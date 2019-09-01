Глава НОК Японии: мы хотим провести самую качественную Олимпиаду

В воскресенье в Токио завершится чемпионат мира по дзюдо. Через год на арене "Ниппон будокан" пройдут соревнования Олимпиады с участием сильнейших дзюдоистов планеты. Глава Олимпийского комитета Японии олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита в интервью ТАСС рассказал, с какими чувствами ждет Игр, дал несколько советов тем, кто готовится через год приехать в Токио, а также сообщил о планах на предстоящий Восточный экономический форум.
— Господин Ямасита, вы довольны тем, как проходит чемпионат мира?
— Для нас, японцев, дзюдо занимает особое место. Это очень важный старт для всех нас — не только для спортсменов, но и для организаторов предстоящей Олимпиады. В этом зале в 1964 году проходили соревнования по дзюдо на предыдущих Играх, которые принимал Токио. Это были первые Олимпийские игры в Азии, и тогда же — 56 лет назад — дзюдо дебютировало в программе Игр. Теперь олимпийское дзюдо снова возвращается в нашу страну. Что касается того, доволен я или нет, то выводы будем делать по окончании соревнований.
— Японские спортсмены снова выиграли медальный зачет чемпионата мира. Через год ваша команда станет еще сильнее?
— Поскольку я в настоящее время совмещаю должности президента Федерации дзюдо Японии и члена исполкома Международной федерации дзюдо, а также руковожу национальным олимпийским комитетом, я не могу, как раньше, уделять внимание подготовке нашей сборной. Но я полностью доверяю нашим тренерам. Думаю, через год на Играх из победителей чемпионата мира золото завоюют три-четыре дзюдоиста — такова сейчас конкуренция в нашем виде спорта. Не все наши спортсмены выступают на этом чемпионате мира успешно, кстати говоря. Результат уже не изменить, но важно другое — выводы, которые они сделают именно сейчас, за год до Олимпиады.
— Вам нравится современное дзюдо и его правила?
— Правила меняются раз в четыре года, чтобы дзюдо было интересным. Как однажды сказал Мариус Визер (президент Международной федерации дзюдо — прим. ТАСС), дзюдо должно быть таким, чтобы, переключая каналы, ты обязательно остановился на этом виде спорта. Дзюдо должны понимать все, не только дзюдоисты. Оно должно нравиться.
Важная миссия дзюдо — образование. Уважение соперника — это самое главное. Раньше только спортсмены кланялись друг другу, а теперь это делают и тренеры, это отличает дзюдо от других видов единоборств.
— Какую задачу вы считаете важнейшей на посту президента НОК?
— Предоставить лучший прием тем, кто приедет через год в Токио. Чтобы всем — и участникам Игр, и болельщикам — здесь понравилось.
— На чемпионате мира в 2010 году вы удивили весь мир гигантским девятиметровым кимоно, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса, на нынешнем установили новый рекорд — 600-метровый постер с изображением 2019 дзюдоистов.
— На этом постере изображены дзюдоисты всего мира, в общей сложности в акции приняли участие около шести тысяч человек.
— Планируете установить очередное достижение через год?
— Пока такого в планах нет. Мне, кстати, приятно напомнить, что и сам я являюсь рекордсменом Гиннесса — 203 победы и ни одного падения.
— Это действительно впечатляет. Кстати, у меня есть идея для очередного рекорда — провести самую массовую тренировку дзюдоистов с участием гостей и участников Игр. Например, в садах Императорского дворца.
— Интересная идея.
— Эти Игры будут для вас первыми в статусе президента олимпийского комитета, с какими чувствами вы ждете Олимпиаду?
— Конечно, я с волнением жду Игр. Для меня было очень неожиданно возглавить национальный олимпийский комитет страны за год до Олимпиады. Это произошло 27 июня. Три-четыре месяца назад все говорили мне: "Ямасита, ты должен это принять, отказываться нельзя, только ты справишься с этим".
— Справляетесь?
— Да, у меня нет большого опыта руководства НОК, но за два месяца работы на этом посту мне помогали все — друзья, коллеги, весь японский народ. Мы хотим провести самые качественные Игры.
— Япония для всего мира — страна передовых технологий. Это отразится на проведении Игр?
— Что касается технического обеспечения соревнований, то эти вопросы в ведении федераций и МОК. А вот что касается всего остального, это пока секрет, увидите своими глазами.
— Какие советы уже сейчас вы дали бы гостям Олимпиады? Как, например, справляться с традиционной летней жарой и высокой влажностью?
— В первую очередь обязательно носить с собой воду. О костюмах и галстуках на время Олимпиады гостям Олимпиады, думаю, лучше забыть, советую запастись легкой одеждой. А еще у нас в Японии пользуются зонтами от солнца, причем как женщины, так и мужчины. Зонты у нас носят и в дождь, и в жару.
— Что из японской кухни рекомендовали бы попробовать?
— Она очень разнообразна — суши, тэмпура, тэппанъяки. У нас есть шикарные рестораны, а есть совсем небольшие, попроще — на любой вкус. Надеюсь, всем понравятся Игры и наши гости вернутся на родину только с приятными воспоминаниями. К слову, сейчас туристов у нас стало больше в четыре раза. Мир стал доступнее, любую информацию можно найти в смартфонах, что существенно упрощает нахождение в любой стране.
И кстати, про кухню. Каждый день, поскольку финалы чемпионата мира заканчиваются поздно, мы угощаем официальных гостей турнира в зале "Ниппон будокан". Знаете, что всегда съедают первым?
— Неужели суши?
— Именно.
— Надеюсь, через год хватит на всех.
— Рекомендую также попробовать сакэ.
— Вы пробовали суши в России?
— В России предпочитаю именно русскую кухню.
— Совсем скоро у вас снова появится возможность ее отведать — во Владивостоке. Какие цели вы ставите на предстоящий Восточный экономический форум?
— Я выступлю на панельной дискуссии, организованной Олимпийским комитетом России, где расскажу о сотрудничестве с Россией по линии дзюдо, о том, как можно молодежи развивать отношения через спорт. Также во Владивостоке в дни форума пройдет дружеский матч команд Японии и России по сумо. Там же пройдет турнир по дзюдо памяти Дзигоро Кано (создатель дзюдо — прим. ТАСС), идея проведения которого принадлежит президенту России. Когда в 2016 году Владимир Путин был в Токио, он посетил показательные выступления дзюдоистов, а затем предложил провести международный дружеский матч Россия — Япония в 2017 году, в столетний юбилей нашего вида спорта. В этом году во Владивостоке пройдут уже третьи соревнования. Так что предстоящий экономический форум для меня прежде всего будет спортивным.
Беседовала Вероника Советова