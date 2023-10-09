Источник: главы МИД Турции и Великобритании обсудили палестино-израильскую эскалацию

Обсуждались актуальные события в контексте нынешней ситуации в регионе

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и Великобритании Хакан Фидан и Джеймс Клеверли провели телефонный разговор и обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом ТАСС сообщил турецкий диписточник.

"Ранее сегодня министр Фидан провел телефонный разговор с главой британского МИД Клеверли. Обсуждалась актуальная ситуация в Израиле и Палестине в контексте нынешней эскалации", - сообщил источник.

В воскресенье Фидан общался по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждались вопросы палестино-израильского урегулирования. Также он провел аналогичные переговоры с коллегами из Палестины, Египта, Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и Испании. Как ранее сообщила газета Hurriyet, турецкая дипломатия начала контакты со сторонами конфликта и другими странами с целью поиска вариантов прекращения огня.