взносы также платят третьи лица, которым потребители переуступили права требования, — 15 тыс. рублей за каждую жалобу независимо от исхода. С 1 июня финомбудсмен разбирает споры по каско, ОСАГО и добровольному автострахованию ответственности, с 28 ноября обязательный досудебный порядок распространится на остальные виды страхования, с 1 января 2020 года — на споры с МФО, с 2021 года — на все финорганизации, включая банки. Продолжение

— Люди пока не очень разобрались, как работает финомбудсмен: в июне служба отказалась рассматривать 77% обращений из-за нарушения порядка подачи жалобы, в июле 68%. Ожидали ли вы, что будет такая доля? — Рассчитывать на какое-то определенное количество принятых и отказанных в рассмотрении обращений было бы неправильно. Институт финансового уполномоченного в России создан впервые, он новый для страны, поэтому предугадать здесь что-либо было сложно. Вместе с тем мы надеемся, что доля обращений, принятых к рассмотрению, будет возрастать. Статистика июля это подтверждает: в прошлом месяце доля обращений, принятых к рассмотрению, составила 23% против 5% в июне соответственно. — Какая доля принятых к рассмотрению обращений считается "нормальной"?

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— На первом этапе работы затруднительно спрогнозировать число заявителей, которые неверно понимают и применяют положения закона о финансовом уполномоченном. Полагаю, что в будущем процент отказов будет на уровне погрешности, для более продолжительного периода — не менее года — мы в своих расчетах прогнозируем, что этот показатель составит около 10%. Если внимательно посмотрите наши отчеты на сайте, то заметите, что основанием для отказа становится не только нарушение претензионного порядка. К нам поступают обращения, не относящиеся к компетенции финансового уполномоченного, или, например, третьи лица подают обращения без внесения платы. — Как влияют некорректно поданные жалобы на экономику службы? Вы теряете на этом деньги? — Трудозатраты на их обработку все равно производятся. Эти обращения не тарифицируются, поскольку они не приняты к рассмотрению. С одной стороны, на первом этапе такие обращения несут для службы определенные расходы, а с другой — наши затраты на первичную обработку всех обращений по сравнению с процессом рассмотрения их по существу сравнительно невелики. Скорость обработки обращения у нас возрастает. Сейчас на первичную обработку одного обращения у нас уходит около 15−20 минут. Учитывая, что высокая доля отказов в рассмотрении обращений — временное явление (потребители пока не освоили новый порядок), подобные обращения не окажут существенного влияния на экономику службы. Бюджет службы положительный, и по итогам неполного II квартала мы впервые получили взносы финансовых организаций за те обращения, по которым приняты решения, а также получили плату от третьих лиц. На поступлениях за короткий период времени трудно определить, смогут ли взносы покрыть затраты на первичную обработку обращений и будет ли наш бюджет дефицитным. — Какую сумму вы получили по итогам квартала? — Всего около 2 млн рублей. — По итогам двух месяцев работы вы уже видите необходимость менять тарифы для страховщиков? — В конце года мы выйдем на Совет службы финансового уполномоченного с анализом прогнозов, которые делали при формировании ставки. С учетом статистики мы оценим, реализовались ли те предпосылки, которые закладывались в тариф, либо они требуют корректировки. Если увидим необходимость в корректировке размера ставок, то предложим этот вопрос Совету службы. — В большую или меньшую сторону? — Если я скажу, что ставка будет уменьшаться, то боюсь сильно ошибиться. А чтобы утверждать, что она возрастет, должно пройти больше времени. Сегодня для каких-либо анализов объем статистики нерелевантный, поскольку решения по делам были приняты в основном в течение одного месяца. Могу сказать однозначно, что способ расчета ставки, утвержденный нашим законом, в международной практике встречается редко. Как правило, в развитых странах применяется смешанный тип формирования фонда финансирования деятельности уполномоченного: одна часть — это ежегодные взносы рынка (величина такого взноса зависит от размера компании и ее прибыли), и вторая часть — это плата за рассмотрение каждого обращения. Некоторые страны идут по пути только ежегодного взноса, когда прогнозировать количество обращений невозможно и нужно покрыть расходную часть. Сейчас я бы больше говорила о комплексном подходе по пересмотру принципов расчета ставки. Исходить только из количества обращений, наверное, не совсем оправданно. Если бы это был самый правильный путь, то страны, в которых институт финансового уполномоченного существует долгое время, пошли бы по этому пути. Из крупных институтов финансового уполномоченного по такому пути пошли только мы. — Вы считаете правильным перейти на ежегодный взнос?

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— Трудно сейчас сказать, что правильно. Давайте рассмотрим пример Великобритании, институт которой наиболее близок нам по количеству обращений в год (400 658 рассмотренных обращений за год). У них действует смешанный тип финансирования. Практика их деятельности показала, этот подход очень сбалансированный: чуть больше половины фонда финансирования составляют ежегодные взносы, остальное — плата за рассмотрение обращений, которая вдвое выше нашей и составляет 62 000 рублей. Если анализ нашей практики покажет целесообразность изменения принципов расчета ставки, то мы в конце года выйдем на Cовет службы с такими предложениями. Для этого потребуются изменения в закон. — Но количество жалоб пока соответствует вашим ожиданиям? — В годовом выражении количество жалоб соответствует нашим расчетам. Число обращений возросло вдвое, сейчас мы получаем около 600 обращений в день. — В июле половина обращений была рассмотрена в пользу потребителей, половина — в пользу страховщиков. Вы планировали, что соотношение будет таким? — Мы не могли игнорировать судебную статистику по ОСАГО, где 90% споров решается в пользу потребителей. Но, с другой стороны, мы понимали, что в результате появления нашего института страховщики в любом случае изменят свое отношение к претензиям клиентов. Мы не знали, как быстро это произойдет, поэтому осторожничали и заложили вероятность исхода в пользу потребителя свыше 50%. Практика июля показала, что произошел рывок — страховщики действительно стараются рассматривать претензии более внимательно. Есть споры, которые прекращены в процессе рассмотрения: страховщик получает от нас информацию об обращении клиента и урегулирует с ним взаимоотношения, не дожидаясь решения финансового уполномоченного. Таких случаев пока немного, но я считаю, что подобная практика урегулирования споров в будущем получит широкое распространение. — Как вы думаете, каким будет в дальнейшем соотношение по исходу жалоб? — Хочется верить, что все больше претензий страховщики будут удовлетворять на своем уровне. Это одна из идей создания нашего института, и это наш KPI. Поэтому мы надеемся, что недовольных клиентов будет все меньше, и объем обращений к нам будет снижаться. Это означает, что одновременно финансовый уполномоченный будет удовлетворять все меньше жалоб потребителей, потому что к нам будут попадать только либо необоснованные жалобы, либо те, которые связаны с неправильным пониманием потребителем порядка подачи обращений. Ситуация последних недель свидетельствует, что доля удовлетворенных жалоб потребителей стала меньше 50%. — Потребители, наверное, будут не очень рады такому раскладу. — Это будет означать лишь то, что финансовые организации, зная, что над ними висит дамоклов меч в виде нашего института, будут качественнее и быстрее урегулировать претензии клиентов, чтобы у потребителя не было повода жаловаться финансовому уполномоченному. Решения финансового уполномоченного будут единообразными, и страховщики смогут предугадать их и предвосхитить своими действиями, удовлетворив требования потребителя. — Но служба получает взносы финорганизаций, только если спор решен в пользу потребителя. Если финорганизации будут очень хорошо работать, как решать вопрос с финансированием омбудсмена? — Мы не опасаемся сокращения обращений и, как следствие, снижения размера платы за их рассмотрение. Как я уже сказала, урегулирование спора на уровне финансовой организации — это наш KPI, мы должны двигаться в этом направлении. Если существенный объем споров финансовые организации будут урегулировать на своем уровне, отчасти мы будем считать, что выполнена одна из важнейших целей создания закона о финансовом уполномоченном. — С чем связаны 50% решений, которые приняты в пользу страховщиков?

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— Обычно потребитель жалуется, если считает, что ему занизили страховую выплату. Страховщик представляет нам документы, зачастую это результаты экспертизы, оценка стоимости восстановительного ремонта. Важно помнить, что, если у нас возникает какая-то доля сомнений, финансовый уполномоченный вправе назначить свою независимую экспертизу, которая для потребителей бесплатна. Если разница в результатах расчетов размера расходов на восстановительный ремонт, выполненных различными специалистами, находится в пределах 10%, то ее следует признавать находящейся в пределах статистической достоверности за счет использования различных технологических решений и погрешностей расчета. В этом случае мы делаем вывод, что страховщик правильно посчитал возмещение. Учитывая, что институт для потребителей бесплатный, сроки рассмотрения очень краткие, часто люди, даже не будучи уверенными, что они с чем-то не согласны, направляют обращение просто на всякий случай, проверить правильность расчетов страховой компании. Некоторые даже не пишут, что имеют какие-то претензии, — просто пишут, что возможна недоплата, и просят нас разобраться. Мы проверяем. — Что для вас было самым неожиданным на старте работы? — Неожиданным стало количество обращений по старым страховым случаям. По закону потребитель вправе обратиться к финансовому уполномоченному по страховому случаю, который произошел до вступления закона в силу, но при условии, что с момента страхового случая прошло не более трех лет. Сейчас мы рассматриваем очень много обращений по страховым случаям за 2016−2017 годы, словно нам направлены все споры за прошлые годы. Мы же планировали более плавное увеличение потока таких обращений. — Как часто к вам обращаются автоюристы — третьи лица, которые перекупили права требования у потребителей? — Мы можем судить по той плате, которую они внесли, — она невелика. Напомню, что в августе Совет службы финансового уполномоченного принял решение о праве СОДФУ возвращать третьим лицам плату за непринятые к рассмотрению обращения. — Обжаловали ли уже страховщики и потребители решения финуполномоченного? — Есть свыше 60 исков, по которым мы привлечены в качестве третьего лица. Есть дела, по которым суды запрашивают у нас информацию о прохождении истцом досудебного порядка урегулирования спора, где потребитель не согласен с решением финансового уполномоченного об отказе в принятии к рассмотрению обращения. В случае, если потребитель не согласен с решением финансового уполномоченного по существу спора, он подает иск не к финансовому уполномоченному, а к страховой компании — это предусмотрено законом. Еще около 30 исков подано страховыми компаниями, которые хотят обжаловать решения финансового уполномоченного. — Как вы думаете, в суд идут сами потребители или их представители-автоюристы? — По информации, которая есть у нас, — и те, и другие. — Страховщики говорили об исках, которые суды уже после 1 июня принимали в обход досудебного порядка. Будут ли иметь силу такие решения? — Официальной информации о таких случаях нам не поступало. Но я знаю, что Верховный суд проинформировал нижестоящие суды о новом порядке досудебного урегулирования споров и необходимости его учитывать. — С 28 ноября обязательный досудебный порядок распространится на другие виды страхования, а с нового года — на микрофинансовые организации (МФО). Чего вы ожидаете от новых этапов, большого ли объема жалоб?

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