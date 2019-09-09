Флоранс Парли: у Франции и России есть общие интересы

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли ответила на вопросы ТАСС в преддверии московских переговоров в формате 2+2.

— На конференции послов президент республики [Эмманюэль Макрон] объявил, что министры вооруженных сил и иностранных дел посетят Москву с визитом в ближайшие дни для встречи с российскими коллегами. Что означает возобновление такого формата диалога 2+2?

— Да, действительно, в ближайший понедельник я буду в Москве с моим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, министром Европы и иностранных дел. Мы встретимся с нашими российскими коллегами, Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Я переговорила по телефону с Сергеем Шойгу на этой неделе, чтобы подготовить данную поездку. Для чего мы едем в Москву? Для поиска вместе с нашими российскими коллегами путей углубления наших двусторонних отношений, в соответствии с пожеланиями наших президентов по итогам их встречи на юго-востоке Франции, в Брегансоне. Существует множество геостратегических вызовов, по которым у Франции и России есть общие интересы. Конечно, мы не по всем вопросам согласны друг с другом, но это как раз и побуждает к укреплению диалога. По всем этим темам мы хотим вести откровенный и требовательный диалог, проявляя открытость и выдвигая также наши условия.

— Президент республики также сказал послам, что Франция и Россия должны вместе подумать о стратегии в области космоса и стратегии в области киберпространства. Каким вам представляется этот диалог?

— Киберпространство и космос входят в число тех новых рубежей, контуры которых пока расплывчаты. Эти области имеют важнейшее значение для наших обществ и наших вооруженных сил, они становятся также новыми пространствами конфликтности. Мы не хотим, чтобы они превратились в пространства времен Дикого Запада. Нужны правила, транспарентность, диалог. Франция стремится к продвижению многостороннего и уважительного подхода к существующим договорам и международному праву. Россия — важный участник в киберпространстве и в космосе; нашему космическому сотрудничеству, между прочим, много лет. Сейчас необходимо укрепить наш диалог по современным нормам поведения, которые должны применяться в этих областях.

— Во время Второй мировой войны летчики французского полка Нормандия — Неман отличились в боевых действиях советских вооруженных сил на Восточном Фронте против нацистских войск. Будут ли представлены французские вооруженные силы на военном параде 9 мая 2020 года в Москве в честь празднования 75-летия Победы?

— Президент республики принял приглашение президента [России Владимира] Путина посетить Москву 9 мая 2020 года для празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Это мощный сигнал, свидетельствующий о желании президента придать новый импульс взаимоотношениям с Россией. Пока преждевременно говорить о составе делегации, которая будет сопровождать президента для участия в данном праздновании. Не исключено, что я также буду участвовать.

— Президент республики высказался о создании европейских вооруженных сил. Не могли бы вы рассказать нам, как продвигается этот проект и какое место отводится европейским вооруженным силам в новой архитектуре безопасности в Европе?

— Президент задал ориентир на соответствующий горизонт — европейские вооруженные силы. Выражение европейские вооруженные силы — это тот образ, который президент Макрон использует для мобилизации Европейского Союза в вопросах его обороны. Почему? Потому что Франция и многие другие европейские страны считают, что Европа не может быть сторонним наблюдателем в вопросах собственной безопасности. Европа — мощный участник, который должен больше проявлять себя в управлении своими делами в таких областях, как экономика, культура, демография... и в военной сфере тоже. Мы сейчас слишком рассредоточены и должны просто объединить наши усилия, чтобы совместно двигаться вперед и располагать обороной, которая нам принадлежит. Цель состоит в том, чтобы собрать существующие стремления и смочь объединить европейские страны вокруг единой общей воли. Именно в этом состоит суть Европейской инициативы реагирования, с которой мы выступили совместно с девятью другими европейскими странами. Ряд ведущих проектов будут способствовать развитию этой динамики, как, например истребитель будущего (SCAF) или танк будущего (MGCS), которые мы строим нашими европейскими силами.

— Французские вооруженные силы уже давно открыты для женщин. Какая политика осуществляется на данный момент для содействия доступу женщин ко всем профессиям обороны и к командным и руководящим должностям в вооруженных силах?

— Представленность мужчин и женщин крайне важна. Это наше достояние, без которого мы не можем обойтись, поэтому мы прилагаем усилия для того, чтобы женщины по собственному желанию приходили в вооруженные силы, чтобы им хотелось в них оставаться и чтобы они могли продвигаться в них по службе до самых высокопоставленных должностей. Французские вооруженные силы насчитывают несколько десятков женщин-генералов, и это только начало, так как этот процесс изменений требует времени, но я хочу, чтобы их было гораздо больше и чтобы они в свою очередь стали примером для подражания для всех талантов, необходимых нашим вооруженным силам.

Беседовали Дмитрий Горохов, Петр Ларионов