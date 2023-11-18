18 ноября, 00:58
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля перехватила ракету, запущенную по ее БПЛА с территории Ливана

Армейская пресс-служба уточнила, что ракета "не была идентифицирована при пересечении израильской границы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты класса "земля - воздух", запущенной с территории Ливана.

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"Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила ракету класса "земля - воздух", запущенную из Ливана в направлении израильского беспилотника", - указано в сообщении армейской пресс-службы.

Также в пресс-службе уточнили, что эта ракета "не была идентифицирована при пересечении израильской границы и из-за запущенных в ее направлении ракет-перехватчиков включились сирены на севере Израиля". 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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