Александр Поветкин: хочу драться в России, чтобы там росла популярность бокса

— Удалось ли вам реализовать задуманный план на бой с Фьюри?

Российский боксер Александр Поветкин победил в субботу британца Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). По итогам поединка, который прошел в Лондоне, все трое судей отдали победу 39-летнему россиянину с одинаковым счетом 117-111. После поединка Поветкин в интервью ТАСС дал оценку своему выступлению, назвал имена своих потенциальных соперников и заявил о желании провести свой следующий бой в России.

Один Фьюри побежден, второй - на очереди.

Один Фьюри побежден, второй - на очереди. Поветкин стал интернациональным чемпионом мира

— Я немного, наверное, зациклился на удар, как всегда. У меня был большой перерыв, я занимался своими локтями после боя с [Энтони] Джошуа (состоялся 22 сентября 2018 года, — прим. ТАСС). Я рад, что прошел всю дистанцию. В целом нормально себя чувствовал. Думаю, что это был нормальный бой на данный момент.

— Британский промоутер Эдди Хирн сказал, что вы успели понравиться местной публике. Вы в дальнейшем планируете выступать в его боксерских шоу?

— Я не против. Я видел, как люди здесь относятся ко мне: тоже тепло, болеют, переживают. Конечно, можно и здесь побоксировать.

— Вы уже говорили, что после этого боя хотели бы встретиться с Тайсоном Фьюри (двоюродный брат Хьюи Фьюри — прим. ТАСС). Получается, что четвертый бой подряд вы проведете в Великобритании?

— Скорее всего, да. Трудно сейчас сказать, нужно у промоутера спрашивать. Конечно, хотелось бы провести бой в России, если получится, потому что родная земля, и популяризация моего любимого вида спорта в России — это супер.

— А с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом возможен следующий ваш бой?

— Мне трудно насчет этого говорить. Но, конечно, хотелось бы. Они сейчас будут встречаться, там будет видно.

— С Джошуа вы боксировали на "Уэмбли". Хотите реванша?

— Конечно, с Джошуа хотелось бы встретиться.