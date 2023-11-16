16 ноября, 12:19
Палестино-израильский конфликт

Член политбюро ХАМАС поблагодарил хуситов за их действия против США и Израиля

Усама Хамдан отметил, что они четко сигнализируют всему миру о том, что у сопротивления есть цель в освобождении Палестины, Иерусалима и мечети Аль-Акса

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Член Политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Усама Хамдан поблагодарил сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) за их действия против США и Израиля. Об этом он заявил в интервью агентству IRNA.

"Разумеется, мы должны оценить усилия наших братьев в движениях "Исламское сопротивление Ирака" и "Ансар Аллах", поскольку их действия четко сигнализируют всему миру и заинтересованным сторонам: у сопротивления, где бы оно ни находилось, есть своя цель и видение, и его цель заключается в освобождении Палестины, Иерусалима и мечети Аль-Акса", - отметил Хамдан.

Он опроверг информацию, опубликованную агентством Reuters, о том, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи требовал от ХАМАС прекратить призывы вступить в войну. "То, что опубликовал Reuters о встрече [главы политбюро ХАМАС] Исмаила Хании и аятоллы Али Хаменеи, - это ложь и клевета. <...> В силу характера отношений между сторонами верить такой информации невозможно", - подчеркнул член Политбюро ХАМАС. Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС информировало, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи в начале ноября в ходе встречи с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией потребовал от движения прекратить публичные призывы к вступлению в конфликт с Израилем, адресованные Тегерану и ливанской шиитской партии "Хезболлах".

15 ноября представитель движения хуситов Яхья Сариа заявил, что оно нанесло ракетные удары по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате. Кроме того, по его словам, хуситы приступили к принятию всех практических мер для выполнения задач, предусматривающих нанесение ударов по любому израильскому кораблю в Красном море или в иной локации, находящейся в радиусе действия имеющихся в их распоряжении ракет и дронов.

В тот же день в пресс-службе Министерства обороны США сообщили ТАСС, что американский эсминец Thomas Hudner сбил запущенный из Йемена беспилотник, который двигался в направлении корабля. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, ущерб кораблю не нанесен. Ранее йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) угрожало атаковать американские корабли в Красном море. 

Теги:
ИракПалестино-израильский конфликтИзраиль
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