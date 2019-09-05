Первый астронавт ОАЭ: реабилитацию после полета на МКС буду проходить в России

29–30 августа экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-15" — Олег Скрипочка (Россия), Джессика Миер (США) и Хаззаа аль-Мансури (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) — прошел комплексные экзаменационные тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). Уже 10 сентября они вместе с дублирующим экипажем улетят на Байконур, откуда 25 сентября отправятся к Международной космической станции (МКС). О подготовке в ЦПК и будущих экспериментах на борту МКС в интервью ТАСС рассказал первый астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. — Каково быть первым представителем ОАЭ, который полетит в космос? Есть ли страх перед полетом?

— Я горжусь, что буду первым арабским космонавтом, который отправится на МКС. Я чувствую, что хорошо подготовлен для этой миссии, и хочу поблагодарить высокопрофессиональных инструкторов из Центра подготовки космонавтов. Сейчас я готов к полету, но, безусловно, это очень волнительное мероприятие, которое жду с нетерпением. — Возникали какие-то сложности при подготовке? — Сначала русский язык был для меня немного сложным. Я должен был справиться с этим, потому что инструкции корабля "Союз" написаны только на русском языке. Физическая подготовка не представляла больших трудностей, потому что я военный, и это сильно помогло мне в физическом плане. — Когда вы приехали, вы совсем язык не знали? — Сначала я знал только название цифр на русском. — Сложно было его учить? — Русский язык похож на арабский, особенно в рамках грамматики. И это делает изучение языка намного легче. Более того, у меня было очень много занятий — примерно четыре часа в день. — Как вас приняли в ЦПК? Как к вам отнеслись инструкторы и другие космонавты? — С самого начала нам все очень помогали. Пытались объяснить нюансы. Все были очень гостеприимны. Мой командир (имеется в виду космонавт Олег Скрипочка — прим. ТАСС) приглашал меня домой. В воскресенье все вместе праздновали день рождения Сергея Рыжикова, командира дублирующего экипажа. Сейчас я чувствую, что мы — настоящий экипаж, как единая семья. — Насколько тяжело давался российский климат? — Мне очень нравится погода здесь. Разумеется, мы не привыкли к морозам, но во время зимнего выживания мы выжили (улыбается — прим. ТАСС). Специалисты научили нас многим методам и способам выживания в экстремальных условиях. Это было очень здорово. — Какие тренировки запомнились больше всего? — Для меня весь опыт подготовки здесь очень важен и запомнится, поскольку именно здесь готовился Юрий Алексеевич Гагарин к своему полету. Это историческое место, и каждый день я стараюсь фотографировать все моменты подготовки.

Один из наиболее запоминающихся — это момент, когда я надел скафандр и приступил к своей первой тренировке на тренажере корабля "Союз". Я навсегда его запомню

— Какие эксперименты будете проводить на МКС?

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— Мне предстоит выполнить много экспериментов — не только космического агентства ОАЭ, но и Роскосмоса, НАСА, ЕКА (Европейское космическое агентство — прим. ТАСС). Для школ Объединенных Арабских Эмиратов я буду проводить несколько экспериментов, на которые меня вдохновила школьная программа ОАЭ, они помогут учащимся понять, как микрогравитация воздействует на объекты и материалы. — Вы рады, что полетите в космос? — С самого начала, когда я готовился к отбору, понимал, что меня могут выбрать, а могут не выбрать, я был готов к любому результату. Я безумно счастлив, что был выбран из четырех тысяч претендентов по космической программе ОАЭ, которая запущена и проводится Космическим центром Мухаммеда бен Рашида. Я чувствую гордость, что стану первым астронавтом своей страны и региона, который полетит на МКС. И с нетерпением жду возможности выполнить свой полет и все запланированные задачи. Для меня особенным было то, что мое имя назвали в тот день, когда Юрий Гагарин совершил свой первый полет, 12 апреля. — Обычно космонавты и астронавты составляют предполетный плей-лист. Вы уже высказывали какие-то музыкальные пожелания? — Разумеется, я буду принимать участие в составлении плей-листа. Это будет народная арабская музыка. Может быть, три-пять композиций. Также, возможно, я попрошу своих детей составить плей-лист для меня, который я не буду слушать до тех пор, пока впервые не окажусь на борту МКС, чтобы это было для меня сюрпризом.

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— Будете ли вы брать с собой индикатор невесомости? Какой? Почему? — Это будет маленький бежевый верблюд. — У Алексея Овчинина, который сейчас на МКС, будет день рождения 28 сентября, у Луки Пармитано — 27 сентября. Готовите ли вы им какой-то сюрприз, подарок? — Это будут маленькие подарки для каждого на станции. — Кто приедет на Байконур проводить вас в полет? — Мои родители, жена, мои дети и мои друзья, и конечно, руководство Космического центра Мухаммеда бен Рашида и специалисты, которые оказывали мне большую поддержку на протяжении всей подготовки. Это историческое событие для нашей страны, там будет много людей. — Будете ли вы смотреть вместе с экипажем "Белое солнце пустыни"? — Я пока не видел этот фильм. Хочу первый раз на Байконуре его посмотреть. Знаю, что на Байконуре в предстартовый день очень много традиций. Думаю, это очень увлекательно. Безусловно, я буду принимать участие во всех них. — Новые традиции не планируете вводить? — От нашей страны новых традиций не будет. На Байконуре есть замечательная традиция — посадить дерево. В мой предыдущий визит домой мы посадили дерево дома. Я надеюсь, что в будущем это станет хорошей традицией, что каждый арабский астронавт будет сажать дома дерево перед своим полетом. — Где вы будете проходить реабилитацию после полета? — Конечно, в России. Буду участвовать в послеполетных экспериментах. — Хотелось бы второй космический полет совершить? — Конечно. Программа космических полетов в Арабских Эмиратах только начинается. Думаю, космические полеты от нашей страны будут продолжаться. Они будут дольше, дальше.

Возможно, в будущем, через лет десять, у нас будут полеты на Луну. Если у меня будет возможность полететь, я это сделаю