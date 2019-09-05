Павел Колобков: не сомневаюсь, что сборная России по футболу отберется на Евро-2020

Второй год подряд в рамках Восточного экономического форума прошли спортивные панели. Одним из главных событий спортивной части ВЭФ стало подписание соглашения между Олимпийскими комитетами России и Японии, которая через год примет летние Олимпийские игры. Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью в рамках ВЭФ рассказал, как спорт на форуме становится традицией, определил стадию, на которой находится Россия в вопросе выправления ситуации с допингом, а также выразил уверенность в успешном прохождении отборочного цикла чемпионата Европы сборной России по футболу. — На ВЭФ происходит много интересных событий, связанных со спортом, например сегодня был подписан договор о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами России и Японии. — У Олимпийских комитетов двух стран примерно одни и те же задачи. Это олимпийское образование, развитие сотрудничества. Также это связано с проведением Олимпийских игр и участием нашей команды в них.

На эту тему Минспорт подготовил концепцию здорового образа жизни и ожидает ее утверждения

Если говорить про Министерство спорта, то у нас с Японией договор был подписан в 2014 году. У нас большая программа, в том числе по линии развития национальных видов спорта, в основном единоборств. Мы уже на протяжении трех лет эту программу реализуем, обмениваемся спортивными делегациями, проводим совместные соревнования. И в рамках ВЭФ есть ряд совместных мероприятий с Японией, в целом очень хорошие взаимоотношения с японской стороной с точки зрения развития спорта. — Каждый день в программе форума есть спортивные мероприятия, и каждый форум все более и более насыщен спортом. — Два традиционных мероприятия мы проводим на Восточном экономическом форуме. Во-первых, это утренний забег, в этом году он был посвящен защите редких животных. Во-вторых, в четверг вечером состоится командный турнир по дзюдо среди молодежных команд, в прошлом году наша команда победила в равной борьбе в последней схватке, надеюсь, и в этом году будет так же интересно. Помимо Японии участвуют и Монголия, и Корея — хороший состав. Традиционно в деловой программе форума одна или несколько сессий посвящены спорту. В этом году сессия была посвящена подготовке и проведению Олимпийских игр в Токио и Пекине, роли Олимпийских игр в развитии и экономике регионов. В этом году был очень хороший состав. Но сейчас мы уже планируем следующий год. Есть хорошие идеи, интересные с точки зрения развития спорта. — В дни форума в мировом спорте происходят приятные для России события. Например, теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open. Шамиль Тарпищев сказал, что у него отличные шансы показать достойное выступление и на Олимпиаде в следующем году.

На эту тему Гениален в простоте. Теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open

— Мы с Шамилем Анвяровичем давно это обсуждали, еще когда ребятам (Медведеву и Карену Хачанову, входящим в десятку рейтинга ATP — прим. ТАСС) было 15–16 лет. Было понятно, что если они продолжат прогрессировать, будут так же работать, то у них очень хорошие шансы на взрослом уровне о себе заявить. Очень рад за Медведева, он раскрылся, в последние четыре-пять месяцев несколько раз был в финале турниров ATP, выиграл "Мастерс", сейчас уже в полуфинале US Open. Видно, что почувствовал уверенность в собственных силах, что для него уже нет авторитетов, готов играть и обыгрывать, по сути, любого соперника. Поэтому, конечно, на Олимпиаде у него будут очень хорошие шансы. — Неожиданно для многих российские баскетболисты на Кубке мира сумели выйти во второй групповой этап, несмотря на потерю ключевых игроков, и точно уже попадут в олимпийскую квалификацию. — Действительно, команда понесла серьезные потери, по сути, лишилась первой пятерки. Не играют Швед, Мозгов, Хвостов, Боломбой — те, кто наигрывался в состав на протяжении последних нескольких лет, на кого рассчитывали. Но я рад, что ребята, которые участвуют, получили возможность защищать цвета сборной, не боятся, берут на себя инициативу. Конечно, тут велика роль и тренера Сергея Базаревича. Он не раз доказывал, что умеет выстраивать тактику исходя из наличия тех или иных игроков. Есть шанс пройти еще дальше, поэтому будем болеть за нашу команду. Вы помните, как было на Олимпийских играх в Пхенчхане — никто ничего не ожидал от наших лыжников, поехали молодые, не известные широкому кругу, завоевали восемь медалей. Сейчас они являются мировыми лидерами. И все благодаря тому, что в них поверили, дали шанс, всегда нужно в спортсмена верить, то же происходит с нашей баскетбольной командой. — Как идет подготовка российских команд к Олимпиаде? Есть ли какие-то сложности? — Организационных сложностей нет никаких, финансовых тоже, команды всем обеспечены. Четко выстраивается взаимодействие центра спортивной подготовки, сборных команд, федераций, есть постоянное взаимодействие с главными тренерами. Сейчас очень важный этап, осталось меньше года до Олимпиады. Мы уже завоевали порядка 90 лицензий, рассчитываем, что около 400 наших спортсменов примут участие в Олимпийских играх.

Мы будем конкурентоспособны, будем бороться за попадание в тройку лучших стран по итогам Олимпийских игр

Но Олимпиада — это очень сложные соревнования, очень большая конкуренция. Традиционно США, Китай, Великобритания, Германия, Япония, Россия, Корея будут бороться за первые три места. Безусловно, нас ожидает интересная борьба. В последнее время у нас есть прогресс в плавании, стрельбе из лука, гимнастике, пулевой стрельбе, очень хорошие результаты в борьбе. В прошлом году мы попали в тройку по результатам сезона по всем видам спорта. В этом году пока идем на четвертом месте, но, я думаю, к концу года выйдем на третье. — Есть дисциплина, в которой Россия точно впереди всех в последние годы: мы явные лидеры по количеству взятых допинг-проб. Расскажите об отношении к России с точки зрения бывших допинговых проблем. Мы перестали негативно восприниматься мировым спортивным сообществом?



— Есть ряд видов спорта, где действительно отношение сложное, — биатлон, легкая атлетика, так как федерации по этим видам ограничены в правах. Но важно, что наша команда будет участвовать в Олимпиаде под флагом страны, в форме сборной России. Я не буду сейчас вспоминать, какую огромную работу мы провели, это тема отдельного разговора. По сути, сейчас основной и заключительный этап — WADA перепроверяет базу данных московской лаборатории, пробы. Если будут обнаружены какие-то нарушения, будет проведено расследование, кто-то, возможно, будет дисквалифицирован, может быть, нет.

Но я думаю, что пик, самый сложный этап пройден

Исполком WADA, на котором обсудят вопрос с пробами московской лаборатории, пройдет 23 сентября. Там будет представлен доклад рабочей группы, связанный с перепроверкой базы. Все условия российской стороной выполнены, база была передана. Сейчас наши эксперты взаимодействуют с экспертами WADA. — 7 ноября выборы президента WADA, единственный кандидат — поляк Витольд Банька... — Мы поддержали эту кандидатуру. Она рассматривалась специальной организацией от Совета Европы, всеми европейскими странами была поддержана. Президенты WADA меняются по следующему принципу: четыре года — представитель правительств государств, четыре года — представитель спортивного движения. Сейчас наступил черед представителя государства возглавить эту организацию. WADA сейчас очень большая работа предстоит, в том числе по оценке действий, которые были совершены, так как очень много предложений по изменению всей антидопинговой структуры и со стороны Международного олимпийского комитета, и со стороны самого WADA, и со стороны государств. Возможно, какие-то изменения будут. — Намерены ли вы в структуру WADA избираться? — Сейчас об этом говорить рано, все вопросы выдвижения в WADA закончились. В следующем цикле будем думать. Но мы взаимодействуем со всеми руководителями WADA в постоянном режиме, у меня есть определенный опыт и знания в этой области, я уверен — был бы полезен для такой работы. Тем более что я уже был в совете учредителей WADA. В любом случае работать обязательно мы с представителями WADA будем, встречаться будем, мы уже наметили ряд совместных программ. После избрания Баньки будем встречаться, предлагать. — Как вам кажется, есть ли вероятность восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к чемпионату мира, который начнется 27 сентября, смогут спортсмены выступить на соревнованиях под флагом страны? — Вероятность есть. Потому что все требования, которые были выдвинуты международной федерацией, выполнены. Теперь слово за специально созданной рабочей группой. Надеюсь, эта работа будет оценена. — Аккуратно спрошу про Данила Лысенко (российский легкоатлет временно отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил — прим. ТАСС). Есть ли какие-то новости? — Ведется расследование. Должны были завершить в конце августа, на данный момент не завершили. Думаю, что результаты будут представлены на совете международной федерации во время чемпионата мира. Опять же, национальная федерация всю информацию предоставила. Более того, представители федерации выезжали во Францию, давали свои комментарии. — Хотел бы узнать ваше мнение по поводу слов двукратной чемпионки мира Марии Ласицкене о том, что в ВФЛА надо менять руководство.

На эту тему Ласицкене призвала уйти в отставку виновных в ситуации с длительным отстранением ВФЛА

— Ласицкене — выдающаяся спортсменка. На данный момент федерация делает все необходимое, чтобы восстановить свои права. Я думаю, что Ласицкене сказала эти слова из-за отсутствия информированности о той работе, которую проводит федерация. Поэтому я бы посоветовал президенту федерации Дмитрию Шляхтину почаще встречаться со спортсменами, разъяснять свою позицию, разъяснять все, что делается федерацией. Конечно, мне понятна реакция наших спортсменов, многие раздражены, что на протяжении последних трех лет федерация ограничена в правах. Любому спортсмену неприятно выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, особенно тем, кто выигрывает на соревнованиях, — ты не слышишь гимна своей страны, не поднимается флаг твоей страны. — Российская федерация баскетбола намерена подать заявку на проведение женского чемпионата мира 2022 года в Екатеринбурге. Глава федерации Андрей Кириленко говорил, что идея находится на утверждении. — Мы обсуждали это с Андреем Кириленко, идея интересная. Тем более для проведения чемпионата не требуется много городов, достаточно одного. Екатеринбург предварительно поддержал заявку, теперь надо подготовить пакет документов, есть специальная правительственная комиссия, которая рассматривает заявки. Потому что это стоит определенных денег. Но чемпионат предолимпийский, отборочный — с точки зрения развития баскетбола, особенно женского, это неплохо. Предварительное письмо о намерении федерация представила. Если эта заявка будет поддержана правительством Российской Федерации, Министерством спорта, мы уже дальше будем планировать свои действия. — Последний вопрос про футбол. У сборной впереди важные матчи отбора Евро — с командами Шотландии и Казахстана. Чего ожидаете от команды?

На эту тему Черчесов: все футболисты сборной России готовы к матчу с шотландцами