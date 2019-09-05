Денис Мантуров: бизнес готов создавать на острове Русский центры исследований и разработок

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал ТАСС о том, какой бизнес готов развивать проекты в Дальневосточном регионе, какие направления стали локомотивами развития экспорта из России в этом году, почему в стране продолжают снижаться продажи автомобилей и как министерство намерено тормозить эту тенденцию. — Особенность Восточного экономического форума — упор на развитии Дальнего Востока. В этом году президент провел в рамках ВЭФ президиум Госсовета по развитию Дальневосточного региона, а в прошлом году призвал корпорации размещать инжиниринговые центры на острове Русский. Было ли услышано это предложение? Какие крупные промышленные предприятия работают в этом направлении?

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— Каких результатов удалось добиться за год? Мы поддерживали и будем продолжать поддерживать промышленность этого региона. Мы уже давно работаем над инструментами и мерами поддержки и работающих сейчас, и будущих промышленных центров, инвестиционных проектов региона. В итоге уже сейчас нами усилены промышленные блоки нацпрограммы развития Дальнего Востока по каждому из субъектов Дальневосточного федерального округа. На Дальнем Востоке развита и авиационная, и горнодобывающая отрасли. Строится верфь "Звезда", а недавно стартовала модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. На этой площадке мы будем строить современные речные суда. А на острове Русский уже запланировано размещение центров исследований и разработок. Вместе с Минвостокразвития и другими ведомствами мы работали над привлечением на остров крупных компаний, и многие из них позитивно восприняли идею такого развития региона. Так, уже сейчас запланировано открытие шести инжиниринговых центров. Это позволит создать более 100 новых рабочих мест в регионе. Реализация проектов запланирована с 2019 по 2025 год. Могу привести конкретные примеры. "Вертолеты России" совместно с OAK планируют создать инжиниринговый центр для развития и внедрения в производство инновационных технологий, таких как робототехника, дополненная реальность, обработка "больших данных". На базе центра также планируется разработка обучающих программ и подготовка кадров в интересах авиационных предприятий. "Роснефть" создает инжиниринговый центр по направлениям судостроения и судоремонта, развития инновационных технологий. Мы видим, что на Дальнем Востоке могут развиваться самые разные промышленные отрасли. И те проекты, которые реализуются сейчас, — это малая часть того потенциала, которым обладает регион. Мы хотим работать и над промышленностью, и над экспортом товаров из Дальнего Востока. — Что касается экспорта: правительство ранее прогнозировало, что экспорт несырьевых товаров из России в 2019 году достигнет $160 млрд, что означало бы небольшой рост по сравнению с прошлым годом. Как вы считаете, этот прогноз сбудется?

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— Не исключаю, что прогноз из-за конъюнктурных факторов будет скорректирован относительно заложенных в проекте цифр. Это связано прежде всего с колебаниями на мировых биржах. Но по ряду отраслей мы видим положительную динамику: например, в первой половине 2019 года экспорт продукции машиностроения вырос на 2%, двухпроцентный рост показывает и экспорт в категории легкой промышленности. Рост на 4% показывает экспорт фармацевтической, парфюмерной и косметической продукции. На 20% вырос экспорт таких товаров аграрно-промышленного комплекса, как масложировая продукция. Драйверами являются химическая, нефтехимическая, металлургическая отрасли. — Российские автомобильные гиганты — как местные, так и локализованные компании — также во многом ориентированы на экспорт. Но российский авторынок продолжает падать. Минпромторг традиционно работает над поддержанием спроса на автомобили. Будете ли вы сейчас предпринимать какие-то дополнительные усилия? — К сожалению, основная причина сокращения продаж новых автомобилей кроется в снижении реальных доходов населения. Мы с 1 июля 2019 года продлили господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга. На эти цели в 2019 году будет дополнительно выделено 10 млрд рублей — 6 млрд рублей на социальные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в рамках льготного автокредитования и 4 млрд рублей — на льготный лизинг коммерческой техники. Это позволит дополнительно реализовать более 75 тыс. единиц техники в 2019 году. Также продолжится программа стимулирования спроса на газомоторную технику с бюджетом 2,5 млрд рублей. — Давайте вернемся на Дальний Восток и к теме экспорта. Mazda-Sollers произвела на своем заводе партию двигателей, которая рассчитана именно на экспорт в Японию. А будут ли эти двигатели отправляться и в другие страны? — Запуск серийного производства двигателей на заводе Mazda-Sollers — это первый высокотехнологичный проект на Дальнем Востоке, который интегрирован в глобальную цепочку крупного международного концерна. Сейчас 100% произведенных двигателей отгружается в Японию для нужд автомобильных предприятий Mazda Motor Corporation. В свою очередь, автомобили Mazda с произведенными во Владивостоке двигателями будут поставляться на все международные рынки, где присутствует бренд. Так что мы можем говорить о косвенном экспорте в третьи страны. Тестовая партия двигателей успешно прошла испытания и признана полностью соответствующей всем международным стандартам качества компании Mazda. В 2020 году Mazda-Sollers рассчитывает увеличить объемы производства и выйти на мощность до 20 тыс. двигателей ежегодно. — В июне вы говорили, что пилотный проект по использованию платежей по QR-коду в ретейле может начаться уже осенью. Есть ли уже конкретика по проекту? Когда стартует "пилот" и какие торговые сети в нем поучаствуют?

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— Система быстрых платежей — это инфраструктурный проект Центробанка, в котором ретейл очень заинтересован. К проекту уже подключилось почти 20 банков, в их числе есть и системно значимые, и банки с универсальной лицензией (ВТБ, Росбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Тинькофф Банк и др.). Функции оператора и расчетного центра в этом проекте выполняет Центральный банк, и подробности этого проекта лучше уточнять у них. — В целях развития экспорта вы планировали расширить запущенную в прошлом году систему tax free на все регионы России до конца 2019 года. Успеете ли? — Проект tax free успешно реализуется на территории России уже больше года, пилотный режим был продлен и на 2019 год. Мы постоянно расширяем список локаций, участвующих в эксперименте: сначала это были конкретные адреса в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, в Сочи. Затем перечень локаций был дополнен городами проведения мероприятий чемпионата мира по футболу — 2018: Казань, Саранск, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург. В июле этого года перечень локаций был дополнен еще одним городом — Великий Новгород. Увеличивая список локаций, мы предложили перейти на принцип включения конкретных улиц и городов, как в случае с Великим Новгородом, а не адресов. Это позволило сделать более привлекательными для туристов и для шопинга главные торговые улицы России. Например, Невский проспект в Санкт-Петербурге, Столешников переулок и Тверская улица в Москве. Кроме того, это позволило стимулировать открытие новых предприятий торговли и сферы услуг. В итоге с апреля 2018 по июль 2019 года было выпущено более 130 тыс. чеков tax free на сумму около 13 млрд рублей. Туристам было выплачено около 1,5 млрд рублей возмещения НДС. Сейчас, на стадии эксперимента, система tax free реализуется посредством бумажного документооборота. В 2020 году, отладив систему электронных форм чеков tax free, мы планируем внести изменения в федеральные законы и нормативные правовые акты, чтобы тиражировать проект на всю страну, убрав ограничения по количеству организаций розничной торговли и перечню мест их размещения. Электронный чек как более технологичная альтернатива бумажному чеку позволяет автоматически его валидировать, а если есть привязка к банковской карте — то автоматически возмещать его. Эти технологии уже применяются во Франции, Южной Корее, Уругвае, Сингапуре. Электронную систему чеков tax free внедряет ФТС России вместе с налоговой службой. Ее отладка будет завершена до конца 2019 года. Что касается распространения tax free на всю страну, мы должны внести эти предложения в правительство к маю 2020 года, в Государственную думу — в сентябре 2020 года. С января 2021 года должны будем сопровождать рассмотрение федерального закона Советом Федерации. Эти сроки установлены планом мероприятий "Трансформация делового климата", утвержденным распоряжением правительства. — К 2024 году все твердые коммунальные отходы должны будут либо утилизироваться, либо перерабатываться. Каковы перспективы выполнения этой задачи, если сейчас зачастую даже раздельно собранный мусор везут на обычный полигон? И решат ли проблему мусоросжигающие заводы, ведь у экологов уже есть серьезные вопросы к проектам, по которым их будут строить? — В первую очередь, хочу отметить, что термин "переработка" в нормативно-правовом поле отсутствует. Однако фактически он тождественен термину "утилизация", что означает использование отходов для производства новой продукции.

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