Армия Израиля перехватила ракету, запущенную по ее БПЛА с территории Ливана

Армейская пресс-служба уточнила, что ракета "не была идентифицирована при пересечении израильской границы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты класса "земля - воздух", запущенной с территории Ливана.

"Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила ракету класса "земля - воздух", запущенную из Ливана в направлении израильского беспилотника", - указано в сообщении армейской пресс-службы.

Также в пресс-службе уточнили, что эта ракета "не была идентифицирована при пересечении израильской границы и из-за запущенных в ее направлении ракет-перехватчиков включились сирены на севере Израиля".