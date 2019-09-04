Зампред ВТБ: россияне начали отдавать предпочтение облигациям, а не вкладам

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, куда россиянам сейчас выгоднее вкладывать сбережения, какой может быть ключевая ставка ЦБ в следующем году, а также о развитии банком собственной жилищной экосистемы. При этом платежи при помощи QR-кода в рамках активно развивающейся Системы быстрых платежей (СБП) через три года займут не более 25% рынка, сообщил он в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

— Эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ в этом году. В этой связи рассматривает ли ВТБ в ближайшее время снижение ставок по кредитам и депозитам для населения?

— Мы следуем общей рыночной ситуации и конкурентной обстановке. В августе мы улучшили ипотечные ценовые параметры, по кредитам наличными неоднократно снижали ставки в прошлом году. Согласно нашему прогнозу, к середине следующего года ключевая ставка может опуститься до 6,5%. При ее уменьшении мы планируем менять стоимость депозитов и кредитов.

— Дешевеющие кредиты — это хорошо для населения, но дешевеют и вклады. Как ВТБ и российские банки будут выходить из ситуации снижения привлекательности депозитных продуктов?

— Важно не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Население всегда сравнивает ставку по депозиту с инфляцией. При текущей инфляции 4,5% и доходности депозитов 6,5% вы уже начинаете зарабатывать. В этом смысле у нас сейчас достаточно сбалансированная ситуация, и банковский депозит все равно остается выгодным инструментом для сбережений. Конечно, рынок ценных бумаг отдает инвесторам немного больше доходности. Я имею в виду даже не рынок акций, который более рискованный, а рынок облигаций. Природа дополнительной премии, которую получают граждане, там совершенно понятна, так как нет отчислений в Агентство по страхованию вкладов и Фонд обязательного резервирования Банка России, поэтому простому потребителю долговые инструменты в виде облигаций, конечно, выгоднее обычных депозитов.

— Выходит, что с падением доходности по вкладам население будет искать другие варианты, например облигации?

— Клиенты уже начинают переходить в облигации. В этом году у нас колоссальный прирост средств под управлением. За январь — июль мы выросли на 158 млрд рублей. При этом портфель средств, которые физические лица разместили на рынке ценных бумаг, достиг у нас 846 млрд. Это прирост на 23% за первые семь месяцев текущего года. И главное то, что сегодня облигации доступны и массовому потребителю. Если раньше в основном мы предлагали подобные инструменты достаточно состоятельным клиентам, то сейчас видим спрос и розничного потребителя. Приобретая облигации, вы получаете абсолютно ликвидный инструмент, который всегда можно продать. Кроме того, используя ИИС, клиент может многократно увеличить выгоду, получив налоговую льготу. Если это пересчитать в проценты годовых, то при сумме 400 тыс. рублей, которые могут быть дополнительно простимулированы налоговыми льготами, может выйти даже больше 10% годовых, поэтому это очень привлекательный инструмент.

Нам с точки зрения ликвидности все равно, что привлекать: депозит или средства клиентов через продажу облигаций. Интересно, конечно, передать клиенту большую доходность, поэтому облигации сейчас в приоритете. Но даже если сопоставлять цену с инфляцией, то классические депозиты тоже решают свою основную задачу: сберегают и приумножают деньги населения.

— Планируете ли вы пересматривать свои планы по привлечению средств клиентов?

— С учетом конъюнктуры рынка мы уже актуализировали прогноз по портфелю привлеченных средств и по итогам этого года ставим себе задачу нарастить ресурсный портфель на 12%, до 4,3 трлн рублей. При этом мы хотим расти выше рынка, который, по нашим прогнозам, увеличится на 7%.

— Ожидаете ли вы рост спроса на кредитные продукты на фоне снижения ставок во втором полугодии 2019 года?

— В октябре-ноябре прошлого года, когда мы утверждали бизнес-план текущего года, мы оценивали темпы прироста рынка кредитования на 2019 году в пределах 13–14%. Летом банк повысил эти прогнозы, так как только по итогам первого полугодия рынок вырос почти на 10%. Поэтому в настоящее время мы оцениваем, что динамика кредитования физических лиц по итогам этого года превысит 20%. Мы, как всегда, планируем расти выше рынка и к концу года рассчитываем нарастить объем кредитного портфеля на 22%, до 3,4 трлн рублей.

— Какие сегменты будут расти активнее всего?

— Основными драйверами роста во втором полугодии будут ипотека и необеспеченное кредитование, они прирастут где-то на 20%. С точки зрения сезонности в конце года всегда очень активно востребована ипотека. Учитывая то, что реформа жилищного сектора проходит сглаженно, она вряд ли окажет какой-то значимый эффект на ипотечный бизнес. Правительство сделало очень плавный переход на проектное финансирование и эскроу-счета, поэтому сейчас большая часть объектов получает разрешение на продажу нераспроданных строящихся квартир еще по старому законодательству. Это дает возможность рынку организовать контролируемый переход на новую схему финансирования, без ущерба для объемов строительства и интересов потребителя, например с точки зрения роста цены квадратного метра.

— Раз уж заговорили об ипотеке. ЦБ не исключил введения ПДН для ипотечных заемщиков, видите ли вы такую необходимость в текущих условиях? К чему это может привести?

— Честно говоря, я не вижу необходимости ограничивать ипотечный бизнес. Если с точки зрения необеспеченного кредитования у регулятора есть опасения, что люди, по сути, перекредитовывают старые долги и не могут справиться с уже существующими обязательствами, то с точки зрения жилья доля рефинансирования в общем объеме продаж минимальная. Все-таки те продажи, которые есть сегодня на рынке ипотечных кредитов, — это реализация жизненных потребностей граждан. Люди берут кредиты и покупают квартиры не для того, чтобы перепродать и погасить старые займы, а для того, чтобы жить. В этом смысле мне не видится оснований для ограничения этого сектора, ввода дополнительного давления на капитал банковской системы. Несмотря на то, что у нас в стране общий ипотечный портфель к концу года будет около 8 трлн — это все-таки 6% от ВВП. Если сравнивать с другими странами, то у нас этот бизнес пока находится в стадии развития, он не перешел в зрелую фазу 20–25% ВВП. В некоторых государствах этот показатель доходит до 80–90% от ВВП, и население справляется с такой платежной нагрузкой.

При этом проводимая реформа проектного финансирования, по нашим оценкам, тоже потребует дополнительного капитала. Раньше застройщики финансировались за счет денег физлиц, которые нечувствительны к капитальным ограничениям, а сейчас строительным компаниям эти средства предоставляют банки в виде кредитов, выдача которых, в свою очередь, требует дополнительного капитала банковской системы страны.

— Недавно глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказал мнение, что долгосрочно темпы роста потребительского кредитования должны соответствовать темпам роста номинальных доходов населения. Сейчас же мы видим, что темпы роста потребкредитования значительно превышают рост доходов. Вы видите в этом какую-либо опасность?

— Мы оценивали совокупную долговую нагрузку населения, и она не превышает сейчас 20%. Именно обязательства по обслуживанию долгов из общей корзины доходов. Это если брать в целом, а не отдельные семьи. В зависимости от региона, конечно, ситуация будет разной. Банки же выдают средства не для того, чтобы их потерять. Все они имеют свои методики оценки возвратности заемных средств. Мы осознанно выдаем кредит гражданину, оценивая его доходы, и хотим, чтобы он справился с этой нагрузкой. Поэтому здесь все регулирует рынок. Если брать ситуацию текущего и следующего годов, мы не видим больших сложностей, не фиксируем роста просрочки в процентном отношении. Граждане справляются с этими платежами так же, как справлялись три года или пять лет назад, — уровень просрочки примерно одинаковый.

Конечно, мне понятна озабоченность регулятора, который хочет немного охладить рынки и урезонить кредитные организации. Но, например, мы, как социально ответственный банк, уже усилили контроль за ростом потребительского кредитования. В ВТБ давно сформированы риск-процедуры, которые не позволяют оформить кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

— Также есть предложения ввести упрощенную процедуру банкротства для людей с высокой долговой нагрузкой. На ваш взгляд, есть ли в этом необходимость?

— Это тоже дополнительный шаг по охлаждению рынка. Сегодня процедура банкротства физлиц совсем несложная. Это цивилизованный способ выхода из долговой ямы для семьи, и он работает на практике.

— Ранее сообщалось, что ВТБ работает над созданием "жилищной экосистемы". Как продвигается эта работа? Что войдет в экосистему?

— Да, мы уделяем этому проекту особое внимание. В рамках принятой в ВТБ стратегии для нас принципиально важным является развитие цифровых продуктов и сервисов. Жилищная экосистема — как раз яркий пример подобных проектов. Сейчас уже заработали первые пилотные сервисы. Мы сделали портал электронной регистрации перехода прав на недвижимое имущество и регистрации ипотеки. Этот сервис нужен не только ВТБ, но и вообще всем участникам рынка, прежде всего строительным компаниям, которые реализуют свои объекты, а также другим банкам. Пока мы предоставили его партнерам бесплатно. Потом будем вводить тарификацию. На сегодня монетизация проекта не первоочередная цель. Есть задача нарастить число сервисов, потенциал использования платформы. Боевой прототип у нас будет доступен уже в ноябре. Начинаем с маркетплейса и включим туда возможность регистрации недвижимости. Мы хотим сделать полностью цифровой клиентский путь, помогать людям со всеми вопросами, связанными с переменой места жительства: купля-продажа, аренда, переезд, ремонт, мебель и какие-то сервисы, связанные с обслуживанием своего жилого помещения. Также мы сейчас активно смотрим на возможность цифровизации работы управляющих компаний. Нас интересует не только стадия смены места жительства и всего, что с этим связано, но и стадия последующего обслуживания квартиры, в которой человек уже проживает. Именно в это мы готовы активно инвестировать.

— В рамках экосистемы банк планировал развивать "ВТБ Мобайл". Планы по его запуску сохранились?

— Да, мы активно развиваем этот проект. Первые SIM-карты нашего виртуального мобильного оператора будут выпущены уже в конце сентября.

— В каких регионах можно будет их приобрести?

— Мы начнем реализовывать их в тестовом режиме в нескольких отделениях в Москве и Санкт-Петербурге. Карты будут работать по всей территории России и за рубежом.

— Какие проекты в рамках экосистемы сейчас еще прорабатывает ВТБ?

— Как я уже сказал, это цифровизация и автоматизация работы управляющих компаний и жизни граждан. Все это заработает в боевом режиме уже до конца года. В августе мы запустили отдельный маркетплейс — "КомиссиON". На новой площадке размещается информация о непрофильном имуществе банка, предусмотрена возможность его приобретения со специальными скидками до 20% по отдельным лотам. Проект объединяет более 3 тыс. объектов по всей стране. Он немного пересекается с жилищной системой, но мы его развиваем как самостоятельный ресурс. Также в августе заработал "пилот" проекта по цифровой ипотеке, с помощью которого потенциальный заемщик может оформить кредит через личный кабинет, без посещения офиса.

— Можете раскрыть подробности?

— Это полностью цифровое одобрение кредита. Многие клиенты ВТБ интересуются ипотечными условиями. И теперь они, пройдя минимальную регистрацию на нашем сайте, смогут создать свой личный кабинет, оставить там заявку на кредит, прикрепить сканы документов и отслеживать ход кредитного решения — все этапы будут видны. Сейчас мы 90% ипотечных кредитов одобряем за 10 минут. Таким образом, заемщик в режиме онлайн увидит решение банка: какая сумма и ставка. Дальше уже можно дистанционно подгрузить данные об объекте, который он собирается приобретать, получить одобрение и, если клиента все устроит, записаться на конкретную дату и приехать на оформление сделки в офис банка. Фактически мы все этапы оформления ипотеки сведем к одному визиту в отделение. К сожалению, ноль визитов пока сделать не можем — есть законодательные ограничения по идентификации клиентов. Но с развитием Единой биометрической системы (ЕБС) эта ситуация может измениться.

— То есть в будущем благодаря ЕБС и цифровой подписи можно будет сократить количество визитов в офис до нуля?

— Абсолютно в этом уверен. Так и сейчас, электронная регистрация, которую мы делаем, — это использование цифровой подписи. Ею можно подписывать не только сделку купли-продажи недвижимости, но и кредитный договор. Сейчас это уже возможно, но все равно, к сожалению, нужна идентификация с паспортом. Поэтому пока в рамках Единой биометрической системы не заработает возможность оформления банковских продуктов, будет возникать необходимость личного присутствия клиента. А затем все сделки можно будет осуществлять дистанционно.

— К слову, о биометрии. На рынке обсуждается большое число инициатив по использованию биометрических данных клиентов. Планирует ли ВТБ самостоятельно развивать это направление?

— Государственный стандарт, который сейчас утвержден, — это изображение лица и голосовой слепок. У себя мы используем контекстно-независимую голосовую биометрию. Но мы применяем ее не для сделок, а прежде всего для борьбы с мошенничеством, чтобы быть уверенными, что звонит именно наш клиент.

В настоящее время перед нами стоит задача сделать облегченную ЕБС, более приближенную к нуждам кредитных организаций. Но это могло бы быть уместно не только в финансовой сфере, но и в страховом бизнесе, в НПФ и во всех организациях, оказывающих услуги населению. К тому же банкам запрещено хранить государственную биометрию. Мы не имеем права использовать те слепки, которые сейчас собираем. Это осложняет бизнес-процесс. Поэтому мы хотим использовать систему, при которой сможем хранить данные у себя. Потребитель от этого только выиграет, сможет дистанционно и быстро проводить многие банковские сделки.

— ВТБ является участником Системы быстрых платежей, где уже есть возможность осуществлять P2P-платежи. ВТБ собирается до конца года не вводить комиссию за такие переводы. Какие сейчас тарифы обсуждаются? Есть ли уже решение?

— Пока мы не взимаем комиссию в рамках Системы быстрых платежей. Менять тарифную политику в ближайшее время не планируем. Но с 1 января нам придется вводить плату, чтобы окупить затраты на поддержание технологии: покупку и настройку оборудования, создание программного обеспечения, интеграцию. В настоящее время с НСПК и регулятором пока проводятся дискуссии, с какого тарифа правильнее начинать. Объем и размер определится позднее.

— Сейчас в рамках СБП тестируется оплата при помощи QR-кода. Можете рассказать, как оно проходит? Готов ли банк к масштабному запуску этого сервиса?

— ВТБ запускает такой сервис осенью совместно с "М.Видео". Клиенты, подключенные к нему, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах. Также планируем доработать для считывания QR-кода свой мобильный банк. Появление такого сервиса позволит повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчетов для покупателей.

Но надо понимать, что в отличие от бесконтактных платежей картами здесь для проведения транзакции вам нужен смартфон, а также важно быть клиентом банка — участника СБП, который умеет считывать QR-коды. Для проведения операции обязательно должен быть интернет. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие три года такие платежи вряд ли займут больше 25% рынка. Более того, они, скорее всего, будут востребованы в торговых точках, где нет большого потока клиентов: при продаже автомобилей, квартир, покупке дорогой мебели, ювелирных украшений — там, где нет большого клиентопотока. Для других сегментов рынка это менее работающая схема. Поэтому новый сервис может быть дополнением к бесконтактным платежам картами, где мы все последние годы фиксируем существенный прогресс, но не их заменой.

— С учетом все большей популярности безналичных платежей планируете ли вы как-то модернизировать свои банкоматы и оснащать их функцией бесконтактной оплаты NFC?

— В этом году ВТБ в соответствии с новой стратегией начал масштабную программу по развитию сети устройств самообслуживания и дооснащению их бесконтактными ридерами. Мы активно внедряем в наши банкоматы NFC и баркод-ридеры. Они будут позволять клиентам снимать и вносить деньги в несколько касаний благодаря бесконтактному обслуживанию. Это значительно экономит время клиентов по сравнению с привычным сервисом и помогает увеличить пропускную способность оборудования. На сегодняшний день в сети ВТБ более 15,5 тыс. устройств. До конца этого года мы планируем оснастить треть из них бесконтактной системой и запустить ее в работу.

Беседовал Анатолий Пестич