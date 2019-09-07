Директор Исторического музея: вся моя жизнь связана с музеем

Директор одного из самых популярных и посещаемых музеев — Государственного исторического музея — Алексей Левыкин отмечает в субботу 60-летний юбилей. Он рассказал в интервью ТАСС, как встретит праздник, о счастливых случайностях, курьезных случаях, мечтах и, конечно, предстоящих выставках музея. — Алексей Константинович, если оглянуться назад — могли ли вы представить, что возглавите один из крупнейших музеев страны? — Скорее, нет. — А кем вы себя видели? — На каждом важном этапе жизни любой человек сталкивается с необходимостью делать выбор. Я не говорю о детских мечтах, когда ты мечтаешь быть железнодорожником, шофером, военным… Первый выбор для меня наступил в возрасте 16 лет. Я заканчивал школу, и мой папа рекомендовал мне продолжить обучение в Институте истории стран Азии и Африки. При этом он, наверное, оценивал популярность и перспективы будущей работы. Вот именно тогда я в первый раз в жизни сделал самостоятельный выбор и подал документы на поступление на исторический факультет Московского государственного университета. И это совсем не потому, что мой отец был историком. Он никогда не довлел, а больше советовал — например, мой старший брат — физик, и в выборе его профессии отец тоже сыграл большую роль. Но через много лет он написал в своих мемуарах, что был горд за мой выбор. Что касается музея, я вовсе и не предполагал, что мое будущее будет связано с этой, как оказалось, очень интересной работой. В 1985 году после окончания аспирантуры я пришел на работу лектором-экскурсоводом в Центральный музей Ленина, но, честно говоря, относился к ней как к временному событию моей жизни. Хотя многому в этом музее я научился — общению с людьми, умению владеть аудиторией, "подтянул" свои знания по тем периодам истории, которым не уделял особого внимания. Я проработал в этой должности два с половиной года, но стремления продолжать свою деятельность в том или ином музее у меня не было. Однако в 1987 году мне предложили перейти в Музей Московского Кремля на должность хранителя холодного оружия Оружейной палаты — это был счастливый случай. Буквально через месяц-два я понял, что именно работа с музейными предметами мне очень интересна и это мое будущее. Здесь я отработал более 20 лет и стал музейщиком.

Описание Оружейная палата Московского Кремля © Борис Кавашкин/ТАСС

Кстати, вскоре после прихода в Оружейную палату я услышал и о "перспективе стать директором". В 1990 году я впервые участвовал в подготовке знаменитой выставки Moscow Treasures, которая была показана в Сиэтле и Вашингтоне. Одна из сотрудниц Музеев Кремля — хранитель коллекции древнерусской живописи Наталья Дмитриевна Маркина — серьезно заявила мне: "Ты будешь директором". Я это расценил как шутку, но в результате ее слова стали пророческими.

В 1987 году мне предложили перейти в Музей Московского Кремля на должность хранителя холодного оружия Оружейной палаты — это был счастливый случай. Буквально через месяц-два я понял, что именно работа с музейными предметами мне очень интересна и это мое будущее. Здесь я отработал более 20 лет и стал музейщиком

Ну и, конечно, главный выбор. В 2010 году я дал согласие на предложение министра культуры А.А. Авдеева возглавить Государственный исторический музей. Принимая решение, понимал, какую ответственность на себя возлагаю. Ведь это не просто крупнейший музей нашей страны, один из крупнейших музеев мира. Это главный музей России. У него особая миссия: хранить и представлять славные свидетельства не только истории нашего государства и его многонационального народа, но и всей истории цивилизации на территории России. Для меня этот музей особый — здесь работал мой отец, мой главный учитель и наставник. — А как вы отдыхаете от работы? — В свободное время читаю художественную литературу или научную. Люблю управлять автомобилем — в пути отдыхаю. Моя супруга считает, что я не умею отдыхать. Действительно, очень сложно выйти из рабочего ритма и отвлечься от тех проблем, которые связаны с управлением огромным музейным комплексом. И в выходные, и во время отпуска рабочие вопросы все равно нужно решать — это обязанность любого руководителя. — День рождения тоже отмечаете на работе? — Все-таки день рождения — это семейный праздник. И хотя в этом году свой юбилей я встречу на открытии выставки Исторического музея в Минске, но потом вернусь и уже отпраздную с родными. Радуюсь, что мама со мной, и в этот день она будет рядом. С годами понимаешь, что это большое счастье — семья, близкие друзья… — Если бы сейчас вам пришлось сделать выбор? К примеру, вы можете бросить все и заняться чем угодно... — Вся моя жизнь, моя профессия связана с музеем. Поэтому для себя другого выбора я не знаю и не хочу. — Вы сказали о счастливой случайности. А какие еще счастливые случайности происходили и происходят в вашей жизни? — Вы знаете, мне в жизни очень везет. Мне повезло с родителями. Мне повезло с моей супругой Натальей. Мы вместе уже 40 лет. Повезло с дочерью Татьяной, которая тоже, причем самостоятельно, выбрала сложную профессию музейного реставратора. Мне повезло с друзьями и людьми, которые меня окружали и окружают. Это большая ценность в жизни любого человека.

Описание Алексей Левыкин © Валерий Шарифулин/ТАСС

Мне очень повезло с учителями и в моей профессии, и во время учебы в университете. Однажды мой коллега из Королевского арсенала в Тауэре удивился моим знаниям не только по истории родной станы, но и зарубежной истории, в частности Англии, и задал вопрос: "Выпускником какого университета ты являешься?" На что я с гордостью ответил, что окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и мои знания — это результат той высокой системы подготовки, которая существовала и существует в университете. Свидетельством этому является и то, что многие мои однокурсники и друзья, с которыми я учился на истфаке, не только проявили себя в исторической науке, но и стали государственными и общественными деятелями современной России.

В 2010 году я согласился возглавить Государственный исторический музей. Принимая решение, понимал, какую ответственность на себя возлагаю. Ведь это не просто крупнейший музей нашей страны, один из крупнейших музеев мира. Это главный музей России

У меня были очень хорошие учителя и в музейном деле. Мне посчастливилось работать с такими прекрасными специалистами, как Ольга Сергеевна Кривошеина, Ирина Александровна Родимцева, Елена Юрьевна Гагарина, Михаил Борисович Пиотровский, Зельфира Исмаиловна Трегулова и многими другими — это очень дорогого стоит. Работа в музее, как оказалось, дала возможность встретиться с очень интересными людьми, далекими от моей профессии: учеными, конструкторами, музыкантами, художниками, коллекционерами. Например, с человеком-легендой Михаилом Тимофеевичем Калашниковым или со знаменитыми хоккеистами Филом Эспозито и его визави в "Суперсерии 1972 года" Александром Якушевым, игрой которых я восторгался и старался подражать в юности. — Наверняка у вас бывали курьезные случаи в работе. Можете рассказать об одном из них? — Курьезные случаи, конечно, были. Правда, отношение к ним как к курьезу становилось лишь по прошествии времени. Например, при транспортировке особо ценной выставки оказаться на территории Германии без визы и умудриться организовать ее себе за час до закрытия транзита. Или — при организации выставки в музее конского снаряжения знаменитой фирмы Hermes в Париже в течение длительного времени работать и обсуждать с французскими коллегами каждый экспонат, тщательно измеряя его, а приехав туда на монтаж, с удивлением увидеть плоские, выпиленные из фанеры манекены в виде фигур лошадей, на которые необходимо было поместить драгоценное конское убранство из коллекций русских царей и при этом выдержать борьбу с главным художником, который решил положить драгоценную попону XVII века на сахар, который, по его замыслу, должен символизировать русский снег… Ну, ничего, мы справились с этой задачей (смеется).

Работа в музее, как оказалось, дала возможность встретиться с очень интересными людьми: учеными, конструкторами, музыкантами, художниками, коллекционерами. Например, с человеком-легендой Михаилом Тимофеевичем Калашниковым или со знаменитыми хоккеистами Филом Эспозито и Александром Якушевым

— Хотелось бы это увидеть! А было ли у вас потрясение от какого-либо произведения искусства? Такое, чтобы слезы выступили на глазах. Если да, то от какого? — Храм Покрова на Нерли. Ощущение, что руки человека не могут создать такое чудо — это создано природой, господом Богом. Но этот храм создан гением человека. — Вернемся к музею, у него относительно скоро юбилей — в 2022 году ему исполнится 150 лет. Такая серьезная дата требует серьезной подготовки, уже прошло первое заседание оргкомитета. — Да, в марте этого года состоялось первое заседание организационного комитета по празднованию юбилея Государственного исторического музея. Как вы знаете, возглавляет его специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта Сергей Борисович Иванов, заместителем председателя стал министр культуры Владимир Ростиславович Мединский. Мы разработали и утвердили основной план мероприятий, который направлен на развитие и модернизацию всех сторон деятельности нашего музея. Очень бы хотелось создать такой ресурс, который дал возможность нормального развития музея на долгую перспективу. Для этого нам необходимо создать новые фондохранилища — сейчас почти 90% нашей огромной коллекции, это около 5 млн единиц хранения, размещены здесь, на Красной площади, а ведь эти пространства можно было бы использовать и для расширения и модернизации экспозиций, и для работы с посетителями.

Описание Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Необходимо провести реставрационные работы на главном здании музея, Покровском соборе, памятнике Минину и Пожарскому, модернизировать инженерные системы жизнеобеспечения и безопасности музея, внедрять новые музейные технологии. Эта работа уже началась. Сейчас мы активно работаем над созданием нашего филиала в Туле. Там создается целый музейный квартал, в котором будут представлены и местные, и федеральные музеи. Помимо филиала ГИМ в центре Тулы откроются филиалы музеев "Ясная Поляна", "Куликово поле", Музея оружия… Для нас это очень ответственный проект — мы не просто реставрируем одно из красивейших зданий в историческом центре Тулы, а делаем новый современный музей, который должен быть интересен посетителю.

Сейчас мы активно работаем по созданию нашего филиала в Туле. Там создается целый музейный квартал, в котором будут представлены и местные, и федеральные музеи

Продолжается работа по созданию крупнейшего музейного фондохранилища в Новой Москве. И конечно, мы готовимся к большим реставрационным работам объектов музейного комплекса, расположенных вблизи Красной площади. Недавно был объявлен конкурс по проектированию музейного квартала, комплекса исторических зданий, расположенных между площадью Революции и Никольской улицей. И конечно, одна из главных проблем — реставрация главного здания Исторического музея. Это крайне необходимый и сложный процесс, который мы должны осуществить, не прекращая работу музея. — Когда планируется открыть филиал в Туле? — В сентябре 2020 года мы откроем филиал. — А когда могут начаться работы над музейным кварталом? — Мы планируем через год приступить к реставрации музейного квартала, с тем чтобы к 2024 году открыть его для посетителей. — Широкий резонанс получил проект реставрации памятника Минину и Пожарскому — вы прибегли к системе краудфандинга, люди охотно приняли участие в сборе средств. На каком этапе сейчас находятся работы? — Проект реставрации готов. Сейчас остались небольшие корректировки, связанные с утверждением проектных разработок на методическом совете, подготовкой окончательной историко-культурной экспертизы. Я думаю, что мы сможем приступить к реставрационным работам после парада Победы в мае 2020 года. Во всяком случае, мы согласовали эту дату в администрации президента РФ.

Описание Фрагмент памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади во время реставрации, август 2018 года © Сергей Савостьянов/ТАСС

И конечно, я еще раз хочу выразить слова благодарности тем, кто поддержал нашу инициативу. Вне зависимости от суммы, нам был важен отклик людей, социально-ответственного бизнеса. — Сейчас начинается новый выставочный сезон — какие выставки пройдут в Историческом музее до конца года? — Наших посетителей ждет целая серия выставок. Уже в октябре мы открываем очень интересный выставочный проект "Час потехи", который рассказывает о праздниках, развлечениях и массовых гуляньях в России в XVII — начале XX века. Праздник — это одна из составляющих человеческой жизни, причем не самая худшая. Считается, что праздник — это лицо народа. В основе экспозиции народные и городские костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, посуда, карнавальные сани, афиши и плакаты. Экспозиция будет интерактивной, так что заскучать посетителю на выставке не удастся. В ноябре мы представим нашу коллекцию русского ювелирного искусства. Она по праву считается одной из лучших в мире. Название выставки говорит само за себя — "Фаберже и придворные ювелиры". Шедевры К. Фаберже, И. Сазикова, П. Овчинникова, К. Болина, Ф. Рюкерта будут дополнены произведениями декоративно прикладного искусства, живописными портретами. Многие экспонаты, в том числе реликвии полковых музеев, будут показаны впервые.

Конечно, одна из главных проблем — реставрация главного здания Исторического музея. Это крайне необходимый и сложный процесс, который мы должны осуществить, не прекращая работу музея

В начале декабря мы открываем выставку, посвященную юбилею главной воинской награды России — ордену Святого Георгия. История награждений этим орденом стала историей побед русского оружия, а сам орден, закаленный в огне сражений, обагренный кровью, — символом храбрости и стойкости русской армии. Награда прошла через все перипетии нашей истории, но никогда не предавалась забвению. После революции фотографии кавалеров ордена и георгиевские кресты бережно хранились в семьях. И даже в советское время символика ордена нашла продолжение в знаках гвардейских дивизий, полков, боевых кораблей и в легендарном ордене Славы. Помню, как в 1968 году отец взял меня на юбилей дивизии имени Дзержинского, где он служил после войны. Там он с гордостью показал мне на человека с полным бантом ордена Святого Георгия и ордена Славы на груди: "Это мой командир". Я это запомнил на всю жизнь. И накануне новогодних каникул мы откроем выставку "Русская свадьба". Это выставка о русском свадебном обряде — одном из наиболее ярких составляющих традиционной и духовной культуры любого народа. — А о каких проектах следующего года можно рассказать? Что нас ждет? — В апреле мы откроем выставку, посвященную Владимиру Ильичу Ленину. Имея прекрасную коллекцию Центрального музея Ленина и при отсутствии возможности создания целостной экспозиции, посвященной истории XX века, мы делаем большой выставочный проект, посвященный 150-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата. Над выставкой мы работаем с нашими коллегами из Архива современной политической истории. Я думаю, что получится очень интересный проект. Она позволит соединить эти уникальные материальные свидетельства его жизни, которые хранятся у нас, с не менее ценными архивными документами, что даст возможность создать целостный образ Ленина с его положительными и отрицательными чертами.

Мы можем точно сказать, что итоги этого года будут не хуже, чем итоги года прошлого. Посещаемость музея превзойдет ту цифру, которая была в прошлом году, то есть превысит миллион триста тысяч человек