Глава Росимущества: мы стараемся быть максимально эффективными собственниками

Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума о прогнозном плане приватизации на три года и ожидаемых сделках, реорганизации "Почты России" и ликвидации ФГУПов. Глава Росимущества также поделился планами по цифровизации агентства, рассказал о сотрудничестве со Сбербанком и первом официальном визите делегации Росимущества в Южную Корею.

— Какие цели и задачи ставит перед собой агентство на ближайшую перспективу?

— На самом деле планов громадье. Прежде всего, конечно же, речь идет о повышении так называемых неналоговых сборов, повышении эффективности деятельности агентства. Это то, что касается финансовой составляющей, то есть наполнение денежными средствами бюджета. Но это невозможно без достаточной цифровизации, информатизации, передовых технологий. В этой части мы тоже ведем определенную работу, планируем серьезно развивать это направление.

Уже в текущем году мы видим потенциал для повышения доходности с учетом проводимой нами работы. Так, в бюджете на текущий год план по доходам от аренды земельных участков и недвижимого имущества казны установлен на уровне 11 млрд рублей. Мы планируем существенно увеличить данный показатель.

— Как именно агентство будет участвовать в развитии цифровой экономики? Есть конкретные проекты?

— Что касается нашего участия в развитии цифровой экономики, то у нас есть соответствующее поручение председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Мы разрабатываем программу цифрового развития Росимущества до 2024 года. Она уже сверстана, проект программы. И в ближайшее время мы ее презентуем в Министерстве экономического развития. Это буквально будет в середине сентября.

В рамках стратегии планируется создать цифровую платформу по управлению имуществом — "Цифровое имущество". При этом мы будем расширять информационное взаимодействие не только с федеральными органами исполнительной власти, но и с регионами, у которых также имеются сведения о федеральном имуществе.

Также сейчас активно прорабатываем вопрос интеграции с информационными системами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы.

— В рамках ВЭФ вы подписали соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Какие проекты будете реализовывать совместно?

— На площадках открытого форума было подписано соглашение со Сбербанком, с Германом Оскаровичем Грефом, о сотрудничестве именно в сфере IT между Сбербанком и федеральным агентством. В том числе речь пойдет о создании единого профиля объекта недвижимости. То есть мы собираем различные данные, не только данные реестра Федерального имущества, которые мы ведем, или ЕГРН, который ведет Росреестр. Мы берем любую информацию об имуществе и с помощью возможностей, которые, как мы полагаем, нам предоставит Сбербанк, мы сможем верифицировать эти данные и получим в нашем понимании идеальный объект, чтобы в дальнейшем его вовлекать в хозяйственный оборот, и, как следствие, это опять же увеличение поступлений в бюджет Российской Федерации.

— Что делается, чтобы сделать управление имуществом доходнее? Влияет ли на это необходимость ежемесячно отчитываться в Минэкономразвития?

— На самом деле контроль в этом случае избыточным не бывает. Агентство находится в структуре Минэкономразвития, и мы отчитываемся о нашей деятельности, о наших результатах. В самом начале моей деятельности министр экономического развития поставил задачу по увеличению доходной части. Мы работаем как раз в этом направлении. Чтобы сделать управление имуществом доходнее, мы проводим активную работу по вовлечению объектов имущества и земельных участков в арендные отношения, пересматриваем ставки по действующим договорам, работаем с имеющейся дебиторской задолженностью.

— Какие показатели исполнения планов ожидаются в текущем году? Прогнозируется ли рост доходности от управления федеральным имуществом в 2020 году?

— Размер доходов федерального бюджета от аренды федерального имущества и продажи земельных участков уже превышает плановое значение более чем на 2 млрд рублей. Более того, данный показатель может быть увеличен по итогам работы в третьем и четвертом кварталах текущего года.

Прогноз на следующий год у нас также имеется. Как минимум взять ту высокую планку, которую мы взяли в этом году. В 2020 году прогнозируем рост доходов от аренды федерального имущества и продажи земельных участков.

— Вадим Владимирович, сейчас ведется подготовка проекта бюджета, и, соответственно, должен быть подготовлен, согласован и уточнен в соответствии с экономической ситуацией и стоящими перед государством задачами прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы. Какие ключевые цели ставятся в сфере приватизации на ближайшие три года?

— На сегодняшний день решений по продаже крупных госкомпаний не принято. Совместно с Минэкономразвития и агентами мы прорабатываем варианты сделок по продаже "Совкомфлота". Здесь важно не торопиться и принимать решения в нужный момент.

Также мы проводим работу по продаже акций АО "Кристалл" компании "Алроса". Вертикальная интеграция двух компаний будет способствовать развитию алмазогранильной отрасли, в результате сделки мы сконцентрируем необходимые компетенции в "Алросе", что позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединенной компании. До конца года сделку планируем закрыть.

— В какой стадии акционирования находится ФГУП "Почта России"?

— Процесс реорганизации ФГУП "Почта России" идет по плану, все территориальные управления Росимущества были задействованы в масштабной работе по выверке имущества, которое включено в передаточный акт. На данный момент передаточный акт нами согласован и направлен в Минкомсвязь для последующего внесения в правительство Российской Федерации. Плановая дата завершения акционирования — 1 октября текущего года.

— Ранее была поставлена задача реорганизовать или ликвидировать ФГУПы. Какой срок такой реорганизации на сегодня актуален с учетом того, что он уже ранее переносился? Или, может быть, задача по проведению такой реорганизации уже снята?

— Задача актуальна, с повестки ее никто не снимал. Организационно-правовая форма ФГУП устарела, и управление такими организациями не является прозрачным и эффективным.

Как известно, ФАС России разработала законопроект, который направлен на сокращение количества унитарных предприятий, ограничение их деятельности на конкурентных рынках. Если говорить о сроках, то сейчас идет речь о 2023 годе. Безусловно, законопроектом предусмотрен и ряд исключений — например, для предприятий, необходимых для поддержания обороны и безопасности страны.

На федеральном уровне задача по сокращению количества ФГУП решается посредством формирования прогнозного плана приватизации на 2020–2022 годы.

— Поддерживает ли Росимущество идею ФАС о выходе авиакомпании "Победа" из "Аэрофлота"?

— Нам таких обращений пока не поступало. С учетом появившейся информации о возможности выхода авиакомпании "Победа" из "Аэрофлота" мы вступили с компанией, Минтрансом и Росавиацией в диалог по данному вопросу, хотели бы узнать планы "Аэрофлота" на этот счет и позицию отраслевого министерства. Сделка, скорее всего, будет не прямая, а будет осуществляться через IPO.

Здесь также важно учитывать, как подобная сделка отразится на возможности "Аэрофлота" в полной мере реализовать свою долгосрочную программу развития, а также на развитии важного кластера низкобюджетных перевозчиков.

— Государство в лице Росимущества владеет большим количеством объектов культурного наследия. Вы эффективный собственник? Или, на ваш взгляд, эти объекты надо передавать или продавать новым владельцам?

— Мы стараемся быть максимально эффективными собственниками, рачительными хозяевами. На сегодняшний день достаточно и законодательной базы, и сложившейся правоприменительной практики по сохранению объектов культурного наследия. Мы рассматриваем каждый отдельный случай, стараемся передавать объекты в надежные руки, дабы сохранить исторический и культурный объект, поскольку на арендатора возлагается ответственность по содержанию объекта в надлежащем состоянии. Очень много объектов культурного наследия мы передаем в Русскую православную церковь. У нас сейчас реализуется проект "Деревянное зодчество", призванный сохранить деревянные церкви в России. Росимущество уделяет большое внимание этим вопросам, недавно их обсуждали на встрече с патриархом.

— Нужны ли изменения в законодательстве, которые бы усилили ответственность новых владельцев таких объектов по их сохранению? Чтобы старый дом или храм не превратились в высотный жилой комплекс или торговый центр?

— Я полагаю, что законодательная база на сегодняшний день если не исчерпывающая, то близкая к тому, есть и наработанная правоприменительная практика. С нашей точки зрения, необходимо — и это делается — ускорять внедрение законодательных норм, позволяющих приватизировать избыточные для государства памятники с земельными участками, передавать их в частное владение иным образом. Соответствующие законопроекты сейчас на рассмотрении в Государственной думе и иных уполномоченных федеральных органах власти.

— Сразу после ВЭФ вы планируете посетить Корею. Расскажите подробнее о визите, с кем будете встречаться?

— Да, вы правы, после завершения Восточного экономического Форума делегация Росимущества впервые планирует посетить Южную Корею с целью обмена опытом в области государственного корпоративного управления.

Мы проведем встречу с генеральным директором бюро по вопросам политики в отношении государственных учреждений Министерства планирования и финансов Республики Корея Кан Сын Чжуном с целью изучения наилучших практик, в том числе при управлении в госкомпаниях Южной Кореи.

Беседовала Ксения Смирнова