В столкновениях с еврейскими поселенцами в Хуваре погиб палестинец

Молодой человек скончался в результате огнестрельного ранения

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Один палестинец погиб в столкновении между арабским населением и еврейскими поселенцами в городе Хувара на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным ведомства, 19-летний палестинец получил огнестрельное ранение в сердце и был доставлен в больницу, где умер. Министерство утверждает, что в молодого человека выстрелили поселенцы.

Также палестинское агентство WAFA со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца проинформировало, что еще не менее 25 человек, в том числе 4 ребенка, пострадали в результате столкновений в Хуваре. Все они подверглись воздействию слезоточивого газа.

Агентство утверждает, что несколько десятков еврейских поселенцев вошли в город в ночь на пятницу и напали на дома палестинцев при поддержке военнослужащих Армии обороны Израиля. Это послужило началом конфликта, пострадавшие есть с обеих сторон. По данным израильской газеты Yedioth Ahronoth, один из еврейских поселенцев также был ранен в этих стычках, однако врачи оценивают его травмы как легкие.