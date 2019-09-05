Зампред Сбербанка: в России производится 300 тонн золота ежегодно

Куда движется рынок золота в России и по-прежнему ли заинтересован Сбербанк быть его активным участником? Как сказались изменения в правилах долевого строительства на рынке кредитования жилой недвижимости? Об этом, а также о ситуации вокруг Антипинского НПЗ и участии Сбербанка в инфраструктурных проектах рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.
— Можно ли ожидать роста кредитования в 2019 году и как вы в целом оцениваете рынок корпоративного кредитования сегодня?
— Портфель корпоративных кредитов с начала года практически не изменился в номинальном выражении и вырос на 2% с учетом курсовой разницы, поскольку рубль укреплялся в течение некоторого периода. Если говорить про прогноз на этот год, то мы его понизили до 3–5% по рынку.
Это связано с повышением ЦБ коэффициентов риска по валютным корпоративным кредитам, возможным повышением по сделкам M&A (сделки по слиянию и поглощению — прим. ТАСС), не таким энергичным экономическим ростом. Может быть, есть отложенный спрос от ряда заемщиков, которые ожидают более низкие ставки во втором полугодии и выжидают время.
Мы ожидали более интенсивного кредитования на рынке жилой недвижимости в рамках изменения ФЗ-214 (федеральный закон о долевом строительстве — прим. ТАСС). Однако законодательством предусмотрена возможность при соответствии проектов определенным критериям сохранить застройщикам возможность привлекать средства дольщиков по-старому, при этом сами критерии утверждены в апреле 2019 года, и они являются достаточно либеральными. В связи с этим есть понимание, что значительное количество действующих строек будет профинансировано дольщиками, а не кредитами банков, — по нашим оценкам, это не менее 80%. Таким образом, наши планы и ожидания могут быть скорректированы, а окончательное понимание возможно к 1 ноября.
И все это сместило ожидания по росту корпоративного кредитования вниз к 3–5% в этом году. При этом во втором полугодии мы ожидаем некоторого ускорения — колебания обменного курса могут оказать влияние на рост портфеля, поскольку валютные кредиты составляют 25% корпоративных кредитов.
— Какими вы видите перспективы на будущий год?
— Об этом пока говорить рано, но надеемся, что темпы роста будут увеличиваться и будут 5–8%. Связано это в первую очередь с реализацией национальных проектов — надеюсь, что темпы освоения бюджетных средств будут увеличиваться, что подтолкнет и корпоративное кредитование в том числе.
— Сбербанк до сих пор остается одним из лидеров по обороту золота? Кто основной поставщик у вашего банка, какие тенденции на этом рынке? Кто является основным покупателем золота у банка?
— Банк традиционно работает с золотом, мы узловой банк в тех регионах, которые добывают золото в России. Производится порядка 300 тонн золота (в год в России — прим. ТАСС), и наш банк является ключевым партнером. Мы по-прежнему активно участвуем на этом рынке, но рынок конкурентный. У нас есть клиенты во всех регионах, но Дальний Восток превалирует.
Основным покупателем является Центральный банк, здесь ничего не поменялось.
— На ваш взгляд, отмена НДС на золото может оказать влияние на внутренний рынок? И в целом что бы вы могли сказать о состоянии рынка золота в России?
— На рынке есть достаточное количество слияний и поглощений, но, думаю, он будет продолжать консолидироваться. Есть некоторый диалог об отмене НДС на золото, как это сделано в ряде стран. Частично отдельные изменения в законодательстве уже были одобрены летом этого года, однако они не затрагивают такой важный сегмент рынка, как золотые слитки. Очевидно, что если это будет принято, то, конечно, это подтолкнет рынок инвестиций в золото как инструмент. Но пока все остается как прежде, ничего не изменилось.
— Какова сейчас ситуация с Антипинским НПЗ? В каком состоянии находится завод? У вас есть в планах завершать процедуру банкротства?
— Партнеры, "Сокар" и Сбербанк, предприняли значительные усилия, чтобы продолжить нормальное функционирование завода, потому что завод, который работает в режиме рециркуляции, несет в том числе и технологические риски, он не может долгое время находиться в этой фазе. На сегодня завод работает с полной загрузкой. Но в связи с высокой долговой нагрузкой мы все равно оцениваем вероятность введения процедуры банкротства как высокую — большой объем задолженности, большое количество кредиторов.
Самое важное, чтобы завод, находясь в процедуре банкротства, продолжил операционную деятельность, сохранял инвестиционную привлекательность и поставки сырья. Надеемся, что тогда будет множество выходов из ситуации, в том числе переход к внешнему управлению, заключение мирового соглашения, поиск окончательного нового собственника и так далее.
Самое важное, что банк — мы это постоянно повторяем — не может быть окончательным собственником нефтеперерабатывающего предприятия, им должен управлять профильный собственник. И, очевидно, банк не хотел бы быть собственником любой доли в непрофильном для нас активе. Мы надеемся, что в результате всех этих процедур мы данный вопрос решим.
Конечно, существенной проблемой являются попытки некоторых кредиторов взыскать свои требования через суд, а иногда наложить обеспечительные меры. Но успех их действий способен буквально остановить завод и лишить предприятие возможности платить зарплаты, оплачивать электроэнергию, то есть фактически свести стоимость актива к минимальной. Если завод полностью остановится, то последующий запуск завода повлечет значительные затраты. Поэтому самое важное, чтобы сегодня все кредиторы продолжали работать над урегулированием.
— Известно, что Сбербанк обратился к правительству с просьбой о предоставлении льгот Антипинскому НПЗ. Вам уже дали ответ?
— Банк ведет диалог с правительством, но важно понимать специфику этого завода. Завод находится практически в центре России и имеет региональный логистический коэффициент, отличающийся от ряда других заводов, которые расположены значительно ближе к границе России. Очевидно, что эта "неточность" в определении коэффициента должна быть устранена, потому что в противном случае этот завод, который имеет стратегическую роль в регионе как с точки зрения сотрудников — их более 2 тысяч, так и потому, что завод снабжает регион топливом, находится под риском. Мы надеемся, что диалог продолжится и разрешится в позитивном ключе для предприятия.
— В России планируется строительство нескольких крупных инфраструктурных проектов. Например, автодорога "Меридиан". Сбербанк имеет интерес к таким проектам, к их финансированию?
— Банк — активный участник инфраструктурных проектов, старается принимать активное участие в их структурировании и дальнейшем финансировании, например, в рамках ЦКАД. Но, возвращаясь к "Меридиану", — этот проект пока еще находится в совсем ранней стадии обсуждения, перспективу по этому проекту пока очень сложно назвать. Мы активно участвуем в обсуждении формата финансирования, пока проект в начальной фазе. При правильном структурировании нам интересно было бы поучаствовать в качестве старшего кредитора.
— А как продвигается обсуждение по Северному широтному ходу?
— Обсуждаются условия финансирования финансового закрытия по концессионному соглашению. Здесь уже продвинутая фаза. Надеюсь, что до Нового года все решения будут приняты по этому проекту.
— А на каком этапе находятся договоренности по проекту "Индига", вы уже начали финансирование проекта?
— "Индига" — уникальный проект, там еще проводятся проектные изыскательские работы, которые фактически определят окончательную смету и сроки строительства. Наверное, это самая важная первая фаза, после завершения которой будут понятны бюджет финансирования и сроки. Мы считаем этот проект перспективным и активно участвуем в его проработке.
Мы надеемся быть партнером не только по финансированию, но и по инновационным продуктам по эксплуатации порта, IT-систем, чтобы помогать развиваться этому проекту. Мы планируем задействовать наши дочерние компании, которые занимаются объединением IT-систем, сопровождением грузов, электронным документооборотом и внешнеэкономической деятельностью.
— А в целом есть ли еще какие-то аналогичные проекты, которые вам интересны?
— По Северному морскому пути есть проекты по строительству ледоколов и судов сжиженного природного газа. По ледоколам есть ряд проектов, инициируемых нашими клиентами, они находятся на предварительной стадии обсуждения. У нас есть давний проект по финансированию ледоколов на Балтийском заводе, там были даже спуски на воду.
Беседовал Руслан Салахбеков