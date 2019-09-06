Мария Захарова: неадекватность визовой политики США ощутили все категории россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях ВЭФ рассказала о подходе США к выдаче виз россиянам, консультациях с Китаем по проблемам вмешательства во внутренние дела и о том, появились ли в правительстве Украины люди, с которыми можно вести диалог. — Мария Владимировна, уже через несколько недель открывается сессия Генеральной Ассамблеи ООН. У российской делегации не было проблем с визами на фоне отношений с США? — Мы визовые вопросы с США не меряем только Генеральными Ассамблеями. Мы констатируем, что есть одна глобальная проблема, а именно — нежелание США выходить из тупика в этом вопросе.

Американцы получают российские визы вовремя в установленном соответствующими соглашениями порядке, четко и с задействованием всего комплекса новых технологий, без каких-либо проволочек, собеседований и так далее. Ровно противоположную ситуацию мы наблюдаем с американскими визами, которые запрашивают россияне.

И речь идет обо всех категориях россиян — это и представители интеллигенции, и представители науки, культуры, представители спорта, официальные делегации. По-моему, нет уже той категории лиц, которая не испытывала бы на себе абсолютную неадекватность американского подхода по выдаче виз, визовой политики, неадекватность американской визовой политики в отношении россиян. — Но как обстоят дела именно с нашей делегацией на Генассамблее? — Сессия Генеральной Ассамблеи ООН — это очень важно — длится практически год. Многие упускают этот момент. Она начинается в сентябре с политической дискуссии как главного события внешнеполитической жизни всего мира. Но она только начинается. А завершается она, соответственно, практически через год. И у нас были случаи, когда нашим сотрудникам, дипломатам визы выдавали либо с большим опозданием, либо не выдавали, о чем мы американцам неоднократно говорили. — Вы раньше упоминали, что с госдепартаментом США могут пройти консультации на уровне руководителей пресс-служб. Удалось реализовать такие планы? — Пока нет. — Но какие-то намеки есть? Им это интересно?

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— У нас в истории двусторонних отношений, взаимодействия между МИД и Госдепом такие консультации действительно проходили. Были они, мне кажется, в начале 2014 года, когда еще пресс-службу Госдепа возглавляла Джен Псаки. После этого, и даже когда пришли к власти республиканцы, как это ни покажется странным, но информационных консультаций у нас не проходило. Мы американским коллегам сказали о такой возможности. Поэтому, учитывая, что тогда российская делегация ездила в Вашингтон, мы готовы принять наших коллег в Москве и сделаем это с удовольствием. — Ясно. Но, если пока не получается с США, может быть, с Венесуэлой? Они более дружественно к нам расположены. — Мы регулярно проводим консультации по информационной проблематике с десятками стран. Это и страны СНГ, это и страны БРИКС, ШОС, и другие различные страны. — Одна из этих стран — это Китай. Вы говорили, что планировались консультации по информационной сфере с представителями Китая. Состоялись ли они и как-то затрагивался вопрос о вмешательстве во внутренние дела со стороны США, в том числе? — Мы их только запланировали. Я думаю, что они пройдут этой осенью. Мы сейчас должны согласовать даты. — А история с Гонконгом на них как-то будет подниматься? — В зависимости от того, какую мы выработаем повестку. Вопросы вмешательства во внутренние дела государств и роли СМИ в этих процессах, я имею в виду зарубежные СМИ, мы, безусловно, будем обсуждать. Вы же видели дискуссию на ВЭФ. Китайские коллеги, журналисты живо интересовались этим вопросом. — Когда состоится конференция по свободе слова с участием ОБСЕ? — Мы договорились, что дату объявим вместе. Могу сказать, что в принципиальном плане мы договоренности достигли и исходим из того, что до конца года она должна состояться. А точную дату объявим вместе позже. — Недавно МИД Болгарии сказал, что призвал не говорить о советских войсках как об освободителях Восточной Европы от нацизма, потому что мы якобы не просто их освободили, но и принесли репрессии еще на 50 лет. Что происходит? Откуда это берется? Болгария — это же не Польша, с ними нам, казалось бы, нечего делить.

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— Это вопрос к тем, кто такие заявления сделал. Мы же прекрасно понимаем, что в каждой стране существуют свои политические преференции, тенденции. Но, учитывая, что это заявление было сделано по официальной линии, наше посольство отреагировало, и мы высказались открыто о недопустимости искажения истории. А это четкий абсолютно индикатор того, что Болгария переписывает историю. Это опасная тенденция, потому что она противозаконная. — Если вернуться к теме о консультации по линии пресс-служб, с Украиной мы были бы готовы говорить? — С пресс-службой МИД Украины? Не знаю, это вопрос к ним. Мы готовы к разным видам взаимодействия, но со стороны Украины, по крайней мере, в последние годы шло только сокращение возможностей для взаимодействия, разрыв и выход из договоренностей и другие абсолютно несоответствующие XXI веку и отношениям стран действия. Мы всегда говорили о том, что исключительно только за взаимодействие и за сотрудничество, даже при наличии разногласий по целому ряду вопросов. — С приходом Зеленского, назначением Пристайко на пост главы МИД Украины пока ничего не меняется? — Очень рано говорить о том, что может поменяться, если министра назначили буквально пару дней назад. Команда только рассаживается по своим местам. — Мария Владимировна, наверное, подытожить бы хотелось вопросом о форуме. Какое у вас впечатление от ВЭФ? — Я только прилетела, и у меня здесь один день, очень насыщенный. Я хожу от секции к секции и не могу насладиться всеми возможностями, которые предоставляет этот форум. Я о нем в большей степени сужу по тем справочным материалам, которые сама же и озвучивала. Огромное количество гостей, причем гостей из различных регионов мира.

И что самое фантастическое, одни из самых крупных делегаций приехали ровно из тех стран и объединений, которые призывали к изоляции России. Самые большие делегации, в том числе это США и страны Европейского союза. Парадокс? Парадокс.