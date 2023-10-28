Bloomberg: у США может не хватить ресурсов на помощь сразу и Украине, и Израилю

Появление одновременно нескольких вызовов по всему миру ограничивает способность Соединенных Штатов отвечать на них, что вызывает опасения у стран Европы и Азии, передает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Союзники США опасаются, что Вашингтону не хватит возможностей оказывать помощь нескольким странам одновременно. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в столицах Европы и Азии чиновники все больше обеспокоены тем, что "некоторые партнеры [Вашингтона] в конечном итоге могут остаться обделенными", так как появление одновременно нескольких вызовов по всему миру "ограничивает способность США отвечать на них".

По словам одного из источников, до начала эскалации палестино-израильского конфликта Вашингтон перемещал ресурсы с Ближнего Востока на "борьбу с Россией и Китаем". Однако теперь США вынуждены "просить Израиль отложить наземную операцию", пока они не нарастят свои силы в регионе.

Как отмечает агентство, тревогу вызывают и предстоящие в ноябре 2024 года президентские выборы в США, победу на которых может одержать Дональд Трамп. Бывший американский лидер неоднократно говорил о желании выйти из НАТО и заключить соглашение с Россией, уточняет Bloomberg.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что имеющихся в бюджете США средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля.