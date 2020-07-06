Любимова посетила выставку "Ненавсегда" в Новой Третьяковке

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр культуры Ольга Любимова во время посещения экспозиции выставки "Ненавсегда" в Новой Третьяковке отметила ее монументальность. По ее словам, у посетителей будет возможность "соприкоснуться с самыми разными сторонами искусства и авторами". Она также назвала открытие выставок после отмены ограничительных мер из-за коронавируса огромной радостью для всего культурного сообщества.

"Надо сказать, что в ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, открытие каждой выставки - это огромная радость. Когда открывается такая большая, долгожданная выставка, когда она становится продолжением постоянной деятельности Третьяковской галереи, когда после "Оттепели", конечно, все ждали, что же будет представлено в эпохе "Застоя", такой разной, казалось бы официальной, но рассказанной совершенно другим языком", - сообщила Любимова журналистам в понедельник.

В ходе посещения галереи Любимова осмотрела экспозицию выставки. Экскурсию для министра провела гендиректор галереи Зельфира Трегулова. Она рассказала о работах, представленных на выставке, а также об авторах и истории создания некоторых произведений.

После осмотра экспозиции министр отметила, что выставка ей "показалась максимально легкой". "Это какое-то абсолютно свежее дыхание, неофициальный взгляд, предельно раскрывающий самые разные стороны творчества и той эпохи", - подчеркнула она.

По ее мнению, каждый зритель сможет сделать свой вывод об эпохе застоя.

"В условиях того, когда мы снова открываем для себя двери музеев, прекрасно, что мы встречаем гостей именно такой большой и долгожданной монументальной выставкой", - добавила министр.

О выставке

Она указала, что выставка "Ненавсегда" - это итог невероятной работы, которую проделал коллектив Третьяковской галереи в течение трех последних лет. "Были поставлены серьезнейшие цели - проанализировать советское искусство второй половины двадцатого столетия и рассказать на понятном языке о той советской эпохе. И я благодарна организаторам, Зельфире Исмаиловне за реализацию столь смелой и яркой идеи", - отметила Любимова.

Выставка "Ненавсегда" об эпохе позднесоветского "застоя" должна была открыться 9 апреля 2020 года. Главная тема выставки - бегство от реальности и создание альтернативных миров. Она задумана как вторая часть трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству и включающей в себя выставки о трех исторических периодах - оттепели, застое и перестройке.

В экспозиции восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". На выставке представлены более 500 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.