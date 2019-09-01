Глава НОК Японии: мы хотим провести самую качественную Олимпиаду

В воскресенье в Токио завершится чемпионат мира по дзюдо. Через год на арене "Ниппон будокан" пройдут соревнования Олимпиады с участием сильнейших дзюдоистов планеты. Глава Олимпийского комитета Японии олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита в интервью ТАСС рассказал, с какими чувствами ждет Игр, дал несколько советов тем, кто готовится через год приехать в Токио, а также сообщил о планах на предстоящий Восточный экономический форум. — Господин Ямасита, вы довольны тем, как проходит чемпионат мира? — Для нас, японцев, дзюдо занимает особое место. Это очень важный старт для всех нас — не только для спортсменов, но и для организаторов предстоящей Олимпиады. В этом зале в 1964 году проходили соревнования по дзюдо на предыдущих Играх, которые принимал Токио. Это были первые Олимпийские игры в Азии, и тогда же — 56 лет назад — дзюдо дебютировало в программе Игр. Теперь олимпийское дзюдо снова возвращается в нашу страну. Что касается того, доволен я или нет, то выводы будем делать по окончании соревнований.

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— Японские спортсмены снова выиграли медальный зачет чемпионата мира. Через год ваша команда станет еще сильнее? — Поскольку я в настоящее время совмещаю должности президента Федерации дзюдо Японии и члена исполкома Международной федерации дзюдо, а также руковожу национальным олимпийским комитетом, я не могу, как раньше, уделять внимание подготовке нашей сборной. Но я полностью доверяю нашим тренерам. Думаю, через год на Играх из победителей чемпионата мира золото завоюют три-четыре дзюдоиста — такова сейчас конкуренция в нашем виде спорта. Не все наши спортсмены выступают на этом чемпионате мира успешно, кстати говоря. Результат уже не изменить, но важно другое — выводы, которые они сделают именно сейчас, за год до Олимпиады. — Вам нравится современное дзюдо и его правила? — Правила меняются раз в четыре года, чтобы дзюдо было интересным. Как однажды сказал Мариус Визер (президент Международной федерации дзюдо — прим. ТАСС), дзюдо должно быть таким, чтобы, переключая каналы, ты обязательно остановился на этом виде спорта. Дзюдо должны понимать все, не только дзюдоисты. Оно должно нравиться. Важная миссия дзюдо — образование. Уважение соперника — это самое главное. Раньше только спортсмены кланялись друг другу, а теперь это делают и тренеры, это отличает дзюдо от других видов единоборств. — Какую задачу вы считаете важнейшей на посту президента НОК?

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— Предоставить лучший прием тем, кто приедет через год в Токио. Чтобы всем — и участникам Игр, и болельщикам — здесь понравилось. — На чемпионате мира в 2010 году вы удивили весь мир гигантским девятиметровым кимоно, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса, на нынешнем установили новый рекорд — 600-метровый постер с изображением 2019 дзюдоистов. — На этом постере изображены дзюдоисты всего мира, в общей сложности в акции приняли участие около шести тысяч человек. — Планируете установить очередное достижение через год? — Пока такого в планах нет. Мне, кстати, приятно напомнить, что и сам я являюсь рекордсменом Гиннесса — 203 победы и ни одного падения. — Это действительно впечатляет. Кстати, у меня есть идея для очередного рекорда — провести самую массовую тренировку дзюдоистов с участием гостей и участников Игр. Например, в садах Императорского дворца. — Интересная идея. — Эти Игры будут для вас первыми в статусе президента олимпийского комитета, с какими чувствами вы ждете Олимпиаду? — Конечно, я с волнением жду Игр. Для меня было очень неожиданно возглавить национальный олимпийский комитет страны за год до Олимпиады. Это произошло 27 июня. Три-четыре месяца назад все говорили мне: "Ямасита, ты должен это принять, отказываться нельзя, только ты справишься с этим". — Справляетесь? — Да, у меня нет большого опыта руководства НОК, но за два месяца работы на этом посту мне помогали все — друзья, коллеги, весь японский народ. Мы хотим провести самые качественные Игры. — Япония для всего мира — страна передовых технологий. Это отразится на проведении Игр? — Что касается технического обеспечения соревнований, то эти вопросы в ведении федераций и МОК. А вот что касается всего остального, это пока секрет, увидите своими глазами. — Какие советы уже сейчас вы дали бы гостям Олимпиады? Как, например, справляться с традиционной летней жарой и высокой влажностью? — В первую очередь обязательно носить с собой воду. О костюмах и галстуках на время Олимпиады гостям Олимпиады, думаю, лучше забыть, советую запастись легкой одеждой. А еще у нас в Японии пользуются зонтами от солнца, причем как женщины, так и мужчины. Зонты у нас носят и в дождь, и в жару. — Что из японской кухни рекомендовали бы попробовать? — Она очень разнообразна — суши, тэмпура, тэппанъяки. У нас есть шикарные рестораны, а есть совсем небольшие, попроще — на любой вкус. Надеюсь, всем понравятся Игры и наши гости вернутся на родину только с приятными воспоминаниями. К слову, сейчас туристов у нас стало больше в четыре раза. Мир стал доступнее, любую информацию можно найти в смартфонах, что существенно упрощает нахождение в любой стране. И кстати, про кухню. Каждый день, поскольку финалы чемпионата мира заканчиваются поздно, мы угощаем официальных гостей турнира в зале "Ниппон будокан". Знаете, что всегда съедают первым? — Неужели суши? — Именно. — Надеюсь, через год хватит на всех. — Рекомендую также попробовать сакэ. — Вы пробовали суши в России? — В России предпочитаю именно русскую кухню.

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