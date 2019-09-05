Алина Загитова: поняла, что не надо зацикливаться на призовых местах

Олимпийская чемпионка, обладательница золота чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова, что называется, всегда нарасхват. На соревнованиях и ледовых шоу 17-летнюю спортсменку сопровождает армия поклонников, готовых стоять в очередях за автографом и фотографией со своим кумиром. По части общения со знаменитой фигуристкой все еще сложнее — из-за плотного графика Алина не так уж часто успевает пообщаться с прессой. В среду Загитова представила в Москве авторскую программу тренировок. Мероприятие, организованное брендом Puma, амбассадором которого является фигуристка, прошло на Пушкинском мосту. Попасть на него можно было лишь по предварительной записи, далеко не все желающие смогли воочию увидеть спортсменку, ведь всего через несколько минут после открытия регистрации мест уже не осталось. Перед началом презентации Загитова ответила на вопросы о предстоящем сезоне, а также рассказала, в чем секрет ее прославленного тренера Этери Тутберидзе. — Алина, у вас все лето было расписано под шоу. Скажите, вы вообще успели отдохнуть? — Да, у нас было две недели отпуска. В эти две недели я отдыхала, а на шоу, можно сказать, каталась в свое удовольствие.

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— Занятость в шоу как-то сказалась на вашей подготовке к предстоящему сезону? — Нет, я вернулась [с шоу], и у меня было достаточно времени на подготовку. — Поделитесь своими ожиданиями от грядущего сезона? — Как и все спортсмены, надеюсь, что это будет очень хороший сезон (улыбается), что все получится, и что трудности обойдут меня стороной. — В этом сезоне мы увидим в вас в новых образах как в короткой, так и в произвольной программах. Расскажите, почему вы вместе с тренерским штабом решились отойти от классики в сторону более авангардных постановок? — Мне кажется, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда развиваться, кататься не только в одних и тех же образах, но искать себя в новых. Для меня это важно и, безусловно, очень интересно. — Конкуренция в женском одиночном катании в нынешнем сезоне возрастет невероятно. Скажите, с учетом всех факторов какой результат для вас будет приемлемым? — Я, наверное, так говорю всегда, и все же. Главное — чтобы мне и зрителям понравилось и чтобы все были довольны. — Технический контент усложнять планируете? — В этом сезоне нет.

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— Возвращаясь к моменту вашего триумфа — победе на чемпионате мира. Вы говорили, что подготовка к тому турниру шла тяжело — вы даже могли сняться с турнира. Расскажите поподробнее, что тогда происходило? — Все, что было, уже прошло. Я не люблю вспоминать эти моменты. За мной стояло очень много людей. Это и тренерский штаб во главе с Этери Георгиевной, и все, кто помогает и поддерживает. Там было множество людей, и именно они дали стимул двигаться вперед. — Скажите, в чем, на ваш взгляд, секрет успеха группы Тутберидзе? — В трудолюбии, терпении, умении полностью отдаваться тому, чем занимаешься. Вообще, существует очень много факторов, но эти — основные. — Этери Георгиевна — это больше эдакий творец успеха или же больше мудрый наставник, который может помочь и поддержать? — И то и другое (улыбается). — У людей, далеких от спорта, вопрос: как искать мотивацию, когда уже покорились все вершины? А какова сейчас ваша мотивация, чего бы вам еще хотелось достичь в вашей профессиональной карьере? — Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место. Конечно, это очень важно, но главное — не зацикливаться на этом. Например, на чемпионат мира я ехала, просто чтобы выйти на лед и откатать свою программу.

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