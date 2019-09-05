Зампред Сбербанка: в России производится 300 тонн золота ежегодно

— Можно ли ожидать роста кредитования в 2019 году и как вы в целом оцениваете рынок корпоративного кредитования сегодня?

Куда движется рынок золота в России и по-прежнему ли заинтересован Сбербанк быть его активным участником? Как сказались изменения в правилах долевого строительства на рынке кредитования жилой недвижимости? Об этом, а также о ситуации вокруг Антипинского НПЗ и участии Сбербанка в инфраструктурных проектах рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

— Портфель корпоративных кредитов с начала года практически не изменился в номинальном выражении и вырос на 2% с учетом курсовой разницы, поскольку рубль укреплялся в течение некоторого периода. Если говорить про прогноз на этот год, то мы его понизили до 3–5% по рынку.

Это связано с повышением ЦБ коэффициентов риска по валютным корпоративным кредитам, возможным повышением по сделкам M&A (сделки по слиянию и поглощению — прим. ТАСС), не таким энергичным экономическим ростом. Может быть, есть отложенный спрос от ряда заемщиков, которые ожидают более низкие ставки во втором полугодии и выжидают время.

Мы ожидали более интенсивного кредитования на рынке жилой недвижимости в рамках изменения ФЗ-214 (федеральный закон о долевом строительстве — прим. ТАСС). Однако законодательством предусмотрена возможность при соответствии проектов определенным критериям сохранить застройщикам возможность привлекать средства дольщиков по-старому, при этом сами критерии утверждены в апреле 2019 года, и они являются достаточно либеральными. В связи с этим есть понимание, что значительное количество действующих строек будет профинансировано дольщиками, а не кредитами банков, — по нашим оценкам, это не менее 80%. Таким образом, наши планы и ожидания могут быть скорректированы, а окончательное понимание возможно к 1 ноября.

И все это сместило ожидания по росту корпоративного кредитования вниз к 3–5% в этом году. При этом во втором полугодии мы ожидаем некоторого ускорения — колебания обменного курса могут оказать влияние на рост портфеля, поскольку валютные кредиты составляют 25% корпоративных кредитов.

— Какими вы видите перспективы на будущий год?

— Об этом пока говорить рано, но надеемся, что темпы роста будут увеличиваться и будут 5–8%. Связано это в первую очередь с реализацией национальных проектов — надеюсь, что темпы освоения бюджетных средств будут увеличиваться, что подтолкнет и корпоративное кредитование в том числе.

— Сбербанк до сих пор остается одним из лидеров по обороту золота? Кто основной поставщик у вашего банка, какие тенденции на этом рынке? Кто является основным покупателем золота у банка?

— Банк традиционно работает с золотом, мы узловой банк в тех регионах, которые добывают золото в России. Производится порядка 300 тонн золота (в год в России — прим. ТАСС), и наш банк является ключевым партнером. Мы по-прежнему активно участвуем на этом рынке, но рынок конкурентный. У нас есть клиенты во всех регионах, но Дальний Восток превалирует.

Основным покупателем является Центральный банк, здесь ничего не поменялось.

— На ваш взгляд, отмена НДС на золото может оказать влияние на внутренний рынок? И в целом что бы вы могли сказать о состоянии рынка золота в России?

— На рынке есть достаточное количество слияний и поглощений, но, думаю, он будет продолжать консолидироваться. Есть некоторый диалог об отмене НДС на золото, как это сделано в ряде стран. Частично отдельные изменения в законодательстве уже были одобрены летом этого года, однако они не затрагивают такой важный сегмент рынка, как золотые слитки. Очевидно, что если это будет принято, то, конечно, это подтолкнет рынок инвестиций в золото как инструмент. Но пока все остается как прежде, ничего не изменилось.

— Какова сейчас ситуация с Антипинским НПЗ? В каком состоянии находится завод? У вас есть в планах завершать процедуру банкротства?