Антонов: Такер Карлсон не посещал российское посольство в США перед поездкой в РФ

Посол России в Вашингтоне отметил, что был бы очень рад поприветствовать журналиста в диппредставительстве

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон не посещал российское дипломатическое представительство в США перед поездкой в РФ, чтобы взять интервью у ее президента Владимира Путина. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля Российской империи Александра Бодиско, похороненного в Вашингтоне.

"Ситуация просто парадоксальная, удивительная. В последние дни раздаются телефонные звонки нам в посольство. Мне задают вопрос: "Был ли у вас Карлсон перед тем, как он поехал в Москву? Какие указания вы дали ему? С кем связаться? Где он получал визу?" И так далее", - отметил дипломат.

"Такера Карлсона в посольстве не было, - подчеркнул Антонов. - И я был бы очень рад поприветствовать его в посольстве, выпить с ним чашку чая, чашку кофе. И пускай он бы мне объяснил, ну почему для Демократической партии [США] так неважна ситуация на южной границе, а более важна ситуация с тем, чтобы еще более столкнуть славянский народ друг с другом, и с тем, чтобы лилась кровь на той русской земле".

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. Позднее журналист сообщил, что интервью будет опубликовано на его сайте в 02:00 мск 9 февраля.